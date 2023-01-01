Как описать внешность человека на английском: слова и фразы

Для кого эта статья:

  • Студенты, изучающие английский язык
  • Преподаватели английского языка

  • Люди, интересующиеся улучшением навыков описания внешности на английском

    Встречали когда-нибудь такого человека, которого просто невозможно описать одним словом? Высокий блондин с голубыми глазами или миниатюрная брюнетка с очаровательной улыбкой — каждый из нас ежедневно замечает множество деталей во внешности других людей. Но когда приходится говорить об этом на английском, многие теряются в поиске правильных слов. Давайте разберемся, как точно и элегантно описывать внешность людей на английском языке, расширим словарный запас и научимся составлять целостные портреты — от формы лица до мельчайших деталей внешности. 🌟

Основы описания внешности на английском языке

Описание внешности человека — одна из ключевых коммуникативных навыков при изучении иностранного языка. В английском, как и в русском, существует обширный набор прилагательных и выражений для характеристики физических особенностей людей.

Прежде чем погрузиться в детали, важно понять базовую структуру описания внешности:

  1. Общее впечатление (возраст, рост, телосложение)
  2. Лицо (форма, черты)
  3. Волосы (цвет, длина, стиль)
  4. Глаза (цвет, форма, особенности)
  5. Дополнительные характеристики (одежда, аксессуары, особые приметы)

Эта последовательность не случайна — она следует логике визуального восприятия, от общего к частному. Такой подход позволяет создать целостный, хорошо структурированный портрет человека.

Елена Каргина, преподаватель английского языка с 12-летним опытом Помню одну студентку, которая перед поездкой в Лондон панически боялась ситуации, где ей придется описать внешность человека. "Что если я потеряюсь и мне нужно будет описать своего друга полицейскому? Или как мне рассказать новым знакомым о своей семье?" — спрашивала она. Мы начали с самых базовых конструкций: "He is tall and slim" или "She has blonde hair". Через месяц тренировок она уже свободно использовала выражения вроде "He's a well-built man in his early thirties with a clean-shaven face and a distinctive scar on his left cheek". Именно систематичность в изучении словарного запаса помогла ей преодолеть этот языковой барьер.

Важно понимать, что в английском языке при описании внешности часто используются определенные речевые конструкции:

  • He/She is + прилагательное: He is tall. She is beautiful.
  • He/She has + существительное (+ прилагательное): She has blue eyes. He has a round face.
  • He/She looks + прилагательное: She looks young. He looks tired.
  • He/She wears + существительное (+ прилагательное): He wears glasses. She wears a stylish hat.

Для описания внешности также важно знать прилагательные, обозначающие возраст. Они помогают создать более точный портрет человека:

Возрастная группа Прилагательные Примеры употребления
Младенцы/дети newborn, infant, toddler, young A toddler with rosy cheeks
Подростки teenage, adolescent, juvenile A tall teenage girl
Молодые люди young, youthful, in one's twenties/thirties A youthful man in his early thirties
Средний возраст middle-aged, mature A middle-aged woman with elegant posture
Пожилые люди elderly, senior, aged, old An elderly gentleman with a walking stick
Лицо и голова: ключевые слова и выражения

Лицо — это, пожалуй, самая выразительная и запоминающаяся часть внешности человека. Английский язык богат терминами для описания форм, черт и особенностей лица. 🧐

Начнем с основных форм лица:

  • Round face — круглое лицо
  • Oval face — овальное лицо
  • Square face — квадратное лицо
  • Heart-shaped face — лицо в форме сердца
  • Diamond-shaped face — ромбовидное лицо
  • Long/Elongated face — вытянутое лицо

Для описания черт лица используются следующие термины:

