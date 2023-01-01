Определение геолокации в JavaScript: методы и готовые решения

class GeoFencing { constructor() { this.zones = []; this.watchId = null; this.isMonitoring = false; } addZone(id, name, lat, lng, radiusKm, actions) { this.zones.push({ id, name, latitude: lat, longitude: lng, radius: radiusKm, actions, // Функции, выполняемые при входе в зону entered: false // Флаг, был ли пользователь в зоне }); } startMonitoring() { if (this.isMonitoring) return; this.isMonitoring = true; this.watchId = navigator.geolocation.watchPosition( position => this.checkZones(position), error => console.error("Ошибка мониторинга геозон:", error), { enableHighAccuracy: true, timeout: 10000, maximumAge: 60000 // 1 минута } ); } stopMonitoring() { if (!this.isMonitoring) return; navigator.geolocation.clearWatch(this.watchId); this.isMonitoring = false; this.watchId = null; // Сбрасываем флаги входа в зоны this.zones.forEach(zone => zone.entered = false); } checkZones(position) { const userLat = position.coords.latitude; const userLng = position.coords.longitude; this.zones.forEach(zone => { const isInZone = this.isPointInZone( userLat, userLng, zone.latitude, zone.longitude, zone.radius ); // Если вошел в зону и раньше не был в ней if (isInZone && !zone.entered) { zone.entered = true; console.log(`Вход в зону: ${zone.name}`); // Выполняем действия при входе в зону if (typeof zone.actions.onEnter === 'function') { zone.actions.onEnter(zone); } } // Если вышел из зоны, в которой был else if (!isInZone && zone.entered) { zone.entered = false; console.log(`Выход из зоны: ${zone.name}`); // Выполняем действия при выходе из зоны if (typeof zone.actions.onExit === 'function') { zone.actions.onExit(zone); } } }); } isPointInZone(userLat, userLng, zoneLat, zoneLng, radiusKm) { const distance = calculateDistance(userLat, userLng, zoneLat, zoneLng); return distance <= radiusKm; } } // Пример использования для маркетинговой кампании: const geoFencing = new GeoFencing(); // Добавляем зоны интереса geoFencing.addZone( 1, "Торговый центр", 55.7539, 37.6208, 0.5, // 500 метров радиус { onEnter: zone => { // Показываем уведомление showNotification(`Специальное предложение в ${zone.name}!`, "Покажите это сообщение на кассе и получите скидку 10%"); // Открываем промо-страницу // window.open('/promo/shopping-center'); }, onExit: zone => { // Можем отслеживать выход из зоны для аналитики sendAnalytics('zone_exit', { zoneId: zone.id, zoneName: zone.name }); } } ); // Добавляем еще зоны... // Функция для показа уведомления function showNotification(title, message) { if ('Notification' in window && Notification.permission === 'granted') { new Notification(title, { body: message }); } else if ('Notification' in window && Notification.permission !== 'denied') { Notification.requestPermission().then(permission => { if (permission === 'granted') { new Notification(title, { body: message }); } }); } } // Запускаем мониторинг при загрузке страницы document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => { // Запрашиваем разрешение на уведомления if ('Notification' in window) { Notification.requestPermission(); } // Начинаем мониторинг геозон geoFencing.startMonitoring(); });