Как описать внешность человека на английском: слова и фразы

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Люди, интересующиеся улучшением навыков описания внешности на английском Встречали когда-нибудь такого человека, которого просто невозможно описать одним словом? Высокий блондин с голубыми глазами или миниатюрная брюнетка с очаровательной улыбкой — каждый из нас ежедневно замечает множество деталей во внешности других людей. Но когда приходится говорить об этом на английском, многие теряются в поиске правильных слов. Давайте разберемся, как точно и элегантно описывать внешность людей на английском языке, расширим словарный запас и научимся составлять целостные портреты — от формы лица до мельчайших деталей внешности. 🌟

Основы описания внешности на английском языке

Описание внешности человека — одна из ключевых коммуникативных навыков при изучении иностранного языка. В английском, как и в русском, существует обширный набор прилагательных и выражений для характеристики физических особенностей людей.

Прежде чем погрузиться в детали, важно понять базовую структуру описания внешности:

Общее впечатление (возраст, рост, телосложение) Лицо (форма, черты) Волосы (цвет, длина, стиль) Глаза (цвет, форма, особенности) Дополнительные характеристики (одежда, аксессуары, особые приметы)

Эта последовательность не случайна — она следует логике визуального восприятия, от общего к частному. Такой подход позволяет создать целостный, хорошо структурированный портрет человека.

Елена Каргина, преподаватель английского языка с 12-летним опытом Помню одну студентку, которая перед поездкой в Лондон панически боялась ситуации, где ей придется описать внешность человека. "Что если я потеряюсь и мне нужно будет описать своего друга полицейскому? Или как мне рассказать новым знакомым о своей семье?" — спрашивала она. Мы начали с самых базовых конструкций: "He is tall and slim" или "She has blonde hair". Через месяц тренировок она уже свободно использовала выражения вроде "He's a well-built man in his early thirties with a clean-shaven face and a distinctive scar on his left cheek". Именно систематичность в изучении словарного запаса помогла ей преодолеть этот языковой барьер.

Важно понимать, что в английском языке при описании внешности часто используются определенные речевые конструкции:

He/She is + прилагательное : He is tall. She is beautiful.

: He is tall. She is beautiful. He/She has + существительное (+ прилагательное) : She has blue eyes. He has a round face.

: She has blue eyes. He has a round face. He/She looks + прилагательное : She looks young. He looks tired.

: She looks young. He looks tired. He/She wears + существительное (+ прилагательное): He wears glasses. She wears a stylish hat.

Для описания внешности также важно знать прилагательные, обозначающие возраст. Они помогают создать более точный портрет человека:

Возрастная группа Прилагательные Примеры употребления Младенцы/дети newborn, infant, toddler, young A toddler with rosy cheeks Подростки teenage, adolescent, juvenile A tall teenage girl Молодые люди young, youthful, in one's twenties/thirties A youthful man in his early thirties Средний возраст middle-aged, mature A middle-aged woman with elegant posture Пожилые люди elderly, senior, aged, old An elderly gentleman with a walking stick

Лицо и голова: ключевые слова и выражения

Лицо — это, пожалуй, самая выразительная и запоминающаяся часть внешности человека. Английский язык богат терминами для описания форм, черт и особенностей лица. 🧐

Начнем с основных форм лица:

Round face — круглое лицо

— круглое лицо Oval face — овальное лицо

— овальное лицо Square face — квадратное лицо

— квадратное лицо Heart-shaped face — лицо в форме сердца

— лицо в форме сердца Diamond-shaped face — ромбовидное лицо

— ромбовидное лицо Long/Elongated face — вытянутое лицо

Для описания черт лица используются следующие термины:

High/Low forehead — высокий/низкий лоб

— высокий/низкий лоб Bushy/Thin eyebrows — густые/тонкие брови

— густые/тонкие брови Arched/Straight eyebrows — изогнутые/прямые брови

— изогнутые/прямые брови Hooded/Wide-open eyes — глаза с нависшим веком/широко открытые глаза

— глаза с нависшим веком/широко открытые глаза Button/Hooked/Snub nose — нос пуговкой/с горбинкой/курносый

— нос пуговкой/с горбинкой/курносый Full/Thin lips — полные/тонкие губы

— полные/тонкие губы Strong/Weak chin — выраженный/слабый подбородок

— выраженный/слабый подбородок High/Prominent cheekbones — высокие/выступающие скулы

