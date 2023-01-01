Косвенная речь в английском: превращаем грамматический кошмар в преимущество#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Студенты, изучающие английский язык и готовящиеся к экзаменам (IELTS, TOEFL)
- Преподаватели английского языка, ищущие методы обучения косвенной речи
Любители английского языка, стремящиеся улучшить свои навыки говорить и писать
Овладение косвенной речью в английском языке сродни шахматной партии — требует стратегического мышления и понимания последовательных ходов. Большинство студентов испытывают настоящую панику перед согласованием времён и трансформацией предложений, однако за кажущейся сложностью скрывается чёткая система правил. Зная их и применяя проверенные методики, вы сможете безошибочно передавать чужие слова в любой коммуникативной ситуации — от повседневных разговоров до экзаменационных заданий IELTS и TOEFL. Пора превратить косвенную речь из грамматического кошмара в ваше конкурентное преимущество! 🎯
Основные правила косвенной речи в английском языке
Косвенная речь (Reported Speech) — это способ передачи чужих слов без прямого цитирования. В английском языке перевод прямой речи в косвенную подчиняется определённым правилам, которые затрагивают не только времена, но и другие аспекты предложения.
Основные трансформации при переходе от прямой речи к косвенной:
- Кавычки убираются полностью
- Местоимения меняются в зависимости от контекста
- Указательные слова (this, these, here, now) заменяются на that, those, there, then
- Времена глаголов обычно сдвигаются назад во времени
- Вопросительная форма меняется на утвердительную с сохранением порядка слов
Рассмотрим базовую структуру косвенной речи для разных типов предложений:
|Тип предложения
|Прямая речь
|Косвенная речь
|Утверждение
|"I am happy," he said.
|He said (that) he was happy.
|Общий вопрос
|"Do you like coffee?" she asked.
|She asked if/whether I liked coffee.
|Специальный вопрос
|"Where do you live?" he asked.
|He asked where I lived.
|Приказ/просьба
|"Open the window," she said.
|She told me to open the window.
|Отрицание
|"I don't like it," he said.
|He said (that) he didn't like it.
При передаче приказов и просьб используются глаголы tell, ask, order, beg с инфинитивом. Например: "Stop talking!" → The teacher told us to stop talking.
Для передачи запретов используется конструкция not to + инфинитив: "Don't touch that!" → She told me not to touch that.
Александр Петров, преподаватель английского с 15-летним стажем
Однажды на курсах подготовки к IELTS я работал со студенткой Ириной, которая испытывала настоящий ступор при выполнении заданий с косвенной речью. Когда я попросил её рассказать, как она понимает это грамматическое явление, она нарисовала на листе настоящий хаос из стрелок и временных форм.
"Давай упростим," — предложил я и нарисовал схему "шага назад" для времён. Мы разделили всю грамматику на три блока: замена времён, указательных слов и местоимений. После каждого блока делали мини-тесты. Через неделю Ирина уже сама объясняла правила другим студентам. На экзамене она получила 7.5 баллов за грамматическую точность, а косвенная речь перестала быть для неё проблемой.
Согласование времен: ключ к правильному переводу речи
Согласование времен (Sequence of Tenses) — основной камень преткновения для изучающих косвенную речь. Главное правило: если глагол, вводящий косвенную речь, стоит в прошедшем времени (said, told, asked), то времена в косвенной речи сдвигаются на один шаг назад во временной линии.
Схема изменения времён при переходе от прямой речи к косвенной:
|Прямая речь
|Косвенная речь
|Пример
|Present Simple
|Past Simple
|"I work here" → He said he worked there.
|Present Continuous
|Past Continuous
|"I am reading" → She said she was reading.
|Present Perfect
|Past Perfect
|"I have finished" → He said he had finished.
|Past Simple
|Past Perfect
|"I went there" → She said she had gone there.
|Past Continuous
|Past Perfect Continuous
|"I was working" → He said he had been working.
|Future Simple (will)
|Future in the Past (would)
|"I will help" → She said she would help.
Важно помнить: существуют исключения из правил согласования времён! 🔍
- Общеизвестные факты и истины могут не подчиняться правилу согласования: "The Earth is round" → He said that the Earth is round.
