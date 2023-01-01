Автопроверка орфографии в веб-формах: внедрение и настройка

Для кого эта статья:

Веб-разработчики

Владельцы сайтов и онлайн-бизнесов

Пользователи веб-форм и представители UX-дизайна Вы когда-нибудь отправляли важное сообщение только для того, чтобы позже с ужасом обнаружить опечатку? 😱 Для пользователей веб-форм это повседневная реальность, которая может стоить им от легкого смущения до реальных проблем с заказами или обращениями. Автопроверка правописания в веб-формах — это не просто приятный бонус, а мощный инструмент, который резко повышает качество пользовательского опыта, уменьшает количество ошибок и значительно увеличивает конверсию. Давайте разберемся, как интегрировать эту технологию на ваш сайт правильно и эффективно.

Что такое автопроверка правописания в веб-формах

Автопроверка правописания — это функциональность, позволяющая автоматически обнаруживать орфографические ошибки в тексте, который пользователи вводят в формы на веб-сайте. Технически эта возможность существует на двух уровнях: встроенная в браузер проверка и специализированные решения, интегрируемые разработчиком.

Встроенная проверка орфографии присутствует в большинстве современных браузеров, включая Chrome, Firefox, Safari и Edge. Она подчеркивает слова с ошибками красной волнистой линией и предлагает варианты исправлений при клике правой кнопкой мыши на подчеркнутое слово.

Иван Соколов, технический директор

Когда мы запустили новую платформу для онлайн-бронирования, количество ошибок в адресах доставки было критическим — около 18% заказов содержали опечатки в названиях улиц и номерах домов. После внедрения автопроверки с кастомным словарем для проверки адресов, этот показатель упал до 3% за две недели. Важно понимать, что каждая исправленная ошибка — это не просто чистота данных, но и реальная экономия на логистике и службе поддержки.

Автопроверка правописания предлагает ряд преимуществ для всех участников:

Для пользователей: уменьшение количества ошибок, экономия времени, снижение стресса при заполнении важных форм

уменьшение количества ошибок, экономия времени, снижение стресса при заполнении важных форм Для владельцев сайтов: повышение конверсии форм, улучшение качества собираемых данных, сокращение затрат на обработку неверной информации

повышение конверсии форм, улучшение качества собираемых данных, сокращение затрат на обработку неверной информации Для разработчиков: стандартизация ввода данных, возможность снизить нагрузку на серверную валидацию

Тип функциональности Принцип работы Применение Базовая автопроверка браузера Использует словарь браузера Универсальные формы, комментарии Расширенная JavaScript-проверка Выполняется в реальном времени на стороне клиента Корпоративные формы, формы с длинным текстом API-интеграция Отправляет запросы на внешние сервисы проверки Профессиональные платформы, CMS

Для эффективного внедрения автопроверки правописания необходимо учитывать контекст использования формы. Например, форма для ввода адреса может требовать специфический словарь с названиями улиц, а форма для заполнения медицинской информации — медицинскую терминологию.

Настройка spellcheck в HTML5: базовые атрибуты

HTML5 предоставляет простой, но мощный инструмент для управления встроенной проверкой орфографии в браузере — атрибут spellcheck . Этот атрибут может применяться к элементам ввода текста, таким как <input> , <textarea> , а также к элементам с атрибутом contenteditable="true" .

Атрибут spellcheck принимает два значения:

true — включает проверку орфографии

— включает проверку орфографии false — отключает проверку орфографии

Вот простой пример использования атрибута:

<textarea spellcheck="true" placeholder="Введите ваш комментарий"></textarea>

Важно отметить, что по умолчанию большинство браузеров устанавливают значение spellcheck в true для элементов <textarea> и false для элементов <input> . Однако явное указание атрибута гарантирует предсказуемое поведение во всех браузерах.

Для разных типов форм рекомендуется следующая конфигурация:

Тип формы Значение spellcheck Обоснование Однострочные поля (имя, фамилия) false Имена собственные часто отсутствуют в словарях Многострочные комментарии true Повышает качество пользовательского контента Адреса false Специфические названия улиц могут отсутствовать в словарях Код/технические данные false Технические термины могут быть отмечены как ошибки

Для более гранулярного контроля над проверкой орфографии можно сочетать HTML5-атрибуты с CSS-стилями:

<textarea spellcheck="true" class="custom-spellcheck"></textarea> <style> .custom-spellcheck::spelling-error { text-decoration: wavy red underline; } </style>

Этот CSS-селектор ::spelling-error поддерживается не всеми браузерами, но позволяет кастомизировать отображение ошибок там, где это возможно.

JavaScript-решения для расширенной проверки орфографии

HTML5-атрибут spellcheck предоставляет базовую функциональность, но для создания действительно продвинутой системы проверки орфографии необходимо использовать JavaScript. JavaScript-решения позволяют не только обнаруживать ошибки, но и исправлять их в реальном времени, предлагать варианты исправления и работать с кастомными словарями.

