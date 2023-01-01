7 шагов к идеальному эссе на ЕГЭ по английскому: секреты успеха
Написать эссе на ЕГЭ по английскому — задача, которая вызывает дрожь даже у хорошо подготовленных учеников. Как структурировать мысли? Что писать во введении? Как избежать типичных ошибок? Ежегодно более 70% выпускников теряют баллы именно в этом задании. Но с правильным подходом эссе может стать вашим преимуществом, а не препятствием! 📝 Освоив 7 проверенных шагов, вы не только повысите свой балл, но и приобретете навык, полезный для дальнейшей учебы и работы. Готовы превратить свое эссе в билет к высокому результату на ЕГЭ?
Эссе на ЕГЭ по английскому: особенности и требования
Эссе в формате ЕГЭ по английскому языку — это письменное высказывание с элементами рассуждения объемом 200-250 слов. Задание 40 оценивается максимум в 14 баллов и требует от выпускников умения выразить свою точку зрения на предложенную проблему, представить противоположное мнение и аргументировать свою позицию.
Существуют два формата эссе на ЕГЭ по английскому языку:
- «Ваше мнение» (opinion essay) — требует выражения личной позиции с аргументацией
- «За и против» (for and against essay) — предполагает рассмотрение аргументов с обеих сторон и формулировку собственной позиции
Независимо от формата, экзаменуемые должны строго следовать предложенному плану:
|Структурный элемент
|Содержание
|Примерный объём
|Введение
|Постановка проблемы, перефразирование темы
|2-3 предложения
|Своё мнение с аргументацией
|Чёткая позиция + 2-3 аргумента
|2-3 абзаца
|Противоположная точка зрения с аргументацией
|Альтернативное мнение + 1-2 аргумента
|1-2 абзаца
|Почему вы не согласны с противоположной точкой зрения
|Опровержение противоположных аргументов
|1 абзац
|Заключение
|Обобщение, подтверждение своей позиции
|2-3 предложения
Важно понимать, что эссе на ЕГЭ — это не творческое сочинение в чистом виде. Это скорее демонстрация навыков следования формату, умения логично выстраивать аргументацию и корректно использовать лексико-грамматические средства английского языка.
Мария Петрова, старший экзаменатор ЕГЭ по английскому языку
Помню случай с одной ученицей, которая получила всего 5 баллов из 14 за эссе, несмотря на хороший уровень английского. Ее работа была наполнена красивыми оборотами и сложными конструкциями, но полностью игнорировала требуемую структуру. Когда мы разобрали критерии и требования, она переписала эссе, следуя плану — и набрала 13 баллов! "Я думала, что должна впечатлить проверяющих своим английским, но не понимала, что прежде всего они оценивают мое умение следовать инструкциям и логично выстраивать текст," — призналась она позже. Этот случай отлично иллюстрирует главное правило успешного эссе на ЕГЭ: следование формату важнее литературных амбиций.
Основные требования к эссе на ЕГЭ можно суммировать так:
- Строгое соблюдение предложенного плана и структуры
- Чёткость и ясность аргументации
- Логическая связность и использование средств логической связи
- Соблюдение нейтрального стиля
- Отсутствие сокращённых форм (don’t, isn’t, etc.)
- Разнообразие лексики и грамматических структур
- Соблюдение объёма (200-250 слов)
7 ключевых шагов написания идеального эссе
Подготовка и написание эссе на ЕГЭ по английскому можно разбить на 7 последовательных шагов, которые приведут вас к высокому баллу. Следуя этому алгоритму, вы сможете справиться с заданием даже в условиях экзаменационного стресса. 🧩
Шаг 1: Анализ задания и планирование
Потратьте 3-5 минут на внимательное прочтение задания. Определите формат эссе (мнение или за/против), выделите ключевые слова темы и продумайте свою позицию. Составьте краткий план, распределив аргументы по абзацам.
Шаг 2: Формулировка введения
Напишите введение, перефразируя тему задания (не копируйте формулировку дословно!). Представьте проблему как спорный вопрос и укажите на существование разных точек зрения. Завершите введение чётким тезисом, выражающим вашу позицию.
Шаг 3: Разработка основной аргументации
Сформулируйте 2-3 весомых аргумента в поддержку своего мнения. Каждый аргумент должен быть подкреплён примером, статистикой или логическим обоснованием. Используйте средства логической связи для плавных переходов между идеями.
