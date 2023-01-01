Настройка email-рассылки с сайта: полное руководство и лайфхаки

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Владельцы сайтов, заинтересованные в маркетинге и удержании аудитории

Веб-разработчики и специалисты по email-маркетингу

Люди без технических навыков, желающие внедрить подписку на новости на своем сайте Рассылка новостей с сайта — ключевой инструмент для тех, кто хочет удерживать внимание аудитории и возвращать посетителей снова и снова. Согласно исследованиям Campaign Monitor, email-маркетинг демонстрирует ROI в 4200%, что делает его одним из самых эффективных цифровых каналов. Я настраивал десятки систем подписки за последние 5 лет и готов поделиться пошаговым руководством, которое подойдёт как опытным разработчикам, так и владельцам сайтов без технических навыков. Давайте разберёмся, как правильно организовать подписку на новости, чтобы она действительно работала. 📧

Настройка подписки на новости сайта: с чего начать

Прежде чем погружаться в технические детали, необходимо определить ключевые параметры будущей рассылки. Начните с ответов на 5 базовых вопросов:

Какой тип контента вы планируете отправлять (новости, образовательные материалы, промо-предложения)?

Как часто будут выходить рассылки (еженедельно, ежемесячно, по факту появления новостей)?

Какие данные вы хотите собирать от подписчиков (только email или дополнительные поля)?

Нужна ли сегментация подписчиков по интересам или предпочтениям?

Каковы законодательные требования в вашей стране относительно сбора и обработки персональных данных?

Последний пункт особенно важен: в зависимости от региона могут действовать различные нормы вроде GDPR в Европе, CCPA в Калифорнии или закона 152-ФЗ в России. Несоблюдение этих правил может привести к серьезным штрафам.

Михаил Кравцов, технический директор Когда мы запускали рассылку для медицинского портала, изначально использовали только простую форму с полем для email. Через месяц обнаружили, что открываемость писем составляет всего 12%. Мы решили переосмыслить подход и добавили на этапе подписки возможность выбрать интересующие разделы: "Новости фармацевтики", "Исследования", "Практические советы" или "Все материалы". После этой простой оптимизации открываемость выросла до 37%, а количество отписок сократилось вдвое. Подписчики стали получать только релевантный для них контент. Главный урок: продумывайте стратегию сегментации аудитории до технической настройки системы подписки.

Определившись с базовыми параметрами, важно создать план регулярного контента для рассылки. Рекомендую подготовить контент-план минимум на 2-3 месяца вперед. Это поможет выдерживать регулярность и обеспечит стабильную ценность для подписчиков.

Этап подготовки Ключевые вопросы Документы/ресурсы Стратегическое планирование Цель рассылки, целевая аудитория, KPI Маркетинговая стратегия, аналитика сайта Юридическая проработка Соответствие законам о персональных данных Политика конфиденциальности, согласие на обработку данных Контент-планирование Темы, периодичность, формат Контент-план, редакционный календарь Техническая подготовка Выбор инструментов, интеграция Документация API, плагины для CMS

Выбор инструментов для рассылки новостей с сайта

Выбор правильного инструмента для email-рассылки критически важен для успеха всей стратегии. На рынке представлены десятки решений с разным функционалом и стоимостью. Я разделяю их на четыре основные категории:

Встроенные решения в CMS — многие системы управления контентом имеют базовый функционал для рассылок (например, модули для WordPress, Joomla, Drupal) Специализированные сервисы email-маркетинга — SendPulse, MailChimp, UniSender, GetResponse Комплексные маркетинговые платформы — HubSpot, ActiveCampaign, Sendinblue Самописные решения — разработка с нуля под конкретные потребности проекта

Для большинства проектов оптимальным выбором будет специализированный сервис email-маркетинга. Такие платформы предлагают готовую инфраструктуру, шаблоны писем, аналитику и интеграции с популярными CMS. 🚀

При выборе сервиса обращайте внимание на следующие параметры:

Лимиты отправки — количество писем в месяц, ограничения по базе контактов

— количество писем в месяц, ограничения по базе контактов Доставляемость — насколько хорошо письма доходят до инбокса, а не попадают в спам

— насколько хорошо письма доходят до инбокса, а не попадают в спам A/B-тестирование — возможность тестировать разные варианты темы, содержания или времени отправки

— возможность тестировать разные варианты темы, содержания или времени отправки Автоматизация — наличие триггерных цепочек писем, автоматических серий

— наличие триггерных цепочек писем, автоматических серий Интеграции — совместимость с вашей CMS и другими сервисами

