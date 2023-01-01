Как написать письмо другу на английском: структура и примеры

Для кого эта статья:

Ученики и студенты, изучающие английский язык

Люди, желающие улучшить свои навыки написания неформальных писем

Преподаватели английского языка и тренеры по коммуникациям Переписка с иностранными друзьями — это прекрасная возможность не только укрепить дружеские отношения, но и значительно улучшить свой английский. Однако многие останавливаются перед чистым листом, не зная, как правильно составить даже простое письмо другу. С чего начать? Как структурировать мысли? Какие выражения использовать? 🤔 Эти вопросы знакомы каждому, кто осваивает английский язык. Разберем четкую структуру неформального письма и рассмотрим практические примеры, которые помогут вам уверенно взяться за перо — или клавиатуру!

Почему важно знать структуру неформального письма

Даже в эпоху мгновенных сообщений и голосовых заметок умение написать полноценное письмо на английском остается ценным навыком. Какими бы неформальными ни были ваши отношения с адресатом, правильная структура письма демонстрирует ваше уважение и языковую компетентность.

Знание основных элементов неформального письма приносит несколько существенных преимуществ:

Повышает четкость коммуникации, минимизируя риск недопонимания

Экономит время как пишущего, так и читающего

Создает положительное впечатление о вашем уровне владения языком

Помогает успешно сдать экзамены по английскому языку (IELTS, FCE, CAE)

Упрощает процесс написания, предоставляя готовый шаблон

Анна Ковалева, преподаватель английского языка с 12-летним стажем Однажды ко мне обратилась студентка Мария, которая регулярно переписывалась с другом из Канады. Несмотря на хороший словарный запас, её письма оставались без ответа или получали односложные реакции. Проблема была в структуре: Мария писала огромные, плохо организованные тексты без логических переходов и ясных вопросов к собеседнику. Мы поработали над структурой её писем, внедрив чёткое вступление, тематические абзацы и заключение с вопросами. Результат не заставил себя ждать — её канадский друг стал отвечать пространными письмами, отмечая, как приятно стало читать её сообщения. Через три месяца Мария призналась, что теперь пишет письма не только ему, но и другим англоговорящим друзьям, которых она нашла через языковые обменные программы.

Основные элементы письма другу на английском языке

Грамотно составленное неформальное письмо на английском языке имеет четкую структуру, позволяющую логично организовать мысли и обеспечить удобочитаемость. Вот основные элементы, которые должны присутствовать в любом личном письме:

Элемент Назначение Особенности в неформальном письме Дата Хронологическая привязка Может быть неформальной: "Sunday, 12th May" Приветствие Обращение к адресату Теплое, часто с именем: "Dear Alex", "Hi Emma" Вступительный абзац Установление контакта Неформальный, с вопросами о делах адресата Основная часть Передача основной информации Разделена на абзацы по темам, неформальный стиль Заключительный абзац Завершение письма Планы на будущее, пожелания, просьба ответить Прощание Завершение контакта Теплое: "Love", "Best wishes", "Take care" Подпись Идентификация отправителя Только имя или даже прозвище

Помните, что хотя речь идет о структуре, неформальное письмо допускает гибкость и творческий подход. Ваша главная задача — сохранить логику повествования и дружественный тон, соответствующий вашим отношениям с адресатом.

Особенность личных писем — использование сокращений и разговорных выражений, которые придают тексту естественность:

I'm (I am), don't (do not), can't (cannot)

gonna (going to), wanna (want to)

awesome, cool, stuff, hang out

BTW (by the way), ASAP (as soon as possible)

Важно также помнить о связующих элементах, которые создают плавные переходы между частями письма и делают текст более связным:

Для добавления информации: additionally, also, by the way, furthermore

Для контраста: however, on the other hand, nevertheless

Для причинно-следственной связи: therefore, consequently, as a result

Для временных отношений: meanwhile, afterwards, in the meantime

Как начать письмо на английском: приветствия и обращения

Первое впечатление имеет огромное значение, и в письме его создает именно начало — приветствие и вступительный абзац. 🖋️ Правильно подобранное обращение задает тон всему письму и демонстрирует уровень близости с адресатом.

Вот наиболее распространенные варианты приветствий для неформального письма:

Dear [Name] — универсальное обращение, подходящее для любого неформального письма

Hi [Name] — дружеское приветствие, особенно популярное в американском английском

Hello [Name] — нейтрально-дружеское приветствие

Hey [Name] — очень неформальное приветствие для близких друзей

Dearest [Name] — теплое обращение к близкому другу или родственнику

После приветствия обязательно ставится запятая, а текст начинается с новой строки.

Вступительный абзац обычно выполняет несколько функций:

Объясняет причину написания письма (если это не регулярная переписка) Благодарит за предыдущее письмо (если отвечаете на письмо) Справляется о делах адресата Кратко рассказывает о своих делах

Типичные фразы для вступительного абзаца:

Ситуация Пример фразы Благодарность за письмо Thanks for your email. It was great to hear from you! Извинение за долгое молчание Sorry I haven't written for ages, but I've been really busy with... Ответ на вопрос из предыдущего письма In your last letter you asked me about... Well,... Вопрос о делах How are you doing? I hope everything is going well. Повод для написания I'm writing to tell you about the amazing weekend I just had.

