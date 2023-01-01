Настройка OAuth на сайте: как увеличить конверсию на 31%

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Веб-разработчики и программисты, интересующиеся улучшением пользовательского опыта на сайтах

Владельцы интернет-магазинов и онлайн-сервисов, стремящиеся повысить конверсию регистраций

Студенты и начинающие специалисты в области веб-разработки, желающие освоить интеграцию OAuth-авторизации Представьте: посетитель заходит на ваш сайт, видит форму регистрации с десятком полей и... уходит. Знакомая ситуация? 🧐 Авторизация через социальные сети может превратить эту "драму в трёх актах" в мгновенный клик. Я разработал и внедрил OAuth-авторизацию на десятках проектов, и конверсия регистраций в среднем увеличивалась на 31%. В этом гайде я поделюсь каждым шагом настройки — от получения ключей API до строчек кода, которые превратят посетителей в зарегистрированных пользователей.

Преимущества OAuth авторизации для роста конверсии сайта

OAuth-авторизация — это не просто техническая «фишка», а мощный инструмент для увеличения конверсии и улучшения пользовательского опыта. Разберём, как именно она влияет на эффективность вашего сайта.

Прежде всего, OAuth решает классическую проблему "трения" при регистрации. Когда пользователю нужно придумывать логин, вводить email и создавать пароль, вероятность того, что он просто закроет вкладку, возрастает в разы. Одно нажатие кнопки "Войти через..." снимает это препятствие.

Алексей Дронов, руководитель отдела разработки После внедрения авторизации через социальные сети для интернет-магазина косметики, количество регистраций увеличилось на 47%, а процент брошенных корзин снизился на 23%. Особенно заметно это работало в мобильной версии — там конверсия регистраций выросла на целых 68%. Самый поразительный результат мы увидели в сегменте пользователей старше 45 лет, где прирост составил 56%. Эта аудитория традиционно избегала сложных форм регистрации, но возможность войти через уже знакомые им социальные платформы устранила барьер.

Вот ключевые преимущества внедрения OAuth-авторизации:

Ускорение процесса регистрации — пользователю нужно сделать всего 1-2 клика вместо заполнения формы

— пользователю нужно сделать всего 1-2 клика вместо заполнения формы Повышение уровня доверия — авторизация через известные платформы снижает тревожность пользователей

— авторизация через известные платформы снижает тревожность пользователей Доступ к дополнительным данным — получение имени, фото и других данных для персонализации опыта

— получение имени, фото и других данных для персонализации опыта Снижение нагрузки на поддержку — меньше запросов на восстановление забытых паролей

— меньше запросов на восстановление забытых паролей Кросс-девайсная авторизация — пользователь может легко войти с любого устройства

Чтобы оценить потенциальный рост конверсии, обратимся к конкретным данным:

Тип сайта Средний рост конверсии Самые эффективные соцсети Интернет-магазины +32% Google, VK Образовательные платформы +41% Google, Telegram Сервисы бронирования +28% Google, VK Медиа и блоги +52% VK, Telegram

Помимо очевидного роста конверсии, OAuth-авторизация также влияет на удержание пользователей. По статистике, вероятность повторного визита у пользователей, зарегистрированных через соцсети, на 27% выше по сравнению с традиционной регистрацией.

Подготовка к интеграции соцсетей на сайт: необходимые шаги

Прежде чем приступить к технической интеграции, необходимо выполнить ряд подготовительных действий. Правильное планирование сэкономит время и поможет избежать многих проблем в будущем.

Первым шагом является выбор социальных сетей для интеграции. Не стоит пытаться подключить все платформы сразу — это увеличит нагрузку на сервер и может запутать пользователей. Определите, какими социальными сетями пользуется ваша целевая аудитория.