— высокие/выступающие скулы Double chin — двойной подбородок

Для полноценного описания внешности также важно уметь охарактеризовать черты лица и головы:

Facial hair : beard (борода), mustache (усы), clean-shaven (гладко выбритый), stubble (щетина)

: beard (борода), mustache (усы), clean-shaven (гладко выбритый), stubble (щетина) Facial features : wrinkles (морщины), freckles (веснушки), moles (родинки), scars (шрамы), dimples (ямочки)

: wrinkles (морщины), freckles (веснушки), moles (родинки), scars (шрамы), dimples (ямочки) Expressions: friendly face (дружелюбное лицо), stern look (строгий взгляд), warm smile (теплая улыбка)

Вот несколько полезных фраз для описания лица:

He has a clean-shaven, oval face with high cheekbones. — У него гладко выбритое овальное лицо с высокими скулами.

— У него гладко выбритое овальное лицо с высокими скулами. She has a heart-shaped face with a small button nose and dimples when she smiles. — У нее лицо в форме сердца с маленьким носиком-пуговкой и ямочками, когда она улыбается.

— У нее лицо в форме сердца с маленьким носиком-пуговкой и ямочками, когда она улыбается. He has a square jaw and a strong chin, giving him a determined look. — У него квадратная челюсть и выраженный подбородок, что придает ему решительный вид.

Фигура, рост и телосложение по-английски

Описание фигуры человека требует особой деликатности — и в английском языке существует богатый набор слов, позволяющих говорить о телосложении корректно и точно. 📏

Начнем с описания роста. В английском для этого обычно используются следующие прилагательные:

Категория роста Прилагательные Примеры употребления Очень низкий tiny, miniature, petite She is a petite woman with delicate features. Низкий short, small, below average height He is a short man with a stocky build. Средний medium height, average height She is of medium height with an athletic figure. Высокий tall, above average height He is a tall man with broad shoulders. Очень высокий very tall, towering, gigantic The towering basketball player stood out in the crowd.

Что касается телосложения, английский язык предлагает множество вариантов описания:

Slim/Slender — стройный, изящный

— стройный, изящный Thin/Skinny — худой, худощавый

— худой, худощавый Lean — поджарый, без лишнего веса

— поджарый, без лишнего веса Athletic/Fit — атлетический, в хорошей форме

— атлетический, в хорошей форме Muscular/Well-built — мускулистый, хорошо сложенный

— мускулистый, хорошо сложенный Toned — подтянутый

— подтянутый Stocky — коренастый

— коренастый Medium build — среднего телосложения

— среднего телосложения Plump/Chubby — пухлый (более вежливые варианты)

— пухлый (более вежливые варианты) Overweight — с избыточным весом

— с избыточным весом Heavy-set — крупного телосложения

Для описания осанки и особенностей фигуры можно использовать такие выражения:

Good/Poor posture — хорошая/плохая осанка

— хорошая/плохая осанка Broad/Narrow shoulders — широкие/узкие плечи

— широкие/узкие плечи Straight/Hunched back — прямая спина/сутулость

— прямая спина/сутулость Hourglass figure — фигура "песочные часы" (выраженная талия)

— фигура "песочные часы" (выраженная талия) Pear-shaped — фигура "груша" (узкие плечи, широкие бедра)

— фигура "груша" (узкие плечи, широкие бедра) Apple-shaped — фигура "яблоко" (полный живот, стройные ноги)

— фигура "яблоко" (полный живот, стройные ноги) Rectangle/Straight body type — прямое телосложение (без выраженной талии)

— прямое телосложение (без выраженной талии) Long-legged — длинноногий

Александр Петров, переводчик-синхронист Во время работы на международном кинофестивале мне пришлось переводить интервью с известным режиссером, который очень живописно описывал своих актеров. Я был благодарен себе за то, что когда-то выучил словарь телосложения. Его фразу "The protagonist is a strapping lad with a swimmer's physique, yet there's a vulnerability in his slumped shoulders and tentative gait" я перевел почти дословно, не потеряв образности. Без знания таких слов как "strapping" (крепкий, рослый), "physique" (телосложение) или "gait" (походка) мой перевод превратился бы в сухое "главный герой — спортивный парень". Именно такие нюансы превращают простое описание в яркий, запоминающийся портрет.

Примеры полных описаний фигуры:

He is a tall, well-built man with broad shoulders and good posture. — Он высокий, хорошо сложенный мужчина с широкими плечами и хорошей осанкой.

