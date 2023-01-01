Стороны света на английском: главный навигационный компас

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык

Путешественники, планирующие поездки в англоязычные страны

Преподаватели и профессионалы, работающие в области географии и навигации Умение ориентироваться по сторонам света — фундаментальный навык как для путешественника в лондонском метро, так и для студента, штудирующего географию на английском языке. Незнание правильных терминов может привести к недоразумениям: вместо юго-восточного побережья Испании вы окажетесь на северо-западе Шотландии под проливным дождём ☔. Давайте разберём названия всех сторон света на английском, правила их произношения и применения, чтобы ваш языковой компас всегда указывал в правильном направлении.

Основные стороны света на английском: перевод и произношение

Изучение сторон света на английском языке начинается с освоения четырёх базовых направлений. Эти термины являются фундаментальными для построения более сложных пространственных ориентиров и используются повсеместно — от повседневных разговоров до специализированных текстов по навигации и географии.

Русский термин Английский термин Транскрипция Произношение Север North [nɔːθ] норс Юг South [saʊθ] сауc Восток East [iːst] ист Запад West [west] уэст

Важно отметить, что в английском языке стороны света часто используются как прилагательные без дополнительных изменений формы слова. Например:

The north wind – северный ветер

The south coast – южное побережье

The east entrance – восточный вход

The west side – западная сторона

При письменном использовании сторон света как частей света или регионов, они пишутся с заглавной буквы: the North, the South, the East, the West. Например, "I've never been to the East" (Я никогда не был на Востоке).

В географическом контексте стороны света также могут приобретать политическое или культурное значение. Например, "the Middle East" (Ближний Восток) или "North America" (Северная Америка).

Михаил Соколов, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Однажды на уроке с продвинутыми студентами я предложил игру: быстро называть направление, в котором находится предмет. Все справлялись отлично, пока речь шла о базовых терминах. Но когда потребовалось определить положение книги, лежащей на северо-восточном углу стола, возникла заминка. Один студент сказал "northeasterly corner", другой — "northeast corner". Завязалась дискуссия: какое употребление правильное? Это подтолкнуло нас к глубокому изучению прилагательных, образованных от сторон света. Оказалось, что "northeastern" — это стандартное прилагательное, означающее "относящийся к северо-востоку", а "northeasterly" чаще используется для описания направления движения, особенно ветра. Такая небольшая языковая головоломка превратилась в увлекательное исследование лингвистических нюансов.

Промежуточные направления: объединение основных терминов

Промежуточные направления в английском языке формируются путём комбинирования основных сторон света. Это позволяет более точно описывать положение объектов в пространстве, что особенно важно в навигации, географии и повседневной ориентации 🧭. Английский язык предлагает логичную и последовательную систему наименования промежуточных направлений.

Главное правило формирования промежуточных направлений: сначала указывается основное (доминирующее) направление, затем второстепенное. Например, northeast (северо-восток) указывает на направление, которое находится между севером и востоком, но ближе к северу.

Русский термин Английский термин Составные части Северо-восток Northeast (NE) North + East Северо-запад Northwest (NW) North + West Юго-восток Southeast (SE) South + East Юго-запад Southwest (SW) South + West

Обратите внимание, что промежуточные направления могут писаться как слитно (northeast), так и через дефис (north-east). В американском английском преобладает слитное написание, а в британском — оба варианта допустимы, хотя слитное написание постепенно становится стандартом.

Для ещё более точного указания направления в английском используются дополнительные промежуточные точки:

North-northeast (NNE) — север-северо-восток

East-northeast (ENE) — восток-северо-восток

East-southeast (ESE) — восток-юго-восток

South-southeast (SSE) — юг-юго-восток

South-southwest (SSW) — юг-юго-запад

West-southwest (WSW) — запад-юго-запад

West-northwest (WNW) — запад-северо-запад

North-northwest (NNW) — север-северо-запад

При образовании прилагательных от промежуточных направлений используется суффикс -ern:

Northeast → northeastern (северо-восточный)

Northwest → northwestern (северо-западный)

Southeast → southeastern (юго-восточный)

Southwest → southwestern (юго-западный)

Особенности использования сторон света в английской речи

Использование сторон света в английском языке имеет ряд лингвистических и культурных особенностей, которые важно учитывать при изучении языка. Понимание этих нюансов поможет не только правильно ориентироваться в пространстве, но и корректно формулировать мысли на английском языке.

