5 способов образования новых слов в английском языке: секреты

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты и ученики, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка и лингвисты

Люди, интересующиеся языковыми и культурными тенденциями Английский язык — настоящая языковая фабрика, непрерывно производящая новые слова. Каждый год лексикон пополняется сотнями неологизмов, отражающих технологические, социальные и культурные изменения. За последнее десятилетие в словари добавлено более 5000 новых слов — от "doomscrolling" (бесконечная прокрутка негативных новостей) до "phubbing" (игнорирование собеседника ради смартфона). Понимание механизмов словообразования — ключ к расширению словарного запаса и глубинному постижению языка. Разберем пять основных способов появления новых слов в английском языке, которые позволят вам не только узнавать незнакомые слова, но и самостоятельно анализировать их происхождение. 🧠📚

Аффиксация: создание новых слов с помощью приставок и суффиксов

Аффиксация — наиболее продуктивный способ словообразования в английском языке. Этот метод деривации работает через добавление аффиксов (приставок и суффиксов) к корневым словам, позволяя создавать абсолютно новые лексические единицы с различными оттенками значения.

Приставки или префиксы добавляются перед корнем слова и обычно изменяют его значение, не меняя при этом часть речи:

un- (отрицание): happy → unhappy (счастливый → несчастный)

(отрицание): happy → unhappy (счастливый → несчастный) re- (повторное действие): write → rewrite (писать → переписывать)

(повторное действие): write → rewrite (писать → переписывать) pre- (предшествование): historic → prehistoric (исторический → доисторический)

(предшествование): historic → prehistoric (исторический → доисторический) post- (следование): graduate → postgraduate (выпускник → аспирант)

(следование): graduate → postgraduate (выпускник → аспирант) anti- (противодействие): virus → antivirus (вирус → антивирус)

Суффиксы, в свою очередь, добавляются после корня и часто меняют грамматическую категорию слова:

-er/-or (деятель): teach → teacher (учить → учитель)

(деятель): teach → teacher (учить → учитель) -tion/-sion (процесс): educate → education (обучать → образование)

(процесс): educate → education (обучать → образование) -ize/-ise (преобразование): modern → modernize (современный → модернизировать)

(преобразование): modern → modernize (современный → модернизировать) -able/-ible (возможность): adapt → adaptable (адаптировать → адаптируемый)

(возможность): adapt → adaptable (адаптировать → адаптируемый) -ful (наполненность): beauty → beautiful (красота → красивый)

Интересно, что аффиксация позволяет создавать целые семьи слов с одним корнем. Например, от слова "nation" (нация) образуются: national (национальный), nationality (национальность), nationalize (национализировать), nationalist (националист) и многие другие.

Аффикс Тип Значение Пример dis- Префикс Отрицание, противоположность dislike (не нравиться) over- Префикс Чрезмерность overwork (перерабатывать) -hood Суффикс Состояние, статус childhood (детство) -less Суффикс Отсутствие качества homeless (бездомный) -ish Суффикс Приблизительность bluish (синеватый)

В последние годы некоторые аффиксы стали особенно продуктивными. Например, префикс "cyber-" (cybersecurity, cyberattack) и суффикс "-nomics" (Reaganomics, freakonomics) используются для создания новых терминов в технологической и экономической сферах.

Александр Петров, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Однажды на уроке по словообразованию я предложил студентам игру "Создай неологизм". Одна из учениц, Мария, придумала слово "scrollathon" (от scroll + marathon) — длительный период прокрутки контента в социальных сетях. Мы посмеялись, но через два месяца обнаружили похожий термин "doomscrolling" в списке слов-кандидатов для добавления в Oxford Dictionary. Этот случай прекрасно иллюстрирует, как знание аффиксации помогает не только понимать существующие слова, но и предугадывать языковые тенденции. С тех пор мои студенты регулярно "изобретают" неологизмы, а некоторые из них действительно появляются в языке через некоторое время. Это отличный способ продемонстрировать, что язык — живой организм, который каждый из нас может формировать.

Словосложение: соединение двух или более основ в одно слово

Словосложение (compounding) — второй по продуктивности метод создания новых слов в английском языке. Процесс заключается в соединении двух или более самостоятельных слов для формирования нового понятия с уникальным значением. Около 30% всех неологизмов в современном английском создаются именно этим способом. 🔄

Сложные слова можно классифицировать по способу написания:

Слитное написание : bedroom (bed + room = спальня), keyboard (key + board = клавиатура)

: bedroom (bed + room = спальня), keyboard (key + board = клавиатура) Через дефис : father-in-law (тесть/свёкор), check-in (регистрация)

: father-in-law (тесть/свёкор), check-in (регистрация) Раздельное написание: living room (гостиная), high school (старшая школа)

По морфологической структуре выделяют несколько типов сложных слов:

Существительное + Существительное : sunlight (sun + light = солнечный свет)

: sunlight (sun + light = солнечный свет) Прилагательное + Существительное : blackboard (black + board = классная доска)

: blackboard (black + board = классная доска) Глагол + Существительное : washroom (wash + room = уборная)

: washroom (wash + room = уборная) Глагол + Наречие : breakdown (break + down = поломка)

: breakdown (break + down = поломка) Наречие + Глагол: outcome (out + come = результат)

Технологический прогресс и появление новых явлений стимулировали создание множества сложных слов. В области технологий появились: smartphone, touchscreen, webinar; в сфере экологии: eco-friendly, carbon-neutral; в социальной сфере: crowdfunding, catfishing.