Шаг 4: Представление противоположной точки зрения
Изложите противоположное мнение, используя вводные конструкции типа "However, some people believe that..." или "On the other hand, there is an opinion that...". Приведите 1-2 аргумента сторонников этой позиции.
Шаг 5: Опровержение противоположных аргументов
Объясните, почему вы не согласны с противоположной точкой зрения. Здесь важно не просто повторить свои аргументы, а именно указать на слабости или ограничения противоположной позиции.
Шаг 6: Написание заключения
Подведите итог дискуссии, подтверждая свою позицию. Не вводите новых аргументов, а обобщите уже сказанное. Заключение должно логически завершать эссе и оставлять впечатление завершённости.
Шаг 7: Проверка и редактирование
Выделите 5-7 минут на проверку написанного. Убедитесь, что:
- Все пункты плана раскрыты
- Текст логически связан средствами связи
- Отсутствуют повторы слов и грамматические ошибки
- Соблюдён нейтральный стиль (нет сокращений, разговорных выражений)
- Объём соответствует требованиям (200-250 слов)
Александр Николаев, преподаватель подготовки к международным экзаменам
Мой ученик Михаил всегда писал содержательные эссе, но регулярно получал низкие баллы за организацию текста. Мы решили применить метод "семи шагов" с таймингом для каждого этапа. На первой тренировке Михаил потратил целых 15 минут только на обдумывание темы — и в итоге не успел написать заключение.
На второй тренировке мы строго контролировали время: 5 минут на анализ и планирование, 3 минуты на введение, по 7 минут на основную часть, 5 минут на противоположное мнение, 3 минуты на его опровержение, 3 минуты на заключение и 5 минут на проверку.
"Сначала я сопротивлялся таким жёстким временным рамкам, — рассказал потом Михаил. — Казалось, что это сковывает творчество. Но когда я увидел, что мои тексты стали более структурированными и я стал укладываться в отведённое время, понял ценность такого подхода". На пробном ЕГЭ он получил 13 из 14 баллов за эссе, а на реальном экзамене — максимальные 14 баллов.
Структура успешного эссе: от первого до последнего слова
Правильная структура эссе — это 50% успеха при выполнении задания 40 на ЕГЭ по английскому языку. Рассмотрим подробно каждый элемент успешного эссе с примерами и речевыми клише, которые помогут вам создать безупречный текст. ⚙️
Введение (Introduction)
Задачи введения:
- Перефразировать тему (не копировать формулировку задания)
- Обозначить проблему как дискуссионную
- Представить свою позицию
Полезные клише для введения:
- Nowadays, the issue of ... is widely discussed.
- ... is a subject of heated debate.
- People often disagree whether...
- In my opinion, ...
- I strongly believe that...
Основная часть: собственное мнение (Body paragraph 1-2)
Структура каждого абзаца основной части:
- Тезис (главная мысль абзаца)
- Аргумент или доказательство
- Пример или пояснение
- Микровывод (опционально)
Полезные клише для аргументации:
- Firstly, ... / Secondly, ... / Finally, ...
- One reason for this is...
- Another argument in favor of... is...
- For instance, ... / For example, ...
- This clearly demonstrates that...
Противоположная точка зрения (Body paragraph 3)
Структура абзаца с противоположной точкой зрения:
- Указание на существование иного мнения
- Формулировка противоположной позиции
- 1-2 аргумента сторонников этой позиции
Полезные клише:
- However, some people believe that...
- On the other hand, there is an opinion that...
- Opponents of this view claim that...
- They argue that...
- Another point they make is...
Опровержение противоположного мнения (Body paragraph 4)
Структура абзаца с опровержением:
- Указание на несогласие с противоположной позицией
- Объяснение причин несогласия
- Критика аргументов противоположной стороны
Полезные клише:
- Nevertheless, I cannot agree with this point of view because...
- These arguments are not convincing because...
- While this view has some merit, it overlooks the fact that...
- The problem with this reasoning is...
- This argument fails to consider...
Заключение (Conclusion)
Задачи заключения:
- Подтвердить свою позицию
- Обобщить основные аргументы
- Дать общую оценку проблеме (опционально)
Полезные клише для заключения:
- To sum up, ...
- In conclusion, I would like to reiterate that...
- Taking everything into consideration, ...
- All things considered, ...
- The issue will remain important for years to come.
