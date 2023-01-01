5 способов образования новых слов в английском языке: секреты
#Изучение английского  #Лингвистика и текст  
Для кого эта статья:

  • Студенты и ученики, изучающие английский язык
  • Преподаватели английского языка и лингвисты

  • Люди, интересующиеся языковыми и культурными тенденциями

    Английский язык — настоящая языковая фабрика, непрерывно производящая новые слова. Каждый год лексикон пополняется сотнями неологизмов, отражающих технологические, социальные и культурные изменения. За последнее десятилетие в словари добавлено более 5000 новых слов — от "doomscrolling" (бесконечная прокрутка негативных новостей) до "phubbing" (игнорирование собеседника ради смартфона). Понимание механизмов словообразования — ключ к расширению словарного запаса и глубинному постижению языка. Разберем пять основных способов появления новых слов в английском языке, которые позволят вам не только узнавать незнакомые слова, но и самостоятельно анализировать их происхождение. 🧠📚

Аффиксация: создание новых слов с помощью приставок и суффиксов

Аффиксация — наиболее продуктивный способ словообразования в английском языке. Этот метод деривации работает через добавление аффиксов (приставок и суффиксов) к корневым словам, позволяя создавать абсолютно новые лексические единицы с различными оттенками значения.

Приставки или префиксы добавляются перед корнем слова и обычно изменяют его значение, не меняя при этом часть речи:

  • un- (отрицание): happy → unhappy (счастливый → несчастный)
  • re- (повторное действие): write → rewrite (писать → переписывать)
  • pre- (предшествование): historic → prehistoric (исторический → доисторический)
  • post- (следование): graduate → postgraduate (выпускник → аспирант)
  • anti- (противодействие): virus → antivirus (вирус → антивирус)

Суффиксы, в свою очередь, добавляются после корня и часто меняют грамматическую категорию слова:

  • -er/-or (деятель): teach → teacher (учить → учитель)
  • -tion/-sion (процесс): educate → education (обучать → образование)
  • -ize/-ise (преобразование): modern → modernize (современный → модернизировать)
  • -able/-ible (возможность): adapt → adaptable (адаптировать → адаптируемый)
  • -ful (наполненность): beauty → beautiful (красота → красивый)

Интересно, что аффиксация позволяет создавать целые семьи слов с одним корнем. Например, от слова "nation" (нация) образуются: national (национальный), nationality (национальность), nationalize (национализировать), nationalist (националист) и многие другие.

Аффикс Тип Значение Пример
dis- Префикс Отрицание, противоположность dislike (не нравиться)
over- Префикс Чрезмерность overwork (перерабатывать)
-hood Суффикс Состояние, статус childhood (детство)
-less Суффикс Отсутствие качества homeless (бездомный)
-ish Суффикс Приблизительность bluish (синеватый)

В последние годы некоторые аффиксы стали особенно продуктивными. Например, префикс "cyber-" (cybersecurity, cyberattack) и суффикс "-nomics" (Reaganomics, freakonomics) используются для создания новых терминов в технологической и экономической сферах.

Александр Петров, преподаватель английского языка с 15-летним стажем

Однажды на уроке по словообразованию я предложил студентам игру "Создай неологизм". Одна из учениц, Мария, придумала слово "scrollathon" (от scroll + marathon) — длительный период прокрутки контента в социальных сетях. Мы посмеялись, но через два месяца обнаружили похожий термин "doomscrolling" в списке слов-кандидатов для добавления в Oxford Dictionary. Этот случай прекрасно иллюстрирует, как знание аффиксации помогает не только понимать существующие слова, но и предугадывать языковые тенденции. С тех пор мои студенты регулярно "изобретают" неологизмы, а некоторые из них действительно появляются в языке через некоторое время. Это отличный способ продемонстрировать, что язык — живой организм, который каждый из нас может формировать.

Словосложение: соединение двух или более основ в одно слово

Словосложение (compounding) — второй по продуктивности метод создания новых слов в английском языке. Процесс заключается в соединении двух или более самостоятельных слов для формирования нового понятия с уникальным значением. Около 30% всех неологизмов в современном английском создаются именно этим способом. 🔄

Сложные слова можно классифицировать по способу написания:

  • Слитное написание: bedroom (bed + room = спальня), keyboard (key + board = клавиатура)
  • Через дефис: father-in-law (тесть/свёкор), check-in (регистрация)
  • Раздельное написание: living room (гостиная), high school (старшая школа)

По морфологической структуре выделяют несколько типов сложных слов:

  • Существительное + Существительное: sunlight (sun + light = солнечный свет)
  • Прилагательное + Существительное: blackboard (black + board = классная доска)
  • Глагол + Существительное: washroom (wash + room = уборная)
  • Глагол + Наречие: breakdown (break + down = поломка)
  • Наречие + Глагол: outcome (out + come = результат)

Технологический прогресс и появление новых явлений стимулировали создание множества сложных слов. В области технологий появились: smartphone, touchscreen, webinar; в сфере экологии: eco-friendly, carbon-neutral; в социальной сфере: crowdfunding, catfishing.

