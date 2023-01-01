Описание внешности на английском: 65 эффективных фраз для портрета

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Ученики и студенты, готовящиеся к языковым экзаменам (IELTS, TOEFL и др.)

Люди, изучающие английский язык на среднем или продвинутом уровне

Преподаватели английского языка, ищущие методы для обучения описанию внешности Умение точно описать внешность человека по-английски — один из фундаментальных навыков, который выделяет уверенного говорящего от начинающего. Представьте ситуацию: вы потерялись в незнакомом городе и пытаетесь объяснить прохожему, как выглядит ваш друг, которого вы ищете. Или вы сдаете экзамен IELTS и получаете задание описать фотографию незнакомца. Без нужной лексики вы рискуете ограничиться примитивным "он высокий с темными волосами", тогда как богатый словарный запас позволит создать яркий, запоминающийся портрет. Давайте разберемся, как говорить о внешности людей на английском так, чтобы ваши описания звучали естественно и выразительно! 🌟

Описание внешности на английском: базовые принципы

Перед тем как погрузиться в океан прилагательных и выражений для описания внешности, важно понять основные принципы построения таких описаний. В английском языке, как и в русском, описание обычно строится от общего к частному, начиная с возраста, роста, телосложения, и только потом переходя к деталям внешности.

Вот базовая структура описания внешности:

Общая характеристика (возраст, национальность): She is a middle-aged Asian woman — Она женщина среднего возраста азиатской внешности Рост и телосложение: He is tall and athletic — Он высокий и атлетически сложенный Лицо, черты лица: She has an oval face with high cheekbones — У неё овальное лицо с выраженными скулами Детали (глаза, волосы, особые приметы): He has deep-set blue eyes and a beard — У него глубоко посаженные голубые глаза и борода

Важно помнить о порядке прилагательных в английском языке, который отличается от русского. При использовании нескольких прилагательных они выстраиваются в определенной последовательности:

Мнение Размер Возраст Форма Цвет Происхождение Материал Цель beautiful small young round blue Chinese woolen tennis attractive tall old square blonde Italian cotton walking

Например, правильно сказать: She has beautiful big brown eyes (Мнение → Размер → Цвет), а не "brown big beautiful eyes".

Анна, преподаватель английского языка Однажды на уроке со студентами продвинутого уровня я предложила игру "Угадай, кого я описываю". Каждый должен был описать известную личность так, чтобы остальные догадались. Один из моих студентов начал своё описание: "This person is a hair red long with woman". Все были в замешательстве. Мы разобрали правильный порядок слов и фраза превратилась в "This is a woman with long red hair", что сразу сделало описание понятным. Этот момент стал переломным для группы — они наконец осознали, насколько важен порядок прилагательных в английском языке. Теперь перед составлением описаний мои студенты всегда сверяются с таблицей порядка прилагательных, и их речь звучит гораздо естественнее.

При описании внешности используйте также сравнительные конструкции, которые добавляют выразительности:

As tall as — такой же высокий, как

— такой же высокий, как Taller than — выше, чем

— выше, чем Not as slim as — не такой стройный, как

— не такой стройный, как The most attractive — самый привлекательный

Также помните о различии между британским и американским английским. Например, в британском английском "ginger hair" используется чаще, чем "red hair" в американском варианте. 🇬🇧🇺🇸

Фразы для описания лица, глаз и улыбки по-английски

Лицо — это, пожалуй, самая выразительная часть внешности человека, требующая особого внимания при описании. Давайте рассмотрим основные выражения для описания различных типов лиц, глаз и улыбок.

Типы лица:

Round face — круглое лицо

— круглое лицо Oval face — овальное лицо

— овальное лицо Square face — квадратное лицо

— квадратное лицо Heart-shaped face — лицо в форме сердца

— лицо в форме сердца Long/Narrow face — вытянутое/узкое лицо

— вытянутое/узкое лицо Angular face — угловатое лицо

Черты лица:

High/Low forehead — высокий/низкий лоб

— высокий/низкий лоб Prominent/Small nose — выдающийся/маленький нос

— выдающийся/маленький нос Full/Thin lips — полные/тонкие губы

— полные/тонкие губы Defined/Weak jawline — выраженная/слабая линия подбородка

— выраженная/слабая линия подбородка High/Flat cheekbones — высокие/плоские скулы