— Он высокий, хорошо сложенный мужчина с широкими плечами и хорошей осанкой. She is of medium height with a slim, athletic figure and toned arms. — Она среднего роста, со стройной, атлетической фигурой и подтянутыми руками.

— Она среднего роста, со стройной, атлетической фигурой и подтянутыми руками. He is a short, stocky man with muscular shoulders and a slight potbelly. — Он невысокий, коренастый мужчина с мускулистыми плечами и небольшим животиком.

Волосы, глаза и другие особенности внешности

Волосы и глаза — это те детали внешности, которые часто первыми привлекают внимание и запоминаются. Владение разнообразной лексикой для их описания поможет создать яркий и точный портрет. 👁️ 💇‍♀️

Описание волос в английском включает несколько аспектов:

Цвет волос: Blonde/Fair — светлые, блондин

— светлые, блондин Platinum blonde — платиновый блондин

— платиновый блондин Strawberry blonde — клубничный блондин

— клубничный блондин Ginger/Red — рыжий

— рыжий Auburn — рыжевато-каштановый

— рыжевато-каштановый Chestnut — каштановый

— каштановый Brown — коричневый

— коричневый Dark brown — темно-коричневый

— темно-коричневый Black — черный

— черный Grey/Silver — седой/серебристый

— седой/серебристый Salt and pepper — с проседью (букв. "соль с перцем")

— с проседью (букв. "соль с перцем") Highlighted — с мелированием Длина и стиль: Bald — лысый

— лысый Shaved head — бритая голова

— бритая голова Buzz cut — короткая стрижка "ёжиком"

— короткая стрижка "ёжиком" Crew cut — короткая стрижка, короче на висках и затылке

— короткая стрижка, короче на висках и затылке Short hair — короткие волосы

— короткие волосы Medium-length hair — волосы средней длины

— волосы средней длины Shoulder-length hair — волосы до плеч

— волосы до плеч Long hair — длинные волосы

— длинные волосы Bob — стрижка "боб"

— стрижка "боб" Pixie cut — короткая женская стрижка "пикси"

— короткая женская стрижка "пикси" Ponytail — хвост

— хвост Bun — пучок

— пучок Braids/Plaits — косы

— косы Dreadlocks — дреды Текстура и характер волос: Straight — прямые

— прямые Wavy — волнистые

— волнистые Curly — кудрявые

— кудрявые Kinky/Frizzy — очень кудрявые/вьющиеся

— очень кудрявые/вьющиеся Fine — тонкие

— тонкие Thick — густые

— густые Coarse — жесткие

— жесткие Smooth — гладкие

— гладкие Silky — шелковистые

— шелковистые Glossy — блестящие

— блестящие Dull — тусклые

Для описания глаз используются следующие характеристики:

Цвет глаз: Blue — голубые

— голубые Light blue — светло-голубые

— светло-голубые Green — зеленые

— зеленые Hazel — ореховые (светло-карие с зеленоватым или голубоватым оттенком)

— ореховые (светло-карие с зеленоватым или голубоватым оттенком) Amber — янтарные

— янтарные Brown — карие

— карие Dark brown — темно-карие

— темно-карие Black — черные

— черные Grey — серые

— серые Heterochromatic — гетерохромные (разного цвета) Форма и особенности глаз: Almond-shaped — миндалевидные

— миндалевидные Round — круглые

— круглые Narrow/Slanted — узкие/раскосые

— узкие/раскосые Deep-set — глубоко посаженные

— глубоко посаженные Protruding — выпуклые

— выпуклые Close-set — близко посаженные

— близко посаженные Wide-set — широко посаженные

— широко посаженные Hooded — с нависшим веком

— с нависшим веком Bright — яркие

— яркие Sparkling — искрящиеся

— искрящиеся Piercing — пронзительные

— пронзительные Kind — добрые

Другие особенности внешности, которые стоит учитывать при описании:

Complexion (цвет кожи): fair, pale, olive, tan, dark, sallow, ruddy

fair, pale, olive, tan, dark, sallow, ruddy Special features (особые приметы): scars, birthmarks, tattoos, piercings

scars, birthmarks, tattoos, piercings Accessories (аксессуары): glasses, contact lenses, hearing aid

Примеры полных описаний волос и глаз:

She has long, wavy chestnut hair that falls just below her shoulders. — У нее длинные волнистые каштановые волосы чуть ниже плеч.