Существует несколько подходов к реализации JavaScript-проверки орфографии:

Использование Spelling API браузера Создание кастомных валидаторов Интеграция с внешними API

Рассмотрим первый подход — работу с браузерным Spelling API. В современных браузерах доступен объект window.spellCheck , который позволяет программно взаимодействовать с системой проверки орфографии:

const textField = document.getElementById('message'); textField.addEventListener('input', function() { if (window.spellCheck && window.spellCheck.checkSpelling) { const text = this.value; const errors = window.spellCheck.checkSpelling(text); errors.forEach(error => { console.log(`Ошибка: ${error.word}, позиция: ${error.position}`); console.log(`Предлагаемые варианты: ${error.suggestions.join(', ')}`); }); } });

К сожалению, Spelling API имеет ограниченную поддержку браузерами и не стандартизирован полностью. Более надежный подход — создание кастомного валидатора с использованием регулярных выражений и словарей:

// Простой валидатор на основе словаря const dictionary = new Set(['привет', 'мир', 'форма', 'проверка']); function checkSpelling(text) { const words = text.toLowerCase().match(/[а-яё]+/g) || []; const errors = []; words.forEach(word => { if (!dictionary.has(word)) { errors.push({ word: word, suggestions: findSuggestions(word, dictionary) }); } }); return errors; } function findSuggestions(word, dictionary) { // Алгоритм расстояния Левенштейна для нахождения похожих слов // (упрощенный пример) return Array.from(dictionary).filter(dictWord => levenshteinDistance(word, dictWord) <= 2 ); } function levenshteinDistance(a, b) { // Реализация алгоритма расстояния Левенштейна // ... }

Максим Петров, фронтенд-разработчик

Мы работали над крупным образовательным порталом, где пользователи оставляли развернутые ответы на вопросы. Встроенной проверки орфографии было недостаточно — нам нужен был контекстный анализ с учетом специализированной терминологии. Мы разработали гибридное решение: на фронтенде использовали JavaScript для мгновенной обратной связи, а на бэкенде — API лингвистического анализа. Важным открытием стало то, что нужно предлагать исправления, но не исправлять текст автоматически — это раздражало пользователей. После внедрения этой системы качество текстов выросло на 47%, а время, затрачиваемое на редактирование, сократилось на треть.

Для более сложных сценариев можно использовать событие input в сочетании с хранением состояния проверки:

const textField = document.getElementById('message'); const suggestionsContainer = document.getElementById('suggestions'); let currentWord = ''; let currentPosition = 0; textField.addEventListener('input', function(e) { // Получаем текущее положение курсора const cursorPosition = this.selectionStart; // Находим слово, на котором сейчас находится курсор const text = this.value; const wordBoundaries = findWordBoundaries(text, cursorPosition); if (wordBoundaries) { currentWord = text.substring(wordBoundaries.start, wordBoundaries.end); currentPosition = wordBoundaries.start; // Проверяем орфографию текущего слова const errors = checkSpelling(currentWord); if (errors.length > 0) { // Показываем подсказки showSuggestions(errors[0].suggestions); } else { // Скрываем подсказки hideSuggestions(); } } }); function findWordBoundaries(text, position) { // Находим начало и конец слова по позиции курсора // ... } function showSuggestions(suggestions) { suggestionsContainer.innerHTML = ''; suggestions.forEach(suggestion => { const button = document.createElement('button'); button.textContent = suggestion; button.addEventListener('click', () => { applySuggestion(suggestion); }); suggestionsContainer.appendChild(button); }); suggestionsContainer.style.display = 'block'; } function hideSuggestions() { suggestionsContainer.style.display = 'none'; } function applySuggestion(suggestion) { const text = textField.value; textField.value = text.substring(0, currentPosition) + suggestion + text.substring(currentPosition + currentWord.length); // Устанавливаем курсор после вставленного слова const newPosition = currentPosition + suggestion.length; textField.setSelectionRange(newPosition, newPosition); textField.focus(); hideSuggestions(); }

Этот подход позволяет создать интерактивную систему проверки орфографии, которая реагирует на действия пользователя в реальном времени и предлагает исправления непосредственно в процессе ввода. 🔍

Интеграция специализированных библиотек орфографии

Для создания профессиональной системы проверки правописания часто недостаточно встроенных возможностей браузеров или простых JavaScript-решений. В таких случаях оптимальным вариантом становится интеграция специализированных библиотек проверки орфографии. Эти библиотеки предлагают расширенную функциональность, поддержку разных языков и более точные алгоритмы обнаружения и исправления ошибок.