— совместимость с вашей CMS и другими сервисами Аналитика — насколько детальную статистику предоставляет сервис

Сервис Бесплатный план Стоимость Особенности MailChimp До 2,000 контактов, 10,000 писем/месяц От $11/месяц Развитая экосистема, лучшие шаблоны, высокая доставляемость SendPulse До 500 контактов, 15,000 писем/месяц От $8/месяц Мультиканальность (email, SMS, push), поддержка на русском UniSender Нет От $8/месяц Простой интерфейс, хорошая локализация для российского рынка GetResponse Нет От $15/месяц Продвинутая автоматизация, вебинары, лендинги в комплекте

Для небольших проектов с ограниченным бюджетом отличным выбором станет SendPulse или бесплатный план MailChimp. Если вы планируете сложные сценарии автоматизации и работу с большой базой, обратите внимание на GetResponse или ActiveCampaign.

Интеграция формы подписки: пошаговая техническая настройка

Техническая интеграция формы подписки на сайт может варьироваться в зависимости от используемой CMS и сервиса рассылки, но общий алгоритм действий остается схожим. Рассмотрим процесс интеграции на примере WordPress и сервиса SendPulse, как одного из наиболее популярных сочетаний. 🔧

Регистрация в сервисе рассылок Создайте аккаунт в SendPulse (или другом выбранном сервисе)

Верифицируйте домен для повышения доставляемости писем

Создайте адресную книгу (список подписчиков) Создание формы подписки в сервисе В разделе "Формы" создайте новую подписную форму

Настройте необходимые поля (Email обязательно, имя или другие данные опционально)

Выберите адресную книгу, куда будут добавляться подписчики

Настройте подтверждение подписки (double opt-in) для соблюдения законодательства Интеграция формы на сайт Получите HTML-код формы из сервиса рассылок

Разместите код на сайте через виджет, шорткод или прямую вставку в код страницы

Пример кода для вставки формы подписки SendPulse на сайт:

HTML Скопировать код <form action="https://login.sendpulse.com/forms/process/..." method="post"> <div class="sp-form-group"> <label>Ваш email</label> <input type="email" name="email" required> </div> <div class="sp-form-group"> <label>Ваше имя</label> <input type="text" name="name"> </div> <div class="sp-checkbox-group"> <input type="checkbox" name="consent" required> <label>Я согласен получать рассылку и даю согласие на обработку персональных данных</label> </div> <div> <button type="submit">Подписаться</button> </div> </form>

Для WordPress-сайтов процесс можно упростить, используя официальный плагин сервиса рассылок. Например, для SendPulse:

Установите и активируйте плагин "SendPulse Email Marketing" из репозитория WordPress В настройках плагина введите API-ключ и Secret Key из вашего аккаунта SendPulse Создайте форму через интерфейс плагина и разместите её через виджет или шорткод

Для других CMS процесс аналогичен — большинство популярных сервисов рассылок предлагают готовые плагины или модули для интеграции.

Александр Ветров, веб-разработчик Работая с интернет-магазином косметики, я столкнулся с проблемой: стандартная форма подписки от сервиса рассылок не вписывалась в дизайн сайта и давала конверсию всего 0.3%. Я решил создать кастомную форму с использованием API сервиса. Добавил анимированную иконку конверта, поле для выбора категорий интересов и двухэтапную валидацию email прямо на фронтенде. Благодаря этим изменениям и правильному позиционированию (под описанием товара вместо футера) конверсия выросла до 2.7%. Ключевой урок: не бойтесь отходить от стандартных решений и адаптировать формы подписки под особенности вашего проекта и поведение целевой аудитории.

Дизайн и расположение блоков email-рассылки на сайте

Расположение и дизайн формы подписки может либо привлечь множество подписчиков, либо остаться незамеченным. Согласно исследованиям в области UX-дизайна, правильное размещение формы способно увеличить конверсию до 500%. 📊

Наиболее эффективные места для размещения формы подписки:

В шапке сайта — высокая заметность, но может отвлекать от основного контента

— высокая заметность, но может отвлекать от основного контента Всплывающее окно — высокая конверсия, но может раздражать пользователей при неправильной настройке

— высокая конверсия, но может раздражать пользователей при неправильной настройке В конце статей — отличный вариант для контентных проектов, так как читатель уже ознакомился с ценностью вашего контента

— отличный вариант для контентных проектов, так как читатель уже ознакомился с ценностью вашего контента Боковая панель (сайдбар) — ненавязчиво и всегда на виду

