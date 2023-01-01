Правила множественного числа в английском: от простых до особых форм

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Начинающие изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Люди, готовящиеся к собеседованиям или профессиональной коммуникации на английском Множественное число в английском — это не просто скучное грамматическое правило, а ключ к точному выражению мыслей и пониманию языка на глубинном уровне. Путаница между "mouse" и "mice", "person" и "people" может превратить деловое письмо в комедийный скетч или испортить впечатление от вашего уровня английского на собеседовании. Пять основных правил образования множественного числа — это фундамент, без которого невозможно построить грамотную английскую речь. Давайте разберем эти правила и примеры, чтобы раз и навсегда запомнить, когда добавлять -s, когда -es, и когда слово меняется до неузнаваемости. 🧩

Базовое правило: добавление окончания -s

Самое распространенное и базовое правило образования множественного числа в английском языке — добавление окончания -s к существительному. Этот принцип применяется к большинству английских слов и является отправной точкой для начинающих изучать язык.

К существительным в единственном числе добавляется окончание -s:

book → books (книга → книги)

car → cars (машина → машины)

dog → dogs (собака → собаки)

house → houses (дом → дома)

friend → friends (друг → друзья)

Это правило распространяется на большинство существительных, включая те, которые заканчиваются на гласные:

radio → radios (радио → радиоприемники)

video → videos (видео → видеозаписи)

piano → pianos (пианино → пианино)

Также важно помнить о произношении окончания -s в зависимости от последнего звука слова:

Тип финального звука | Произношение -s | Примеры --- | --- | --- Глухие согласные (p, k, t, f) | [s] | books [buks], cats [kæts] Звонкие согласные и гласные | [z] | dogs [dɒgz], cars [kɑːrz] Шипящие и свистящие (s, z, sh, ch, x) | [ɪz] | buses [bʌsɪz], boxes [bɒksɪz]

Елена Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Помню случай с моей ученицей Машей, которая долго не могла запомнить, когда добавлять просто -s, а когда -es. Мы придумали для нее мнемоническое правило: "Если слышишь шипящий звук в конце — дай ему подышать через -es". На следующий день она радостно рассказала, как в разговоре с иностранным коллегой правильно употребила множественное число для слов "business" и "watch". Иногда такие простые ассоциации работают лучше многочасовых занятий! 📚

Интересно, что некоторые существительные, заимствованные из других языков, могут следовать этому правилу, даже если в языке-источнике множественное число образуется иначе:

kimono → kimonos (не "kimona")

taco → tacos (не "taci")

euro → euros (не "euri")

Случаи добавления окончания -es в множественном числе

Когда мы сталкиваемся с существительными, оканчивающимися на определенные буквы или буквосочетания, простого -s недостаточно. В таких случаях необходимо добавлять окончание -es. Это второе фундаментальное правило образования множественного числа в английском языке.

Добавление -es происходит в следующих случаях:

Слова, оканчивающиеся на -s, -ss, -x, -sh, -ch: bus → buses (автобус → автобусы)

kiss → kisses (поцелуй → поцелуи)

box → boxes (коробка → коробки)

brush → brushes (щетка → щетки)

watch → watches (часы → часы) Слова, оканчивающиеся на -o, которым предшествует согласная: tomato → tomatoes (помидор → помидоры)

potato → potatoes (картофель → картофель)

hero → heroes (герой → герои)

Однако существует ряд исключений из правила для слов, оканчивающихся на -o. Некоторые существительные, особенно сокращения и музыкальные термины, принимают просто окончание -s:

photo → photos (фотография → фотографии)

piano → pianos (пианино → пианино)

solo → solos (соло → соло)

radio → radios (радио → радиоприемники)

А некоторые слова, оканчивающиеся на -o, могут иметь обе формы множественного числа:

volcano → volcanoes/volcanos (вулкан → вулканы)

mosquito → mosquitoes/mosquitos (комар → комары)

zero → zeroes/zeros (ноль → нули)

Максим Соколов, лингвист-практик В моей практике был студент, который готовился к важной международной конференции по вулканологии. Он постоянно путался в произношении множественного числа слова "volcano". На одной из репетиций его выступления я объяснил, что допустимы оба варианта — "volcanoes" и "volcanos", но первый считается более формальным и академичным. На конференции он уверенно использовал форму "volcanoes", что добавило его речи профессионального звучания. После выступления к нему подошел профессор из Оксфорда и отметил безупречное владение терминологией. Иногда такие мелочи действительно имеют значение! 🌋

Интересно отметить, что в британском и американском английском может быть разница в предпочтениях использования той или иной формы множественного числа для слов, оканчивающихся на -o. Например, в американском английском чаще используется форма "zeros", в то время как в британском предпочтительнее "zeroes".

Изменение окончаний -f/-fe на -ves при образовании формы

Третье важное правило касается существительных, оканчивающихся на -f или -fe. В большинстве случаев при образовании множественного числа эти окончания меняются на -ves. Это одно из самых характерных изменений в английском языке, которое часто вызывает затруднения у изучающих.