- Если действие всё ещё актуально, можно не менять время: "I live in Moscow" → She said she lives in Moscow (если человек всё ещё живёт там).
- Модальные глаголы имеют свои особенности при преобразовании: can → could, may → might, must → had to/must.
При работе с условными предложениями в косвенной речи трансформации становятся более сложными:
- First Conditional (If + Present Simple, will + infinitive) → If + Past Simple, would + infinitive
- Second Conditional (If + Past Simple, would + infinitive) → If + Past Perfect, would + have + past participle
Пример: "If it rains, I will stay at home" → She said if it rained, she would stay at home.
Практические методы освоения косвенной речи
Для эффективного освоения косвенной речи недостаточно просто знать правила — необходимо выработать автоматизм применения этих правил на практике. Вот проверенные методики, которые помогут вам овладеть этой грамматической темой:
- Метод «три трансформации» — при каждом преобразовании фокусируйтесь последовательно на трёх аспектах: изменение времён, замена указательных слов и местоимений, перестройка структуры предложения.
- Техника «от простого к сложному» — начните с простых утверждений, затем переходите к вопросам и только потом к сложным предложениям с условными конструкциями.
- Метод «параллельных колонок» — записывайте прямую и косвенную речь в соседних колонках, отмечая все изменения цветными маркерами.
- Аудиотренировка — записывайте на диктофон прямую речь, а затем воспроизводите её в косвенной форме.
- Игровой подход «Сломанный телефон» — передавайте сообщения через цепочку людей, сравнивая оригинал с результатом.
Ключевой метод — это создание карт памяти (mind maps) для визуализации всех трансформаций. Такая карта должна включать:
- Центральный узел "Reported Speech"
- Отдельные ветви для каждого типа предложений
- Подветви с примерами трансформаций времён
- Специальные пометки для исключений
- Цветовое кодирование для разных типов изменений
Мария Соколова, методист языковых курсов
В нашей группе интенсивной подготовки к TOEFL был студент Андрей, талантливый программист, который, несмотря на отличный словарный запас, систематически проваливал тесты с косвенной речью.
Я предложила ему применить профессиональный подход и создать "алгоритм трансформации", как если бы это была компьютерная программа. Мы разработали блок-схему с четкими условиями: "Если глагол в Present Simple, ТОГДА меняем на Past Simple", "Если есть указательное местоимение this, ТОГДА заменяем на that" и т.д.
Андрей не только составил полную блок-схему, но и написал небольшую программу для проверки косвенной речи! Через месяц его результаты выросли с 65% до 97% правильных ответов. Этот случай показал мне, как важно адаптировать методики под стиль мышления конкретного человека.
Также эффективна техника "диалоговых дневников" — записывайте интересные разговоры из вашей жизни сначала в виде прямой речи, а затем преобразуйте их в косвенную. Это не только тренирует грамматику, но и развивает память и навык активного слушания.
Типичные ошибки и способы их избежать
Даже опытные студенты допускают определённые ошибки при использовании косвенной речи. Знание этих типичных "ловушек" поможет вам избежать снижения баллов на экзаменах и недопонимания в реальном общении.
Рассмотрим наиболее распространенные ошибки и эффективные способы их предотвращения:
|Типичная ошибка
|Пример ошибки
|Правильный вариант
|Способ предотвращения
|Сохранение оригинального порядка слов в косвенных вопросах
|She asked where did I live.
|She asked where I lived.
|Запомнить, что в косвенных вопросах используется прямой порядок слов.
|Неправильное согласование времён
|He said he is coming tomorrow.
|He said he was coming the next day.
|Создать таблицу времён и регулярно проверять себя по ней.
|Забывание о замене указательных слов
|She told me to come here today.
|She told me to go there that day.
|Составить список пар this-that, now-then и т.д.
|Неправильный выбор вводного глагола
|He said me to wait.
|He told me to wait.
|Заучить сочетаемость: say + something, tell + someone + something.
|Пропуск смягчающих слов в вопросах
|She asked I went there.
|She asked if/whether I went there.
|Использовать формулу: ask + if/whether для общих вопросов.
