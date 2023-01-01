Косвенная речь в английском: превращаем грамматический кошмар в преимущество

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык и готовящиеся к экзаменам (IELTS, TOEFL)

Преподаватели английского языка, ищущие методы обучения косвенной речи

Любители английского языка, стремящиеся улучшить свои навыки говорить и писать Овладение косвенной речью в английском языке сродни шахматной партии — требует стратегического мышления и понимания последовательных ходов. Большинство студентов испытывают настоящую панику перед согласованием времён и трансформацией предложений, однако за кажущейся сложностью скрывается чёткая система правил. Зная их и применяя проверенные методики, вы сможете безошибочно передавать чужие слова в любой коммуникативной ситуации — от повседневных разговоров до экзаменационных заданий IELTS и TOEFL. Пора превратить косвенную речь из грамматического кошмара в ваше конкурентное преимущество! 🎯

Основные правила косвенной речи в английском языке

Косвенная речь (Reported Speech) — это способ передачи чужих слов без прямого цитирования. В английском языке перевод прямой речи в косвенную подчиняется определённым правилам, которые затрагивают не только времена, но и другие аспекты предложения.

Основные трансформации при переходе от прямой речи к косвенной:

Кавычки убираются полностью

Местоимения меняются в зависимости от контекста

Указательные слова (this, these, here, now) заменяются на that, those, there, then

Времена глаголов обычно сдвигаются назад во времени

Вопросительная форма меняется на утвердительную с сохранением порядка слов

Рассмотрим базовую структуру косвенной речи для разных типов предложений:

Тип предложения Прямая речь Косвенная речь Утверждение "I am happy," he said. He said (that) he was happy. Общий вопрос "Do you like coffee?" she asked. She asked if/whether I liked coffee. Специальный вопрос "Where do you live?" he asked. He asked where I lived. Приказ/просьба "Open the window," she said. She told me to open the window. Отрицание "I don't like it," he said. He said (that) he didn't like it.

При передаче приказов и просьб используются глаголы tell, ask, order, beg с инфинитивом. Например: "Stop talking!" → The teacher told us to stop talking.

Для передачи запретов используется конструкция not to + инфинитив: "Don't touch that!" → She told me not to touch that.

Александр Петров, преподаватель английского с 15-летним стажем Однажды на курсах подготовки к IELTS я работал со студенткой Ириной, которая испытывала настоящий ступор при выполнении заданий с косвенной речью. Когда я попросил её рассказать, как она понимает это грамматическое явление, она нарисовала на листе настоящий хаос из стрелок и временных форм. "Давай упростим," — предложил я и нарисовал схему "шага назад" для времён. Мы разделили всю грамматику на три блока: замена времён, указательных слов и местоимений. После каждого блока делали мини-тесты. Через неделю Ирина уже сама объясняла правила другим студентам. На экзамене она получила 7.5 баллов за грамматическую точность, а косвенная речь перестала быть для неё проблемой.

Согласование времен: ключ к правильному переводу речи

Согласование времен (Sequence of Tenses) — основной камень преткновения для изучающих косвенную речь. Главное правило: если глагол, вводящий косвенную речь, стоит в прошедшем времени (said, told, asked), то времена в косвенной речи сдвигаются на один шаг назад во временной линии.

Схема изменения времён при переходе от прямой речи к косвенной:

Прямая речь Косвенная речь Пример Present Simple Past Simple "I work here" → He said he worked there. Present Continuous Past Continuous "I am reading" → She said she was reading. Present Perfect Past Perfect "I have finished" → He said he had finished. Past Simple Past Perfect "I went there" → She said she had gone there. Past Continuous Past Perfect Continuous "I was working" → He said he had been working. Future Simple (will) Future in the Past (would) "I will help" → She said she would help.

Важно помнить: существуют исключения из правил согласования времён! 🔍

Общеизвестные факты и истины могут не подчиняться правилу согласования: "The Earth is round" → He said that the Earth is round.

Если действие всё ещё актуально, можно не менять время: "I live in Moscow" → She said she lives in Moscow (если человек всё ещё живёт там).

Модальные глаголы имеют свои особенности при преобразовании: can → could, may → might, must → had to/must.

При работе с условными предложениями в косвенной речи трансформации становятся более сложными:

First Conditional (If + Present Simple, will + infinitive) → If + Past Simple, would + infinitive

Second Conditional (If + Past Simple, would + infinitive) → If + Past Perfect, would + have + past participle

Пример: "If it rains, I will stay at home" → She said if it rained, she would stay at home.

Практические методы освоения косвенной речи

Для эффективного освоения косвенной речи недостаточно просто знать правила — необходимо выработать автоматизм применения этих правил на практике. Вот проверенные методики, которые помогут вам овладеть этой грамматической темой:

Метод «три трансформации» — при каждом преобразовании фокусируйтесь последовательно на трёх аспектах: изменение времён, замена указательных слов и местоимений, перестройка структуры предложения. Техника «от простого к сложному» — начните с простых утверждений, затем переходите к вопросам и только потом к сложным предложениям с условными конструкциями. Метод «параллельных колонок» — записывайте прямую и косвенную речь в соседних колонках, отмечая все изменения цветными маркерами. Аудиотренировка — записывайте на диктофон прямую речь, а затем воспроизводите её в косвенной форме. Игровой подход «Сломанный телефон» — передавайте сообщения через цепочку людей, сравнивая оригинал с результатом.