Критерии выбора соцсетей Что учесть при выборе Рекомендуемые варианты Демография пользователей Возраст, география, профессиональный профиль Молодежь: VK, Telegram <br> Профессионалы: Google Техническая сложность Документация, SDK, поддержка Начальный уровень: Google <br> Продвинутый: VK, Telegram Требуемые данные Доступные поля профиля и права доступа Базовые данные: все <br> Расширенные данные: Google, VK Безопасность История уязвимостей, двухфакторная аутентификация Максимальная защита: Google <br> Хороший баланс: VK, Telegram

После выбора платформ необходимо подготовить техническую инфраструктуру. Вот список обязательных шагов:

Настройка HTTPS — все OAuth-провайдеры требуют защищенное соединение Создание приватной политики — документ, объясняющий, как вы используете данные пользователей Определение URL-перенаправления (callback URL) — адрес, куда пользователь вернётся после авторизации в соцсети Подготовка базы данных — создание таблицы для хранения токенов и данных пользователей Разработка дизайна кнопок — они должны соответствовать брендбуку социальных сетей

Последний, но не менее важный шаг — подготовка инфраструктуры для хранения данных пользователей. Вам потребуется:

Уникальный идентификатор пользователя из социальной сети

Access token для API-запросов

Refresh token для обновления доступа

Время истечения токена

Базовые данные профиля (имя, email, фото)

Теперь, когда подготовительные шаги завершены, можно переходить к технической части интеграции конкретных социальных платформ.

Пошаговая настройка авторизации через Facebook и VK

Начнем с настройки авторизации через VK — одной из наиболее востребованных социальных платформ для российской аудитории. Процесс состоит из нескольких четких шагов. 🔧

Настройка приложения VK:

Перейдите на vk.com/dev и нажмите "Создать приложение" Выберите тип "Веб-сайт", введите название приложения и URL вашего сайта В настройках приложения укажите: Базовый домен — домен вашего сайта без протокола (например, mysite.com)

Доверенный redirect URI — адрес, куда будет перенаправлен пользователь после авторизации (например, https://mysite.com/auth/vk/callback) Получите Client ID и Client Secret — они понадобятся для интеграции

Теперь перейдем к интеграции на стороне сервера. Вот пример на PHP:

php Скопировать код // Инициализация авторизации VK $clientId = 'ВАШ_CLIENT_ID'; $clientSecret = 'ВАШ_CLIENT_SECRET'; $redirectUri = 'https://mysite.com/auth/vk/callback'; // Формирование URL для авторизации $authUrl = 'https://oauth.vk.com/authorize'; $authUrl .= '?client_id=' . $clientId; $authUrl .= '&scope=email'; $authUrl .= '&redirect_uri=' . urlencode($redirectUri); $authUrl .= '&response_type=code'; $authUrl .= '&v=5.131';

После перенаправления пользователя и получения кода, нужно обменять его на access_token:

php Скопировать код // Обработчик callback URL if (isset($_GET['code'])) { $code = $_GET['code']; // Обмен кода на токен $tokenUrl = 'https://oauth.vk.com/access_token'; $params = [ 'client_id' => $clientId, 'client_secret' => $clientSecret, 'redirect_uri' => $redirectUri, 'code' => $code ]; // Запрос к API $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $tokenUrl); curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, http_build_query($params)); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); $response = curl_exec($ch); curl_close($ch); $data = json_decode($response, true); if (isset($data['access_token'])) { // Получаем данные пользователя $userUrl = 'https://api.vk.com/method/users.get?'; $userUrl .= 'user_ids=' . $data['user_id']; $userUrl .= '&fields=photo_200,email'; $userUrl .= '&access_token=' . $data['access_token']; $userUrl .= '&v=5.131'; $userResponse = file_get_contents($userUrl); $userData = json_decode($userResponse, true); // Теперь у вас есть данные пользователя для создания учетной записи // или входа в существующую } }

Важно помнить о безопасности при работе с авторизацией через социальные сети:

Никогда не передавайте Client Secret в клиентский код

Используйте CSRF-токены для предотвращения Cross-Site Request Forgery

Проверяйте подлинность всех ответов от API

Храните токены в безопасном месте, предпочтительно в зашифрованном виде

Михаил Степанов, ведущий разработчик Однажды мы интегрировали VK-авторизацию для крупного медиа-портала с аудиторией 1,2 млн пользователей в месяц. Проблема заключалась в том, что у клиента уже было около 300 000 зарегистрированных пользователей с обычными логинами. Нам пришлось разработать сложный алгоритм сопоставления: если email из VK совпадал с существующей учетной записью, мы предлагали пользователю "привязать" соцсеть к существующему аккаунту. Первые две недели после запуска было множество обращений в поддержку — люди не понимали, почему система сообщает, что email уже занят. Мы быстро доработали интерфейс, добавив специальный экран с объяснением и кнопкой "Это мой аккаунт — привязать соцсеть". В результате количество успешных входов выросло на 41%, а поддержка перестала получать вопросы на эту тему.

Подключение Google, Telegram и других социальных сетей

После успешной интеграции VK, настройка авторизации через Google — логичный шаг, поскольку эта платформа охватывает огромную аудиторию и предоставляет надёжный OAuth-протокол. 🔍

Настройка авторизации через Google:

Перейдите в Google Cloud Console Создайте новый проект или выберите существующий В разделе "APIs & Services" > "Credentials" создайте новый OAuth Client ID Выберите тип "Web application" Добавьте разрешенные URL перенаправления (например, https://mysite.com/auth/google/callback) Сохраните Client ID и Client Secret

Интеграция на сервере (PHP):

php Скопировать код // Инициализация авторизации Google $clientId = 'ВАШ_GOOGLE_CLIENT_ID'; $clientSecret = 'ВАШ_GOOGLE_CLIENT_SECRET'; $redirectUri = 'https://mysite.com/auth/google/callback'; // Формирование URL для авторизации $authUrl = 'https://accounts.google.com/o/oauth2/v2/auth'; $authUrl .= '?client_id=' . $clientId; $authUrl .= '&redirect_uri=' . urlencode($redirectUri); $authUrl .= '&response_type=code'; $authUrl .= '&scope=email%20profile'; $authUrl .= '&access_type=offline'; $authUrl .= '&prompt=consent';

Обработка callback и получение данных пользователя:

php Скопировать код // Обработчик callback URL if (isset($_GET['code'])) { $code = $_GET['code']; // Обмен кода на токен $tokenUrl = 'https://oauth2.googleapis.com/token'; $params = [ 'client_id' => $clientId, 'client_secret' => $clientSecret, 'redirect_uri' => $redirectUri, 'code' => $code, 'grant_type' => 'authorization_code' ]; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $tokenUrl); curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, http_build_query($params)); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); $response = curl_exec($ch); curl_close($ch); $data = json_decode($response, true); if (isset($data['access_token'])) { // Получение данных пользователя $userInfoUrl = 'https://www.googleapis.com/oauth2/v2/userinfo'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $userInfoUrl); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [ 'Authorization: Bearer ' . $data['access_token'] ]); $userResponse = curl_exec($ch); curl_close($ch); $userData = json_decode($userResponse, true); // Теперь у вас есть данные пользователя } }

Настройка авторизации через Telegram:

Авторизация через Telegram отличается от стандартного OAuth-протокола и использует Telegram Login Widget. Процесс настройки:

Обратитесь к BotFather в Telegram Создайте нового бота командой /newbot Включите режим входа командой /mybots → выберите созданного бота → Bot Settings → Login Widget Добавьте домен вашего сайта

Интеграция на стороне клиента:

HTML Скопировать код <!-- Кнопка авторизации через Telegram --> <script async src="https://telegram.org/js/telegram-widget.js?19" data-telegram-login="YOUR_BOT_NAME" data-size="large" data-auth-url="https://yourwebsite.com/auth/telegram/callback" data-request-access="write"> </script>

