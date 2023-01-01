Как объединить CSV-файлы в один DataFrame: инструкция для Python

Для кого эта статья:

Аналитики данных и специалисты по обработке данных

Студенты и начинающие профессионалы в области анализа данных

Специалисты, ищущие эффективные решения для обработки и объединения больших объемов данных Работая с данными, аналитик часто сталкивается с необходимостью объединить информацию из десятков, а иногда и сотен CSV-файлов. Ручное копирование — путь к ошибкам и потере времени. Эффективное решение этой задачи с помощью Python и библиотеки pandas не только экономит ресурсы, но и открывает новые возможности для анализа. Правильно настроенный процесс объединения данных позволяет за секунды собрать разрозненную информацию в единый DataFrame, готовый к дальнейшей обработке. 🚀

Подготовка среды для объединения CSV-файлов в pandas

Перед тем как приступить к объединению CSV-файлов, необходимо правильно настроить рабочее окружение. Это фундамент, на котором строится весь последующий процесс обработки данных.

Начнем с установки необходимых библиотек. Если вы еще не установили pandas, выполните следующую команду:

pip install pandas

Для работы с файловой системой и поиска CSV-файлов по шаблону нам понадобится стандартный модуль glob:

import pandas as pd
import glob
import os

Структурирование проекта — важный этап подготовки. Рекомендую организовать файловую структуру следующим образом:

data/ — директория с исходными CSV-файлами

— директория с исходными CSV-файлами output/ — директория для сохранения результатов

— директория для сохранения результатов scripts/ — директория с Python-скриптами

Проверка наличия и доступа к файлам — обязательный шаг, который поможет избежать ошибок в процессе объединения:

csv_files = glob.glob('data/*.csv')
print(f'Найдено файлов: {len(csv_files)}')
for file in csv_files[:5]: # Вывод первых 5 файлов для проверки
    print(f'- {file}')

Александр Петров, Lead Data Scientist Однажды мне пришлось объединить данные о продажах из 47 региональных отделений компании. Каждый офис высылал еженедельный отчет в формате CSV. Чтобы не тратить каждый понедельник на ручное объединение, я потратил час на настройку среды и написание скрипта. В итоге процесс, который занимал 3 часа еженедельно, сократился до 10 секунд автоматической работы. Ключевым моментом стала правильная настройка директории с файлами и стандартизация названий входящих отчетов. Я создал шаблон "salesreportYYYYMMDD.csv" и обязал все отделения следовать ему, что значительно упростило автоматизацию.

Перед объединением необходимо проверить совместимость данных. Полезно просмотреть структуру нескольких файлов:

Python Скопировать код # Проверка структуры первого файла
if csv_files:
    sample_df = pd.read_csv(csv_files[0])
    print("Структура первого файла:")
    print(sample_df.info())
    print("

Первые 5 строк:") print(sample_df.head())

Настройка параметров чтения файлов также важна для правильного объединения:

Параметр Описание Пример использования delimiter Разделитель в CSV-файле pd.read_csv('file.csv', delimiter=';') encoding Кодировка файла pd.read_csv('file.csv', encoding='utf-8') dtype Типы данных колонок pd.read_csv('file.csv', dtype={'ID': str}) parse_dates Колонки для обработки как даты pd.readcsv('file.csv', parsedates=['Date']) na_values Значения, которые считать как NaN pd.readcsv('file.csv', navalues=['-', 'NA'])

Создав правильную основу, мы готовы перейти к непосредственному объединению файлов. 🛠️

Основные методы объединения CSV в единый DataFrame

Существует несколько ключевых подходов к объединению CSV-файлов в pandas, каждый из которых имеет свои преимущества в зависимости от задачи и структуры данных.