Ключевой метод — это создание карт памяти (mind maps) для визуализации всех трансформаций. Такая карта должна включать:

Центральный узел "Reported Speech"

Отдельные ветви для каждого типа предложений

Подветви с примерами трансформаций времён

Специальные пометки для исключений

Цветовое кодирование для разных типов изменений

Мария Соколова, методист языковых курсов В нашей группе интенсивной подготовки к TOEFL был студент Андрей, талантливый программист, который, несмотря на отличный словарный запас, систематически проваливал тесты с косвенной речью. Я предложила ему применить профессиональный подход и создать "алгоритм трансформации", как если бы это была компьютерная программа. Мы разработали блок-схему с четкими условиями: "Если глагол в Present Simple, ТОГДА меняем на Past Simple", "Если есть указательное местоимение this, ТОГДА заменяем на that" и т.д. Андрей не только составил полную блок-схему, но и написал небольшую программу для проверки косвенной речи! Через месяц его результаты выросли с 65% до 97% правильных ответов. Этот случай показал мне, как важно адаптировать методики под стиль мышления конкретного человека.

Также эффективна техника "диалоговых дневников" — записывайте интересные разговоры из вашей жизни сначала в виде прямой речи, а затем преобразуйте их в косвенную. Это не только тренирует грамматику, но и развивает память и навык активного слушания.

Типичные ошибки и способы их избежать

Даже опытные студенты допускают определённые ошибки при использовании косвенной речи. Знание этих типичных "ловушек" поможет вам избежать снижения баллов на экзаменах и недопонимания в реальном общении.

Рассмотрим наиболее распространенные ошибки и эффективные способы их предотвращения:

Типичная ошибка Пример ошибки Правильный вариант Способ предотвращения Сохранение оригинального порядка слов в косвенных вопросах She asked where did I live. She asked where I lived. Запомнить, что в косвенных вопросах используется прямой порядок слов. Неправильное согласование времён He said he is coming tomorrow. He said he was coming the next day. Создать таблицу времён и регулярно проверять себя по ней. Забывание о замене указательных слов She told me to come here today. She told me to go there that day. Составить список пар this-that, now-then и т.д. Неправильный выбор вводного глагола He said me to wait. He told me to wait. Заучить сочетаемость: say + something, tell + someone + something. Пропуск смягчающих слов в вопросах She asked I went there. She asked if/whether I went there. Использовать формулу: ask + if/whether для общих вопросов.

Ещё одна распространённая ошибка — буквальный перевод разговорных конструкций. Например, фразу "Let's go!" нельзя перевести как "He said let's go", правильно будет "He suggested going" или "He suggested that we should go".

Стратегии предотвращения ошибок: 🛡️

Самопроверка — составьте персональный чек-лист типичных ошибок и проверяйте по нему каждое преобразованное предложение

Редактирование с задержкой — возвращайтесь к выполненным упражнениям через день, чтобы увидеть ошибки свежим взглядом

— записывайте свои ответы и анализируйте их, чтобы заметить систематические ошибки Использование специализированных приложений для практики косвенной речи, которые мгновенно указывают на ошибки

Помните, что наиболее сложными для освоения являются вопросы с инверсией, условные предложения и императивы (приказы, просьбы). Уделяйте им особое внимание при тренировке.

Эффективные упражнения для закрепления материала

Для перехода от теоретического понимания косвенной речи к уверенному практическому использованию необходимы регулярные и разнообразные упражнения. Систематизированный подход к практике обеспечит быстрый прогресс и закрепление навыка.

Начните с базовых упражнений и постепенно переходите к более сложным:

Трансформация простых предложений — преобразуйте 10-15 простых утверждений из прямой речи в косвенную ежедневно, фокусируясь на правильном согласовании времён. Упражнение "Репортёр" — слушайте короткие диалоги (из фильмов, подкастов) и записывайте их в косвенной речи, как если бы вы были журналистом. "Эффект домино" — преобразуйте предложение из прямой речи в косвенную, затем результат снова в прямую речь и проверьте, насколько конечный вариант отличается от исходного. Упражнение на замену вводных глаголов — возьмите предложение в косвенной речи и перепишите его, используя разные вводные глаголы (said, told, mentioned, claimed, insisted). "Временной сдвиг" — практикуйте изменение указательных слов и временных маркеров (today → that day, next week → the following week).

Для продвинутого уровня рекомендуются следующие комплексные упражнения:

"Диалоговое преобразование" — преобразуйте целый диалог из прямой речи в косвенную, сохраняя логическую связность

Практические рекомендации по организации занятий: 📝

Уделяйте косвенной речи 15-20 минут ежедневно вместо редких многочасовых сессий

Создайте специальную тетрадь или электронный документ для отслеживания прогресса

Используйте цветовое кодирование для разных типов трансформаций

Практикуйтесь в контексте, приближенном к реальной жизни или экзаменационным заданиям

Сочетайте письменные и устные упражнения для развития разных навыков

Онлайн-ресурсы и приложения для тренировки косвенной речи:

British Council Learn English — секция Reported Speech

Perfect English Grammar — интерактивные упражнения

BBC Learning English — аудиоматериалы с заданиями на косвенную речь

Приложения Duolingo и Busuu — уроки с фокусом на Reported Speech

Quizlet — готовые наборы карточек для запоминания трансформаций