— высокие/плоские скулы Double chin — двойной подбородок

Для описания глаз используйте не только цвета, но и форму, размер, а также выражение:

Цвет глаз Форма и размер Выражение Blue (голубые) Almond-shaped (миндалевидные) Kind (добрые) Brown (карие) Round (круглые) Piercing (пронзительные) Green (зелёные) Wide-set (широко посаженные) Cold (холодные) Hazel (ореховые) Close-set (близко посаженные) Sparkling (искрящиеся) Gray (серые) Deep-set (глубоко посаженные) Tired (усталые) Amber (янтарные) Hooded (с нависшим веком) Sad (грустные)

Примеры описания глаз в предложениях:

She has striking green eyes that light up when she laughs — У неё выразительные зелёные глаза, которые загораются, когда она смеётся

— У неё выразительные зелёные глаза, которые загораются, когда она смеётся His deep-set brown eyes give him a mysterious appearance — Его глубоко посаженные карие глаза придают ему загадочный вид

— Его глубоко посаженные карие глаза придают ему загадочный вид The child has innocent wide blue eyes — У ребёнка невинные широко раскрытые голубые глаза

Улыбка также является важной чертой при описании внешности:

Warm smile — тёплая улыбка

— тёплая улыбка Broad smile — широкая улыбка

— широкая улыбка Crooked smile — кривая улыбка

— кривая улыбка Shy smile — застенчивая улыбка

— застенчивая улыбка Contagious smile — заразительная улыбка

— заразительная улыбка Pearly-white smile — белоснежная улыбка

Для полного описания лица используйте также выражения, характеризующие кожу:

Clear complexion — чистая кожа

— чистая кожа Smooth skin — гладкая кожа

— гладкая кожа Freckled face — лицо с веснушками

— лицо с веснушками Pale complexion — бледная кожа

— бледная кожа Rosy cheeks — розовые щёки

— розовые щёки Tanned skin — загорелая кожа

Не забывайте про дополнительные черты, которые делают описание более детальным и живым:

He has a scar on his left cheek — У него шрам на левой щеке

— У него шрам на левой щеке She has dimples when she smiles — Когда она улыбается, у неё появляются ямочки

— Когда она улыбается, у неё появляются ямочки He has a distinctive mole above his lip — У него характерная родинка над губой

Характеристика телосложения и роста: ключевые выражения

При описании телосложения и роста важно использовать точные выражения, которые создадут ясный образ человека. Рассмотрим основные термины и выражения для этой цели.

Рост:

Tall — высокий

— высокий Short — низкий

— низкий Medium height — среднего роста

— среднего роста Very tall / Towering — очень высокий

— очень высокий Petite — миниатюрная (обычно о женщинах)

Телосложение:

Slim / Slender — стройный

— стройный Thin / Skinny — худой / тощий

— худой / тощий Athletic / Fit — атлетический / в хорошей форме

— атлетический / в хорошей форме Muscular / Brawny — мускулистый / крепкий

— мускулистый / крепкий Well-built — хорошо сложенный

— хорошо сложенный Plump — полный (нейтральное)

— полный (нейтральное) Overweight — с избыточным весом

— с избыточным весом Stocky — коренастый

— коренастый Broad-shouldered — широкоплечий

Для более точного и вежливого описания фигуры используйте такие выражения:

She has an hourglass figure — У неё фигура песочных часов

— У неё фигура песочных часов He has a V-shaped torso — У него торс в форме буквы V

— У него торс в форме буквы V She is of average build — У неё средняя комплекция

— У неё средняя комплекция He has a lean body — У него поджарое тело

Комбинируйте характеристики роста и телосложения для создания более полного образа:

He is a tall, athletic man in his thirties — Он высокий, атлетически сложенный мужчина лет тридцати

— Он высокий, атлетически сложенный мужчина лет тридцати She is a petite, slender woman with graceful movements — Она миниатюрная, стройная женщина с изящными движениями

— Она миниатюрная, стройная женщина с изящными движениями He is a stocky, medium-height man with broad shoulders — Он коренастый мужчина среднего роста с широкими плечами