Самый распространенный метод — использование функции pd.concat() для последовательного объединения DataFrame'ов:

# Базовый пример объединения с помощью pd.concat()
dfs = [] # список для хранения DataFrame'ов
for file in glob.glob('data/*.csv'):
    df = pd.read_csv(file)
    dfs.append(df)
# Объединение всех DataFrame'ов в один
combined_df = pd.concat(dfs, ignore_index=True)
print(f"Итоговый DataFrame содержит {combined_df.shape[0]} строк и {combined_df.shape[1]} колонок")

Параметры функции pd.concat() существенно влияют на результат объединения:

ignore_index=True — сбрасывает индексы исходных DataFrame'ов и создает новую непрерывную индексацию

— сбрасывает индексы исходных DataFrame'ов и создает новую непрерывную индексацию axis=0 (по умолчанию) — объединение "по вертикали", добавляя строки

(по умолчанию) — объединение "по вертикали", добавляя строки axis=1 — объединение "по горизонтали", добавляя новые колонки

— объединение "по горизонтали", добавляя новые колонки join='outer' (по умолчанию) — включает все строки/колонки из всех DataFrame'ов

(по умолчанию) — включает все строки/колонки из всех DataFrame'ов join='inner' — включает только строки/колонки, присутствующие во всех DataFrame'ах

Альтернативный метод — чтение и объединение файлов "на лету" без промежуточного хранения в списке:

# Объединение "на лету" без использования промежуточного списка
combined_df = pd.concat(
    (pd.read_csv(file) for file in glob.glob('data/*.csv')),
    ignore_index=True
)

Для более сложных сценариев можно использовать метод merge(), который позволяет объединять DataFrame'ы по определенным ключам, аналогично SQL-соединениям:

# Пример объединения с использованием merge()
base_df = pd.read_csv('data/main.csv')
for file in glob.glob('data/additional_*.csv'):
    additional_df = pd.read_csv(file)
    # Объединение по ключевому полю 'id'
    base_df = pd.merge(
        base_df,
        additional_df,
        on='id',
        how='left' # 'left', 'right', 'inner', 'outer'
    )

Для более специфических задач можно использовать функцию append(), хотя она постепенно устаревает в пользу concat():

# Использование append() (deprecated в новых версиях pandas)
result_df = pd.DataFrame()
for file in glob.glob('data/*.csv'):
    df = pd.read_csv(file)
    result_df = result_df.append(df, ignore_index=True)

Метод Преимущества Недостатки Использовать, когда... pd.concat() Гибкий, эффективный, работает с любым количеством DataFrame'ов Может потреблять много памяти при большом числе файлов У всех файлов одинаковая или похожая структура pd.merge() Точное управление объединением по ключам Сложнее в использовании, медленнее для простых задач Необходимо объединение по определенным полям (как SQL JOIN) append() Прост в использовании Устарел в новых версиях, менее эффективен Работа с устаревшим кодом read_csv + аргументы Одна операция без промежуточных шагов Применим только для идентичных файлов Файлы находятся в одной директории и имеют одинаковый формат

Выбор метода объединения зависит от конкретной задачи, объема данных и структуры файлов. Для большинства стандартных задач оптимальным решением является pd.concat() с правильно подобранными параметрами. 📊

Объединение файлов с разной структурой в pandas

В реальных проектах часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда CSV-файлы, которые нужно объединить, имеют различную структуру. Это может проявляться в разных наборах колонок, несовпадающих типах данных или различных форматах представления информации.

Первый шаг при работе с файлами разной структуры — анализ различий между ними:

# Анализ структур разных CSV-файлов
structures = {}
for file in glob.glob('data/*.csv'):
    filename = os.path.basename(file)
    df = pd.read_csv(file)
    structures[filename] = {
        'columns': list(df.columns),
        'dtypes': {col: str(dtype) for col, dtype in df.dtypes.items()},
        'rows': len(df)
    }
# Найти общие колонки во всех файлах
all_columns = set()
for file_info in structures.values():
    all_columns.update(file_info['columns'])
common_columns = set.intersection(*[set(file_info['columns']) for file_info in structures.values()])
print(f"Всего уникальных колонок: {len(all_columns)}")
print(f"Общих колонок во всех файлах: {len(common_columns)}")
print(f"Общие колонки: {common_columns}")

После анализа структуры файлов можно применить один из следующих подходов:

Объединение только по общим колонкам — подходит, когда важны только те данные, которые присутствуют во всех файлах