Особую категорию составляют слова-портманто или блендинги — слова, созданные путем слияния частей двух слов:

brunch = breakfast + lunch (поздний завтрак)

= breakfast + lunch (поздний завтрак) smog = smoke + fog (смог)

= smoke + fog (смог) motel = motor + hotel (мотель)

= motor + hotel (мотель) webinar = web + seminar (веб-семинар)

= web + seminar (веб-семинар) fintech = financial + technology (финансовые технологии)

Процесс словосложения отражает тенденцию языка к лингвистической экономии — желанию выразить сложные понятия компактным способом. Вместо длинного описания "a screen you can touch to control a device" используется емкое "touchscreen".

Конверсия: переход слова из одной части речи в другую

Конверсия, или функциональный сдвиг, представляет собой уникальный процесс словообразования, при котором слово переходит из одной части речи в другую без внешних изменений в форме. Это явление особенно характерно для английского языка благодаря его аналитическому строю и минимальной морфологической маркировке частей речи.

Наиболее распространенные типы конверсии:

Исходная часть речи Конверсия в Пример Контекст употребления Существительное Глагол bottle → to bottle They bottle wine here (Они разливают вино здесь) Глагол Существительное to swim → a swim Let's have a swim (Давай поплаваем) Прилагательное Глагол clean → to clean I need to clean my room (Мне нужно убрать комнату) Прилагательное Существительное poor → the poor We should help the poor (Мы должны помогать бедным) Междометие Глагол wow → to wow He wowed the audience (Он поразил аудиторию)

В цифровую эпоху конверсия приобрела новую силу. Названия технологических платформ и действий в интернете регулярно преобразуются в глаголы:

Google (название компании) → to google (искать информацию в интернете)

(искать информацию в интернете) text (текст) → to text (отправлять текстовые сообщения)

(отправлять текстовые сообщения) friend (друг) → to friend (добавить в друзья в социальных сетях)

(добавить в друзья в социальных сетях) bookmark (закладка) → to bookmark (сохранять страницу в избранное)

(сохранять страницу в избранное) ghost (призрак) → to ghost (прекратить общение без объяснения причин)

Интересно, что конверсия может сопровождаться сдвигом ударения. В парах существительное-глагол ударение часто падает на первый слог в существительном и на второй — в глаголе:

a ˈrecord (запись) — to reˈcord (записывать)

an ˈinsult (оскорбление) — to inˈsult (оскорблять)

a ˈpermit (разрешение) — to perˈmit (позволять)

Этот феномен делает конверсию не только семантическим, но и фонологическим процессом, что отражает глубинные закономерности языка.

Процесс конверсии требует от говорящих и изучающих язык понимания контекста. Например, фраза "I'm going to chair the meeting" означает "Я буду председательствовать на собрании", а не "Я пойду стулить собрание".

Наталья Смирнова, лингвист-исследователь Работая с американскими коллегами над проектом по языковым инновациям, я столкнулась с интересным случаем конверсии. На одной из конференций мой коллега Майк использовал выражение "Let me Slack you the details later". Я была озадачена, пока не поняла, что "Slack" — это не только существительное (название мессенджера), но и глагол в значении "отправить сообщение через Slack". Через неделю я заметила, что все наши сотрудники начали использовать это выражение. Это был наглядный пример того, как быстро конверсия проникает в повседневную речь. Что еще интереснее, через несколько месяцев мы обнаружили этот глагол в специализированном IT-словаре. Наблюдение за рождением нового слова в реальном времени — бесценный опыт для лингвиста, подтверждающий, что конверсия — один из самых динамичных процессов в современном английском языке.

Сокращения и аббревиатуры в современном английском

Тенденция к экономии языковых средств породила один из самых динамичных способов словообразования — сокращения и аббревиатуры. В эпоху цифровых коммуникаций их количество увеличилось экспоненциально, и сейчас они составляют около 20% всех неологизмов. 📱

Можно выделить несколько основных типов сокращений:

Аббревиатуры — слова, образованные из начальных букв словосочетания: UNESCO — United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

NATO — North Atlantic Treaty Organization

CEO — Chief Executive Officer

AI — Artificial Intelligence Акронимы — аббревиатуры, которые произносятся как обычные слова: NASA — National Aeronautics and Space Administration

LASER — Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation

PIN — Personal Identification Number

BRICS — Brazil, Russia, India, China, South Africa Усечения — сокращенные формы слов: lab ← laboratory (лаборатория)

exam ← examination (экзамен)

app ← application (приложение)

flu ← influenza (грипп)

fridge ← refrigerator (холодильник) Слияния — сокращения, образованные из частей нескольких слов: Brexit ← Britain + exit

vlog ← video + blog

staycation ← stay + vacation (отпуск, проводимый дома)