Одной из ключевых особенностей является написание сторон света с заглавной или строчной буквы в зависимости от контекста:

С заглавной буквы стороны света пишутся, когда они обозначают определённые географические или культурно-политические регионы:

стороны света пишутся, когда они обозначают определённые географические или культурно-политические регионы: The North was industrialized earlier than the South. (Север был индустриализирован раньше, чем Юг.) — о регионах США

He has traveled extensively throughout the Far East. (Он много путешествовал по Дальнему Востоку.)

Со строчной буквы стороны света пишутся, когда они указывают просто направление:

стороны света пишутся, когда они указывают просто направление: The wind is blowing from the north. (Ветер дует с севера.)

We're heading west tomorrow. (Завтра мы направляемся на запад.)

Особое внимание следует уделить использованию артиклей со сторонами света:

Когда сторона света используется как направление , перед ней обычно ставится определённый артикль "the":

, перед ней обычно ставится определённый артикль "the": The company is expanding to the east. (Компания расширяется на восток.)

Birds migrate to the south in winter. (Птицы мигрируют на юг зимой.)

Когда сторона света используется как определение , артикль не требуется:

, артикль не требуется: North winds are usually cold. (Северные ветры обычно холодные.)

East Coast universities are prestigious. (Университеты Восточного побережья престижны.)

В разговорной речи англоговорящие часто используют стороны света для указания местоположения даже в повседневных ситуациях, что менее характерно для русскоязычной среды:

"I live in the northern part of the city." (Я живу в северной части города.)

"The bathroom is down the hall to the west." (Ванная комната находится дальше по коридору на запад.)

Стороны света также формируют основу многих идиоматических выражений в английском языке:

Go west — умереть, исчезнуть ("When the company's profits went west, they had to declare bankruptcy.")

Wild West — обозначение не только исторического региона, но и беззакония, хаоса

East meets West — слияние восточной и западной культур

North and South — противопоставление (часто в контексте социальных или экономических различий)

Предлоги направления с названиями сторон света

Правильное использование предлогов с названиями сторон света критически важно для точной передачи информации о местоположении или направлении движения. Английский язык имеет определённые правила сочетания предлогов с названиями сторон света, которые отличаются от русских конструкций.

Елена Карпова, переводчик и гид-экскурсовод Проводя экскурсию для группы российских туристов в Лондоне, я столкнулась с интересной ситуацией. Один из туристов, довольно хорошо владеющий английским, пытался спросить у местного жителя дорогу до Вестминстерского аббатства. Он сказал: "Excuse me, how can I get to Westminster Abbey? Is it in north from here?" Лондонец вежливо поправил его: "You mean 'to the north of here'". Этот момент стал отличным учебным примером для всей группы о том, как важно правильно использовать предлоги с направлениями. Позже я объяснила туристам, что в английском мы говорим "to the north of" (к северу от), а не "in north from". Такие небольшие различия могут существенно влиять на восприятие вашей речи носителями языка.

Рассмотрим основные предлоги, которые используются с названиями сторон света:

To the [direction] (of) — в направлении, к северу/югу/востоку/западу (от):

— в направлении, к северу/югу/востоку/западу (от): Paris is to the east of London. (Париж находится к востоку от Лондона.)

We're driving to the north. (Мы едем на север.)

In the [direction] — на севере/юге/востоке/западе (указывает на местоположение в определённом регионе):

— на севере/юге/востоке/западе (указывает на местоположение в определённом регионе): They live in the south of France. (Они живут на юге Франции.)

Oil was discovered in the north of the country. (Нефть была обнаружена на севере страны.)

From the [direction] — с севера/юга/востока/запада:

— с севера/юга/востока/запада: The cold wind is blowing from the north. (Холодный ветер дует с севера.)

Visitors from the east arrived yesterday. (Посетители с востока прибыли вчера.)

Towards the [direction] — по направлению к северу/югу/востоку/западу:

— по направлению к северу/югу/востоку/западу: The storm is moving towards the east. (Шторм движется в восточном направлении.)