— подходит, когда важны только те данные, которые присутствуют во всех файлах Объединение с заполнением отсутствующих колонок — сохраняет все данные, заполняя пропуски значениями NaN

— сохраняет все данные, заполняя пропуски значениями NaN Нормализация данных перед объединением — преобразование каждого файла к единой структуре

Вот пример объединения файлов с разными наборами колонок, с сохранением всех уникальных колонок:

# Объединение файлов с разной структурой
dfs = []
for file in glob.glob('data/*.csv'):
    df = pd.read_csv(file)
    # Добавим информацию об источнике данных
    df['source_file'] = os.path.basename(file)
    dfs.append(df)
# Объединение с outer join для сохранения всех колонок
combined_df = pd.concat(dfs, ignore_index=True, sort=False, join='outer')
# Проверка количества пропущенных значений в каждой колонке
missing_values = combined_df.isnull().sum()
print("Количество пропущенных значений по колонкам:")
print(missing_values[missing_values > 0])

Для решения проблемы несовпадающих типов данных можно использовать предварительное приведение к общему типу:

# Приведение колонок к общему типу данных
def standardize_dataframe(df, column_types):
    for col, dtype in column_types.items():
        if col in df.columns:
            try:
                df[col] = df[col].astype(dtype)
            except:
                # Если не удалось преобразовать, оставляем как есть
                pass
    return df

# Определим целевые типы данных для колонок
target_types = {
    'id': 'int64',
    'name': 'str',
    'date': 'datetime64[ns]',
    'value': 'float64'
}

# Обработка каждого файла
dfs = []
for file in glob.glob('data/*.csv'):
    df = pd.read_csv(file)
    df = standardize_dataframe(df, target_types)
    dfs.append(df)
combined_df = pd.concat(dfs, ignore_index=True)

Иногда требуется более глубокая трансформация данных перед объединением, например, переименование или объединение колонок:

# Пример более сложной предобработки
def preprocess_dataframe(df, file_path):
    filename = os.path.basename(file_path)
    # Переименование колонок в зависимости от источника
    if 'old_report' in filename:
        # В старых отчетах колонка называется 'client_id'
        if 'client_id' in df.columns:
            df = df.rename(columns={'client_id': 'customer_id'})
    # Преобразование формата даты
    if 'date' in df.columns:
        try:
            df['date'] = pd.to_datetime(df['date'])
        except:
            # Если не удалось автоматически, пробуем разные форматы
            try:
                df['date'] = pd.to_datetime(df['date'], format='%d.%m.%Y')
            except:
                # Если всё ещё не удалось, помечаем как проблемные
                df['date_error'] = True
    return df

# Применение предобработки к каждому файлу
dfs = []
for file in glob.glob('data/*.csv'):
    df = pd.read_csv(file)
    df = preprocess_dataframe(df, file)
    dfs.append(df)
combined_df = pd.concat(dfs, ignore_index=True)

Мария Соколова, Data Engineer В одном из проектов по анализу логов пользовательской активности я столкнулась с необходимостью объединить более 300 CSV-файлов, собранных с разных серверов за квартал. Проблема была в том, что в зависимости от версии ПО, установленного на серверах, формат логов различался: в некоторых файлах IP-адреса хранились в одной колонке, в других были разделены на четыре компонента, даты имели разный формат, а некоторые поля присутствовали не во всех файлах. Вместо ручной стандартизации каждого файла я создала "карту преобразований" – словарь Python, который определял правила нормализации для каждой версии лога. Перед объединением скрипт определял версию формата по характерным признакам и применял соответствующие трансформации. Это позволило автоматически обрабатывать даже те файлы, которые появились уже после запуска проекта. Трансформация включала приведение дат к единому формату, склеивание/разделение IP-адресов и генерацию синтетических признаков для заполнения отсутствующей информации.

Работа с файлами разной структуры требует баланса между сохранением данных и получением согласованного результата. Тщательная предварительная обработка позволяет избежать проблем на этапе анализа объединенных данных. 🔄

Оптимизация процесса обработки больших CSV-файлов

При работе с большими объемами данных стандартный подход к объединению CSV-файлов может привести к проблемам с производительностью или даже к сбоям из-за нехватки оперативной памяти. Рассмотрим методы оптимизации, которые помогут эффективно работать с большими датасетами.