  • High/Low forehead — высокий/низкий лоб
  • Bushy/Thin eyebrows — густые/тонкие брови
  • Arched/Straight eyebrows — изогнутые/прямые брови
  • Hooded/Wide-open eyes — глаза с нависшим веком/широко открытые глаза
  • Button/Hooked/Snub nose — нос пуговкой/с горбинкой/курносый
  • Full/Thin lips — полные/тонкие губы
  • Strong/Weak chin — выраженный/слабый подбородок
  • High/Prominent cheekbones — высокие/выступающие скулы
  • Double chin — двойной подбородок

Для полноценного описания внешности также важно уметь охарактеризовать черты лица и головы:

  • Facial hair: beard (борода), mustache (усы), clean-shaven (гладко выбритый), stubble (щетина)
  • Facial features: wrinkles (морщины), freckles (веснушки), moles (родинки), scars (шрамы), dimples (ямочки)
  • Expressions: friendly face (дружелюбное лицо), stern look (строгий взгляд), warm smile (теплая улыбка)

Вот несколько полезных фраз для описания лица:

  • He has a clean-shaven, oval face with high cheekbones. — У него гладко выбритое овальное лицо с высокими скулами.
  • She has a heart-shaped face with a small button nose and dimples when she smiles. — У нее лицо в форме сердца с маленьким носиком-пуговкой и ямочками, когда она улыбается.
  • He has a square jaw and a strong chin, giving him a determined look. — У него квадратная челюсть и выраженный подбородок, что придает ему решительный вид.

Фигура, рост и телосложение по-английски

Описание фигуры человека требует особой деликатности — и в английском языке существует богатый набор слов, позволяющих говорить о телосложении корректно и точно. 📏

Начнем с описания роста. В английском для этого обычно используются следующие прилагательные:

Категория роста Прилагательные Примеры употребления
Очень низкий tiny, miniature, petite She is a petite woman with delicate features.
Низкий short, small, below average height He is a short man with a stocky build.
Средний medium height, average height She is of medium height with an athletic figure.
Высокий tall, above average height He is a tall man with broad shoulders.
Очень высокий very tall, towering, gigantic The towering basketball player stood out in the crowd.

Что касается телосложения, английский язык предлагает множество вариантов описания:

  • Slim/Slender — стройный, изящный
  • Thin/Skinny — худой, худощавый
  • Lean — поджарый, без лишнего веса
  • Athletic/Fit — атлетический, в хорошей форме
  • Muscular/Well-built — мускулистый, хорошо сложенный
  • Toned — подтянутый
  • Stocky — коренастый
  • Medium build — среднего телосложения
  • Plump/Chubby — пухлый (более вежливые варианты)
  • Overweight — с избыточным весом
  • Heavy-set — крупного телосложения

Для описания осанки и особенностей фигуры можно использовать такие выражения:

  • Good/Poor posture — хорошая/плохая осанка
  • Broad/Narrow shoulders — широкие/узкие плечи
  • Straight/Hunched back — прямая спина/сутулость
  • Hourglass figure — фигура "песочные часы" (выраженная талия)
  • Pear-shaped — фигура "груша" (узкие плечи, широкие бедра)
  • Apple-shaped — фигура "яблоко" (полный живот, стройные ноги)
  • Rectangle/Straight body type — прямое телосложение (без выраженной талии)
  • Long-legged — длинноногий

Александр Петров, переводчик-синхронист Во время работы на международном кинофестивале мне пришлось переводить интервью с известным режиссером, который очень живописно описывал своих актеров. Я был благодарен себе за то, что когда-то выучил словарь телосложения. Его фразу "The protagonist is a strapping lad with a swimmer's physique, yet there's a vulnerability in his slumped shoulders and tentative gait" я перевел почти дословно, не потеряв образности. Без знания таких слов как "strapping" (крепкий, рослый), "physique" (телосложение) или "gait" (походка) мой перевод превратился бы в сухое "главный герой — спортивный парень". Именно такие нюансы превращают простое описание в яркий, запоминающийся портрет.