Особую категорию составляют слова-портманто или блендинги — слова, созданные путем слияния частей двух слов:

  • brunch = breakfast + lunch (поздний завтрак)
  • smog = smoke + fog (смог)
  • motel = motor + hotel (мотель)
  • webinar = web + seminar (веб-семинар)
  • fintech = financial + technology (финансовые технологии)

Процесс словосложения отражает тенденцию языка к лингвистической экономии — желанию выразить сложные понятия компактным способом. Вместо длинного описания "a screen you can touch to control a device" используется емкое "touchscreen".

Конверсия: переход слова из одной части речи в другую

Конверсия, или функциональный сдвиг, представляет собой уникальный процесс словообразования, при котором слово переходит из одной части речи в другую без внешних изменений в форме. Это явление особенно характерно для английского языка благодаря его аналитическому строю и минимальной морфологической маркировке частей речи.

Наиболее распространенные типы конверсии:

Исходная часть речи Конверсия в Пример Контекст употребления
Существительное Глагол bottle → to bottle They bottle wine here (Они разливают вино здесь)
Глагол Существительное to swim → a swim Let's have a swim (Давай поплаваем)
Прилагательное Глагол clean → to clean I need to clean my room (Мне нужно убрать комнату)
Прилагательное Существительное poor → the poor We should help the poor (Мы должны помогать бедным)
Междометие Глагол wow → to wow He wowed the audience (Он поразил аудиторию)

В цифровую эпоху конверсия приобрела новую силу. Названия технологических платформ и действий в интернете регулярно преобразуются в глаголы:

  • Google (название компании) → to google (искать информацию в интернете)
  • text (текст) → to text (отправлять текстовые сообщения)
  • friend (друг) → to friend (добавить в друзья в социальных сетях)
  • bookmark (закладка) → to bookmark (сохранять страницу в избранное)
  • ghost (призрак) → to ghost (прекратить общение без объяснения причин)

Интересно, что конверсия может сопровождаться сдвигом ударения. В парах существительное-глагол ударение часто падает на первый слог в существительном и на второй — в глаголе:

  • a ˈrecord (запись) — to reˈcord (записывать)
  • an ˈinsult (оскорбление) — to inˈsult (оскорблять)
  • a ˈpermit (разрешение) — to perˈmit (позволять)

Этот феномен делает конверсию не только семантическим, но и фонологическим процессом, что отражает глубинные закономерности языка.

Процесс конверсии требует от говорящих и изучающих язык понимания контекста. Например, фраза "I'm going to chair the meeting" означает "Я буду председательствовать на собрании", а не "Я пойду стулить собрание".

Наталья Смирнова, лингвист-исследователь

Работая с американскими коллегами над проектом по языковым инновациям, я столкнулась с интересным случаем конверсии. На одной из конференций мой коллега Майк использовал выражение "Let me Slack you the details later". Я была озадачена, пока не поняла, что "Slack" — это не только существительное (название мессенджера), но и глагол в значении "отправить сообщение через Slack". Через неделю я заметила, что все наши сотрудники начали использовать это выражение. Это был наглядный пример того, как быстро конверсия проникает в повседневную речь. Что еще интереснее, через несколько месяцев мы обнаружили этот глагол в специализированном IT-словаре. Наблюдение за рождением нового слова в реальном времени — бесценный опыт для лингвиста, подтверждающий, что конверсия — один из самых динамичных процессов в современном английском языке.

Сокращения и аббревиатуры в современном английском

Тенденция к экономии языковых средств породила один из самых динамичных способов словообразования — сокращения и аббревиатуры. В эпоху цифровых коммуникаций их количество увеличилось экспоненциально, и сейчас они составляют около 20% всех неологизмов. 📱

Можно выделить несколько основных типов сокращений:

  1. Аббревиатуры — слова, образованные из начальных букв словосочетания:

    • UNESCO — United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
    • NATO — North Atlantic Treaty Organization
    • CEO — Chief Executive Officer
    • AI — Artificial Intelligence

  2. Акронимы — аббревиатуры, которые произносятся как обычные слова:

    • NASA — National Aeronautics and Space Administration
    • LASER — Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
    • PIN — Personal Identification Number
    • BRICS — Brazil, Russia, India, China, South Africa

  3. Усечения — сокращенные формы слов:

    • lab ← laboratory (лаборатория)
    • exam ← examination (экзамен)
    • app ← application (приложение)
    • flu ← influenza (грипп)
    • fridge ← refrigerator (холодильник)

