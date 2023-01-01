Оптимизация шрифтов: 5 приемов для ускорения загрузки сайта#Веб-разработка #SEO #Оптимизация загрузки
Для кого эта статья:
- Веб-разработчики и дизайнеры, стремящиеся улучшить производительность своих сайтов
- Специалисты по оптимизации пользовательского опыта и SEO
Менеджеры проектов, ответственные за конверсии и эффективность цифровых продуктов
Стильные шрифты на сайте — это как дизайнерская одежда для текста. Но дорогой ценой модного образа часто становится медленная загрузка страниц. Каждая лишняя секунда ожидания стоит 7% конверсии. Я проверял это лично на десятках проектов — оптимизация шрифтов иногда дает прирост скорости до 40%! В этой статье — пять проверенных методов, которые сделают ваши шрифты не только красивыми, но и быстрыми. Если у вас скачут метрики Core Web Vitals или PageSpeed Insights показывает красную зону — самое время применить эти приемы. 🚀
Почему шрифты замедляют работу сайта: анализ проблемы
Веб-шрифты — одни из самых "тяжелых" ресурсов на странице. Средний размер одного шрифтового файла может достигать 250-300 КБ, а если вы используете несколько начертаний (обычный, полужирный, курсив), общий вес может превышать 1 МБ. Именно поэтому при загрузке страницы часто наблюдается эффект FOIT (Flash of Invisible Text) — когда текст становится видимым только после полной загрузки шрифта, или FOUT (Flash of Unstyled Text) — когда сначала отображается системный шрифт, а затем он резко меняется на пользовательский.
Проблема усугубляется несколькими факторами:
- Блокирующая загрузка — браузер приостанавливает отрисовку текста до загрузки шрифта
- Отсутствие приоритизации — критически важные шрифты загружаются в том же порядке, что и декоративные
- Избыточные символы — многие шрифты содержат тысячи глифов, большинство из которых никогда не используются
- Устаревшие форматы — TTF/OTF файлы значительно тяжелее современных WOFF2
- Внешние API — подключение шрифтов через сторонние сервисы добавляет лишние DNS-запросы
Каждая из этих проблем имеет решение, и совокупное применение описанных ниже методов может значительно ускорить отрисовку страницы. Это напрямую влияет на метрики Largest Contentful Paint (LCP) и First Contentful Paint (FCP), которые являются ключевыми факторами в Core Web Vitals.
|Проблема
|Влияние на метрики
|Потенциальное улучшение при оптимизации
|Эффект FOIT
|Ухудшает LCP на 15-20%
|До 18% улучшения
|Большой размер файлов
|Увеличивает FCP на 300-500 мс
|До 40% улучшения
|Блокирующая загрузка
|Замедляет First Input Delay
|До 25% улучшения
Метод 1: Выбор оптимального формата WOFF2 для ускорения загрузки
WOFF2 — это современный формат веб-шрифтов, использующий алгоритм сжатия Brotli. По сравнению с другими форматами он обеспечивает уменьшение размера файла на 30-50% без потери качества. Это прямо влияет на скорость загрузки страницы и, соответственно, на показатели Core Web Vitals.
Александр Петров, технический директор Помню случай с интернет-магазином товаров для дома, когда дизайнер настоял на использовании фирменного шрифта в 6 начертаниях. Когда мы запустили сайт, время загрузки на мобильных устройствах достигало 7 секунд, а конверсия была катастрофически низкой. Анализ показал, что одни только шрифты весили 2.3 МБ! Конвертация в WOFF2 и применение других техник из этой статьи сократили размер до 420 КБ. Время загрузки уменьшилось до 3.2 секунды, а конверсия выросла на 18%. Это был наглядный урок для всей команды — красота не должна идти в ущерб производительности.
Для конвертации шрифтов в WOFF2 можно использовать несколько инструментов:
- Онлайн-конвертеры: Transfonter, FontSquirrel Generator
- Локальные утилиты: woff2_compress (от Google)
- Сборщики: webpack с плагином url-loader
После конвертации необходимо правильно подключить шрифт через
@font-face, указав WOFF2 первым в списке форматов для современных браузеров и добавив резервные форматы для поддержки старых:
@font-face {
font-family: 'MyCustomFont';
src: url('fonts/mycustomfont.woff2') format('woff2'),
url('fonts/mycustomfont.woff') format('woff'),
url('fonts/mycustomfont.ttf') format('truetype');
font-weight: 400;
font-style: normal;
font-display: swap;
}
Поддержка WOFF2 сейчас превышает 97% пользователей, поэтому для большинства проектов достаточно предоставлять только этот формат. Но если ваша аудитория включает пользователей устаревших браузеров, стоит добавить резервные варианты.