Максим, переводчик-синхронист Работая на международной конференции, я столкнулся с ситуацией, которая показала, насколько важно владеть точной терминологией для описания внешности. Один из участников потерял своего коллегу в огромном выставочном зале и обратился ко мне за помощью. Его описание на ломаном английском звучало примерно так: "My colleague is not high, not fat, with yellow hair". Охрана никак не могла понять, кого именно нужно искать. Я переформулировал описание: "We're looking for a middle-aged man of medium height with a stocky build and blonde hair, wearing a navy blue suit". Коллегу нашли в течение 10 минут. Это был яркий пример того, как правильно подобранные слова могут сделать описание человека максимально точным и эффективным. С тех пор я всегда рекомендую своим студентам учить не просто отдельные прилагательные, а целые сочетания слов для описания внешности.

При описании телосложения помните о культурных различиях и стремитесь использовать нейтральную лексику. Например, вместо прямого "fat" (толстый) лучше сказать "overweight" (с избыточным весом) или "heavy-set" (плотного телосложения). 🤝

Описание волос, причёски и стиля одежды на английском

Волосы, причёска и одежда — это ключевые элементы внешнего вида, которые помогают создать полный портрет человека. Рассмотрим основную лексику для их описания.

Цвет волос:

Blonde / Fair — светлые, блондинистые

— светлые, блондинистые Brown / Brunette — коричневые

— коричневые Black — чёрные

— чёрные Red / Ginger — рыжие

— рыжие Auburn — каштановые

— каштановые Gray / Silver — седые

— седые Streaked / Highlighted — с мелированием

— с мелированием Dyed — крашеные

Длина и текстура волос:

Long — длинные

— длинные Short — короткие

— короткие Medium-length — средней длины

— средней длины Straight — прямые

— прямые Wavy — волнистые

— волнистые Curly — кудрявые

— кудрявые Kinky / Coily — очень кудрявые

— очень кудрявые Fine — тонкие

— тонкие Thick — густые

— густые Thin — редкие

Причёски:

Bun — пучок

— пучок Ponytail — хвост

— хвост Braids — косы

— косы Buzz cut — очень коротко остриженные волосы

— очень коротко остриженные волосы Crew cut — короткая мужская стрижка

— короткая мужская стрижка Pixie cut — короткая женская стрижка "пикси"

— короткая женская стрижка "пикси" Bob — боб

— боб Undercut — андеркат (выбритые виски и затылок)

— андеркат (выбритые виски и затылок) Mohawk — ирокез

— ирокез Dreadlocks — дреды

Для мужчин также важно упомянуть наличие или отсутствие растительности на лице:

Clean-shaven — чисто выбритый

— чисто выбритый Stubble — щетина

— щетина Beard — борода

— борода Mustache — усы

— усы Goatee — эспаньолка (короткая бородка)

— эспаньолка (короткая бородка) Sideburns — бакенбарды

При описании стиля одежды используйте следующие термины:

Formal / Business attire — официальный / деловой стиль

— официальный / деловой стиль Casual — повседневный стиль

— повседневный стиль Smart casual — элегантный повседневный стиль

— элегантный повседневный стиль Sporty — спортивный стиль

— спортивный стиль Elegant — элегантный стиль

— элегантный стиль Bohemian — богемный стиль

— богемный стиль Vintage — винтажный стиль

— винтажный стиль Trendy / Fashionable — модный, следующий тенденциям

Для более детального описания одежды используйте следующие фразы:

He is wearing a tailored suit — Он одет в костюм, сшитый на заказ

— Он одет в костюм, сшитый на заказ She is dressed in a floral print dress — Она одета в платье с цветочным принтом

— Она одета в платье с цветочным принтом He has a casual look with jeans and a t-shirt — У него непринуждённый вид: джинсы и футболка

— У него непринуждённый вид: джинсы и футболка She accessorizes with statement jewelry — Она дополняет образ броскими украшениями

Примеры полного описания внешности, включающего волосы, причёску и стиль одежды:

"She has long, wavy auburn hair that she often wears in a messy bun. Her style is typically bohemian with flowing dresses and layered accessories." — У неё длинные, волнистые каштановые волосы, которые она часто собирает в небрежный пучок. Её стиль обычно богемный, с летящими платьями и многослойными аксессуарами.

"He sports a buzz cut and a well-groomed beard. His wardrobe consists mainly of smart casual attire – fitted button-up shirts and chinos." — У него короткая стрижка и ухоженная борода. Его гардероб состоит в основном из элегантной повседневной одежды – облегающих рубашек на пуговицах и чиносов.

