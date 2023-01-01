Правила притяжательного падежа в английском: 5 ключевых аспектов

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык на разных уровнях

Преподаватели английского языка и иностранцы, работающие в международной среде

Люди, желающие улучшить свои грамматические навыки и избегать распространённых ошибок в английском языке Правильное использование притяжательного падежа в английском языке — одна из тех деталей, которая мгновенно выдаёт уровень владения языком. Достаточно одной ошибки с апострофом, и ваш безупречный текст превратится в мишень для критики грамматических пуристов. Миллионы изучающих английский путаются в правилах: куда ставить апостроф? Когда использовать конструкцию с "of"? Что делать с именами на -s? Разберем пять четких правил с примерами, которые раз и навсегда решат эту проблему. 📝

Что такое притяжательный падеж в английском языке

Притяжательный падеж (Possessive Case) в английском языке используется для выражения принадлежности, владения или связи между людьми, предметами и понятиями. В отличие от русского языка, где падежная система развита и включает шесть падежей, в английском притяжательный падеж — один из немногих сохранившихся элементов падежной системы.

Основная функция притяжательного падежа — указать на владельца чего-либо. Образуется он с помощью апострофа и буквы s ('s), либо только апострофа ('), в зависимости от конкретного случая. Сравните:

The dog's toy — игрушка собаки

John's car — машина Джона

The students' projects — проекты студентов

Притяжательный падеж в английском тесно связан с концепцией одушевлённости. Традиционно он применяется к:

Категория Примеры Люди Mary's book, the doctor's office Животные the cat's tail, the horse's mane Организации/группы людей the company's policy, the team's victory Временные выражения yesterday's newspaper, a month's salary Географические названия London's parks, Russia's history

Несмотря на кажущуюся простоту, притяжательный падеж имеет несколько тонкостей, которые отличают грамотную речь от посредственной. Давайте рассмотрим основные правила его образования.

Анна Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Когда я только начинала преподавать, группе бизнесменов нужно было срочно подготовиться к международным переговорам. Один из моих учеников, директор крупной компании, во время презентации перед иностранными партнёрами сказал "the companys profits" вместо "the company's profits". Этот маленький пропуск апострофа заставил некоторых партнёров переглянуться, что не укрылось от внимания моего ученика. После этого случая он был настолько мотивирован освоить притяжательный падеж, что не только выучил все правила, но и создал в своей компании мини-курс английской грамматики для сотрудников. "Маленькая ошибка может стоить больших денег," — сказал он мне позже.

Базовое правило: апостроф + s для единичного владельца

Самое фундаментальное правило притяжательного падежа — добавление апострофа и буквы s ('s) к существительному в единственном числе. Это базовый принцип, который применяется к большинству случаев:

The teacher's book — книга учителя

My friend's house — дом моего друга

The child's toy — игрушка ребенка

The woman's purse — сумка женщины

The country's economy — экономика страны

Обратите внимание, что апостроф ставится сразу после существительного, а затем добавляется буква s. Этот принцип применяется независимо от того, как заканчивается слово (за исключением специальных случаев, которые мы рассмотрим далее).

Важно понимать, что 's присоединяется к последнему слову в группе, описывающей владельца:

The King of Spain's palace — дворец короля Испании (не "the King's of Spain palace")

My brother-in-law's car — машина моего зятя

The President of the United States' decision — решение президента США

При совместном владении апостроф ставится только после последнего существительного:

Tom and Jerry's adventures — приключения Тома и Джерри (общие приключения)

Jack and Jill's wedding — свадьба Джека и Джилл (их общая свадьба)

Если же владение раздельное, апостроф ставится после каждого существительного:

Tom's and Jerry's rooms — комнаты Тома и Джерри (у каждого своя комната)

Jack's and Jill's opinions — мнения Джека и Джилы (у каждого своё мнение)

Для единичного владельца правило запомнить просто — добавляем 's. Однако множественное число требует иного подхода. 🔄

Особенности притяжательного падежа во множественном числе

При образовании притяжательного падежа от существительных во множественном числе следует учитывать, как именно образована множественная форма исходного существительного.

