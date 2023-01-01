5 надежных способов определить устройство пользователя на JavaScript

Для кого эта статья:

Фронтенд-разработчики

Специалисты по веб-разработке

Студенты и ученики курсов по программированию и веб-разработке Каждый фронтенд-разработчик рано или поздно сталкивается с необходимостью адаптировать пользовательский опыт под разные устройства. Смартфоны, планшеты, десктопы — все они требуют особого подхода. Однако одних только media queries порой недостаточно. Вам может понадобиться программное определение устройства, чтобы управлять логикой вашего приложения, оптимизировать производительность или предлагать пользователям разный функционал. Я подготовил 5 проверенных методов с готовыми фрагментами кода, которые можно внедрить в проект прямо сейчас. 💡

Зачем и когда нужно определять устройство пользователя

Определение устройства пользователя — это не прихоть, а необходимость в ряде сценариев. Несмотря на популярность подхода "mobile first" и адаптивного дизайна, программное определение устройства остаётся мощным инструментом для оптимизации пользовательского опыта. 📱💻

Михаил, ведущий фронтенд-разработчик

Недавно мы запускали финтех-приложение, где требовалось предлагать разный функционал для пользователей разных устройств. Мобильным пользователям мы давали доступ к упрощённой версии калькулятора кредитов, а десктопным — полную версию с расширенными опциями. Сначала мы пытались определять устройство только по ширине экрана через media queries, но столкнулись с ограничениями: пользователи десктопов с маленьким окном браузера получали мобильную версию.

После внедрения JavaScript-определения устройств на основе комбинации факторов (User-Agent + сенсорные возможности) точность определения выросла до 98%. Это привело к увеличению среднего времени сессии на 27% — пользователи получали именно тот интерфейс, который оптимален для их устройства.

Вот основные случаи, когда программное определение устройства жизненно необходимо:

Оптимизация производительности — загрузка только тех ресурсов, которые нужны для конкретного устройства

— некоторые функции могут быть доступны только на определённых устройствах Специфичный UX — создание разных пользовательских сценариев для мобильных и десктопных пользователей

Задача Подходящие методы детекции Приоритет Адаптивный дизайн CSS Media Queries (без JS) Высокий Разная логика приложения Feature Detection + User-Agent Высокий Оптимизация ресурсов Серверная детекция Средний Сбор аналитики User-Agent + библиотеки Низкий

Теперь рассмотрим конкретные методы определения устройства пользователя и их практическую реализацию.

Метод №1: Анализ User-Agent строки для определения устройств

Самый базовый и распространённый способ — парсинг строки User-Agent из заголовка HTTP-запроса. В JavaScript это можно сделать через свойство navigator.userAgent . Этот метод имеет давнюю историю и все ещё широко используется, несмотря на определённые недостатки. 🔍

Вот простой пример кода для определения типа устройства:

JS Скопировать код function detectDevice() { const userAgent = navigator.userAgent.toLowerCase(); const isMobile = /iphone|ipad|ipod|android|blackberry|windows phone/g.test(userAgent); const isTablet = /(ipad|tablet|(android(?!.*mobile))|(windows(?!.*phone)(.*touch))|kindle|playbook|silk|(puffin(?!.*(IP|AP|WP))))/g.test(userAgent); if (isTablet) return 'tablet'; if (isMobile) return 'mobile'; return 'desktop'; } console.log(`Вы используете: ${detectDevice()}`);

Преимущества этого метода:

Простота реализации — всего несколько строк кода

Однако у этого подхода есть существенные недостатки:

Ненадёжность — строки User-Agent могут быть подделаны или изменены

Александр, технический директор

Мы развиваем продукт с аудиторией более 2 миллионов пользователей. Изначально для определения устройств использовали только User-Agent. Это казалось надёжным решением, пока мы не заметили странные аномалии в аналитике — около 15% пользователей определялись некорректно.

После расследования выяснилось, что многие браузеры (особенно мобильные версии Chrome и Safari) стали "замораживать" или обобщать User-Agent строки, чтобы защитить пользователей от фингерпринтинга. Мы перешли на комбинированный подход: User-Agent + определение через функциональные возможности. Это повысило точность определения до 97% и позволило правильно настраивать интерфейс для всех пользователей.