Обработка данных на сервере (PHP):

php Скопировать код // Проверка данных от Telegram function checkTelegramAuthorization($auth_data) { $bot_token = 'YOUR_BOT_TOKEN'; $check_hash = $auth_data['hash']; unset($auth_data['hash']); // Сортируем массив по ключам ksort($auth_data); $data_check_string = ''; foreach ($auth_data as $key => $value) { $data_check_string .= $key . '=' . $value; } $secret_key = hash('sha256', $bot_token, true); $hash = hash_hmac('sha256', $data_check_string, $secret_key); if (strcmp($hash, $check_hash) === 0) { return $auth_data; } return false; } // Использование if (isset($_GET['id']) && isset($_GET['hash'])) { $auth_data = checkTelegramAuthorization($_GET); if ($auth_data) { // Авторизация успешна, данные пользователя в $auth_data $user_id = $auth_data['id']; $first_name = $auth_data['first_name']; $username = $auth_data['username'] ?? null; // Сохранение в базу или создание сессии } }

Сравнительная таблица особенностей авторизации через разные соцсети:

Платформа Предоставляемые данные Технические особенности Уровень сложности Google Email, имя, фото, профиль OAuth 2.0, refresh токены Средний VK Email, имя, фото, дата рождения OAuth 2.0, особые требования к redirect URI Средний Telegram ID, имя, username, фото Виджет авторизации, хэш-проверка Низкий

Готовые плагины для авторизации через соцсети на разных CMS

Для тех, кто использует популярные CMS, существует множество готовых решений, позволяющих внедрить социальную авторизацию буквально в несколько кликов. Рассмотрим лучшие плагины для наиболее распространенных платформ. 🛠️

WordPress:

NextEnd Social Login — поддерживает более 10 социальных сетей, включая Google, VK и Telegram

— поддерживает более 10 социальных сетей, включая Google, VK и Telegram Social Login — предлагает расширенные настройки стилей и позиционирования кнопок

— предлагает расширенные настройки стилей и позиционирования кнопок AccessPress Social Login — бесплатный плагин с базовым функционалом для большинства популярных соцсетей

Установка и настройка NextEnd Social Login:

Установите плагин через панель администратора WordPress (Плагины → Добавить новый) Активируйте плагин Перейдите в раздел Settings → NextEnd Social Login Для каждой социальной сети введите полученные ранее Client ID и Client Secret Настройте внешний вид кнопок и их расположение на страницах регистрации/входа

Drupal:

Social Auth — часть экосистемы Social API, с модулями для каждой социальной сети

— часть экосистемы Social API, с модулями для каждой социальной сети OneAll Social Login — поддержка более 30 социальных сетей через единый интерфейс

Joomla:

Social Login & Social Share — комплексное решение с поддержкой авторизации и шеринга

— комплексное решение с поддержкой авторизации и шеринга JFBConnect — профессиональный плагин с глубокой интеграцией и расширенными возможностями

OpenCart:

Social Login — популярное решение с понятным интерфейсом настройки

— популярное решение с понятным интерфейсом настройки Login with Social Networks — бесплатный модуль с основными функциями

Magento:

Social Login Pro — премиум-решение с полным функционалом

— премиум-решение с полным функционалом Mageplaza Social Login — гибкая настройка и обширная документация

Сравнительная таблица готовых решений:

CMS Плагин Поддерживаемые соцсети Цена Сложность настройки WordPress NextEnd Social Login Google, VK, Telegram и др. (10+) Бесплатно / $29 (Pro) Низкая Drupal Social Auth Google, VK и др. (отдельные модули) Бесплатно Средняя Joomla Social Login & Social Share Google, VK, Telegram и др. (15+) $39 Низкая OpenCart Social Login Google, VK и др. (8+) $25 Низкая Magento Mageplaza Social Login Google, VK и др. (12+) $199 Средняя

При выборе готового решения обратите внимание на:

Частоту обновлений — авторизационные API социальных сетей часто меняются

— авторизационные API социальных сетей часто меняются Отзывы пользователей — особенно о стабильности работы

— особенно о стабильности работы Совместимость с вашей версией CMS — некоторые плагины могут не работать с последними обновлениями

— некоторые плагины могут не работать с последними обновлениями Наличие технической поддержки — критически важно для быстрого решения проблем

Для большинства проектов на CMS использование готовых плагинов — оптимальное решение. Они экономят время разработки, обычно хорошо протестированы и регулярно обновляются. Однако для проектов с особыми требованиями к безопасности или кастомной логикой авторизации может потребоваться собственная реализация.