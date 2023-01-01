Как написать идеальный тест-кейс: подробное руководство для QA

Для кого эта статья:

QA-специалисты и тестировщики программного обеспечения

Менеджеры проектов и лидеры команд в области разработки программного обеспечения

Студенты и начинающие специалисты в области тестирования ПО Написание качественного тест-кейса — искусство, отделяющее профессионального тестировщика от любителя. Хорошо составленные тест-кейсы экономят часы работы команды, предотвращают дорогостоящие ошибки и значительно повышают качество продукта. Но как написать тест-кейс, который действительно работает? 🔍 Многие QA-специалисты годами методом проб и ошибок нарабатывают этот навык. К счастью, вам не придется: сегодня мы разложим весь процесс на понятные шаги, предоставим готовые шаблоны и покажем, как избежать распространенных ловушек при создании тест-кейсов.

Что такое тест-кейс: основные составляющие и назначение

Тест-кейс — это набор условий и шагов, разработанных для проверки конкретной функциональности или характеристики тестируемой системы. По сути, это сценарий действий, выполняемых тестировщиком для подтверждения, что система работает согласно ожиданиям.

Правильно составленный тест-кейс всегда содержит следующие элементы:

ID тест-кейса — уникальный идентификатор для отслеживания

— уникальный идентификатор для отслеживания Название — краткое, информативное описание

— краткое, информативное описание Предусловия — состояние системы перед выполнением теста

— состояние системы перед выполнением теста Шаги — последовательные действия для выполнения

— последовательные действия для выполнения Ожидаемый результат — что должно произойти при выполнении шагов

— что должно произойти при выполнении шагов Фактический результат — что фактически произошло (заполняется после тестирования)

— что фактически произошло (заполняется после тестирования) Статус — прошел, провален или заблокирован

— прошел, провален или заблокирован Приоритет — насколько важен этот тест

Назначение тест-кейсов многогранно: они стандартизируют процесс тестирования, служат документацией, обеспечивают повторяемость результатов и позволяют даже неопытным тестировщикам эффективно проверять систему.

Тип тест-кейса Назначение Когда использовать Позитивный Проверка работы функции при корректном использовании Для подтверждения, что система выполняет свои основные функции Негативный Проверка реакции на некорректные входные данные Для тестирования устойчивости и обработки ошибок Граничный Проверка поведения на граничных значениях При работе с числовыми диапазонами, ограничениями полей Дымовой Быстрая проверка основной функциональности После каждой сборки для выявления критических проблем

Алексей Петров, Lead QA Engineer Когда я только начинал свой путь в тестировании, мне поручили проверить новый функционал платежной системы. Уверенный в своих силах, я провел тестирование "на глаз", без составления тест-кейсов. Результат? После релиза пользователи обнаружили, что система принимала отрицательные суммы платежей! Этот случай стал для меня поворотным. С тех пор я следую золотому правилу: "Не документировано — значит не протестировано". Составление четких тест-кейсов с проверкой граничных значений позволило бы выявить эту проблему до выхода в продакшн. Сейчас в моей команде написание тест-кейсов — обязательный этап перед любым тестированием, что сократило количество инцидентов после релиза на 70%.

Структура идеального тест-кейса: от предусловий до результата

Идеальный тест-кейс похож на хорошо составленный рецепт — он должен быть настолько ясным, что любой человек сможет следовать ему и получить одинаковый результат. 🧪 Рассмотрим подробно каждый элемент структуры:

Заголовок тест-кейса — должен быть кратким, но информативным. Формат: "Проверка [функции] при [условии]". Например: "Проверка авторизации с корректными учетными данными". Предусловия — описывают состояние системы перед началом теста. Это критически важная часть, так как без правильных предусловий тест может давать ложные результаты. Пример: "Пользователь зарегистрирован в системе; Открыта страница авторизации". Шаги — последовательность действий, которые необходимо выполнить. Каждый шаг нумеруется и описывается максимально конкретно. Пример: Ввести корректный email в поле "Email"

Ввести корректный пароль в поле "Пароль"

Нажать кнопку "Войти"

Ожидаемый результат — четкое описание того, что должно произойти после выполнения шагов. Пример: "Пользователь успешно авторизован и перенаправлен на главную страницу личного кабинета". Дополнительная информация — может включать приоритет, серьезность, требования к окружению, тестовые данные.