Пример структуры эссе на тему: "Some people think that all teenagers should do unpaid work to help the community. Do you agree or disagree?"
|Часть эссе
|Содержание
|Примерное количество предложений
|Введение
|Перефразирование темы: Community service for teenagers is a topic that generates diverse opinions.<br>Представление собственной позиции: In my opinion, voluntary work should not be mandatory for all adolescents.
|2-3
|Собственное мнение (1-й аргумент)
|Firstly, obligatory unpaid work may interfere with teenagers' educational progress.<br>Example: Students often have heavy academic workloads and need time for studying.
|3-4
|Собственное мнение (2-й аргумент)
|Secondly, forced community service defeats the purpose of volunteering.<br>Example: True volunteering comes from genuine desire to help, not from obligation.
|3-4
|Противоположное мнение
|However, some people believe that mandatory community service teaches responsibility.<br>They argue that it helps teenagers develop empathy and social awareness.
|2-3
|Опровержение
|Nevertheless, I disagree with this view because valuable life skills can be taught through other means.<br>Forcing teenagers to volunteer may actually create resentment toward community service.
|2-3
|Заключение
|In conclusion, while community service has benefits, it should remain voluntary for teenagers.<br>Encouraging rather than mandating participation would yield more positive results.
|2-3
Критерии оценивания эссе и как набрать максимум баллов
Знание критериев оценивания эссе — ключевой фактор успеха на ЕГЭ по английскому языку. Эксперты оценивают эссе по пяти критериям, каждый из которых имеет свой вес в итоговой оценке. Понимание этих критериев позволит вам осознанно работать над каждым аспектом вашего текста. 🎯
Критерий 1: Решение коммуникативной задачи (РКЗ) — макс. 3 балла
Этот критерий оценивает содержательную сторону эссе:
- Соответствие теме и формату задания
- Наличие всех пунктов плана
- Адекватность и развёрнутость аргументов
- Соблюдение нейтрального стиля
- Соблюдение требуемого объёма (200-250 слов)
Важно: если по критерию РКЗ вы получаете 0 баллов, всё эссе оценивается в 0 баллов!
Критерий 2: Организация текста — макс. 3 балла
Оценивается структура и логика изложения:
- Деление текста на абзацы в соответствии с планом
- Использование средств логической связи
- Логичность в развитии мыслей
- Соблюдение формата эссе (введение, основная часть, заключение)
Критерий 3: Лексика — макс. 3 балла
Оценивается словарный запас:
- Разнообразие используемой лексики
- Соответствие лексики теме и проблематике
- Правильность словоупотребления
- Отсутствие повторов и примитивной лексики
Критерий 4: Грамматика — макс. 3 балла
Оценивается грамматическая сторона речи:
- Разнообразие грамматических конструкций
- Сложность используемых структур
- Правильность грамматического оформления
- Отсутствие элементарных ошибок
Критерий 5: Орфография и пунктуация — макс. 2 балла
Оценивается правильность написания слов и расстановки знаков препинания:
- Соблюдение правил орфографии
- Правильное использование знаков препинания
- Отсутствие опечаток
Чтобы набрать максимальные баллы, необходимо сосредоточиться на каждом из критериев. Вот стратегии для получения высших оценок:
Стратегии получения максимальных баллов:
По критерию РКЗ:
- Строго следуйте плану из задания, выделяя каждый пункт в отдельный абзац
- Приводите развёрнутые и убедительные аргументы (минимум 2 в поддержку своей позиции)
- Избегайте неформальных выражений и сокращений
- Контролируйте объём (слишком короткое или длинное эссе теряет баллы)
По критерию организации:
- Используйте минимум 5 абзацев (введение, 2+ абзаца основной части, противоположное мнение, опровержение, заключение)
- Применяйте разнообразные средства логической связи (firstly, furthermore, however, nevertheless, in conclusion)
- Обеспечьте плавные переходы между абзацами и внутри них
По критерию лексики:
- Используйте тематическую лексику, соответствующую заданию
- Демонстрируйте владение синонимами, избегая повторов
- Применяйте идиоматические выражения и устойчивые сочетания
- Используйте академические коллокации (provide evidence, conduct research, significant impact)
По критерию грамматики:
- Используйте разнообразные грамматические структуры (условные предложения, пассивный залог, герундий, инфинитивы)
- Стройте сложные предложения с придаточными
- Правильно применяйте видо-временные формы глаголов
- Проверяйте согласование подлежащего и сказуемого
По критерию орфографии и пунктуации:
- Внимательно проверяйте написание слов, особенно сложных или длинных
- Правильно используйте запятые в сложных предложениях
- Следите за правописанием часто используемых слов
- Уделите время финальной проверке текста
Частые ошибки в эссе ЕГЭ и способы их избежать
Даже хорошо подготовленные выпускники допускают ошибки при написании эссе на ЕГЭ по английскому языку. Зная эти типичные ошибки и понимая, как их избежать, вы сможете существенно повысить свой результат. Разберем основные "подводные камни" и стратегии их преодоления. ⚠️
Ошибки в структуре и содержании
Игнорирование плана из задания Многие выпускники пишут эссе по своему плану, игнорируя предложенную структуру. Как избежать: Выпишите пункты плана из задания и используйте их как заголовки для каждого абзаца, которые потом удалите.