Первое, что следует учитывать — чтение только необходимых колонок вместо загрузки всего файла:

# Чтение только нужных колонок
required_columns = ['id', 'timestamp', 'value']
dfs = []
for file in glob.glob('data/*.csv'):
    # usecols позволяет загрузить только указанные колонки
    df = pd.read_csv(file, usecols=required_columns)
    dfs.append(df)
combined_df = pd.concat(dfs, ignore_index=True)

Для очень больших файлов эффективно использовать порционное чтение с параметром chunksize:

# Обработка файлов по частям
combined_df = pd.DataFrame()
for file in glob.glob('data/*.csv'):
    # Чтение файла порциями по 100,000 строк
    for chunk in pd.read_csv(file, chunksize=100000):
        # Здесь можно выполнить предварительную обработку чанка
        combined_df = pd.concat([combined_df, chunk], ignore_index=True)
    # Опционально: сохранение промежуточных результатов
    combined_df.to_csv('output/intermediate_result.csv', index=False)
    print(f"Файл {file} обработан, всего строк: {len(combined_df)}")

Оптимизация типов данных может значительно сократить использование памяти:

# Оптимизация типов данных
def optimize_df_types(df):
    # Оптимизация целочисленных колонок
    for col in df.select_dtypes(include=['int']).columns:
        col_min = df[col].min()
        col_max = df[col].max()
        if col_min >= 0:
            if col_max < 255:
                df[col] = df[col].astype('uint8')
            elif col_max < 65535:
                df[col] = df[col].astype('uint16')
            elif col_max < 4294967295:
                df[col] = df[col].astype('uint32')
            else:
                df[col] = df[col].astype('uint64')
        else:
            if col_min > -128 and col_max < 127:
                df[col] = df[col].astype('int8')
            elif col_min > -32768 and col_max < 32767:
                df[col] = df[col].astype('int16')
            elif col_min > -2147483648 and col_max < 2147483647:
                df[col] = df[col].astype('int32')
    # Оптимизация колонок с плавающей точкой
    for col in df.select_dtypes(include=['float']).columns:
        df[col] = df[col].astype('float32')
    # Оптимизация строковых колонок
    for col in df.select_dtypes(include=['object']).columns:
        if df[col].nunique() < len(df[col]) * 0.5: # Если много повторяющихся значений
            df[col] = df[col].astype('category')
    return df

# Применение оптимизации к каждому файлу
dfs = []
for file in glob.glob('data/*.csv'):
    df = pd.read_csv(file)
    df = optimize_df_types(df)
    dfs.append(df)
combined_df = pd.concat(dfs, ignore_index=True)
# Применим оптимизацию и к итоговому DataFrame
combined_df = optimize_df_types(combined_df)
# Проверка использования памяти
print(f"Использование памяти: {combined_df.memory_usage(deep=True).sum() / 1024 / 1024:.2f} MB")

Для сверхбольших объемов данных может потребоваться использование специализированных библиотек:

dask — параллельные вычисления для больших датасетов, с API, аналогичным pandas

— параллельные вычисления для больших датасетов, с API, аналогичным pandas vaex — обработка табличных данных для объектов, превышающих объем оперативной памяти

— обработка табличных данных для объектов, превышающих объем оперативной памяти modin — ускорение pandas с минимальными изменениями кода

Пример использования dask для объединения больших CSV-файлов:

# Установка: pip install dask[dataframe]
import dask.dataframe as dd

# Загрузка данных с помощью dask
ddf = dd.read_csv('data/*.csv')

# Выполнение операций аналогично pandas
result = ddf.groupby('category')['value'].mean().compute()

# Сохранение результата
ddf.to_csv('output/combined_data_*.csv') # Создаст несколько файлов с партициями данных

Сравнение эффективности различных подходов:

Метод Преимущества Ограничения Применение Стандартный pandas Простота использования, полная функциональность Ограничен объемом RAM Файлы до 1-2 GB в сумме Чтение по частям (chunksize) Работает с ограниченной памятью Медленнее, сложнее код Файлы от 2 до 10 GB Оптимизация типов Может снизить использование памяти в 2-5 раз Требует анализа данных Любые объемы, как дополнительная оптимизация Dask Параллельная обработка, поддержка кластеров Не все функции pandas доступны Файлы от 10 GB и больше Spark (PySpark) Распределенная обработка, высокая масштабируемость Сложность настройки, другой синтаксис Терабайты данных, корпоративные задачи

При обработке больших объемов данных стоит также рассмотреть сохранение промежуточных результатов в более эффективных форматах, таких как Parquet или Feather:

# Сохранение в эффективном формате
combined_df.to_parquet('output/combined_data.parquet')
# При последующей загрузке данные будут загружены быстрее
df = pd.read_parquet('output/combined_data.parquet')

Выбор правильного метода оптимизации зависит от конкретной задачи, объема данных и доступных ресурсов. Для большинства практических случаев сочетание правильного выбора колонок, оптимизации типов данных и чтения по частям дает хороший баланс между простотой реализации и эффективностью. 💾

Автоматизация объединения CSV с помощью Python-скриптов

Автоматизация процесса объединения CSV-файлов позволяет не только сэкономить время, но и создать повторяемый, надежный рабочий процесс, который можно запускать по расписанию или по мере поступления новых данных.

Рассмотрим создание полноценного Python-скрипта, который будет автоматически объединять CSV-файлы из указанной директории с возможностью настройки различных параметров:

Python Скопировать код #!/usr/bin/env python3 # csv_combiner.py import pandas as pd import glob import os import argparse import logging from datetime import datetime # Настройка логирования logging.basicConfig( level=logging.INFO, format='%(asctime)s – %(levelname)s – %(message)s', handlers=[ logging.FileHandler("csv_combiner.log"), logging.StreamHandler() ] ) logger = logging.getLogger() def combine_csv_files(input_path, output_file, columns=None, sort_by=None, filter_condition=None, add_metadata=False): """ Объединяет CSV-файлы из указанной директории. Args: input_path (str): Путь к директории с CSV-файлами или шаблон glob output_file (str): Путь для сохранения результата columns (list): Список колонок для выбора (None = все) sort_by (str): Колонка для сортировки результата filter_condition (str): Условие фильтрации в формате 'column>value' add_metadata (bool): Добавлять ли метаданные о файлах-источниках Returns: pd.DataFrame: Объединенный DataFrame """ start_time = datetime.now() logger.info(f"Начало объединения файлов из {input_path}") # Находим все файлы по шаблону csv_files = glob.glob(input_path) logger.info(f"Найдено {len(csv_files)} CSV-файлов") if len(csv_files) == 0: logger.error(f"Не найдено CSV-файлов по пути {input_path}") return None # Подготовка списка для DataFrames dfs = [] # Чтение и обработка каждого файла for file in csv_files: try: logger.info(f"Обработка файла: {file}") df = pd.read_csv(file) # Выбор определенных колонок, если указано if columns: available_cols = [col for col in columns if col in df.columns] if available_cols: df = df[available_cols] else: logger.warning(f"Ни одна из указанных колонок не найдена в {file}") continue # Добавление метаданных о файле, если требуется if add_metadata: df['source_file'] = os.path.basename(file) df['import_timestamp'] = datetime.now() # Применение фильтра, если указан if filter_condition: try: col, op, val = filter_condition.replace('>', '|').replace('<', '|').replace('=', '|').split('|') col = col.strip() val = val.strip() if op == '>': df = df[df[col] > float(val)] elif op == '<': df = df[df[col] < float(val)] elif op == '==': df = df[df[col] == val] logger.info(f"Применен фильтр: {filter_condition}. Осталось {len(df)} строк") except Exception as e: logger.error(f"Ошибка при применении фильтра: {e}") dfs.append(df) except Exception as e: logger.error(f"Ошибка при обработке файла {file}: {e}") if not dfs: logger.error("Не удалось обработать ни один файл") return None # Объединение всех DataFrames logger.info("Объединение всех DataFrame'ов") combined_df = pd.concat(dfs, ignore_index=True) # Сортировка по указанной колонке if sort_by and sort_by in combined_df.columns: logger.info(f"Сортировка по колонке {sort_by}") combined_df = combined_df.sort_values(by=sort_by) # Сохранение результата logger.info(f"Сохранение результата в {output_file}") combined_df.to_csv(output_file, index=False) end_time = datetime.now() execution_time = (end_time – start_time).total_seconds() logger.info(f"Объединение завершено за {execution_time} секунд") logger.info(f"Итоговый DataFrame: {len(combined_df)} строк, {len(combined_df.columns)} колонок") return combined_df def main(): # Создание парсера аргументов командной строки parser = argparse.ArgumentParser(description='Объединение CSV-файлов в один') parser.add_argument('--input', '-i', required=True, help='Путь к директории с CSV-файлами или шаблон glob') parser.add_argument('--output', '-o', required=True, help='Путь для сохранения результата') parser.add_argument('--columns', '-c', nargs='+', default=None, help='Список колонок для выбора') parser.add_argument('--sort', '-s', default=None, help='Колонка для сортировки результата') parser.add_argument('--filter', '-f', default=None, help='Условие фильтрации в формате "column>value"') parser.add_argument('--add-metadata', '-m', action='store_true', help='Добавлять метаданные о файлах-источниках') args = parser.parse_args() # Запуск функции объединения с указанными параметрами combine_csv_files( input_path=args.input, output_file=args.output, columns=args.columns, sort_by=args.sort, filter_condition=args.filter, add_metadata=args.add_metadata ) if __name__ == "__main__": main()

