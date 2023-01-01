Как описать внешность на английском: термины и шаблоны

Для кого эта статья:

Изучающие английский язык на начальном и среднем уровнях

Преподаватели английского языка и их студенты

Подготовка к международным экзаменам, таким как IELTS и TOEFL Представьте ситуацию: вы оказались в незнакомом городе и пытаетесь описать своего потерявшегося друга местным жителям, но нужные слова на английском просто не приходят в голову. Знакомо? Умение точно описать внешность человека — один из базовых навыков владения языком, который пригодится не только в экстренных ситуациях, но и на экзаменах, в повседневном общении или деловых поездках. Владение правильной лексикой для описания внешности мгновенно выдаёт в вас уверенного пользователя английского языка и открывает новые возможности для коммуникации. 🌎 Давайте разберёмся, как это делать профессионально и без запинки.

Основная лексика для описания внешности человека

Прежде чем погрузиться в детали, необходимо освоить базовую терминологию, которая поможет создать точное описание внешности человека на английском языке. Эта лексика послужит фундаментом для более сложных конструкций в дальнейшем.

Ключевые термины можно разделить на несколько тематических групп:

General appearance (общий вид) — attractive, handsome, beautiful, plain, ordinary

Age description (возраст) — young, middle-aged, elderly, in his/her twenties/thirties

Height and build (рост и телосложение) — tall, short, medium height, slim, athletic

Face characteristics (черты лица) — round face, high cheekbones, full lips

Hair description (описание волос) — straight, curly, wavy, bald, receding hairline

Eye description (описание глаз) — blue eyes, almond-shaped, deep-set

Distinguishing features (отличительные черты) — mole, scar, dimples, freckles

Для разных целей могут потребоваться разные уровни детализации. Например, для повседневного общения достаточно базовых определений, в то время как для подготовки к экзамену IELTS или письменных работ потребуется более богатый словарный запас.

Ситуация Необходимый словарный запас Пример описания Повседневное общение Базовая терминология (30-50 слов) He's a tall man with dark hair and glasses. Учебный контекст Расширенный словарь (80-100 слов) She's a middle-aged woman with shoulder-length blonde hair, a slim build and a friendly smile. Экзамен IELTS/TOEFL Продвинутая лексика (150+ слов) He's a well-built man in his early thirties with a clean-shaven face, piercing blue eyes, and a distinctive scar running across his left cheek. Профессиональные нужды Специализированная лексика The suspect is approximately 5'10" with an athletic build, prominent cheekbones, and a receding hairline.

Мария Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Я всегда начинаю занятия по описанию внешности с простой игры. Раздаю студентам фотографии разных людей и даю пять минут на подготовку описания. Затем один человек описывает свою фотографию, не показывая ее, а остальные пытаются нарисовать этого человека по описанию. Первые результаты обычно вызывают смех — вместо стройной блондинки получается коренастый мужчина, а элегантный джентльмен превращается в подростка. Но именно эти несоответствия наглядно демонстрируют, насколько важна точность в описании внешности. После нескольких таких упражнений студенты начинают осознавать, что "dark hair" может означать как черные, так и темно-каштановые волосы, а "medium height" — весьма относительное понятие. Постепенно их словарный запас расширяется, описания становятся более точными, а рисунки всё больше соответствуют оригиналам на фотографиях.

Описание лица и черт лица на английском языке

Лицо человека — первое, на что мы обращаем внимание при встрече. Богатство английской лексики позволяет детально описать каждую черту лица, создавая точный словесный портрет.

Форма лица играет ключевую роль в общем описании внешности:

Oval face — овальное лицо (считается классическим, пропорциональным)

Round face — круглое лицо (с мягкими очертаниями, полными щеками)

Square face — квадратное лицо (с выраженной линией челюсти)

Heart-shaped face — лицо в форме сердца (широкий лоб, сужающееся к подбородку)

Long/Oblong face — вытянутое/продолговатое лицо

Diamond-shaped face — ромбовидное лицо (с выраженными скулами)

Для описания отдельных элементов лица используйте следующую лексику:

Глаза (Eyes):

Shape: almond-shaped (миндалевидные), round (круглые), deep-set (глубоко посаженные), close-set (близко посаженные), wide-set (широко посаженные)

Expression: expressive (выразительные), kind (добрые), piercing (пронзительные), gentle (мягкие), cold (холодные)

Additional features: hooded eyes (глаза с нависшим веком), droopy eyes (опущенные глаза)

Нос (Nose):

Size and shape: small (маленький), large (большой), button nose (курносый), aquiline/hooked nose (орлиный/крючковатый), upturned nose (вздернутый), straight nose (прямой), crooked nose (кривой)

Рот и губы (Mouth and Lips):

Lips: full lips (полные губы), thin lips (тонкие губы), heart-shaped lips (губы в форме сердца)

Smile: wide smile (широкая улыбка), crooked smile (кривая улыбка), charming smile (обаятельная улыбка)

Другие элементы лица:

Cheeks: chubby/full cheeks (пухлые щеки), hollow/sunken cheeks (впалые щеки), rosy cheeks (румяные щеки)