Отсутствие чёткого мнения Нечёткая или противоречивая позиция автора создаёт впечатление несогласованности текста. Как избежать: Сформулируйте свою позицию предельно ясно во введении и последовательно придерживайтесь её на протяжении всего эссе.
Слабая аргументация Часто аргументы сводятся к простому перефразированию тезиса или являются слишком общими. Как избежать: Подкрепляйте каждый аргумент примером, статистикой или логическим обоснованием. Аргумент = тезис + доказательство + пример.
Отсутствие опровержения противоположной точки зрения Многие просто представляют противоположное мнение, но забывают его опровергнуть. Как избежать: Выделите отдельный абзац для объяснения, почему вы не согласны с противоположным мнением, используя фразы "However, I cannot agree because..."
Несоответствие объёму Слишком короткое (менее 180 слов) или слишком длинное (более 275 слов) эссе ведет к снижению баллов. Как избежать: Тренируйтесь писать тексты нужного объёма, подсчитывая количество слов в каждом абзаце.
Языковые ошибки
Использование неформального стиля Применение сокращённых форм (don’t, isn’t), разговорных выражений или личных историй нарушает формат академического эссе. Как избежать: Используйте полные формы глаголов и придерживайтесь нейтрального академического стиля.
Лексические повторы Многократное использование одних и тех же слов и выражений обедняет текст. Как избежать: Создайте словарь синонимов к часто используемым словам (important – crucial, significant, essential) и применяйте их в тексте.
Грамматический примитивизм Использование только простых предложений и базовых конструкций ограничивает оценку по критерию грамматики. Как избежать: Включайте в текст разнообразные грамматические структуры: условные предложения разных типов, герундиальные и инфинитивные обороты, пассивный залог.
Ошибки в средствах логической связи Неправильное использование или отсутствие связующих элементов нарушает логику изложения. Как избежать: Составьте список связок для каждой части эссе и используйте их разнообразно.
Неточное словоупотребление Использование слов в неверном значении или неподходящем контексте создаёт неясность. Как избежать: Используйте только те слова и выражения, в значении которых вы уверены. Запоминайте слова в контексте, а не изолированно.
Технические ошибки
Нечёткое деление на абзацы Слияние разных пунктов плана в один абзац или, наоборот, чрезмерное дробление текста. Как избежать: Следуйте правилу "один пункт плана – один абзац" и делайте чёткие визуальные отступы между абзацами.
Игнорирование времени на проверку Многие ошибки возникают из-за отсутствия финальной проверки текста. Как избежать: Оставляйте минимум 5 минут на проверку, читая текст "задом наперёд" (от последнего предложения к первому) для выявления опечаток и грамматических ошибок.
Дословное копирование формулировки задания Эксперты снижают баллы за отсутствие перефразирования в введении. Как избежать: Потренируйтесь перефразировать различные темы, используя синонимы и меняя структуру предложений.
Подготовка к написанию эссе на ЕГЭ по английскому языка требует системного подхода и регулярной практики. Следуя описанным семи шагам, вы трансформируете хаотичный процесс создания текста в четкую, воспроизводимую методику. Помните: ключ к успеху — не врожденный талант к письму, а усвоенный алгоритм действий, позволяющий даже в стрессовой ситуации экзамена создать структурированный, логичный и грамматически правильный текст. Тренируйтесь писать эссе на время, анализируйте свои ошибки и постоянно расширяйте словарный запас — и высокий балл станет закономерным результатом вашей подготовки.