Отдельно стоит выделить интернет-сокращения и текстовые аббревиатуры, ставшие неотъемлемой частью онлайн-коммуникации:

ASAP — As Soon As Possible (как можно скорее)

— As Soon As Possible (как можно скорее) BTW — By The Way (кстати)

— By The Way (кстати) LOL — Laughing Out Loud (громко смеюсь)

— Laughing Out Loud (громко смеюсь) FOMO — Fear Of Missing Out (страх упустить что-то важное)

— Fear Of Missing Out (страх упустить что-то важное) YOLO — You Only Live Once (живем только раз)

Интересно, что многие сокращения проходят путь от профессионального жаргона до общеупотребительной лексики. Например, "radar" (радар) изначально было аббревиатурой от "Radio Detection And Ranging", а "scuba" (акваланг) — от "Self-Contained Underwater Breathing Apparatus".

Лингвистический феномен "реверсивных аббревиатур" тоже заслуживает внимания — когда сначала придумывается акроним, а потом для него подбирается расшифровка. Так появились:

AMBER Alert — America's Missing: Broadcast Emergency Response (названо в честь пропавшей девочки Эмбер)

— America's Missing: Broadcast Emergency Response (названо в честь пропавшей девочки Эмбер) GNU — GNU's Not Unix (рекурсивный акроним)

В деловой коммуникации сокращения стали неотъемлемым элементом профессионального языка:

ROI — Return on Investment (рентабельность инвестиций)

— Return on Investment (рентабельность инвестиций) PR — Public Relations (связи с общественностью)

— Public Relations (связи с общественностью) HR — Human Resources (человеческие ресурсы)

— Human Resources (человеческие ресурсы) CRM — Customer Relationship Management (управление отношениями с клиентами)

Заимствования: как иностранные слова обогащают английский язык

Английский язык исторически проявлял необычайную открытость к заимствованиям, что сделало его лексический состав одним из самых разнообразных среди мировых языков. По оценкам лексикологов, более 75% словарного запаса английского языка составляют слова иноязычного происхождения. 🌍

Исторические волны заимствований сформировали многослойную структуру английского лексикона:

Латинские заимствования (до и после нормандского завоевания): education, administration, radius, terminus

заимствования (до и после нормандского завоевания): education, administration, radius, terminus Французские слова (особенно после 1066 г.): royal, court, judge, parliament, ballet, cuisine

слова (особенно после 1066 г.): royal, court, judge, parliament, ballet, cuisine Скандинавские влияния (эпоха викингов): sky, window, law, husband, knife

влияния (эпоха викингов): sky, window, law, husband, knife Греческие термины (через латынь и напрямую): psychology, democracy, mathematics, philosophy

термины (через латынь и напрямую): psychology, democracy, mathematics, philosophy Итальянские слова (искусство, музыка, кулинария): opera, piano, violin, pizza, spaghetti

слова (искусство, музыка, кулинария): opera, piano, violin, pizza, spaghetti Испанские заимствования (особенно американский вариант): tornado, canyon, plaza, mosquito

Современный английский продолжает активно заимствовать слова из самых разных языков мира, что отражает глобализацию и кросс-культурные взаимодействия:

Японские заимствования: emoji, karaoke, manga, tsunami, sushi

заимствования: emoji, karaoke, manga, tsunami, sushi Арабские слова: algebra, algorithm, safari, coffee, magazine

слова: algebra, algorithm, safari, coffee, magazine Индийские термины: yoga, karma, guru, jungle, shampoo

термины: yoga, karma, guru, jungle, shampoo Русские заимствования: tundra, vodka, sputnik, perestroika, babushka

заимствования: tundra, vodka, sputnik, perestroika, babushka Китайские слова: tea, ketchup, kung fu, wok, feng shui

Процесс заимствования включает несколько стадий ассимиляции:

Иностранное слово — используется с пояснением и выделяется курсивом или кавычками Заимствование на стадии освоения — используется без пояснений, но воспринимается как иностранное Полностью ассимилированное заимствование — носители языка не осознают иностранное происхождение слова

Многие заимствованные слова претерпевают фонетические, морфологические и семантические изменения. Например, французское "hôtel" в английском упростилось до "hotel" с изменением произношения, японское "karate" приобрело английское множественное число "karatekas", а немецкий "kindergarten" расширил значение в американском варианте английского.

Технологическая революция и глобализация ускорили процесс заимствования. Такие неологизмы как "hygge" (датская концепция уюта), "schadenfreude" (немецкое понятие злорадства) или "kombucha" (ферментированный напиток) быстро интегрируются в английский язык.

Интересно, что английский не только заимствует, но и "возвращает" слова. Например, японское "anime" происходит от английского "animation", а "smartphone" был заимствован многими языками из английского, хотя сам состоит из частей германского и латинского происхождения.