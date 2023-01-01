Оптимизация шрифтов: 5 приемов для ускорения загрузки сайта

Для кого эта статья:

Веб-разработчики и дизайнеры, стремящиеся улучшить производительность своих сайтов

Специалисты по оптимизации пользовательского опыта и SEO

Менеджеры проектов, ответственные за конверсии и эффективность цифровых продуктов Стильные шрифты на сайте — это как дизайнерская одежда для текста. Но дорогой ценой модного образа часто становится медленная загрузка страниц. Каждая лишняя секунда ожидания стоит 7% конверсии. Я проверял это лично на десятках проектов — оптимизация шрифтов иногда дает прирост скорости до 40%! В этой статье — пять проверенных методов, которые сделают ваши шрифты не только красивыми, но и быстрыми. Если у вас скачут метрики Core Web Vitals или PageSpeed Insights показывает красную зону — самое время применить эти приемы. 🚀

Почему шрифты замедляют работу сайта: анализ проблемы

Веб-шрифты — одни из самых "тяжелых" ресурсов на странице. Средний размер одного шрифтового файла может достигать 250-300 КБ, а если вы используете несколько начертаний (обычный, полужирный, курсив), общий вес может превышать 1 МБ. Именно поэтому при загрузке страницы часто наблюдается эффект FOIT (Flash of Invisible Text) — когда текст становится видимым только после полной загрузки шрифта, или FOUT (Flash of Unstyled Text) — когда сначала отображается системный шрифт, а затем он резко меняется на пользовательский.

Проблема усугубляется несколькими факторами:

Блокирующая загрузка — браузер приостанавливает отрисовку текста до загрузки шрифта

Отсутствие приоритизации — критически важные шрифты загружаются в том же порядке, что и декоративные

Избыточные символы — многие шрифты содержат тысячи глифов, большинство из которых никогда не используются

Устаревшие форматы — TTF/OTF файлы значительно тяжелее современных WOFF2

Внешние API — подключение шрифтов через сторонние сервисы добавляет лишние DNS-запросы

Каждая из этих проблем имеет решение, и совокупное применение описанных ниже методов может значительно ускорить отрисовку страницы. Это напрямую влияет на метрики Largest Contentful Paint (LCP) и First Contentful Paint (FCP), которые являются ключевыми факторами в Core Web Vitals.

Проблема Влияние на метрики Потенциальное улучшение при оптимизации Эффект FOIT Ухудшает LCP на 15-20% До 18% улучшения Большой размер файлов Увеличивает FCP на 300-500 мс До 40% улучшения Блокирующая загрузка Замедляет First Input Delay До 25% улучшения

Метод 1: Выбор оптимального формата WOFF2 для ускорения загрузки

WOFF2 — это современный формат веб-шрифтов, использующий алгоритм сжатия Brotli. По сравнению с другими форматами он обеспечивает уменьшение размера файла на 30-50% без потери качества. Это прямо влияет на скорость загрузки страницы и, соответственно, на показатели Core Web Vitals.

Александр Петров, технический директор Помню случай с интернет-магазином товаров для дома, когда дизайнер настоял на использовании фирменного шрифта в 6 начертаниях. Когда мы запустили сайт, время загрузки на мобильных устройствах достигало 7 секунд, а конверсия была катастрофически низкой. Анализ показал, что одни только шрифты весили 2.3 МБ! Конвертация в WOFF2 и применение других техник из этой статьи сократили размер до 420 КБ. Время загрузки уменьшилось до 3.2 секунды, а конверсия выросла на 18%. Это был наглядный урок для всей команды — красота не должна идти в ущерб производительности.

Для конвертации шрифтов в WOFF2 можно использовать несколько инструментов:

Онлайн-конвертеры : Transfonter, FontSquirrel Generator

: Transfonter, FontSquirrel Generator Локальные утилиты : woff2_compress (от Google)

: woff2_compress (от Google) Сборщики: webpack с плагином url-loader

После конвертации необходимо правильно подключить шрифт через @font-face , указав WOFF2 первым в списке форматов для современных браузеров и добавив резервные форматы для поддержки старых:

CSS Скопировать код @font-face { font-family: 'MyCustomFont'; src: url('fonts/mycustomfont.woff2') format('woff2'), url('fonts/mycustomfont.woff') format('woff'), url('fonts/mycustomfont.ttf') format('truetype'); font-weight: 400; font-style: normal; font-display: swap; }

Поддержка WOFF2 сейчас превышает 97% пользователей, поэтому для большинства проектов достаточно предоставлять только этот формат. Но если ваша аудитория включает пользователей устаревших браузеров, стоит добавить резервные варианты.