Chin: pointed chin (заостренный подбородок), cleft chin (раздвоенный подбородок), strong/weak chin (сильный/слабый подбородок)

Forehead: broad/high forehead (широкий/высокий лоб), narrow forehead (узкий лоб)

Jawline: strong/defined jawline (четкая линия челюсти), soft jawline (мягкая линия челюсти), angular jawline (угловатая линия челюсти)

При описании лица учитывайте также мимические особенности и выражение лица:

Expressive face (выразительное лицо)

Stern/serious expression (строгое/серьезное выражение)

Friendly/warm expression (дружелюбное/теплое выражение)

Nervous smile (нервная улыбка)

Furrowed brow (нахмуренные брови)

Комбинируя эти характеристики, можно создать исключительно точное описание: "She has an oval face with high cheekbones, almond-shaped green eyes, a small button nose, and full lips that curve into a gentle smile".

Типы телосложения, рост и фигура по-английски

При описании внешности человека важно уметь корректно охарактеризовать его телосложение, рост и фигуру. Английский язык предлагает богатый выбор терминов, позволяющих точно передать эти характеристики.

Рост (Height):

Very tall — очень высокий

Tall — высокий

Medium height/Average height — среднего роста

Short — низкий

Very short/Tiny — очень низкий/крошечный

Для более точного указания роста можно использовать конструкции:

He is six feet tall — Его рост шесть футов (183 см)

She stands at 5'4" — Ее рост 5 футов 4 дюйма (163 см)

He's about 175 centimeters tall — Его рост около 175 сантиметров

Телосложение (Build):

Athletic/Fit — атлетический, спортивный

Muscular/Well-built — мускулистый, хорошо сложенный

Slender/Slim — стройный

Thin/Skinny — худой/тощий

Stocky — коренастый

Heavy-set — грузный, плотный

Overweight — полный, с избыточным весом

Obese — страдающий ожирением

Описание фигуры (Body Shape):

Для женщин: hourglass figure (фигура "песочные часы"), pear-shaped (грушевидная), apple-shaped (яблоковидная), rectangular (прямоугольная)

Для мужчин: V-shaped (фигура в форме V), rectangle (прямоугольная), oval (овальная), triangle (треугольная)

Более нейтральные термины для описания фигуры:

Broad-shouldered — широкоплечий

Narrow-waisted — с узкой талией

Long-legged — длинноногий

Petite — миниатюрный (обычно о женщинах небольшого роста и хрупкого телосложения)

Lanky — долговязый

Для описания осанки и манеры держаться:

Good/Straight posture — хорошая/прямая осанка

Slouched — сутулый

Graceful — грациозный

Awkward — неуклюжий

Английский термин Описание Пример использования Slender Стройный, изящный (позитивное определение) She has a slender figure that looks elegant in any dress. Skinny Тощий, худой (может иметь негативный оттенок) After his illness, he became very skinny and weak. Athletic Спортивное телосложение с развитой мускулатурой His athletic build shows that he works out regularly. Stocky Крепкий, коренастый (невысокий, но крепко сложенный) The stocky security guard stood firmly at the entrance. Plump Пухлый, полный (часто используется как нейтральный термин) The plump child had adorable rosy cheeks. Curvy С выраженными изгибами фигуры (позитивное определение) Her curvy figure attracted a lot of attention at the party.

Алексей Соколов, преподаватель курса подготовки к IELTS На моих занятиях по подготовке к устной части IELTS часто возникают забавные ситуации при описании внешности. Одна из моих студенток, Марина, во время пробного экзамена получила задание описать известного человека. Она выбрала Дуэйна «Скалу» Джонсона и начала своё описание со слов: "He is a very... how to say... мускулистый?". После небольшой паузы она выдала: "He is a very strong-looking man with big muscles... like a refrigerator with a head". Экзаменатор не смог сдержать улыбку, но оценку снизил, отметив недостаточный словарный запас для описания телосложения. После этого случая мы разработали специальную таблицу с терминами для описания различных типов телосложения — от "muscular" и "well-built" до "athletic" и "brawny". Когда через месяц Марина сдавала настоящий IELTS, она уверенно описала внешность политика, используя точные термины. Её результат по устной части составил 7.5 баллов, чему немало способствовало умение грамотно описывать внешность людей.

Цвет и форма волос, глаз, особенности кожи

Детальное описание цвета и формы волос, глаз, а также особенностей кожи позволяет создать яркий и узнаваемый портрет человека. Эти характеристики часто являются наиболее запоминающимися элементами внешности. 🔍

Цвет волос (Hair Color):

Blonde — блондин/блондинка (platinum blonde — платиновый, ash blonde — пепельный, strawberry blonde — клубничный блонд)

Brown — шатен/шатенка (light brown — светло-каштановые, dark brown — темно-каштановые, chocolate brown — шоколадный)

Black — черные волосы (jet black — угольно-черные, blue-black — черные с синим отливом)

Red — рыжие (ginger — ярко-рыжие, auburn — темно-рыжие, copper — медные)

Gray/Grey — седые (salt and pepper — с проседью, silver — серебристые)

Длина волос (Hair Length):