Метод 2: Стратегия font-display для управления отображением текста
Свойство
font-display определяет, как браузер должен отображать текст во время загрузки шрифта. Правильный выбор значения может значительно улучшить восприятие скорости загрузки сайта пользователем, даже если физически шрифт загружается так же долго. 🎯
Рассмотрим доступные значения
font-display и их влияние на пользовательский опыт:
|Значение
|Поведение
|Рекомендуется для
|Влияние на UX
|auto
|Браузер использует стандартную стратегию (обычно блокирует рендеринг)
|Не рекомендуется
|Негативное
|block
|Блокирует отображение текста до 3 секунд, затем показывает системный шрифт
|Логотипы, заголовки бренда
|Умеренно негативное
|swap
|Мгновенно отображает текст системным шрифтом, заменяет его пользовательским по загрузке
|Основной контент
|Умеренно позитивное
|fallback
|Короткая блокировка (100мс), затем системный шрифт с возможной заменой
|Вторичный контент
|Позитивное
|optional
|Короткая блокировка (100мс), затем системный шрифт без гарантии замены
|Не критичный контент
|Наиболее позитивное
Для большинства текстового контента оптимальным выбором является
swap, так как он обеспечивает быструю видимость текста и избегает FOIT, хотя и может вызвать FOUT (мигание текста при смене шрифта). Для заголовков и логотипов, где важна точная визуализация бренда, может подойти
block, но с осторожностью.
Применяется это свойство в CSS при объявлении шрифта:
@font-face {
font-family: 'MainText';
src: url('fonts/maintext.woff2') format('woff2');
font-weight: 400;
font-style: normal;
font-display: swap; /* Ключевое свойство */
}
Правильный выбор
font-display может повысить воспринимаемую скорость сайта без изменения фактического времени загрузки шрифтов, что влияет на удовлетворенность пользователей и показатель отказов.
Метод 3: Предзагрузка критических шрифтов с preload
Предзагрузка (preload) — это механизм, который указывает браузеру, какие ресурсы следует загрузить как можно раньше. Для шрифтов эта техника особенно эффективна, поскольку позволяет загрузить важные шрифты до того, как браузер обнаружит их использование в CSS.
В стандартной ситуации браузер загружает шрифты только после того, как:
- Загрузил и распарсил HTML
- Загрузил и обработал CSS
- Построил DOM и CSSOM
- Обнаружил, что для определенных элементов требуются пользовательские шрифты
Это создает задержку, особенно для сложных страниц с большим количеством CSS. С помощью preload мы можем начать загрузку важных шрифтов сразу, параллельно с другими ресурсами.
Реализуется это с помощью тега
<link> в
<head> документа:
<link rel="preload" href="/fonts/main-text.woff2" as="font" type="font/woff2" crossorigin>
Важно отметить несколько моментов:
- Атрибут
as="font"необходим для правильной приоритизации
- Атрибут
typeпозволяет браузеру пропустить загрузку неподдерживаемых форматов
- Атрибут
crossoriginобязателен для шрифтов, даже если они находятся на том же домене
Мария Козлова, lead front-end разработчик На проекте интернет-банкинга нам пришлось столкнуться с серьезными проблемами производительности из-за корпоративного шрифта. Особенно это било по метрике Largest Contentful Paint, которая достигала 3.8 секунды на мобильных устройствах. Применение preload для основного начертания шрифта вместе с разделением на подмножества дало потрясающий эффект. LCP снизился до 2.1 секунды! Интересно, что когда мы попробовали применить preload ко всем шрифтам (их было 5 различных начертаний), производительность ухудшилась. Этот опыт научил нас, что preload нужно применять выборочно — только к самому важному шрифту, который используется в контенте первого экрана.
Следует предзагружать только действительно критичные шрифты — те, которые используются для основного контента на первом экране. Избыточный preload может навредить, поскольку будет конкурировать за пропускную способность с другими важными ресурсами.
