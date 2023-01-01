События в Python: от базовых концепций до продвинутых паттернов

import time import threading from abc import ABC, abstractmethod from typing import Dict, List # Базовый класс для событий class Event: def __init__(self, event_type: str, data: Dict): self.timestamp = time.time() self.type = event_type self.data = data # Интерфейс слушателя событий class EventListener(ABC): @abstractmethod def handle_event(self, event: Event) -> None: pass # Диспетчер событий class EventDispatcher: def __init__(self): self._listeners: Dict[str, List[EventListener]] = {} def add_listener(self, event_type: str, listener: EventListener) -> None: if event_type not in self._listeners: self._listeners[event_type] = [] self._listeners[event_type].append(listener) def remove_listener(self, event_type: str, listener: EventListener) -> None: if event_type in self._listeners and listener in self._listeners[event_type]: self._listeners[event_type].remove(listener) def dispatch(self, event: Event) -> None: if event.type in self._listeners: for listener in self._listeners[event.type]: listener.handle_event(event) # Система мониторинга class ServerMonitor: def __init__(self, event_dispatcher: EventDispatcher): self.dispatcher = event_dispatcher self.servers = {} self.running = False self._monitor_thread = None def add_server(self, server_id: str, server_info: Dict) -> None: self.servers[server_id] = server_info def start_monitoring(self) -> None: if self.running: return self.running = True self._monitor_thread = threading.Thread(target=self._monitoring_loop) self._monitor_thread.daemon = True self._monitor_thread.start() def stop_monitoring(self) -> None: self.running = False if self._monitor_thread: self._monitor_thread.join(timeout=1.0) def _monitoring_loop(self) -> None: while self.running: for server_id, server_info in self.servers.items(): # Имитация проверки метрик cpu_usage = self._get_cpu_usage(server_id) memory_usage = self._get_memory_usage(server_id) disk_usage = self._get_disk_usage(server_id) # Проверка критических условий и генерация событий if cpu_usage > 90: self.dispatcher.dispatch(Event("high_cpu", { "server_id": server_id, "cpu_usage": cpu_usage })) if memory_usage > 85: self.dispatcher.dispatch(Event("high_memory", { "server_id": server_id, "memory_usage": memory_usage })) if disk_usage > 95: self.dispatcher.dispatch(Event("high_disk", { "server_id": server_id, "disk_usage": disk_usage })) time.sleep(30) # Проверка каждые 30 секунд # Методы имитации получения метрик (в реальной системе здесь были бы API-вызовы) def _get_cpu_usage(self, server_id: str) -> float: # Имитация получения данных о CPU return 95.0 if server_id == "server1" else 50.0 def _get_memory_usage(self, server_id: str) -> float: # Имитация получения данных о памяти return 70.0 def _get_disk_usage(self, server_id: str) -> float: # Имитация получения данных о диске return 98.0 if server_id == "server2" else 60.0 # Конкретные обработчики событий class EmailNotifier(EventListener): def handle_event(self, event: Event) -> None: server_id = event.data.get("server_id", "unknown") print(f"[EMAIL] Отправка уведомления о событии {event.type} для сервера {server_id}") # В реальном коде здесь был бы вызов API для отправки email class LoggingListener(EventListener): def handle_event(self, event: Event) -> None: print(f"[LOG] {time.ctime(event.timestamp)}: {event.type} – {event.data}") class AutoScaler(EventListener): def handle_event(self, event: Event) -> None: if event.type == "high_cpu": server_id = event.data.get("server_id") cpu_usage = event.data.get("cpu_usage") print(f"[AUTOSCALE] Увеличиваем ресурсы для сервера {server_id} (CPU: {cpu_usage}%)") # В реальном коде здесь был бы вызов API облачного провайдера # Использование системы dispatcher = EventDispatcher() monitor = ServerMonitor(dispatcher) # Регистрация слушателей logger = LoggingListener() emailer = EmailNotifier() scaler = AutoScaler() dispatcher.add_listener("high_cpu", logger) dispatcher.add_listener("high_cpu", emailer) dispatcher.add_listener("high_cpu", scaler) dispatcher.add_listener("high_memory", logger) dispatcher.add_listener("high_memory", emailer) dispatcher.add_listener("high_disk", logger) dispatcher.add_listener("high_disk", emailer) # Добавление серверов для мониторинга monitor.add_server("server1", {"name": "Web Server", "ip": "192.168.1.10"}) monitor.add_server("server2", {"name": "Database Server", "ip": "192.168.1.11"}) # Запуск мониторинга monitor.start_monitoring() # В реальном приложении здесь был бы бесконечный цикл или другой механизм поддержания работы программы try: while True: time.sleep(1) except KeyboardInterrupt: monitor.stop_monitoring() print("Мониторинг остановлен")