Long — длинные

Shoulder-length — до плеч

Medium-length — средней длины

Short — короткие

Cropped — очень короткие

Bald — лысый

Receding hairline — с залысинами

Текстура и форма волос (Hair Texture and Shape):

Straight — прямые

Wavy — волнистые

Curly — кудрявые

Frizzy — курчавые, пушистые

Thick — густые

Thin/Fine — тонкие/редкие

Coarse — жесткие

Silky — шелковистые

Причёски (Hairstyles):

Ponytail — хвост

Bun — пучок

Braids — косы

Bob — боб

Pixie cut — короткая стрижка «пикси»

Undercut — андеркат

Dreadlocks — дреды

Crew cut — короткая мужская стрижка

Цвет глаз (Eye Color):

Blue — голубые

Gray/Grey — серые

Green — зелёные

Hazel — ореховые (зеленовато-карие)

Brown — карие (light brown — светло-карие, dark brown — темно-карие)

Black — черные (фактически очень темно-карие)

Amber — янтарные

Heterochromia — разные по цвету (гетерохромия)

Особенности кожи (Skin Features):

Skin tone: fair (светлая), pale (бледная), tanned (загорелая), olive (оливковая), dark (темная), black (черная)

Skin texture: smooth (гладкая), rough (шероховатая), wrinkled (морщинистая), soft (мягкая)

Skin conditions and distinctive marks: freckles (веснушки), moles (родинки), birthmarks (родимые пятна), scars (шрамы), acne (акне), pimples (прыщи), tattoos (татуировки)

Комбинируя различные характеристики, можно составить подробное описание внешности:

"She has shoulder-length wavy auburn hair with natural highlights. Her almond-shaped emerald green eyes are framed by long eyelashes, and a light dusting of freckles covers her fair skin, giving her a youthful appearance despite being in her mid-thirties."

При описании отдельных особенностей можно использовать уточняющие наречия и прилагательные: slightly wavy (слегка волнистые), intensely blue (ярко-голубые), barely noticeable scar (едва заметный шрам).

Готовые фразы и шаблоны для описания внешности

Использование готовых фраз и шаблонов значительно упрощает задачу описания внешности на английском языке, особенно для тех, кто только развивает навыки разговорной речи. Эти конструкции позволяют быстро и грамотно сформулировать свои мысли, избегая пауз и неуверенности. 💬

Начало описания:

He/She is a [age] [height] person with [hair] and [distinctive feature].

person with [hair] and [distinctive feature]. The first thing you notice about him/her is his/her [most striking feature].

He/She can be easily recognized by his/her [distinctive feature].

He/She has a [adjective] appearance that makes him/her stand out in a crowd.

Описание общего впечатления:

He/She has a very [friendly/serious/professional] appearance.

He/She looks [younger/older] than his/her age.

There's something [adjective] about the way he/she looks.

His/Her appearance gives an impression of a [type of person].

Шаблоны для описания лица:

His/Her face is [shape] with [distinctive features].

What stands out about his/her face is [feature].

He/She has [adjective] eyes that [description].

His/Her smile reveals [description of teeth/smile].

Шаблоны для описания волос:

His/Her [length] [color] hair is usually styled in a/an [hairstyle].

hair is usually styled in a/an [hairstyle]. He/She has [texture] hair that falls [description].

His/Her hair is [natural feature/treatment] with [additional detail].

He/She is [balding/going gray], which gives him a [impression].

Шаблоны для описания телосложения:

He/She has a [build] figure that suggests [lifestyle/characteristic].

His/Her [height] frame is [additional description].

You can tell he/she [activity] by his/her [physical characteristic].

Despite being [age], he/she maintains a [adjective] physique.

Фразы для сравнения:

He/She looks like [comparison].

He/She bears a striking resemblance to [person/character].

His/Her appearance reminds me of [comparison].

If I had to compare him/her to someone famous, it would be [celebrity].

Фразы для описания отличительных черт:

What makes him/her distinctive is his/her [feature].

He/She has a [scar/birthmark/tattoo] on his/her [body part], which [story/description].

You can't miss his/her [feature] — it's his/her trademark.

The most memorable thing about his/her appearance is [feature].

Примеры полных описаний:

Формальное описание (для экзаменов, деловой среды): "The person in question is a middle-aged man of medium height with a well-built physique. He has a round face with prominent cheekbones and a straight nose. His dark brown hair, showing signs of graying at the temples, is neatly cut short. His most distinctive features are his deep-set blue eyes and a small scar above his right eyebrow."

Неформальное описание (для повседневного общения): "My friend Kate is in her twenties, quite tall and slim. She's got gorgeous long wavy blonde hair that she usually wears loose. She has the most amazing green eyes and a really cute button nose. She's always smiling, which shows off her perfect white teeth. You can't miss her — she's usually wearing something colorful and stylish!"

Компактное описание (для быстрого узнавания): "Look for a tall guy with a shaved head and a beard. He's wearing glasses and probably has on a black leather jacket. He's got broad shoulders and stands very straight. You can't miss him!"

Практикуйте эти шаблоны, подставляя различные прилагательные и характеристики, чтобы быстро создавать точные описания внешности в любой ситуации.