Метод 2: Стратегия font-display для управления отображением текста

Свойство font-display определяет, как браузер должен отображать текст во время загрузки шрифта. Правильный выбор значения может значительно улучшить восприятие скорости загрузки сайта пользователем, даже если физически шрифт загружается так же долго. 🎯

Рассмотрим доступные значения font-display и их влияние на пользовательский опыт:

Значение Поведение Рекомендуется для Влияние на UX auto Браузер использует стандартную стратегию (обычно блокирует рендеринг) Не рекомендуется Негативное block Блокирует отображение текста до 3 секунд, затем показывает системный шрифт Логотипы, заголовки бренда Умеренно негативное swap Мгновенно отображает текст системным шрифтом, заменяет его пользовательским по загрузке Основной контент Умеренно позитивное fallback Короткая блокировка (100мс), затем системный шрифт с возможной заменой Вторичный контент Позитивное optional Короткая блокировка (100мс), затем системный шрифт без гарантии замены Не критичный контент Наиболее позитивное

Для большинства текстового контента оптимальным выбором является swap , так как он обеспечивает быструю видимость текста и избегает FOIT, хотя и может вызвать FOUT (мигание текста при смене шрифта). Для заголовков и логотипов, где важна точная визуализация бренда, может подойти block , но с осторожностью.

Применяется это свойство в CSS при объявлении шрифта:

CSS Скопировать код @font-face { font-family: 'MainText'; src: url('fonts/maintext.woff2') format('woff2'); font-weight: 400; font-style: normal; font-display: swap; /* Ключевое свойство */ }

Правильный выбор font-display может повысить воспринимаемую скорость сайта без изменения фактического времени загрузки шрифтов, что влияет на удовлетворенность пользователей и показатель отказов.

Метод 3: Предзагрузка критических шрифтов с preload

Предзагрузка (preload) — это механизм, который указывает браузеру, какие ресурсы следует загрузить как можно раньше. Для шрифтов эта техника особенно эффективна, поскольку позволяет загрузить важные шрифты до того, как браузер обнаружит их использование в CSS.

В стандартной ситуации браузер загружает шрифты только после того, как:

Загрузил и распарсил HTML Загрузил и обработал CSS Построил DOM и CSSOM Обнаружил, что для определенных элементов требуются пользовательские шрифты

Это создает задержку, особенно для сложных страниц с большим количеством CSS. С помощью preload мы можем начать загрузку важных шрифтов сразу, параллельно с другими ресурсами.

Реализуется это с помощью тега <link> в <head> документа:

HTML Скопировать код <link rel="preload" href="/fonts/main-text.woff2" as="font" type="font/woff2" crossorigin>

Важно отметить несколько моментов:

Атрибут as="font" необходим для правильной приоритизации

необходим для правильной приоритизации Атрибут type позволяет браузеру пропустить загрузку неподдерживаемых форматов

позволяет браузеру пропустить загрузку неподдерживаемых форматов Атрибут crossorigin обязателен для шрифтов, даже если они находятся на том же домене

Мария Козлова, lead front-end разработчик На проекте интернет-банкинга нам пришлось столкнуться с серьезными проблемами производительности из-за корпоративного шрифта. Особенно это било по метрике Largest Contentful Paint, которая достигала 3.8 секунды на мобильных устройствах. Применение preload для основного начертания шрифта вместе с разделением на подмножества дало потрясающий эффект. LCP снизился до 2.1 секунды! Интересно, что когда мы попробовали применить preload ко всем шрифтам (их было 5 различных начертаний), производительность ухудшилась. Этот опыт научил нас, что preload нужно применять выборочно — только к самому важному шрифту, который используется в контенте первого экрана.