Ещё одна распространённая ошибка — буквальный перевод разговорных конструкций. Например, фразу "Let's go!" нельзя перевести как "He said let's go", правильно будет "He suggested going" или "He suggested that we should go".
Стратегии предотвращения ошибок: 🛡️
- Самопроверка — составьте персональный чек-лист типичных ошибок и проверяйте по нему каждое преобразованное предложение
- Редактирование с задержкой — возвращайтесь к выполненным упражнениям через день, чтобы увидеть ошибки свежим взглядом
- Парная работа — обменивайтесь заданиями с партнёром и проверяйте друг друга
- Аудиозапись и анализ — записывайте свои ответы и анализируйте их, чтобы заметить систематические ошибки
- Использование специализированных приложений для практики косвенной речи, которые мгновенно указывают на ошибки
Помните, что наиболее сложными для освоения являются вопросы с инверсией, условные предложения и императивы (приказы, просьбы). Уделяйте им особое внимание при тренировке.
Эффективные упражнения для закрепления материала
Для перехода от теоретического понимания косвенной речи к уверенному практическому использованию необходимы регулярные и разнообразные упражнения. Систематизированный подход к практике обеспечит быстрый прогресс и закрепление навыка.
Начните с базовых упражнений и постепенно переходите к более сложным:
- Трансформация простых предложений — преобразуйте 10-15 простых утверждений из прямой речи в косвенную ежедневно, фокусируясь на правильном согласовании времён.
- Упражнение "Репортёр" — слушайте короткие диалоги (из фильмов, подкастов) и записывайте их в косвенной речи, как если бы вы были журналистом.
- "Эффект домино" — преобразуйте предложение из прямой речи в косвенную, затем результат снова в прямую речь и проверьте, насколько конечный вариант отличается от исходного.
- Упражнение на замену вводных глаголов — возьмите предложение в косвенной речи и перепишите его, используя разные вводные глаголы (said, told, mentioned, claimed, insisted).
- "Временной сдвиг" — практикуйте изменение указательных слов и временных маркеров (today → that day, next week → the following week).
Для продвинутого уровня рекомендуются следующие комплексные упражнения:
- "Диалоговое преобразование" — преобразуйте целый диалог из прямой речи в косвенную, сохраняя логическую связность
- "Обратная инженерия" — восстановите прямую речь из косвенной
- "Нарративный цепочки" — создайте историю, используя только косвенную речь для передачи диалогов
- "Смешанные времена" — практикуйтесь с текстами, содержащими разные временные формы
- "Контекстуальная адаптация" — меняйте косвенную речь в зависимости от контекста (формальный/неформальный стиль)
Практические рекомендации по организации занятий: 📝
- Уделяйте косвенной речи 15-20 минут ежедневно вместо редких многочасовых сессий
- Создайте специальную тетрадь или электронный документ для отслеживания прогресса
- Используйте цветовое кодирование для разных типов трансформаций
- Практикуйтесь в контексте, приближенном к реальной жизни или экзаменационным заданиям
- Сочетайте письменные и устные упражнения для развития разных навыков
Онлайн-ресурсы и приложения для тренировки косвенной речи:
- British Council Learn English — секция Reported Speech
- Perfect English Grammar — интерактивные упражнения
- BBC Learning English — аудиоматериалы с заданиями на косвенную речь
- Приложения Duolingo и Busuu — уроки с фокусом на Reported Speech
- Quizlet — готовые наборы карточек для запоминания трансформаций
Косвенная речь в английском — это не просто набор правил для механического заучивания, а мощный инструмент для точной передачи информации в профессиональной и повседневной коммуникации. Овладев методами, представленными в этой статье, вы научитесь не только безошибочно трансформировать предложения, но и свободно использовать эту грамматическую структуру в спонтанной речи. Регулярная практика с правильно подобранными упражнениями и критический анализ своих ошибок — ключевые элементы успеха. Помните: даже самые сложные аспекты грамматики становятся понятными и доступными, когда к ним применяется систематический подход.