Если существительное во множественном числе заканчивается на -s (что характерно для большинства регулярных существительных), то притяжательный падеж образуется путём добавления только апострофа (без дополнительной буквы s):

The students' projects — проекты студентов

The teachers' lounge — комната отдыха для учителей

The dogs' toys — игрушки собак

The countries' representatives — представители стран

Однако если существительное во множественном числе не оканчивается на -s (что бывает у нерегулярных существительных), то притяжательный падеж образуется по общему правилу — с помощью апострофа и буквы s ('s):

The children's playground — детская площадка

Women's rights — права женщин

The people's choice — выбор народа

Men's clothing — мужская одежда

Тип существительного Единственное число Множественное число Притяжательный падеж Регулярное student students students' (апостроф после -s) Нерегулярное child children children's (апостроф + s) Регулярное dog dogs dogs' (апостроф после -s) Нерегулярное woman women women's (апостроф + s) Нерегулярное person people people's (апостроф + s)

Один из частых вопросов — как быть с составными существительными во множественном числе? В таких случаях окончание множественного числа добавляется к ключевому слову, а затем к полученной форме применяется правило притяжательного падежа:

Brothers-in-law → brothers-in-law's opinions (мнения зятьев)

Passers-by → passers-by's reactions (реакции прохожих)

Запомните главное правило для множественного числа: если существительное заканчивается на -s — добавляем только апостроф; если не на -s — добавляем апостроф и букву s ('s). 📊

Правила для имен, оканчивающихся на -s и -z

Особую категорию в английской грамматике представляют имена собственные и другие существительные, оканчивающиеся на -s, -z, -x, -ch и подобные звуки. Здесь существуют варианты, причем допустимыми считаются несколько форм, хотя современные стилистические руководства часто предлагают свои предпочтения.

Для имен собственных, оканчивающихся на -s, существует два подхода:

Добавление только апострофа: Charles' book, Jesus' teachings, Socrates' philosophy Добавление апострофа и буквы s: Charles's book, Jesus's teachings, Socrates's philosophy

Исторически сложилось так, что классические и библейские имена чаще получают только апостроф: Jesus' disciples, Moses' laws. Однако современный американский и британский английский все больше склоняется к использованию 's даже после -s, особенно если это односложное имя: James's car, Chris's house.

Михаил Соколов, переводчик технической литературы Работая над переводом серии руководств для международной компании, я столкнулся с интересным случаем. Текст должен был быть адаптирован и для британской, и для американской аудитории. Когда дело дошло до имени основателя компании Джеймса (James), возник вопрос: писать "James' vision" или "James's vision"? Я проконсультировался с редакторами обеих стран. Британский редактор настаивал на "James's", ссылаясь на The Times style guide, в то время как американский предпочитал "James'", опираясь на AP Stylebook. В итоге компания решила использовать форму "James's", так как при произношении мы явно слышим дополнительный слог /ɪz/. Это показательный пример того, как даже в профессиональной среде существуют разногласия по поводу этого правила.

Вот несколько рекомендаций по данному вопросу:

Если имя собственное одно- или двусложное, рекомендуется добавлять 's, даже если оно заканчивается на -s: Ross's friend, Jones's theory

Для классических и древних имен, состоящих из более чем двух слогов, часто используется только апостроф: Euripides' plays, Aristophanes' comedies

В фамилиях, оканчивающихся на -s или -z, как правило, добавляется 's: The Gonzalez's house, The Williams's party

Произношение также играет роль. Если добавление -'s создает дополнительный слог при произношении, это часто отражается на письме:

Dickens's novels /ˈdɪkɪnzɪz/ — романы Диккенса

Thomas's car /ˈtɒməsɪz/ — машина Томаса

Что касается обычных существительных (не имен собственных), оканчивающихся на -s, правила более строгие:

Для единственного числа добавляем 's: the boss's office, the waltz's rhythm

Для множественного числа добавляем только апостроф: the bosses' meeting, the waltzes' history

Правила для имен собственных могут варьироваться в зависимости от стилистического руководства, которому вы следуете. The Chicago Manual of Style, MLA и APA имеют свои нюансы, поэтому всегда уточняйте требования конкретного издания или учебного заведения. 🔤

Альтернативные конструкции с предлогом of

В английском языке существует альтернативный способ выражения принадлежности — конструкция с предлогом "of". Эта конструкция часто используется как взаимозаменяемая с притяжательным падежом, но есть случаи, когда одна из них более предпочтительна или даже обязательна.

Конструкция с "of" особенно распространена в следующих случаях:

С неодушевленными предметами: the leg of the table (ножка стола)

С абстрактными понятиями: the importance of education (важность образования)

При длинных или сложных фразах: the opinion of the new marketing director (мнение нового директора по маркетингу)

Для избегания нескольких притяжательных форм подряд: the son of the CEO's wife (сын жены генерального директора)

Сравните альтернативные способы выражения принадлежности:

С притяжательным падежом: The cat's tail = The tail of the cat (хвост кошки) С притяжательным падежом: The company's policy = The policy of the company (политика компании)

Однако существуют ситуации, когда одна конструкция явно предпочтительнее другой:

Когда лучше использовать 's Когда лучше использовать "of" С одушевленными существительными<br>John's car (машина Джона) С неодушевленными существительными<br>The roof of the house (крыша дома) С географическими названиями<br>London's parks (парки Лондона) С материалами и веществами<br>A bar of chocolate (плитка шоколада) С временными выражениями<br>Today's news (сегодняшние новости) Для выражения части от целого<br>Half of the cake (половина торта) С организациями и группами людей<br>The team's victory (победа команды) С абстрактными понятиями<br>The power of love (сила любви) Для устойчивых выражений<br>At arm's length (на расстоянии вытянутой руки) Для формальных или официальных выражений<br>The President of the Republic (Президент Республики)

Существует также ряд устойчивых выражений, где выбор между притяжательным падежом и конструкцией с "of" строго определён традицией употребления:

Journey's end (конец путешествия) — устойчивое выражение с притяжательным падежом

The Garden of Eden (Эдемский сад) — устойчивое выражение с предлогом "of"

The World's End (конец света) — устойчивое выражение с притяжательным падежом

The Tower of London (Лондонский Тауэр) — устойчивое выражение с предлогом "of"

В некоторых случаях выбор между двумя конструкциями может менять значение фразы:

My brother's photograph — фотография, принадлежащая моему брату (он владеет ею)

A photograph of my brother — фотография, на которой изображён мой брат

Иногда возможны обе конструкции, но значение остаётся одинаковым:

The car's engine = The engine of the car (двигатель машины)

The book's cover = The cover of the book (обложка книги)

С развитием языка наблюдается тенденция к использованию притяжательного падежа даже с неодушевлёнными предметами в разговорной речи: the movie's plot (сюжет фильма), the computer's performance (производительность компьютера). Однако в формальной письменной речи по-прежнему предпочтительна конструкция с "of" для неодушевлённых предметов. 🖋️

Освоение притяжательного падежа в английском языке — это не просто вопрос грамматической корректности, но и показатель вашего языкового мастерства. Правильное размещение апострофа, выбор между 's и только апострофом, определение ситуаций для использования конструкции с "of" — все эти навыки выделяют грамотного говорящего. Помните основные принципы: 's для единственного числа, только апостроф для множественного числа с окончанием -s, и конструкцию с "of" преимущественно для неодушевлённых предметов. Применяйте эти правила осознанно, и ваша английская речь приобретёт ту отточенность, которая характеризует настоящего знатока языка.