Метод №2: Использование navigator.userAgent с готовыми библиотеками

Ручное создание регулярных выражений для всех возможных устройств — утомительная задача с высокими шансами на ошибку. Гораздо эффективнее использовать проверенные библиотеки, которые постоянно обновляются и учитывают нюансы разных устройств и браузеров. 📚

Наиболее популярные библиотеки для определения устройств:

Название библиотеки Размер (min+gzip) Точность определения Активная поддержка device.js ~1KB Средняя Умеренная mobile-detect.js ~14KB Высокая Активная UAParser.js ~5KB Высокая Активная Bowser ~4KB Высокая Умеренная

Пример использования популярной библиотеки UAParser.js:

JS Скопировать код // Подключение через CDN // <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/UAParser.js/0.7.24/ua-parser.min.js"></script> // Или через npm // npm install ua-parser-js const parser = new UAParser(); const result = parser.getResult(); console.log('Устройство:', result.device.type || 'desktop'); console.log('Операционная система:', result.os.name, result.os.version); console.log('Браузер:', result.browser.name, result.browser.version); // Более детальное определение function getDeviceType() { const device = result.device.type; if (device === 'mobile') return 'Смартфон'; if (device === 'tablet') return 'Планшет'; if (device === 'smarttv') return 'Smart TV'; if (device === 'console') return 'Игровая консоль'; return 'Компьютер'; } console.log('Тип устройства:', getDeviceType());

Преимущества использования готовых библиотек:

Высокая точность — команды разработчиков библиотек следят за обновлениями и новыми устройствами

Несмотря на все преимущества, этот метод всё ещё опирается на User-Agent, что означает наследование некоторых его недостатков. Для более надёжных решений стоит комбинировать библиотеки с другими методами определения.

Метод №3: Определение устройства через размер окна и сенсорные возможности

Третий подход базируется на анализе технических возможностей устройства и размеров экрана. Этот метод позволяет определить не только категорию устройства, но и его ориентацию (портретная/альбомная), что часто необходимо для корректной адаптации интерфейса. 📏👆

Пример кода для определения устройства по размеру экрана и сенсорным возможностям:

JS Скопировать код function detectDeviceByCapabilities() { // Определяем наличие сенсорного экрана const hasTouchScreen = (('ontouchstart' in window) || (navigator.maxTouchPoints > 0) || (navigator.msMaxTouchPoints > 0)); // Получаем размер окна браузера const width = window.innerWidth; // Логика определения типа устройства if (hasTouchScreen) { if (width < 768) { return 'mobile'; } else if (width < 1024) { return 'tablet'; } else { return 'touch desktop'; // Например, Surface Pro } } else { return 'desktop'; } } // Проверка при изменении размера окна window.addEventListener('resize', function() { console.log('Текущее устройство:', detectDeviceByCapabilities()); }); console.log('Начальное определение устройства:', detectDeviceByCapabilities());

Этот метод также может отслеживать изменения ориентации экрана, что полезно для мобильных устройств:

JS Скопировать код // Определение ориентации устройства function getOrientation() { return window.innerWidth > window.innerHeight ? 'landscape' : 'portrait'; } // Прослушивание изменения ориентации window.addEventListener('resize', function() { console.log('Текущая ориентация:', getOrientation()); }); // Можно комбинировать с предыдущим методом window.addEventListener('resize', function() { console.log(`${detectDeviceByCapabilities()} в ${getOrientation()} режиме`); });

Основные преимущества этого подхода:

Реальные характеристики — определение основано на фактических параметрах устройства, а не строках

Недостатки метода:

Сложность точной классификации — планшет с маленьким экраном может быть принят за мобильное устройство

Метод №4: Feature detection вместо device detection

Вместо того чтобы сосредоточиться на определении типа устройства, во многих случаях эффективнее определять конкретные возможности браузера или устройства. Этот подход называется "определение функций" (feature detection) и является более гибким и устойчивым к изменениям. 🧩

Feature detection фокусируется на вопросе "что может устройство?", а не "что это за устройство?". Это позволяет создавать более устойчивые и гибкие приложения.

JS Скопировать код // Проверка наличия сенсорного ввода function hasTouchCapability() { return 'ontouchstart' in window || navigator.maxTouchPoints > 0 || navigator.msMaxTouchPoints > 0; } // Проверка поддержки определённых API function checkDeviceCapabilities() { const capabilities = { touch: hasTouchCapability(), geolocation: 'geolocation' in navigator, webGL: (function() { try { const canvas = document.createElement('canvas'); return !!(window.WebGLRenderingContext && (canvas.getContext('webgl') || canvas.getContext('experimental-webgl'))); } catch(e) { return false; } })(), deviceMotion: 'DeviceMotionEvent' in window, deviceOrientation: 'DeviceOrientationEvent' in window, ambientLight: 'AmbientLightSensor' in window, batteryAPI: 'getBattery' in navigator, screenOrientation: screen.orientation ? true : false }; return capabilities; } const deviceCaps = checkDeviceCapabilities(); console.log('Возможности устройства:', deviceCaps); // Использование этой информации для адаптации интерфейса if (deviceCaps.touch) { console.log('Включаем интерфейс для сенсорных устройств'); // enableTouchInterface(); } if (deviceCaps.deviceMotion) { console.log('Это устройство поддерживает определение движения'); // enableMotionFeatures(); }