Основные примеры такого изменения:

Единственное число | Множественное число | Перевод --- | --- | --- leaf | leaves | лист → листья knife | knives | нож → ножи wife | wives | жена → жены wolf | wolves | волк → волки shelf | shelves | полка → полки life | lives | жизнь → жизни half | halves | половина → половины

Однако, как и во многих аспектах английского языка, здесь существуют исключения. Некоторые существительные с окончанием -f/-fe образуют множественное число стандартным способом, добавляя -s:

chief → chiefs (вождь → вожди)

roof → roofs (крыша → крыши)

belief → beliefs (убеждение → убеждения)

cliff → cliffs (утёс → утёсы)

proof → proofs (доказательство → доказательства)

Есть также несколько слов, которые могут иметь обе формы множественного числа:

scarf → scarves/scarfs (шарф → шарфы)

hoof → hooves/hoofs (копыто → копыта)

dwarf → dwarves/dwarfs (гном → гномы)

Исторически это изменение связано с особенностями произношения древнеанглийского языка. В древнеанглийском буква "f" между гласными произносилась как [v]. Эта фонетическая особенность сохранилась в современном образовании множественного числа таких слов. 🔍

Запоминание этого правила и его исключений требует практики. Полезно составить список наиболее часто используемых слов с таким изменением и регулярно практиковаться в их употреблении в контексте.

Существительные с особыми формами множественного числа

В английском языке существует значительная группа существительных, которые образуют множественное число особым образом, не следуя стандартным правилам. Эти слова часто имеют древнее происхождение и сохранили исторические формы множественного числа.

Основные категории таких существительных:

Существительные с внутренним изменением гласной: man → men (мужчина → мужчины)

woman → women (женщина → женщины)

foot → feet (стопа → стопы)

tooth → teeth (зуб → зубы)

goose → geese (гусь → гуси)

mouse → mice (мышь → мыши) Существительные с особыми окончаниями: child → children (ребенок → дети)

ox → oxen (бык → быки) Существительные, заимствованные из латинского и греческого языков, часто сохраняют оригинальные формы множественного числа: analysis → analyses (анализ → анализы)

crisis → crises (кризис → кризисы)

phenomenon → phenomena (явление → явления)

datum → data (данное → данные)

curriculum → curricula (учебный план → учебные планы) Существительные с одинаковой формой в единственном и множественном числе: sheep → sheep (овца → овцы)

deer → deer (олень → олени)

fish → fish (рыба → рыбы, хотя возможно и "fishes" в некоторых контекстах)

species → species (вид → виды)

aircraft → aircraft (самолет → самолеты) Существительные, имеющие только множественное число: scissors (ножницы)

jeans (джинсы)

glasses (очки)

trousers (брюки)

congratulations (поздравления)

Некоторые существительные меняют свое значение в зависимости от формы множественного числа:

cloth (ткань) → cloths (куски ткани) / clothes (одежда)

penny (пенни) → pennies (монеты пенни) / pence (сумма денег в пенни)

Латинские и греческие заимствования часто имеют два варианта множественного числа — оригинальный и англицизированный:

formula → formulae/formulas (формула → формулы)

appendix → appendices/appendixes (приложение → приложения)

Для профессионального и академического общения рекомендуется использовать оригинальные латинские и греческие формы множественного числа, особенно в научных и медицинских контекстах. В повседневной речи чаще используются англицизированные формы. 📊

Практические рекомендации и частые ошибки в употреблении

Даже носители языка иногда совершают ошибки при образовании множественного числа, особенно с редкими или необычными словами. Вот несколько практических рекомендаций и разбор типичных ошибок, которые помогут вам избежать распространенных заблуждений.

Распространенные ошибки и их исправления:

Неправильное использование апострофа: Одна из самых распространенных ошибок — добавление апострофа при образовании множественного числа (например, "apple's" вместо "apples"). Запомните: апостроф используется для обозначения притяжательного падежа, а не для образования множественного числа. Ошибки с существительными, оканчивающимися на -y: Если слово заканчивается на согласную + y, то во множественном числе y меняется на i, а затем добавляется -es (baby → babies). Но если перед y стоит гласная, то просто добавляется -s (toy → toys). Путаница с латинскими и греческими словами: Часто встречаются ошибки вроде "phenomenons" (вместо "phenomena") или "criterias" (вместо "criteria"). Ошибки с исчисляемыми/неисчисляемыми существительными: Некоторые существительные, такие как "information", "advice", "knowledge", не имеют формы множественного числа в английском языке. Неправильно говорить "informations" или "advices".

Практические советы для запоминания:

Группируйте слова по типу образования множественного числа. Создайте свои списки слов, которые следуют одному и тому же правилу, и регулярно повторяйте их.

Обращайте внимание на произношение. Часто форма множественного числа связана с особенностями произношения. Например, если слово заканчивается на шипящий звук, к нему добавляется -es, а не просто -s.

Используйте мнемонические приемы. Например, для запоминания слов с изменением -f на -ves можно придумать историю или ассоциацию.

Практикуйтесь в контексте. Вместо заучивания отдельных слов, используйте их в предложениях или коротких историях.

Создайте карточки с трудными случаями. На одной стороне напишите слово в единственном числе, на другой — во множественном. Регулярно проверяйте себя.

Сложные случаи, требующие особого внимания:

Составные существительные: обычно меняется основное слово (mother-in-law → mothers-in-law, passer-by → passers-by).

Слова иностранного происхождения: обратите внимание на слова, заимствованные из французского (bureau → bureaux), итальянского (tempo → tempi), и других языков.

Существительные, которые выглядят как множественное число, но являются единственным: news (новости), physics (физика), mathematics (математика).

Помните, что даже в самых сложных случаях английский язык постепенно меняется, и некоторые нестандартные формы множественного числа со временем заменяются более регулярными. Например, слово "octopus" изначально имело греческую форму множественного числа "octopodes", но сейчас чаще используется "octopuses". 🐙