  4. Слияния — сокращения, образованные из частей нескольких слов:

    • Brexit ← Britain + exit
    • vlog ← video + blog
    • staycation ← stay + vacation (отпуск, проводимый дома)

Отдельно стоит выделить интернет-сокращения и текстовые аббревиатуры, ставшие неотъемлемой частью онлайн-коммуникации:

  • ASAP — As Soon As Possible (как можно скорее)
  • BTW — By The Way (кстати)
  • LOL — Laughing Out Loud (громко смеюсь)
  • FOMO — Fear Of Missing Out (страх упустить что-то важное)
  • YOLO — You Only Live Once (живем только раз)

Интересно, что многие сокращения проходят путь от профессионального жаргона до общеупотребительной лексики. Например, "radar" (радар) изначально было аббревиатурой от "Radio Detection And Ranging", а "scuba" (акваланг) — от "Self-Contained Underwater Breathing Apparatus".

Лингвистический феномен "реверсивных аббревиатур" тоже заслуживает внимания — когда сначала придумывается акроним, а потом для него подбирается расшифровка. Так появились:

  • AMBER Alert — America's Missing: Broadcast Emergency Response (названо в честь пропавшей девочки Эмбер)
  • GNU — GNU's Not Unix (рекурсивный акроним)

В деловой коммуникации сокращения стали неотъемлемым элементом профессионального языка:

  • ROI — Return on Investment (рентабельность инвестиций)
  • PR — Public Relations (связи с общественностью)
  • HR — Human Resources (человеческие ресурсы)
  • CRM — Customer Relationship Management (управление отношениями с клиентами)

Заимствования: как иностранные слова обогащают английский язык

Английский язык исторически проявлял необычайную открытость к заимствованиям, что сделало его лексический состав одним из самых разнообразных среди мировых языков. По оценкам лексикологов, более 75% словарного запаса английского языка составляют слова иноязычного происхождения. 🌍

Исторические волны заимствований сформировали многослойную структуру английского лексикона:

  • Латинские заимствования (до и после нормандского завоевания): education, administration, radius, terminus
  • Французские слова (особенно после 1066 г.): royal, court, judge, parliament, ballet, cuisine
  • Скандинавские влияния (эпоха викингов): sky, window, law, husband, knife
  • Греческие термины (через латынь и напрямую): psychology, democracy, mathematics, philosophy
  • Итальянские слова (искусство, музыка, кулинария): opera, piano, violin, pizza, spaghetti
  • Испанские заимствования (особенно американский вариант): tornado, canyon, plaza, mosquito

Современный английский продолжает активно заимствовать слова из самых разных языков мира, что отражает глобализацию и кросс-культурные взаимодействия:

  • Японские заимствования: emoji, karaoke, manga, tsunami, sushi
  • Арабские слова: algebra, algorithm, safari, coffee, magazine
  • Индийские термины: yoga, karma, guru, jungle, shampoo
  • Русские заимствования: tundra, vodka, sputnik, perestroika, babushka
  • Китайские слова: tea, ketchup, kung fu, wok, feng shui

Процесс заимствования включает несколько стадий ассимиляции:

  1. Иностранное слово — используется с пояснением и выделяется курсивом или кавычками
  2. Заимствование на стадии освоения — используется без пояснений, но воспринимается как иностранное
  3. Полностью ассимилированное заимствование — носители языка не осознают иностранное происхождение слова

Многие заимствованные слова претерпевают фонетические, морфологические и семантические изменения. Например, французское "hôtel" в английском упростилось до "hotel" с изменением произношения, японское "karate" приобрело английское множественное число "karatekas", а немецкий "kindergarten" расширил значение в американском варианте английского.

Технологическая революция и глобализация ускорили процесс заимствования. Такие неологизмы как "hygge" (датская концепция уюта), "schadenfreude" (немецкое понятие злорадства) или "kombucha" (ферментированный напиток) быстро интегрируются в английский язык.

Интересно, что английский не только заимствует, но и "возвращает" слова. Например, японское "anime" происходит от английского "animation", а "smartphone" был заимствован многими языками из английского, хотя сам состоит из частей германского и латинского происхождения.

Изучение способов словообразования в английском языке — это не просто академическое упражнение, а ключ к пониманию языковой эволюции и обогащению собственного словарного запаса. Аффиксация создает новые оттенки значений, словосложение компактно упаковывает сложные концепции, конверсия демонстрирует гибкость частей речи, сокращения отражают стремление к языковой экономии, а заимствования соединяют английский со всем лингвистическим богатством мира. Наблюдая за этими процессами, мы становимся свидетелями того, как язык адаптируется к меняющемуся миру, создавая новые инструменты для описания реальности. Владение этими языковыми механизмами — мощное преимущество, позволяющее не только понимать существующие слова, но и предвидеть появление новых.