— У нее длинные волнистые каштановые волосы чуть ниже плеч. He has a neatly trimmed salt and pepper beard and a shaved head. — У него аккуратно подстриженная борода с проседью и бритая голова.

— У него аккуратно подстриженная борода с проседью и бритая голова. She has striking green almond-shaped eyes with long lashes. — У нее выразительные зеленые миндалевидные глаза с длинными ресницами.

— У нее выразительные зеленые миндалевидные глаза с длинными ресницами. His deep-set blue eyes are framed by bushy grey eyebrows. — Его глубоко посаженные голубые глаза обрамлены густыми седыми бровями.

Практические фразы для описания человека

Теперь, когда мы разобрали основные компоненты описания внешности, давайте соберем все воедино и посмотрим, как создать целостный портрет человека на английском языке. 🙋‍♂️🙋‍♀️

Существует несколько стандартных форматов для структурирования описания человека:

От общего к частному — начинаем с общих характеристик (возраст, рост, телосложение), затем переходим к деталям (лицо, волосы, глаза). По значимости — начинаем с наиболее ярких, запоминающихся черт, постепенно добавляя менее заметные детали. Сравнительный подход — описываем человека, сравнивая его с известными личностями или стереотипными образами.

Вот некоторые готовые фразы, которые можно использовать при описании человека:

Общие фразы:

He/She is in his/her early/mid/late twenties/thirties/etc. — Ему/Ей около двадцати/тридцати лет (с уточнением — в начале, середине или конце десятилетия).

— Ему/Ей около двадцати/тридцати лет (с уточнением — в начале, середине или конце десятилетия). He/She appears to be around 40 years old. — Он/она выглядит примерно на 40 лет.

— Он/она выглядит примерно на 40 лет. He/She looks younger/older than his/her age. — Он/она выглядит моложе/старше своего возраста.

— Он/она выглядит моложе/старше своего возраста. He/She has a distinctive/memorable appearance. — У него/нее характерная/запоминающаяся внешность.

— У него/нее характерная/запоминающаяся внешность. At first glance, he/she seems... — На первый взгляд, он/она кажется...

Фразы для описания личности через внешность:

He/She has a friendly/stern/thoughtful expression. — У него/нее дружелюбное/строгое/задумчивое выражение лица.

— У него/нее дружелюбное/строгое/задумчивое выражение лица. His/Her eyes reflect kindness/intelligence/sadness. — Его/ее глаза отражают доброту/интеллект/грусть.

— Его/ее глаза отражают доброту/интеллект/грусть. He/She carries himself/herself with confidence/dignity. — Он/она держится с уверенностью/достоинством.

— Он/она держится с уверенностью/достоинством. There's something gentle/intimidating about his/her appearance. — В его/ее внешности есть что-то мягкое/пугающее.

Фразы для описания стиля:

He/She is always smartly/casually/elegantly dressed. — Он/она всегда опрятно/неформально/элегантно одет(-а).

— Он/она всегда опрятно/неформально/элегантно одет(-а). He/She has an impeccable/unique/eccentric sense of style. — У него/нее безупречный/уникальный/эксцентричный стиль.

— У него/нее безупречный/уникальный/эксцентричный стиль. He/She tends to wear... — Он/она обычно носит...

Примеры полных описаний:

Пример 1: John is a tall, athletic man in his early thirties. He has short dark brown hair with a neat side part and a well-trimmed beard. His deep-set blue eyes are particularly striking against his tanned complexion. He has a straight nose and a strong jawline. John usually dresses in smart casual attire, often wearing tailored shirts and dark jeans. He carries himself with confidence and has a warm, friendly smile.

Пример 2: Sarah is a petite woman in her mid-twenties with an hourglass figure. She has shoulder-length wavy auburn hair that she often wears in a messy bun. Her large, round hazel eyes are framed by long lashes and thin, arched eyebrows. She has a heart-shaped face with high cheekbones, a small button nose, and full lips. Sarah has fair skin with a few freckles across her nose and cheeks. She typically dresses in vintage-inspired clothing and often wears subtle gold jewelry.

Пример 3: Mr. Thompson is an elderly gentleman in his late seventies. He is of medium height with a slightly stooped posture. He has a thin build and walks with the aid of a cane. His most distinctive feature is his thick white hair, which he keeps neatly combed back. He has a wrinkled face with bushy white eyebrows and kind grey eyes behind round spectacles. Mr. Thompson has a formal style, typically wearing a tweed jacket, waistcoat, and a bow tie regardless of the occasion.