Рассмотрим несколько популярных библиотек и их особенности:

Typo.js — легковесная JavaScript-библиотека для проверки орфографии с поддержкой нескольких языков

— легковесная JavaScript-библиотека для проверки орфографии с поддержкой нескольких языков Hunspell.js — JavaScript-порт популярного проверочного движка Hunspell, используемого в LibreOffice и Mozilla Firefox

— JavaScript-порт популярного проверочного движка Hunspell, используемого в LibreOffice и Mozilla Firefox NSpell — компактная библиотека проверки орфографии с поддержкой словарей Hunspell

— компактная библиотека проверки орфографии с поддержкой словарей Hunspell CodeMirror Spell-Checker — специализированное расширение для CodeMirror с функцией проверки орфографии

Интеграция библиотеки Typo.js выглядит следующим образом:

// Подключаем библиотеку // <script src="typo.js"></script> // Инициализация с русским словарем const dictionary = new Typo("ru_RU", null, null, { dictionaryPath: "dictionaries" }); const textField = document.getElementById('message'); const highlightContainer = document.getElementById('highlight'); textField.addEventListener('input', function() { const text = this.value; // Разбиваем текст на слова и проверяем каждое const words = text.match(/[а-яёА-ЯЁ]+/g) || []; let highlightedText = text; words.forEach(word => { if (!dictionary.check(word)) { // Получаем варианты исправлений const suggestions = dictionary.suggest(word); // Подсвечиваем слово с ошибкой highlightedText = highlightedText.replace( new RegExp(word, 'g'), `<span class="error" data-suggestions="${suggestions.join(',')}">${word}</span>` ); } }); highlightContainer.innerHTML = highlightedText; }); // Обработка клика по слову с ошибкой для показа вариантов исправления highlightContainer.addEventListener('click', function(e) { if (e.target.classList.contains('error')) { const suggestions = e.target.dataset.suggestions.split(','); showSuggestionsPopup(e.target, suggestions); } }); function showSuggestionsPopup(element, suggestions) { // Код для отображения всплывающего окна с вариантами исправлений // ... }

Для более сложных сценариев может потребоваться интеграция с внешними API проверки орфографии, такими как:

Yandex.Speller API — мощный бесплатный API для проверки орфографии на русском, английском и украинском языках

— мощный бесплатный API для проверки орфографии на русском, английском и украинском языках LanguageTool API — открытый API для проверки грамматики и орфографии с поддержкой более 20 языков

— открытый API для проверки грамматики и орфографии с поддержкой более 20 языков Microsoft Azure Cognitive Services Text Analytics — продвинутый API для анализа текста, включая проверку орфографии

Пример интеграции с Yandex.Speller API:

async function checkTextWithYandexSpeller(text) { const url = `https://speller.yandex.net/services/spellservice.json/checkText?text=${encodeURIComponent(text)}`; try { const response = await fetch(url); const data = await response.json(); return data; // Массив объектов с ошибками и предложениями } catch (error) { console.error('Ошибка при проверке орфографии:', error); return []; } } const textField = document.getElementById('message'); let checkTimeout; textField.addEventListener('input', function() { // Используем debounce для предотвращения слишком частых запросов к API clearTimeout(checkTimeout); checkTimeout = setTimeout(async () => { const text = this.value; const errors = await checkTextWithYandexSpeller(text); if (errors.length > 0) { // Обработка найденных ошибок highlightErrors(text, errors); } }, 500); // Задержка в 500 мс }); function highlightErrors(text, errors) { // Код для подсветки ошибок в тексте // ... }

При выборе библиотеки или API для проверки орфографии следует учитывать следующие критерии:

Критерий Важность Что оценивать Поддержка языков Высокая Список поддерживаемых языков и качество словарей Производительность Высокая Скорость проверки больших текстов, использование памяти Точность Критическая Процент правильно обнаруженных ошибок, качество предложений Лицензия и стоимость Средняя Тип лицензии, ограничения на коммерческое использование Интеграция Средняя Сложность подключения, наличие документации Поддержка и обновления Низкая Активность разработки, отзывчивость сообщества

Для большинства проектов оптимальным решением будет использование комбинированного подхода: встроенная проверка орфографии браузера для базового уровня и специализированная библиотека или API для расширенной функциональности. 📚

Оптимизация автопроверки для разных устройств и браузеров

Внедрив автопроверку правописания на своем сайте, вы можете столкнуться с разницей в отображении и работе этой функции на различных устройствах и в разных браузерах. Чтобы обеспечить консистентный пользовательский опыт, необходимо оптимизировать решение с учетом всех возможных условий эксплуатации. 🔄

Вот ключевые аспекты, которые следует учитывать при оптимизации:

Разница в поддержке spellcheck между браузерами Особенности мобильных устройств Производительность на слабых устройствах Доступность для пользователей с ограниченными возможностями

