Автоотправка форм: повышаем конверсию и UX современных интерфейсов

// HTML <form id="registrationForm" action="/register" method="post"> <div class="form-group"> <label for="username">Имя пользователя:</label> <input type="text" id="username" name="username" required> <div class="validation-message" id="usernameValidation"></div> </div> <div class="form-group"> <label for="email">Email:</label> <input type="email" id="email" name="email" required> <div class="validation-message" id="emailValidation"></div> </div> <div class="form-group"> <label for="password">Пароль:</label> <input type="password" id="password" name="password" required> <div class="validation-message" id="passwordValidation"></div> </div> <button type="submit" id="submitButton" disabled>Зарегистрироваться</button> </form> // JavaScript document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => { const usernameInput = document.getElementById('username'); const emailInput = document.getElementById('email'); const passwordInput = document.getElementById('password'); const submitButton = document.getElementById('submitButton'); const usernameValidation = document.getElementById('usernameValidation'); const emailValidation = document.getElementById('emailValidation'); const passwordValidation = document.getElementById('passwordValidation'); let validUsername = false; let validEmail = false; let validPassword = false; // Проверка имени пользователя const validateUsername = debounce(() => { const username = usernameInput.value.trim(); if (username.length < 3) { usernameValidation.textContent = 'Имя пользователя должно содержать не менее 3 символов'; usernameValidation.className = 'validation-message error'; validUsername = false; updateSubmitButton(); return; } // Проверка доступности имени пользователя fetch(`/api/check-username?username=${encodeURIComponent(username)}`) .then(response => response.json()) .then(data => { if (data.available) { usernameValidation.textContent = '✓ Имя пользователя доступно'; usernameValidation.className = 'validation-message success'; validUsername = true; } else { usernameValidation.textContent = 'Это имя пользователя уже занято'; usernameValidation.className = 'validation-message error'; validUsername = false; } updateSubmitButton(); }); }, 500); // Проверка email const validateEmail = debounce(() => { const email = emailInput.value.trim(); const emailRegex = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/; if (!emailRegex.test(email)) { emailValidation.textContent = 'Пожалуйста, введите корректный email'; emailValidation.className = 'validation-message error'; validEmail = false; updateSubmitButton(); return; } // Проверка доступности email fetch(`/api/check-email?email=${encodeURIComponent(email)}`) .then(response => response.json()) .then(data => { if (data.available) { emailValidation.textContent = '✓ Email доступен'; emailValidation.className = 'validation-message success'; validEmail = true; } else { emailValidation.textContent = 'Этот email уже зарегистрирован'; emailValidation.className = 'validation-message error'; validEmail = false; } updateSubmitButton(); }); }, 500); // Проверка пароля const validatePassword = () => { const password = passwordInput.value; // Простая проверка надежности пароля const hasLetter = /[a-z]/i.test(password); const hasNumber = /\d/.test(password); const isLongEnough = password.length >= 8; let message = ''; let strength = 0; if (hasLetter) strength++; if (hasNumber) strength++; if (isLongEnough) strength++; if (strength === 0) { message = 'Введите пароль'; } else if (strength === 1) { message = 'Слабый пароль'; } else if (strength === 2) { message = 'Средний пароль'; } else { message = '✓ Надежный пароль'; } passwordValidation.textContent = message; passwordValidation.className = `validation-message ${strength === 3 ? 'success' : 'error'}`; validPassword = (strength === 3); updateSubmitButton(); }; // Обновление состояния кнопки отправки const updateSubmitButton = () => { submitButton.disabled = !(validUsername && validEmail && validPassword); }; // Привязка событий usernameInput.addEventListener('input', () => { usernameValidation.textContent = 'Проверка имени пользователя...'; usernameValidation.className = 'validation-message checking'; validateUsername(); }); emailInput.addEventListener('input', () => { emailValidation.textContent = 'Проверка email...'; emailValidation.className = 'validation-message checking'; validateEmail(); }); passwordInput.addEventListener('input', validatePassword); }); function debounce(func, delay) { let timer; return function(...args) { clearTimeout(timer); timer = setTimeout(() => func.apply(this, args), delay); }; }