Следует предзагружать только действительно критичные шрифты — те, которые используются для основного контента на первом экране. Избыточный preload может навредить, поскольку будет конкурировать за пропускную способность с другими важными ресурсами.

Метод 4: Сокращение набора символов для оптимизации веса шрифта

Полные шрифтовые файлы зачастую содержат тысячи символов, которые никогда не используются на вашем сайте. Создание подмножеств (subsetting) позволяет включить в файл шрифта только те символы, которые действительно нужны. 📉

Веб-шрифты часто содержат:

Латинские символы (базовые и расширенные)

Кириллические символы

Греческие символы

Лигатуры и специальные символы

Математические и технические символы

Символы других алфавитов (арабский, японский, китайский и т.д.)

Если ваш сайт использует только кириллицу и базовую латиницу, все остальные наборы символов создают лишний вес. Оптимизация может уменьшить размер файла шрифта на 60-90%.

Для создания подмножеств есть несколько инструментов:

Онлайн-сервисы : FontSquirrel Generator, Transfonter

: FontSquirrel Generator, Transfonter Утилиты командной строки : pyftsubset (из пакета fonttools)

: pyftsubset (из пакета fonttools) Автоматизация: glyphhanger для анализа используемых глифов

Пример команды для создания подмножества с помощью pyftsubset:

Bash Скопировать код pyftsubset original-font.ttf --unicodes="U+0020-007F,U+0400-045F" --output-file="optimized-font.woff2" --flavor=woff2

Эта команда создаст файл, содержащий только базовую латиницу (0020-007F) и кириллицу (0400-045F).

Для сайтов с динамическим контентом можно применить стратегию разделения шрифта на несколько подмножеств:

Основное подмножество (Latin + Cyrillic основные) — загружается сразу

Дополнительные подмножества — загружаются по мере необходимости

Это достигается с помощью правильной настройки @font-face и динамической загрузки:

CSS Скопировать код /* Основное подмножество */ @font-face { font-family: 'MyFont'; src: url('myfont-latin-cyrillic.woff2') format('woff2'); unicode-range: U+0020-007F, U+0400-045F; font-display: swap; } /* Дополнительное подмножество */ @font-face { font-family: 'MyFont'; src: url('myfont-extended.woff2') format('woff2'); unicode-range: U+0100-017F, U+2000-206F; font-display: swap; }

Браузер загрузит второй файл только если на странице встретятся символы из соответствующего диапазона.

Метод 5: Локальное хранение шрифтов против внешних API

Размещение шрифтов имеет прямое влияние на производительность. У разработчиков есть выбор: использовать внешние сервисы (например, Google Fonts) или хранить шрифты локально на своём сервере. Каждый подход имеет свои преимущества и недостатки.

При использовании внешних сервисов происходит следующее:

Дополнительный DNS-запрос к стороннему домену Установление HTTPS-соединения Загрузка CSS с описанием шрифтов Парсинг CSS и определение необходимых файлов Дополнительные запросы для загрузки самих шрифтов

Это создаёт каскад зависимостей, который замедляет загрузку страницы, особенно при медленном соединении.

Локальное хранение шрифтов позволяет:

Избежать дополнительных DNS-запросов и рукопожатий

Оптимизировать файлы шрифтов под конкретные нужды

Применять продвинутые техники кэширования

Контролировать процесс загрузки полностью

Однако локальные шрифты также имеют недостатки:

Отсутствие автоматических обновлений шрифтов

Дополнительная нагрузка на ваш сервер

Необходимость самостоятельно оптимизировать файлы

Отсутствие глобального кэширования, которым обладают популярные CDN

Оптимальное решение часто лежит между двумя крайностями. Современный подход — это самостоятельное размещение критических шрифтов с применением всех методов оптимизации и возможное использование внешних API для редко используемых начертаний с отложенной загрузкой.

Для дополнительной оптимизации локально размещенных шрифтов стоит:

Настроить правильные HTTP-заголовки кэширования (Cache-Control с длительным max-age)

Включить Brotli или GZIP сжатие на сервере

Использовать HTTP/2 для параллельной загрузки нескольких файлов

В итоге, выбор между локальным размещением и внешними API должен основываться на конкретных требованиях проекта, его аудитории и технических возможностях.