We're sailing towards the south. (Мы плывём на юг.)

Особое внимание стоит уделить конструкции [direction] of, которая используется для указания относительного положения:

Edinburgh is north of London. (Эдинбург находится севернее Лондона.)

Mexico is south of the United States. (Мексика находится южнее Соединённых Штатов.)

При использовании промежуточных направлений применяются те же правила:

The village is to the northeast of the city. (Деревня находится к северо-востоку от города.)

They're exploring the southwest region. (Они исследуют юго-западный регион.)

Важно помнить, что в английском языке после предлогов направления почти всегда используется определённый артикль "the" перед названием стороны света:

✅ We're traveling to the west. (Мы путешествуем на запад.)

❌ We're traveling to west. (Неправильно)

Исключение составляют случаи, когда сторона света используется как прилагательное:

We took the north route. (Мы выбрали северный маршрут.)

The east entrance is closed. (Восточный вход закрыт.)

Практические ситуации применения английских направлений

Знание сторон света на английском языке находит применение во множестве практических ситуаций — от ориентирования в незнакомом городе до чтения новостей о погоде 🌦️. Рассмотрим наиболее распространённые сценарии использования этой лексики в реальной жизни.

Навигация и получение/предоставление указаний

При путешествии в англоязычных странах знание направлений становится критически важным:

Asking for directions: "Excuse me, which way is north from here?" (Извините, где здесь север?)

Following GPS instructions: "Head east on Main Street, then turn north onto Broadway." (Двигайтесь на восток по Мейн-стрит, затем поверните на север на Бродвей.)

Reading maps: "The museum is located in the southwestern part of the city." (Музей расположен в юго-западной части города.)

Описание местоположения объектов

В повседневных разговорах англоговорящие часто используют стороны света для описания местонахождения:

Real estate descriptions: "This apartment has windows facing south, so it gets plenty of sunlight." (В этой квартире окна выходят на юг, поэтому в ней много солнечного света.)

Giving landmarks: "Our office is on the north side of the park." (Наш офис находится с северной стороны парка.)

Describing locations: "The best beaches are on the east coast of the island." (Лучшие пляжи находятся на восточном побережье острова.)

Погода и климатические условия

Метеорологические сводки и обсуждение климата часто включают указания на стороны света:

Weather forecasts: "A cold front is moving in from the northwest." (Холодный фронт надвигается с северо-запада.)

Climate descriptions: "The western regions receive more rainfall than the eastern ones." (Западные регионы получают больше осадков, чем восточные.)

Wind directions: "Strong northeasterly winds are expected this evening." (Сегодня вечером ожидаются сильные северо-восточные ветры.)

Деловая и профессиональная сфера

В бизнес-контексте и профессиональных областях:

Business expansion: "Our company is looking to expand its operations in the South American market." (Наша компания планирует расширить свою деятельность на южноамериканском рынке.)

Agricultural reports: "The northern farms were affected by drought this year." (Северные фермы пострадали от засухи в этом году.)

Construction and architecture: "The building's eastern façade needs renovation." (Восточный фасад здания нуждается в реновации.)

Туризм и путешествия

При планировании поездок и во время путешествий:

Travel itineraries: "We'll spend three days exploring the northwest coast." (Мы проведём три дня, исследуя северо-западное побережье.)

Hotel inquiries: "Do you have any rooms with a west-facing balcony?" (У вас есть номера с балконом, выходящим на запад?)

Booking tours: "I'd like to book the Southeast Asia cultural tour for next spring." (Я хотел бы забронировать культурный тур по Юго-Восточной Азии на следующую весну.)

Практические примеры диалогов

Диалог 1: Спрашивая дорогу

Tourist: Excuse me, could you tell me how to get to the National Gallery? Local: Sure! Go south on this street for two blocks, then turn east at the traffic lights. The gallery will be on the north side of the road. Tourist: So that's south, then east, and it's on the north side of the street? Local: Exactly! You can't miss it.

Диалог 2: Описание местоположения дома

Agent: The house has a lovely garden on the south side, which gets sun all day. Buyer: That sounds perfect. What's on the north side? Agent: There's a small yard and a garage. The property has neighbors to the east and west.