Сергей Дмитриев, лингвист-консультант Работая со студентами, готовящимися к международным экзаменам, я заметил одну закономерность: многие блестяще знают грамматику, но их письма выглядят неестественно. Особенно это касалось начала письма. Помню случай с Алексеем, который в свои 17 лет имел продвинутый уровень языка, но начинал каждое письмо сухим "Dear Mr. Smith". Когда я попросил его написать письмо воображаемому другу, с которым он познакомился в языковом лагере, Алексей опять использовал формальное обращение "Dear Michael". Мы провели эксперимент: я показал ему несколько реальных писем от американских и британских подростков. Он был удивлен тем, насколько непринужденно они обращались друг к другу: "Hey dude", "Hi there", "Yo Mike!". После этого Алексей стал использовать более естественные приветствия, и его письма сразу приобрели аутентичное звучание. На экзамене IELTS он получил 8.0 за письменную часть, а экзаменатор особо отметил "natural flow" его неформального письма.

Оформление основной части: полезные фразы и советы

Основная часть письма — это его содержательное ядро, где вы делитесь новостями, мыслями и вопросами. Грамотное структурирование этого раздела существенно влияет на читабельность и восприятие вашего послания. 📝

Следуйте этим принципам при оформлении основной части:

Разделяйте информацию на логические блоки-абзацы (один абзац — одна тема)

Соблюдайте баланс между рассказом о себе и интересом к адресату

Используйте связующие слова для плавных переходов между мыслями

Задавайте вопросы, побуждающие к ответу

Придерживайтесь неформального стиля, но избегайте слишком сложного сленга

Вот практические рекомендации по организации основной части письма:

Начните с самых интересных новостей. Люди больше всего запоминают начало и конец, поэтому размещайте важную информацию в этих частях. Используйте четкую тематическую структуру. Например: работа/учеба → хобби → планы на будущее → вопросы к адресату. Варьируйте длину предложений. Чередование коротких и длинных конструкций делает текст динамичнее и легче для восприятия. Добавляйте эмоциональные акценты. Фразы типа "I was thrilled to hear...", "You won't believe what happened..." добавляют письму живости.

Полезные фразы для основной части неформального письма:

Для начала нового тематического блока:

"By the way, have I told you about...?"

"Oh, I almost forgot to mention..."

"Speaking of [topic], I wanted to tell you..."

"You'll never guess what happened last week!"

Для выражения мнения:

"I really think that..."

"To be honest, I'm not sure about..."

"If you ask me, the best thing would be..."

"I can't help feeling that..."

Для запроса информации:

"What have you been up to lately?"

"How did your [exam/interview/trip] go?"

"I'd love to hear more about your new [job/apartment/hobby]."

"Do you have any advice on...?"

Важно помнить о разнице в выражении одних и тех же мыслей в формальном и неформальном контексте:

Формальное выражение Неформальное выражение I would be grateful if you could... Could you please...? I am writing to inform you... Just letting you know... It would be appreciated if... I'd really like it if... I regret to inform you... I'm really sorry, but... Please do not hesitate to contact me. Let me know if you need anything!

Не забывайте про использование эмодзи и акронимов в переписке с близкими друзьями — это сделает ваше письмо более современным и естественным. Однако учитывайте возраст и предпочтения вашего адресата — не все ценят такой стиль общения. 🙂

Как правильно закончить письмо другу на английском

Завершение письма так же важно, как и его начало. Хорошее заключение оставляет приятное впечатление и мотивирует адресата ответить. 💌 Финальная часть неформального письма обычно состоит из заключительного абзаца, прощальной фразы и подписи.

Заключительный абзац должен содержать:

Краткое резюме основных мыслей письма (при необходимости)

Планы на будущее общение или встречу

Призыв к ответу

Заключительные пожелания

Примеры заключительных абзацев:

"Anyway, I should go now. My roommate is waiting for me to go to the cinema. Write back soon and tell me all about your new job!" "That's all my news for now. I'm really looking forward to seeing you next month. Let me know what time your flight arrives so I can pick you up." "I'd better finish here as it's getting late. Hope to hear from you soon. Take care of yourself!"

После заключительного абзаца следует прощальная фраза. Выбор подходящей фразы зависит от степени близости с адресатом:

Для близких друзей и родственников:

Love,

Lots of love,

All my love,

Hugs and kisses,

Для друзей:

Best wishes,

All the best,

Take care,

Cheers,

Для хороших знакомых:

Regards,

Best regards,

See you soon,

Talk to you later,

После прощальной фразы ставится запятая, а на следующей строке пишется имя. В неформальном письме достаточно указать только имя или даже прозвище, если оно у вас есть.

Вот пример полного завершения письма:

That's all for now. I can't wait to hear all about your new apartment and job in London. Maybe I could come and visit you in the summer? Take care, Alex

В некоторых случаях после основной подписи можно добавить постскриптум (P.S.), если вы вспомнили что-то важное, что забыли упомянуть в основном тексте:

P.S. I almost forgot to ask — do you still have my blue sweater? No worries if you don't, just wondering.

Распространенные ошибки при завершении письма, которых следует избегать:

Формальное завершение в неформальном письме ("Yours faithfully", "Sincerely yours")

Отсутствие запятой после прощальной фразы

Излишне длинный заключительный абзац с новой информацией

Отсутствие призыва к продолжению коммуникации

Несоответствие тона прощания общему стилю письма