Для начала стоит понимать различия в поддержке атрибута spellcheck и Spelling API между браузерами:

// Определение поддержки spellcheck в браузере function isSpellcheckSupported() { const testElement = document.createElement('textarea'); testElement.spellcheck = true; // Проверяем, правильно ли установлен атрибут return testElement.spellcheck === true; } // Определение поддержки Spelling API function isSpellingAPISupported() { return window.spellCheck && typeof window.spellCheck.checkSpelling === 'function'; } // Применение соответствующего решения const form = document.getElementById('myForm'); const textAreas = form.querySelectorAll('textarea'); if (isSpellcheckSupported()) { // Используем встроенную проверку орфографии textAreas.forEach(textArea => { textArea.spellcheck = true; }); } else { // Используем альтернативное решение textAreas.forEach(textArea => { textArea.addEventListener('input', function() { // Кастомная проверка орфографии customSpellCheck(this.value); }); }); }

Для оптимизации на мобильных устройствах следует учитывать особенности виртуальных клавиатур и сенсорного ввода:

// Определение типа устройства const isMobile = /Android|webOS|iPhone|iPad|iPod|BlackBerry|IEMobile|Opera Mini/i.test(navigator.userAgent); // Настройка для мобильных устройств if (isMobile) { textAreas.forEach(textArea => { // На мобильных устройствах часто есть встроенная проверка в клавиатуре // Поэтому можно отключить браузерную проверку для экономии ресурсов textArea.spellcheck = false; // Увеличиваем высоту поля для удобства на сенсорных экранах textArea.style.minHeight = '100px'; // Включаем автоматическую коррекцию и капитализацию textArea.setAttribute('autocorrect', 'on'); textArea.setAttribute('autocapitalize', 'sentences'); }); } else { // Настройки для десктопа textAreas.forEach(textArea => { textArea.spellcheck = true; }); }

Производительность проверки орфографии может стать проблемой на слабых устройствах, особенно при работе с большими текстами. Для оптимизации можно использовать следующие техники:

Debouncing — проверка орфографии не при каждом нажатии клавиши, а с некоторой задержкой после прекращения ввода

— проверка орфографии не при каждом нажатии клавиши, а с некоторой задержкой после прекращения ввода Инкрементальная проверка — проверка только измененной части текста, а не всего содержимого

— проверка только измененной части текста, а не всего содержимого Отложенная загрузка — подгрузка словарей и библиотек проверки орфографии только когда они действительно нужны

// Пример debouncing let spellcheckTimeout; textArea.addEventListener('input', function() { clearTimeout(spellcheckTimeout); spellcheckTimeout = setTimeout(() => { // Проверка орфографии checkSpelling(this.value); }, 300); // 300 мс после прекращения ввода }); // Пример инкрементальной проверки let lastCheckedValue = ''; textArea.addEventListener('input', function() { const currentValue = this.value; if (currentValue.length > lastCheckedValue.length) { // Текст был добавлен const newText = currentValue.slice(lastCheckedValue.length); checkSpelling(newText); } else { // Текст был удален или заменен // В этом случае проверяем весь текст, но реже if (lastCheckedValue.length – currentValue.length > 10) { checkSpelling(currentValue); } } lastCheckedValue = currentValue; });

Для обеспечения доступности автопроверки орфографии для пользователей с ограниченными возможностями необходимо следовать рекомендациям WCAG (Web Content Accessibility Guidelines):

Предоставлять четкое визуальное обозначение ошибок (не только цветом)

Обеспечивать возможность навигации по ошибкам с помощью клавиатуры

Использовать ARIA-атрибуты для обозначения статуса проверки

// Пример доступного обозначения ошибок function markSpellingError(element, errorWord, start, end) { // Создаем обертку для слова с ошибкой const originalText = element.textContent; const beforeError = originalText.substring(0, start); const afterError = originalText.substring(end); // Заменяем содержимое элемента element.innerHTML = ` ${beforeError} <span class="spelling-error" role="alert" aria-label="Возможная орфографическая ошибка: ${errorWord}" tabindex="0" >${errorWord}</span> ${afterError} `; }

Наконец, для оптимального пользовательского опыта важно адаптировать интерфейс предложений исправлений под различные устройства:

На десктопе: всплывающее меню с вариантами при клике правой кнопкой мыши или наведении на подчеркнутое слово

На мобильных устройствах: списки предложений, оптимизированные для касания, с крупными интерактивными элементами

Для устройств с клавиатурой: поддержка навигации по предложениям с помощью клавиш

Тестирование на разных устройствах и браузерах — это обязательный этап внедрения автопроверки правописания. Рекомендуется создать матрицу тестирования, включающую основные комбинации браузеров, операционных систем и типов устройств, и регулярно проверять работу автопроверки во всех этих условиях.