Примеры полных описаний фигуры:

  • He is a tall, well-built man with broad shoulders and good posture. — Он высокий, хорошо сложенный мужчина с широкими плечами и хорошей осанкой.
  • She is of medium height with a slim, athletic figure and toned arms. — Она среднего роста, со стройной, атлетической фигурой и подтянутыми руками.
  • He is a short, stocky man with muscular shoulders and a slight potbelly. — Он невысокий, коренастый мужчина с мускулистыми плечами и небольшим животиком.

Волосы, глаза и другие особенности внешности

Волосы и глаза — это те детали внешности, которые часто первыми привлекают внимание и запоминаются. Владение разнообразной лексикой для их описания поможет создать яркий и точный портрет. 👁️ 💇‍♀️

Описание волос в английском включает несколько аспектов:

  1. Цвет волос:

    • Blonde/Fair — светлые, блондин
    • Platinum blonde — платиновый блондин
    • Strawberry blonde — клубничный блондин
    • Ginger/Red — рыжий
    • Auburn — рыжевато-каштановый
    • Chestnut — каштановый
    • Brown — коричневый
    • Dark brown — темно-коричневый
    • Black — черный
    • Grey/Silver — седой/серебристый
    • Salt and pepper — с проседью (букв. "соль с перцем")
    • Highlighted — с мелированием

  2. Длина и стиль:

    • Bald — лысый
    • Shaved head — бритая голова
    • Buzz cut — короткая стрижка "ёжиком"
    • Crew cut — короткая стрижка, короче на висках и затылке
    • Short hair — короткие волосы
    • Medium-length hair — волосы средней длины
    • Shoulder-length hair — волосы до плеч
    • Long hair — длинные волосы
    • Bob — стрижка "боб"
    • Pixie cut — короткая женская стрижка "пикси"
    • Ponytail — хвост
    • Bun — пучок
    • Braids/Plaits — косы
    • Dreadlocks — дреды

  3. Текстура и характер волос:

    • Straight — прямые
    • Wavy — волнистые
    • Curly — кудрявые
    • Kinky/Frizzy — очень кудрявые/вьющиеся
    • Fine — тонкие
    • Thick — густые
    • Coarse — жесткие
    • Smooth — гладкие
    • Silky — шелковистые
    • Glossy — блестящие
    • Dull — тусклые

Для описания глаз используются следующие характеристики:

  1. Цвет глаз:

    • Blue — голубые
    • Light blue — светло-голубые
    • Green — зеленые
    • Hazel — ореховые (светло-карие с зеленоватым или голубоватым оттенком)
    • Amber — янтарные
    • Brown — карие
    • Dark brown — темно-карие
    • Black — черные
    • Grey — серые
    • Heterochromatic — гетерохромные (разного цвета)

  2. Форма и особенности глаз:

    • Almond-shaped — миндалевидные
    • Round — круглые
    • Narrow/Slanted — узкие/раскосые
    • Deep-set — глубоко посаженные
    • Protruding — выпуклые
    • Close-set — близко посаженные
    • Wide-set — широко посаженные
    • Hooded — с нависшим веком
    • Bright — яркие
    • Sparkling — искрящиеся
    • Piercing — пронзительные
    • Kind — добрые

Другие особенности внешности, которые стоит учитывать при описании:

  • Complexion (цвет кожи): fair, pale, olive, tan, dark, sallow, ruddy
  • Special features (особые приметы): scars, birthmarks, tattoos, piercings
  • Accessories (аксессуары): glasses, contact lenses, hearing aid

Примеры полных описаний волос и глаз:

  • She has long, wavy chestnut hair that falls just below her shoulders. — У нее длинные волнистые каштановые волосы чуть ниже плеч.
  • He has a neatly trimmed salt and pepper beard and a shaved head. — У него аккуратно подстриженная борода с проседью и бритая голова.
  • She has striking green almond-shaped eyes with long lashes. — У нее выразительные зеленые миндалевидные глаза с длинными ресницами.
  • His deep-set blue eyes are framed by bushy grey eyebrows. — Его глубоко посаженные голубые глаза обрамлены густыми седыми бровями.