При описании стиля важно учитывать общее впечатление, которое создаёт человек: He always looks impeccably dressed (Он всегда выглядит безупречно одетым) или She has a distinctive quirky style (У неё своеобразный причудливый стиль). 👔👗

Советы по использованию фраз для экзаменов и общения

Умение уверенно описывать внешность на английском языке особенно важно при сдаче языковых экзаменов и в повседневном общении. Вот несколько практических советов, которые помогут вам эффективно использовать изученные фразы и выражения.

Для языковых экзаменов (IELTS, TOEFL, Cambridge):

Используйте разнообразную лексику — Экзаменаторы ценят богатый словарный запас. Вместо базовых "good-looking" и "nice" используйте более специфичные слова: "striking", "distinctive", "appealing". Структурируйте описание — Начните с общих характеристик (возраст, рост), затем переходите к деталям (черты лица, волосы). Это продемонстрирует ваше умение логически организовывать информацию. Избегайте повторений — Не используйте одно и то же слово несколько раз. Например, вместо повторения "He has... He has..." применяйте разные конструкции: "His eyes are...", "With his tall stature...", "What stands out about him is...". Используйте сложные грамматические конструкции — Включайте причастные обороты и сложные предложения: "Having short blonde hair and blue eyes, she reminds me of my cousin." Переходите от описания к анализу — На высоких уровнях экзаменов важно не просто описывать, но и анализировать: "His formal attire suggests he might be a businessman or a corporate employee."

Для повседневного общения:

Адаптируйте уровень формальности — В неформальной беседе используйте более разговорные выражения: "He's got a buzz cut" вместо "He has very short hair".

— В неформальной беседе используйте более разговорные выражения: "He's got a buzz cut" вместо "He has very short hair". Учитывайте культурные различия — Будьте тактичны при описании внешности, особенно веса или возраста. То, что приемлемо в одной культуре, может восприниматься как грубость в другой.

— Будьте тактичны при описании внешности, особенно веса или возраста. То, что приемлемо в одной культуре, может восприниматься как грубость в другой. Используйте идиомы — Они делают речь более естественной: "She has eyes like saucers" (У неё глаза как блюдца) или "He stands out in a crowd" (Он выделяется в толпе).

— Они делают речь более естественной: "She has eyes like saucers" (У неё глаза как блюдца) или "He stands out in a crowd" (Он выделяется в толпе). Применяйте сравнения — "She looks like a younger version of Audrey Hepburn" или "He has a smile reminiscent of Tom Cruise".

— "She looks like a younger version of Audrey Hepburn" или "He has a smile reminiscent of Tom Cruise". Практикуйте описания в реальной жизни — Описывайте людей в кафе, на улице, в фильмах. Это поможет автоматизировать навык.

Типичные ошибки, которых следует избегать:

Ошибка Правильный вариант Пояснение "He has hairs brown" "He has brown hair" Порядок прилагательных + "hair" в ед.ч. "She is 170 cm tall" "She is 5'7" (five foot seven)" В англоязычных странах рост часто указывается в футах и дюймах "He looks as 25 years old" "He looks about 25 years old" Используйте "about/around" для приблизительного возраста "She has long nose" "She has a long nose" Не забывайте про артикли перед существительными "He wears the glasses" "He wears glasses" "Glasses" обычно используется без артикля

Примеры полных описаний для экзаменов:

Для IELTS Speaking Part 2 (Describe a person): "I'd like to describe my grandmother. She's in her seventies, with a petite build and slightly stooped posture due to her age. She has a kind, wrinkled face with sparkling blue eyes that still maintain their youthful twinkle. Her once-blonde hair is now completely silver and cut in an elegant bob that frames her face beautifully. What's distinctive about her appearance is her impeccable style – she always dresses formally, preferring classic dresses in pastel colors, often accessorized with a pearl necklace and matching earrings. Despite her age, she carries herself with grace and dignity that immediately draws attention."

Помните, что регулярная практика — ключ к успеху. Составляйте описания знакомых людей, персонажей из фильмов или случайных прохожих. Чем больше вы практикуетесь, тем естественнее будет звучать ваша речь! 🗣️🏆