70+ слов и фразы для описания внешности человека на английском

Для кого эта статья:

Изучающие английский язык, желающие улучшить словарный запас

Студенты, готовящиеся к международным экзаменам, таким как IELTS

Люди, заинтересованные в улучшении своих навыков общения и описания внешности на английском языке Умение точно описать внешность человека на английском — незаменимый навык в арсенале каждого изучающего язык. Будь то подготовка к международному экзамену, общение с иностранными друзьями или рабочие ситуации — правильно подобранные слова помогут создать яркий и точный портрет. Я собрал более 70 актуальных слов и выражений, которые позволят вам уверенно описывать людей в любой ситуации, избегая примитивных конструкций и демонстрируя богатый словарный запас. Эти лексические единицы станут вашими верными помощниками в коммуникации на английском языке. 🌟

Основные слова для описания внешности на английском

Описание внешности начинается с базовых характеристик, которые дают общее представление о человеке. Знание этих ключевых терминов позволит создать основу для более детального описания. 👤

Возраст — важнейшая характеристика внешности:

Young — молодой

— молодой Middle-aged — среднего возраста

— среднего возраста Elderly — пожилой

— пожилой Teenage — подростковый

— подростковый In his/her early/mid/late twenties — в начале/середине/конце двадцатых лет

Общее впечатление — слова, описывающие внешность в целом:

Attractive/Handsome/Good-looking/Beautiful/Pretty — привлекательный/красивый

— привлекательный/красивый Plain — обычный, ничем не примечательный

— обычный, ничем не примечательный Striking — впечатляющий, выделяющийся

— впечатляющий, выделяющийся Distinguished — представительный, внушающий уважение

— представительный, внушающий уважение Elegant — элегантный

— элегантный Scruffy — неряшливый

Национальность и происхождение также часто определяют внешность:

Asian appearance — азиатская внешность

— азиатская внешность Mediterranean look — средиземноморская внешность

— средиземноморская внешность Nordic features — скандинавские черты

— скандинавские черты African descent — африканское происхождение

— африканское происхождение Mixed-race — смешанной расы

Михаил Соколов, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Помню случай с моей студенткой Анной, которая готовилась к устной части IELTS. На практике она постоянно описывала людей примитивными фразами: "She is beautiful", "He is tall". Я предложил ей систему "трёх уровней описания": начинать с общего впечатления, переходить к 2-3 особенным чертам и завершать уникальной деталью. После трёх недель практики её описания преобразились: "She is a striking middle-aged woman with high cheekbones and a graceful posture. What really stands out is her infectious smile that lights up the room". На экзамене она получила 7.5 баллов за Speaking — выше, чем рассчитывала!

Особые приметы могут стать ключевыми при описании:

Scar — шрам

— шрам Birthmark — родимое пятно

— родимое пятно Tattoo — татуировка

— татуировка Freckles — веснушки

— веснушки Dimples — ямочки (на щеках)

— ямочки (на щеках) Mole — родинка

Лексика для характеристики лица и черт лица

Лицо — центральный элемент при описании внешности человека. Англичане говорят: "The face is the index of the mind" (Лицо — зеркало души). Богатый словарный запас для описания лица поможет создать точный и живой портрет. 😊

Форма лица — первое, на что обращают внимание:

Oval face — овальное лицо

— овальное лицо Round face — круглое лицо

— круглое лицо Square face — квадратное лицо

— квадратное лицо Heart-shaped face — лицо в форме сердца

— лицо в форме сердца Long face — вытянутое лицо

— вытянутое лицо Angular face — угловатое лицо

Глаза — выразительная часть лица, имеющая множество характеристик:

Цвет глаз Форма и выражение Blue eyes — голубые глаза Almond-shaped eyes — миндалевидные глаза Brown eyes — карие глаза Deep-set eyes — глубоко посаженные глаза Green eyes — зеленые глаза Squinty eyes — прищуренные глаза Hazel eyes — ореховые глаза Wide-set eyes — широко посаженные глаза Gray eyes — серые глаза Close-set eyes — близко посаженные глаза Amber eyes — янтарные глаза Bright/Sparkling eyes — яркие/сверкающие глаза

Нос, рот и подбородок также имеют важное значение при описании:

Нос : straight nose (прямой), hooked nose (с горбинкой), snub nose (курносый), aquiline nose (орлиный)

: straight nose (прямой), hooked nose (с горбинкой), snub nose (курносый), aquiline nose (орлиный) Рот : full lips (пухлые губы), thin lips (тонкие губы), upturned mouth (приподнятый рот), downturned mouth (опущенный рот)

: full lips (пухлые губы), thin lips (тонкие губы), upturned mouth (приподнятый рот), downturned mouth (опущенный рот) Подбородок: pointed chin (заострённый), square chin (квадратный), double chin (двойной), cleft chin (с ямочкой)