Правильно структурированный тест-кейс должен быть:

Атомарным — проверять только одну функцию

— проверять только одну функцию Независимым — не зависеть от результатов других тест-кейсов

— не зависеть от результатов других тест-кейсов Однозначным — исключать двоякое толкование

— исключать двоякое толкование Воспроизводимым — давать одинаковый результат при многократном выполнении

— давать одинаковый результат при многократном выполнении Отслеживаемым — связанным с требованиями или пользовательскими историями

Приведу пример идеального тест-кейса для функции регистрации:

Элемент Содержание ID REG-001 Название Регистрация нового пользователя с корректными данными Предусловия 1. Открыта страница регистрации<br>2. Пользователь с указанным email не существует в системе Шаги 1. Ввести имя "John"<br>2. Ввести фамилию "Doe"<br>3. Ввести email "john.doe@example.com"<br>4. Ввести пароль "Secure123!"<br>5. Подтвердить пароль "Secure123!"<br>6. Нажать кнопку "Зарегистрироваться" Ожидаемый результат 1. Отображается сообщение "Регистрация успешна"<br>2. На указанный email отправлено письмо с подтверждением<br>3. Пользователь перенаправлен на страницу входа Приоритет Высокий

Пошаговая инструкция составления тест-кейсов для любых задач

Процесс создания эффективного тест-кейса можно разбить на конкретные шаги, которые применимы практически к любой задаче. Следуя этой инструкции, вы сможете составлять качественные тест-кейсы вне зависимости от специфики тестируемой функциональности. 📋

Анализ требований — внимательно изучите документацию, пользовательские истории или спецификации. Выделите ключевые функциональные и нефункциональные требования. Выделение тестируемых функций — разбейте функциональность на отдельные компоненты, каждый из которых можно протестировать независимо. Определение сценариев использования — для каждой функции определите типичные сценарии использования, граничные условия и возможные исключения. Создание предусловий — опишите начальное состояние системы, необходимое для выполнения теста. Разработка шагов — составьте последовательность конкретных действий, используя повелительное наклонение ("Ввести", "Нажать", "Выбрать"). Определение ожидаемых результатов — четко опишите, что должно произойти после выполнения каждого шага. Назначение приоритетов — определите важность тест-кейса (критический, высокий, средний, низкий). Проверка на атомарность — убедитесь, что тест-кейс проверяет только одну функцию или сценарий. Ревью и доработка — просмотрите тест-кейс на предмет ясности, полноты и соответствия требованиям.

Мария Соколова, QA Team Lead В нашем проекте по разработке медицинской системы я столкнулась с проблемой: тестировщики интерпретировали требования по-разному, что приводило к несогласованности в тестировании. Мы внедрили строгий процесс создания тест-кейсов, включающий коллективный разбор требований. Каждый тестировщик составлял тест-кейсы по шаблону, затем мы проводили групповое ревью. После двух спринтов такой практики количество пропущенных дефектов снизилось на 40%, а время на согласование тест-кейсов сократилось с двух дней до трех часов. Ключевым фактором успеха стала именно пошаговая методология с обязательной проверкой на атомарность — каждый тест-кейс должен был проверять только одну функцию. Это кажется простым принципом, но его соблюдение радикально улучшило качество нашего тестирования.

Для разных типов тестирования акценты в тест-кейсах будут различаться:

Функциональное тестирование — акцент на корректность работы функций

— акцент на корректность работы функций UI-тестирование — внимание к визуальным элементам и их расположению

— внимание к визуальным элементам и их расположению Тестирование производительности — фокус на времени отклика и поведении под нагрузкой

— фокус на времени отклика и поведении под нагрузкой Тестирование безопасности — проверка защищенности и обработки уязвимостей

При составлении тест-кейса учитывайте также тип тестируемого приложения: веб, мобильное, десктопное — каждое имеет свою специфику, которую нужно отразить в шагах и предусловиях.

Эффективные шаблоны тест-кейсов и их практическое применение

Использование готовых шаблонов существенно ускоряет процесс создания тест-кейсов и обеспечивает их единообразие. 📝 Рассмотрим наиболее эффективные шаблоны для разных ситуаций тестирования.

Базовый шаблон для функционального тестирования

Поле Описание ID [Префикс модуля]-[Номер] Название Проверка [функции] при [условии] Требование Ссылка на требование или user story Предусловия Список необходимых условий Шаги Пронумерованный список действий Ожидаемый результат Что должно произойти после выполнения Приоритет Критический/Высокий/Средний/Низкий Статус Не запущен/Пройден/Провален/Заблокирован

Шаблон для тестирования форм ввода

ID: FORM-[Номер] Название: Валидация поля [название поля] при вводе [тип данных] Предусловия: 1. Открыта форма [название] 2. [Другие предусловия] Тестовые данные: - Валидные значения: [примеры] - Невалидные значения: [примеры] - Граничные значения: [примеры] Шаги: 1. Ввести [тестовое значение] в поле [название поля] 2. [Другие шаги] 3. Нажать кнопку отправки формы Ожидаемый результат: 1. При валидных данных: [результат] 2. При невалидных данных: [результат] 3. При граничных значениях: [результат]