Практические фразы для описания человека

Теперь, когда мы разобрали основные компоненты описания внешности, давайте соберем все воедино и посмотрим, как создать целостный портрет человека на английском языке. 🙋‍♂️🙋‍♀️

Существует несколько стандартных форматов для структурирования описания человека:

  1. От общего к частному — начинаем с общих характеристик (возраст, рост, телосложение), затем переходим к деталям (лицо, волосы, глаза).
  2. По значимости — начинаем с наиболее ярких, запоминающихся черт, постепенно добавляя менее заметные детали.
  3. Сравнительный подход — описываем человека, сравнивая его с известными личностями или стереотипными образами.

Вот некоторые готовые фразы, которые можно использовать при описании человека:

  • Общие фразы:
  • He/She is in his/her early/mid/late twenties/thirties/etc. — Ему/Ей около двадцати/тридцати лет (с уточнением — в начале, середине или конце десятилетия).
  • He/She appears to be around 40 years old. — Он/она выглядит примерно на 40 лет.
  • He/She looks younger/older than his/her age. — Он/она выглядит моложе/старше своего возраста.
  • He/She has a distinctive/memorable appearance. — У него/нее характерная/запоминающаяся внешность.

  • At first glance, he/she seems... — На первый взгляд, он/она кажется...

  • Фразы для описания личности через внешность:
  • He/She has a friendly/stern/thoughtful expression. — У него/нее дружелюбное/строгое/задумчивое выражение лица.
  • His/Her eyes reflect kindness/intelligence/sadness. — Его/ее глаза отражают доброту/интеллект/грусть.
  • He/She carries himself/herself with confidence/dignity. — Он/она держится с уверенностью/достоинством.

  • There's something gentle/intimidating about his/her appearance. — В его/ее внешности есть что-то мягкое/пугающее.

  • Фразы для описания стиля:
  • He/She is always smartly/casually/elegantly dressed. — Он/она всегда опрятно/неформально/элегантно одет(-а).
  • He/She has an impeccable/unique/eccentric sense of style. — У него/нее безупречный/уникальный/эксцентричный стиль.
  • He/She tends to wear... — Он/она обычно носит...

Примеры полных описаний:

Пример 1: John is a tall, athletic man in his early thirties. He has short dark brown hair with a neat side part and a well-trimmed beard. His deep-set blue eyes are particularly striking against his tanned complexion. He has a straight nose and a strong jawline. John usually dresses in smart casual attire, often wearing tailored shirts and dark jeans. He carries himself with confidence and has a warm, friendly smile.

Пример 2: Sarah is a petite woman in her mid-twenties with an hourglass figure. She has shoulder-length wavy auburn hair that she often wears in a messy bun. Her large, round hazel eyes are framed by long lashes and thin, arched eyebrows. She has a heart-shaped face with high cheekbones, a small button nose, and full lips. Sarah has fair skin with a few freckles across her nose and cheeks. She typically dresses in vintage-inspired clothing and often wears subtle gold jewelry.

Пример 3: Mr. Thompson is an elderly gentleman in his late seventies. He is of medium height with a slightly stooped posture. He has a thin build and walks with the aid of a cane. His most distinctive feature is his thick white hair, which he keeps neatly combed back. He has a wrinkled face with bushy white eyebrows and kind grey eyes behind round spectacles. Mr. Thompson has a formal style, typically wearing a tweed jacket, waistcoat, and a bow tie regardless of the occasion.

Умение точно и образно описывать внешность людей на английском языке открывает новые горизонты в коммуникации. Эти навыки пригодятся не только в повседневном общении, но и в профессиональной сфере, творческом письме или при сдаче языковых экзаменов. Помните, что ключом к успешному описанию является богатый словарный запас, понимание структуры описания и регулярная практика. Начните с базовых конструкций, постепенно добавляя детали и нюансы — и вскоре вы сможете создавать яркие, запоминающиеся портреты на английском языке, передающие не только внешние черты, но и характер, и настроение человека.