Метод 4: Сокращение набора символов для оптимизации веса шрифта
Полные шрифтовые файлы зачастую содержат тысячи символов, которые никогда не используются на вашем сайте. Создание подмножеств (subsetting) позволяет включить в файл шрифта только те символы, которые действительно нужны. 📉
Веб-шрифты часто содержат:
- Латинские символы (базовые и расширенные)
- Кириллические символы
- Греческие символы
- Лигатуры и специальные символы
- Математические и технические символы
- Символы других алфавитов (арабский, японский, китайский и т.д.)
Если ваш сайт использует только кириллицу и базовую латиницу, все остальные наборы символов создают лишний вес. Оптимизация может уменьшить размер файла шрифта на 60-90%.
Для создания подмножеств есть несколько инструментов:
- Онлайн-сервисы: FontSquirrel Generator, Transfonter
- Утилиты командной строки: pyftsubset (из пакета fonttools)
- Автоматизация: glyphhanger для анализа используемых глифов
Пример команды для создания подмножества с помощью pyftsubset:
pyftsubset original-font.ttf --unicodes="U+0020-007F,U+0400-045F" --output-file="optimized-font.woff2" --flavor=woff2
Эта команда создаст файл, содержащий только базовую латиницу (0020-007F) и кириллицу (0400-045F).
Для сайтов с динамическим контентом можно применить стратегию разделения шрифта на несколько подмножеств:
- Основное подмножество (Latin + Cyrillic основные) — загружается сразу
- Дополнительные подмножества — загружаются по мере необходимости
Это достигается с помощью правильной настройки
@font-face и динамической загрузки:
/* Основное подмножество */
@font-face {
font-family: 'MyFont';
src: url('myfont-latin-cyrillic.woff2') format('woff2');
unicode-range: U+0020-007F, U+0400-045F;
font-display: swap;
}
/* Дополнительное подмножество */
@font-face {
font-family: 'MyFont';
src: url('myfont-extended.woff2') format('woff2');
unicode-range: U+0100-017F, U+2000-206F;
font-display: swap;
}
Браузер загрузит второй файл только если на странице встретятся символы из соответствующего диапазона.
Метод 5: Локальное хранение шрифтов против внешних API
Размещение шрифтов имеет прямое влияние на производительность. У разработчиков есть выбор: использовать внешние сервисы (например, Google Fonts) или хранить шрифты локально на своём сервере. Каждый подход имеет свои преимущества и недостатки.
При использовании внешних сервисов происходит следующее:
- Дополнительный DNS-запрос к стороннему домену
- Установление HTTPS-соединения
- Загрузка CSS с описанием шрифтов
- Парсинг CSS и определение необходимых файлов
- Дополнительные запросы для загрузки самих шрифтов
Это создаёт каскад зависимостей, который замедляет загрузку страницы, особенно при медленном соединении.
Локальное хранение шрифтов позволяет:
- Избежать дополнительных DNS-запросов и рукопожатий
- Оптимизировать файлы шрифтов под конкретные нужды
- Применять продвинутые техники кэширования
- Контролировать процесс загрузки полностью
Однако локальные шрифты также имеют недостатки:
- Отсутствие автоматических обновлений шрифтов
- Дополнительная нагрузка на ваш сервер
- Необходимость самостоятельно оптимизировать файлы
- Отсутствие глобального кэширования, которым обладают популярные CDN
Оптимальное решение часто лежит между двумя крайностями. Современный подход — это самостоятельное размещение критических шрифтов с применением всех методов оптимизации и возможное использование внешних API для редко используемых начертаний с отложенной загрузкой.
Для дополнительной оптимизации локально размещенных шрифтов стоит:
- Настроить правильные HTTP-заголовки кэширования (Cache-Control с длительным max-age)
- Включить Brotli или GZIP сжатие на сервере
- Использовать HTTP/2 для параллельной загрузки нескольких файлов
В итоге, выбор между локальным размещением и внешними API должен основываться на конкретных требованиях проекта, его аудитории и технических возможностях.
Оптимизация шрифтов — это не единоразовая активность, а непрерывный процесс. Каждый из описанных методов вносит свой вклад, но максимальный эффект достигается при их совместном применении. Анализируйте метрики вашего сайта после каждого изменения — часто даже небольшие оптимизации дают заметные результаты. Помните, что цель не просто улучшить технические показатели, а сделать взаимодействие с вашим сайтом более плавным и приятным для пользователей. Когда контент загружается быстро и без визуальных скачков, посетители дольше остаются на сайте и с большей вероятностью совершают целевые действия.