— ненавязчиво и всегда на виду Футер — наименее навязчивый вариант, но и с самой низкой конверсией

— наименее навязчивый вариант, но и с самой низкой конверсией Слайдер или выезжающий блок — компромисс между заметностью и навязчивостью

При разработке дизайна формы подписки следуйте этим принципам:

Минимализм — чем меньше полей, тем выше конверсия. Для начала достаточно только email-адреса. Четкий призыв к действию — кнопка должна выделяться и содержать ясный текст (например, "Получать новости" вместо "Отправить"). Объяснение ценности — коротко сформулируйте, что получит подписчик (например, "Узнавайте первыми о новых статьях и эксклюзивных материалах"). Соответствие дизайну сайта — форма должна гармонично вписываться в общий стиль, но при этом выделяться для привлечения внимания. Мобильная адаптивность — форма должна корректно отображаться и работать на всех устройствах.

Особое внимание стоит уделить всплывающим формам (pop-up). Они эффективны, но их использование требует особого подхода:

Настройте таймер появления (не сразу, а после 30-60 секунд на сайте)

Используйте триггеры на основе поведения (например, при намерении уйти — exit intent)

Ограничьте частоту показа для одного пользователя (не чаще раза в 5-7 дней)

Обеспечьте удобный и заметный способ закрыть окно

Примеры успешных форм подписки с высокой конверсией часто включают следующие элементы:

Социальное доказательство ("Уже 10 000+ подписчиков")

Образец контента (превью предыдущей рассылки)

Гарантия конфиденциальности ("Мы не спамим")

Указание частоты рассылки ("Раз в неделю")

Управление подписками и автоматизация рассылок

Настройка системы управления подписками и автоматизация рассылок — финальный и, возможно, самый важный этап работы. Именно здесь определяется, насколько эффективной будет ваша email-стратегия в долгосрочной перспективе. 🤖

Базовая система управления подписками должна включать:

Страницу подтверждения подписки (для double opt-in)

(для double opt-in) Welcome-серию писем для новых подписчиков

для новых подписчиков Механизм отписки в один клик (требование законодательства)

в один клик (требование законодательства) Страницу управления предпочтениями, где подписчик может выбрать интересующие темы или изменить частоту получения писем

Автоматизация рассылок позволяет создавать персонализированные сценарии коммуникации без ручного вмешательства. Рассмотрим основные типы автоматизаций:

Приветственная серия — знакомит подписчика с проектом, устанавливает ожидания, вовлекает в коммуникацию Триггерные рассылки — срабатывают на определенные действия пользователя (день рождения, заброшенная корзина и т.д.) Образовательные серии — последовательность писем, обучающих пользователя продукту или теме Регулярные дайджесты — автоматическая компиляция новостей или статей с сайта Реактивационные кампании — попытки вернуть "холодных" подписчиков, которые давно не открывали письма

Пример структуры простой welcome-серии из 4 писем:

№ Когда отправляется Содержание Цель 1 Сразу после подписки Приветствие, обещанный бонус (если был), ожидания от рассылки Подтверждение подписки, первый контакт 2 Через 2 дня Знакомство с проектом, ключевые разделы сайта Вовлечение в экосистему проекта 3 Через 5 дней Полезный контент по теме интересов подписчика Демонстрация ценности рассылки 4 Через 10 дней Опрос о впечатлениях, предложение подписаться на соцсети Получение обратной связи, углубление связи

Для автоматической отправки новостей с сайта можно использовать один из трех подходов:

RSS-to-Email — автоматическая отправка новых публикаций через RSS-ленту сайта API-интеграция — отправка писем при создании или обновлении контента на сайте Планировщик рассылок — регулярная отправка дайджеста в заданное время

Для WordPress удобно использовать плагин MailPoet, который позволяет настроить автоматическую отправку новых записей. Для более сложных сценариев подойдет комбинация Zapier и сервиса рассылок, что позволит создавать многошаговые автоматизации на основе различных триггеров.

Регулярно анализируйте эффективность ваших рассылок и автоматизаций. Ключевые метрики для отслеживания:

Open Rate (процент открытий) — нормой считается 15-25%

Click-Through Rate (процент кликов) — в среднем 2-5%

Unsubscribe Rate (процент отписок) — не должен превышать 0.5%

Bounce Rate (процент недоставленных писем) — не более 2%

На основе этих данных постоянно оптимизируйте ваши рассылки: тестируйте разные темы, время отправки, форматы контента и призывы к действию.