Шаблон для тестирования API

ID: API-[Номер] Название: Проверка эндпоинта [URL] с методом [GET/POST/PUT/DELETE] Предусловия: 1. [Аутентификация/авторизация] 2. [Наличие данных] Запрос: - URL: [полный URL] - Метод: [HTTP метод] - Заголовки: [ключевые заголовки] - Тело запроса: [JSON/XML] Ожидаемый ответ: - Код ответа: [200/401/404/...] - Тело ответа: [ожидаемая структура] - Время отклика: [ограничения] Проверки: 1. Проверить код ответа 2. Проверить структуру ответа 3. Проверить содержимое полей 4. [Другие проверки]

Шаблон для тестирования пользовательских сценариев

ID: FLOW-[Номер] Название: Сценарий [название сценария] Предусловия: 1. [Состояние системы] 2. [Пользователь] Шаги: 1. [Первый шаг] Ожидаемый результат: [что должно произойти] 2. [Второй шаг] Ожидаемый результат: [что должно произойти] ... Постусловия: 1. [Конечное состояние системы] 2. [Конечное состояние данных]

Практическое применение этих шаблонов имеет ряд преимуществ:

Согласованность — все тест-кейсы имеют одинаковую структуру

— все тест-кейсы имеют одинаковую структуру Скорость разработки — не нужно каждый раз придумывать структуру

— не нужно каждый раз придумывать структуру Полнота — шаблоны напоминают о важных аспектах, которые нельзя упустить

— шаблоны напоминают о важных аспектах, которые нельзя упустить Удобство анализа — стандартизированные тест-кейсы легче анализировать

При выборе шаблона учитывайте особенности проекта и системы управления тестированием, которую вы используете. Многие инструменты, такие как TestRail, Zephyr или TestLink, имеют встроенные шаблоны, которые можно адаптировать под свои нужды.

Типичные ошибки при оформлении тест-кейсов и способы их избежать

Даже опытные тестировщики иногда допускают ошибки при создании тест-кейсов. Знание этих подводных камней поможет вам сразу формировать качественную тестовую документацию. 🚫

Неоднозначные формулировки — когда шаги или ожидаемый результат можно интерпретировать по-разному.

— когда шаги или ожидаемый результат можно интерпретировать по-разному. Плохо: "Проверить функцию входа"

Хорошо: "Проверить вход пользователя с корректными учетными данными"

Недостаточная детализация шагов — когда пропущены промежуточные действия.

— когда пропущены промежуточные действия. Плохо: "Заполнить форму регистрации"

Хорошо: "1. Ввести имя 'John' в поле 'Имя'; 2. Ввести email 'john@example.com' в поле 'Email'..."

Избыточная сложность — когда тест-кейс проверяет слишком много функций одновременно.

— когда тест-кейс проверяет слишком много функций одновременно. Плохо: "Проверить регистрацию, авторизацию и редактирование профиля"

Хорошо: Разбить на три отдельных тест-кейса

Отсутствие конкретных тестовых данных — когда не указано, какие именно данные нужно использовать.

— когда не указано, какие именно данные нужно использовать. Плохо: "Ввести валидный email"

Хорошо: "Ввести email 'test@example.com'"

Зависимость от других тест-кейсов — когда для выполнения тест-кейса требуется предварительное выполнение других.

— когда для выполнения тест-кейса требуется предварительное выполнение других. Плохо: "Продолжить с предыдущего шага"

Хорошо: Полностью описать предусловия и начальное состояние

Неверные ожидаемые результаты — когда ожидаемый результат не соответствует требованиям.

— когда ожидаемый результат не соответствует требованиям. Плохо: Указать ожидаемым результатом то, что кажется логичным, без проверки спецификации

Хорошо: Сверять ожидаемый результат с требованиями и спецификациями

Игнорирование негативных сценариев — когда проверяются только "счастливые пути".

— когда проверяются только "счастливые пути". Плохо: Тестировать только корректное поведение

Хорошо: Создавать отдельные тест-кейсы для проверки обработки ошибок и некорректного ввода

Чтобы избежать этих ошибок, следуйте этим принципам:

Проводите ревью тест-кейсов — второй взгляд часто помогает выявить неоднозначности Используйте чек-листы — создайте список типичных ошибок и проверяйте каждый тест-кейс Следуйте принципу "один тест-кейс — одна функция" — это уменьшит сложность Указывайте конкретные тестовые данные — не оставляйте место для интерпретаций Делайте тест-кейсы самодостаточными — предусловия должны полностью описывать начальную точку Сверяйтесь с требованиями — ожидаемые результаты должны соответствовать спецификации Балансируйте позитивные и негативные сценарии — проверяйте как нормальное поведение, так и обработку ошибок