Черты лица в целом можно описать следующими прилагательными:

Sharp features — острые, резкие черты

— острые, резкие черты Soft features — мягкие черты

— мягкие черты Delicate features — тонкие, изящные черты

— тонкие, изящные черты Strong features — выразительные, сильные черты

— выразительные, сильные черты Chiseled features — четко очерченные черты

— четко очерченные черты Regular features — правильные черты

Словарь для описания телосложения и роста

Телосложение и рост являются ключевыми аспектами при создании полного описания внешности. Важно не только знать базовые термины, но и понимать оттенки значений, чтобы избегать неловкостей при общении. 📏

Рост можно описать следующими словами:

Tall — высокий

— высокий Short — низкий

— низкий Medium height — среднего роста

— среднего роста Above/Below average height — выше/ниже среднего роста

— выше/ниже среднего роста Towering — возвышающийся, очень высокий

— возвышающийся, очень высокий Petite — миниатюрный (обычно о женщинах)

Телосложение имеет множество вариантов описания:

Нейтральные термины Мужское телосложение Женское телосложение Slim — стройный Muscular — мускулистый Hourglass figure — фигура "песочные часы" Thin — худой Broad-shouldered — широкоплечий Curvy — с изгибами Skinny — очень худой Athletic — атлетический Pear-shaped — фигура "груша" Overweight — полный Stocky — коренастый Apple-shaped — фигура "яблоко" Well-built — хорошо сложенный Barrel-chested — с широкой грудью Full-figured — полная фигура

Особенности осанки и походки добавляют образу динамичности:

Good/Upright posture — хорошая/прямая осанка

— хорошая/прямая осанка Slouched/Hunched — сутулый

— сутулый Graceful — грациозный

— грациозный Light/Heavy step — легкая/тяжелая походка

— легкая/тяжелая походка Brisk walk — энергичная походка

— энергичная походка Shuffling gait — шаркающая походка

Для более нюансированного описания телосложения используйте эти выражения:

In good shape — в хорошей форме

— в хорошей форме Lanky — долговязый

— долговязый Lean — поджарый

— поджарый Toned — подтянутый

— подтянутый Pot-bellied — с пивным животом

— с пивным животом Willowy — стройный, гибкий

Екатерина Иванова, тренер по международным экзаменам На курсах подготовки к экзамену IELTS ко мне пришёл студент Максим с уровнем Upper-Intermediate. Он свободно говорил на общие темы, но когда дело дошло до описания внешности, обнаружились пробелы. Мы создали персональную систему запоминания: разделили всю лексику на три категории — "Строительные блоки" (базовая лексика), "Детали" (специфические термины) и "Изюминки" (образные выражения). Каждую неделю Максим описывал случайного человека из общественного места, используя минимум три слова из каждой категории. Через месяц его описания звучали настолько естественно и богато, что экзаменатор на пробном тесте отметил "exceptional vocabulary range" (исключительный диапазон словарного запаса).

Английские термины для описания волос и прически

Волосы и причёска часто являются самыми заметными и выразительными элементами внешности человека. Богатый словарный запас в этой области поможет создать точный и яркий портрет. 💇‍♀️

Цвет волос можно описать разнообразными способами:

Blonde/Fair hair — светлые, белокурые волосы

— светлые, белокурые волосы Brunette — темно-каштановые, коричневые волосы

— темно-каштановые, коричневые волосы Black hair — чёрные волосы

— чёрные волосы Red/Ginger hair — рыжие волосы

— рыжие волосы Auburn hair — каштановые с рыжеватым оттенком

— каштановые с рыжеватым оттенком Gray/Silver hair — седые/серебристые волосы

— седые/серебристые волосы Salt and pepper hair — волосы с проседью (чёрные с серым)

— волосы с проседью (чёрные с серым) Chestnut hair — каштановые волосы

— каштановые волосы Platinum blonde — платиновый блонд

— платиновый блонд Strawberry blonde — светло-рыжие волосы

Длина и текстура волос:

Long/Short hair — длинные/короткие волосы

— длинные/короткие волосы Shoulder-length hair — волосы до плеч

— волосы до плеч Crew cut — короткая стрижка, "ёжик"

— короткая стрижка, "ёжик" Buzz cut — очень короткая стрижка

— очень короткая стрижка Straight hair — прямые волосы

— прямые волосы Wavy hair — волнистые волосы

— волнистые волосы Curly hair — кудрявые волосы

— кудрявые волосы Kinky/Coily hair — сильно вьющиеся/спиральные волосы

— сильно вьющиеся/спиральные волосы Frizzy hair — пушистые, непослушные волосы

— пушистые, непослушные волосы Sleek hair — гладкие, прилизанные волосы

Стиль и состояние волос:

Ponytail — хвост

— хвост Bun — пучок

— пучок Braided hair — заплетённые в косу волосы

— заплетённые в косу волосы Dreadlocks — дреды

— дреды Mohawk — ирокез

— ирокез Shaved head — бритая голова

— бритая голова Balding/Bald — лысеющий/лысый

— лысеющий/лысый Receding hairline — отступающая линия роста волос

— отступающая линия роста волос Thick/Thin hair — густые/редкие волосы

— густые/редкие волосы Shiny/Dull hair — блестящие/тусклые волосы

Дополнительные характеристики:

Highlights — мелирование

— мелирование Dyed hair — окрашенные волосы

— окрашенные волосы Layered hair — многослойная стрижка

— многослойная стрижка Side parting/Center parting — пробор сбоку/посередине

— пробор сбоку/посередине Bangs/Fringe — чёлка

— чёлка Tousled hair — растрёпанные волосы

— растрёпанные волосы Well-groomed hair — ухоженные волосы

Готовые речевые конструкции для описания людей

Использование готовых речевых конструкций позволит вам не только точно, но и элегантно описывать людей на английском языке. Эти фразы придадут вашей речи естественность и беглость. 🗣️

Начало описания внешности:

She/He is a [age]-year-old [nationality] [man/woman] ... — Она/Он [возраст]-летний/-яя [национальность] [мужчина/женщина] ...

— Она/Он [возраст]-летний/-яя ... At first glance, she/he appears to be... — На первый взгляд, она/он кажется...

— На первый взгляд, она/он кажется... She/He has a [adjective] appearance — У неё/него [прилагательное] внешность

— У неё/него [прилагательное] внешность What stands out about her/him is... — Что выделяется в ней/нём, так это...

— Что выделяется в ней/нём, так это... She/He can be described as [adjective]... — Её/Его можно описать как [прилагательное]...

Описание лица:

She/He has a [adjective] face with [feature] — У неё/него [прилагательное] лицо с [особенность]

— У неё/него [прилагательное] лицо с [особенность] Her/His face is [shape] with [feature] — Её/Его лицо [форма] с [особенность]

— Её/Его лицо [форма] с [особенность] She/He has [adjective] [color] eyes that [verb] — У неё/него [прилагательное] [цвет] глаза, которые [глагол]

— У неё/него глаза, которые [глагол] One of her/his distinctive features is her/his [feature] — Одна из её/его отличительных черт — это её/его [особенность]

Описание телосложения:

She/He is of [adjective] build — У неё/него [прилагательное] телосложение

— У неё/него [прилагательное] телосложение She/He has a [adjective] figure/physique — У неё/него [прилагательное] фигура/телосложение

— У неё/него [прилагательное] фигура/телосложение She/He tends to be on the [adjective] side — Она/Он скорее [прилагательное]

— Она/Он скорее [прилагательное] She/He carries herself/himself with [manner] — Она/Он держится [образ]

Описание волос:

She/He has [length], [texture], [color] hair — У неё/него [длина], [текстура], [цвет] волосы

— У неё/него [длина], [текстура], [цвет] волосы Her/His hair is styled in a [style] — Её/Его волосы уложены в [стиль]

— Её/Его волосы уложены в [стиль] She/He wears her/his hair [style] — Она/Он носит волосы [стиль]

— Она/Он носит волосы [стиль] Her/His [color] hair perfectly complements her/his [feature] — Её/Его [цвет] волосы прекрасно дополняют её/его [особенность]

Завершающие фразы и общее впечатление:

Overall, she/he gives the impression of being [adjective] — В целом, она/он производит впечатление [прилагательное] человека

— В целом, она/он производит впечатление [прилагательное] человека She/He has a [adjective] presence that [verb] — У неё/него [прилагательное] присутствие, которое [глагол]

— У неё/него [прилагательное] присутствие, которое [глагол] What makes her/him memorable is [feature/quality] — Что делает её/его запоминающимся, это [особенность/качество]

— Что делает её/его запоминающимся, это [особенность/качество] She/He has the look of someone who [verb] — Она/Он выглядит как человек, который [глагол]

Примеры полных описаний:

Пример 1: "She is a tall, elegant woman in her early thirties. She has a heart-shaped face with high cheekbones and bright green eyes that light up when she smiles. Her wavy auburn hair falls just below her shoulders, usually styled with loose curls. She carries herself with confidence and has a slender figure. What makes her memorable is her infectious laugh and the small dimple on her left cheek."

Пример 2: "He is a middle-aged man of medium height with a stocky build. At first glance, he appears to be quite serious with his square face and strong jawline. He has deep-set brown eyes under thick eyebrows. His salt and pepper hair is cut short, with a slight receding hairline. He tends to walk with a brisk pace and often wears a thoughtful expression. What stands out about him is his well-groomed appearance and perfect posture."