Такой скрипт можно запускать из командной строки с различными параметрами:

# Пример запуска скрипта python csv_combiner.py --input "data/*.csv" --output "output/combined.csv" --columns id name value --sort id --add-metadata

Для регулярной автоматизации процесса можно использовать планировщики задач, такие как cron в Linux или Task Scheduler в Windows:

# Пример cron-задания для запуска ежедневно в 2:00 ночи 0 2 * * * /usr/bin/python3 /path/to/csv_combiner.py --input "/data/daily/*.csv" --output "/data/combined/daily_$(date +\%Y\%m\%d).csv" --add-metadata

Для еще более продвинутой автоматизации можно интегрировать скрипт с системами оркестрации рабочих процессов, такими как Apache Airflow:

# Пример DAG для Airflow (сохранить в dags/csv_combine_dag.py)
from airflow import DAG
from airflow.operators.python_operator import PythonOperator
from datetime import datetime, timedelta
import sys
sys.path.append('/path/to/scripts')
from csv_combiner import combine_csv_files

default_args = {
    'owner': 'data_team',
    'depends_on_past': False,
    'start_date': datetime(2023, 1, 1),
    'email_on_failure': True,
    'email': ['data_alerts@example.com'],
    'retries': 1,
    'retry_delay': timedelta(minutes=5),
}

dag = DAG(
    'combine_csv_files',
    default_args=default_args,
    description='Ежедневное объединение CSV-файлов',
    schedule_interval='0 2 * * *',
)

combine_task = PythonOperator(
    task_id='combine_csv_files',
    python_callable=combine_csv_files,
    op_kwargs={
        'input_path': '/data/daily/*.csv',
        'output_file': f'/data/combined/daily_{datetime.now().strftime("%Y%m%d")}.csv',
        'add_metadata': True
    },
    dag=dag,
)

Расширение возможностей автоматизации может включать:

Отправку уведомлений по электронной почте о результатах обработки

Интеграцию с системами мониторинга для отслеживания качества данных

Настройку обработки ошибок и повторных попыток

Добавление шагов предварительной и последующей обработки (валидация, трансформация)

Параллельную обработку файлов для ускорения работы с большими объемами данных

Автоматизация объединения CSV-файлов превращает рутинную задачу в надежный, воспроизводимый процесс, который может работать без вмешательства человека и обрабатывать данные по мере их поступления. Это особенно важно для систем, где данные обновляются регулярно и требуют постоянного анализа. 🤖