На основе определённых функций можно сделать предположение о типе устройства:

JS Скопировать код function guessDeviceType() { const caps = checkDeviceCapabilities(); // Мобильные устройства обычно имеют сенсор движения и ориентации if (caps.touch && (caps.deviceMotion || caps.deviceOrientation)) { return window.innerWidth < 768 ? 'smartphone' : 'tablet'; } // Планшеты обычно сенсорные, но не всегда имеют датчики движения if (caps.touch && !caps.deviceMotion) { return 'tablet or touch-desktop'; } // Десктопы редко имеют сенсорный экран if (!caps.touch) { return 'desktop'; } return 'unknown'; } console.log('Предполагаемый тип устройства:', guessDeviceType());

Основные преимущества feature detection:

Ориентация на возможности, а не типы — адаптация под реальные характеристики устройства

Этот подход становится особенно актуальным с появлением гибридных устройств (ноутбуки с сенсорными экранами, планшеты с клавиатурами), которые сложно однозначно отнести к определённой категории.

Метод №5: Серверная и клиентская детекция: комбинированный подход

Наиболее комплексное и надёжное решение — комбинирование серверной и клиентской детекции устройств. Этот подход устраняет недостатки отдельных методов и повышает точность определения, обеспечивая оптимальную производительность. 🔄

Схема работы комбинированного подхода:

Первичное определение на сервере — анализ User-Agent при первом запросе Отправка адаптированных ресурсов — сервер отправляет только те ресурсы, которые необходимы для предполагаемого устройства Уточнение на стороне клиента — JavaScript проверяет реальные характеристики устройства Корректировка интерфейса — при необходимости происходит динамическая корректировка Сохранение данных — информация о правильном определении сохраняется для будущих запросов

Пример серверной части (Node.js с Express):

JS Скопировать код // Серверная детекция с использованием express и mobile-detect const express = require('express'); const MobileDetect = require('mobile-detect'); const app = express(); app.use((req, res, next) => { const userAgent = req.headers['user-agent']; const md = new MobileDetect(userAgent); // Определяем тип устройства if (md.mobile() && !md.tablet()) { req.deviceType = 'mobile'; } else if (md.tablet()) { req.deviceType = 'tablet'; } else { req.deviceType = 'desktop'; } // Добавляем информацию в локальные переменные для шаблонов res.locals.deviceType = req.deviceType; next(); }); app.get('/', (req, res) => { // Используем информацию о устройстве для отправки разного контента switch(req.deviceType) { case 'mobile': res.render('mobile-index', { title: 'Мобильная версия' }); break; case 'tablet': res.render('tablet-index', { title: 'Версия для планшета' }); break; default: res.render('desktop-index', { title: 'Полная версия' }); } }); app.listen(3000, () => { console.log('Сервер запущен на порту 3000'); });

Клиентская часть для уточнения и корректировки:

JS Скопировать код // Получаем первичное определение от сервера const serverDetectedDevice = document.documentElement.getAttribute('data-device-type'); // Проверяем корректность определения function verifyDeviceType() { const isTouchDevice = 'ontouchstart' in window || navigator.maxTouchPoints > 0; const screenWidth = window.innerWidth; let actualDeviceType; if (isTouchDevice) { if (screenWidth < 768) { actualDeviceType = 'mobile'; } else if (screenWidth < 1024) { actualDeviceType = 'tablet'; } else { actualDeviceType = 'touch-desktop'; } } else { actualDeviceType = 'desktop'; } // Если серверное определение неверно if (serverDetectedDevice !== actualDeviceType) { console.log(`Корректировка: сервер определил ${serverDetectedDevice}, фактически ${actualDeviceType}`); // Отправляем правильные данные на сервер для будущих запросов fetch('/api/update-device-type', { method: 'POST', headers: { 'Content-Type': 'application/json' }, body: JSON.stringify({ detectedType: actualDeviceType, userAgent: navigator.userAgent }) }); // Корректируем UI если нужно adjustInterface(actualDeviceType); } return actualDeviceType; } function adjustInterface(deviceType) { // Корректируем интерфейс на основе реального типа устройства if (deviceType === 'mobile') { // Загружаем дополнительные мобильные компоненты если нужно loadMobileSpecificResources(); } else if (deviceType === 'tablet') { // Адаптируем для планшета adjustTabletLayout(); } } // Запускаем проверку после загрузки страницы document.addEventListener('DOMContentLoaded', verifyDeviceType);

Преимущества комбинированного подхода:

Максимальная точность — ошибки одного метода компенсируются другим

Этот метод требует больше усилий для реализации, но обеспечивает наилучший баланс между производительностью и точностью определения устройств пользователей.