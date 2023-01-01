7 шагов к идеальному эссе на ЕГЭ по английскому: секреты успеха
7 шагов к идеальному эссе на ЕГЭ по английскому: секреты успеха

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Для кого эта статья:

  • Учащиеся, готовящиеся к ЕГЭ по английскому языку
  • Преподаватели английского языка и репетиторы

  • Родители школьников, заинтересованные в успешной подготовке к экзаменам

    Написать эссе на ЕГЭ по английскому — задача, которая вызывает дрожь даже у хорошо подготовленных учеников. Как структурировать мысли? Что писать во введении? Как избежать типичных ошибок? Ежегодно более 70% выпускников теряют баллы именно в этом задании. Но с правильным подходом эссе может стать вашим преимуществом, а не препятствием! 📝 Освоив 7 проверенных шагов, вы не только повысите свой балл, но и приобретете навык, полезный для дальнейшей учебы и работы. Готовы превратить свое эссе в билет к высокому результату на ЕГЭ?

Эссе на ЕГЭ по английскому: особенности и требования

Эссе в формате ЕГЭ по английскому языку — это письменное высказывание с элементами рассуждения объемом 200-250 слов. Задание 40 оценивается максимум в 14 баллов и требует от выпускников умения выразить свою точку зрения на предложенную проблему, представить противоположное мнение и аргументировать свою позицию.

Существуют два формата эссе на ЕГЭ по английскому языку:

  • «Ваше мнение» (opinion essay) — требует выражения личной позиции с аргументацией
  • «За и против» (for and against essay) — предполагает рассмотрение аргументов с обеих сторон и формулировку собственной позиции

Независимо от формата, экзаменуемые должны строго следовать предложенному плану:

Структурный элемент Содержание Примерный объём
Введение Постановка проблемы, перефразирование темы 2-3 предложения
Своё мнение с аргументацией Чёткая позиция + 2-3 аргумента 2-3 абзаца
Противоположная точка зрения с аргументацией Альтернативное мнение + 1-2 аргумента 1-2 абзаца
Почему вы не согласны с противоположной точкой зрения Опровержение противоположных аргументов 1 абзац
Заключение Обобщение, подтверждение своей позиции 2-3 предложения

Важно понимать, что эссе на ЕГЭ — это не творческое сочинение в чистом виде. Это скорее демонстрация навыков следования формату, умения логично выстраивать аргументацию и корректно использовать лексико-грамматические средства английского языка.

Мария Петрова, старший экзаменатор ЕГЭ по английскому языку

Помню случай с одной ученицей, которая получила всего 5 баллов из 14 за эссе, несмотря на хороший уровень английского. Ее работа была наполнена красивыми оборотами и сложными конструкциями, но полностью игнорировала требуемую структуру. Когда мы разобрали критерии и требования, она переписала эссе, следуя плану — и набрала 13 баллов! "Я думала, что должна впечатлить проверяющих своим английским, но не понимала, что прежде всего они оценивают мое умение следовать инструкциям и логично выстраивать текст," — призналась она позже. Этот случай отлично иллюстрирует главное правило успешного эссе на ЕГЭ: следование формату важнее литературных амбиций.

Основные требования к эссе на ЕГЭ можно суммировать так:

  • Строгое соблюдение предложенного плана и структуры
  • Чёткость и ясность аргументации
  • Логическая связность и использование средств логической связи
  • Соблюдение нейтрального стиля
  • Отсутствие сокращённых форм (don’t, isn’t, etc.)
  • Разнообразие лексики и грамматических структур
  • Соблюдение объёма (200-250 слов)
Пошаговый план для смены профессии

7 ключевых шагов написания идеального эссе

Подготовка и написание эссе на ЕГЭ по английскому можно разбить на 7 последовательных шагов, которые приведут вас к высокому баллу. Следуя этому алгоритму, вы сможете справиться с заданием даже в условиях экзаменационного стресса. 🧩

Шаг 1: Анализ задания и планирование

Потратьте 3-5 минут на внимательное прочтение задания. Определите формат эссе (мнение или за/против), выделите ключевые слова темы и продумайте свою позицию. Составьте краткий план, распределив аргументы по абзацам.

Шаг 2: Формулировка введения

Напишите введение, перефразируя тему задания (не копируйте формулировку дословно!). Представьте проблему как спорный вопрос и укажите на существование разных точек зрения. Завершите введение чётким тезисом, выражающим вашу позицию.

Шаг 3: Разработка основной аргументации

Сформулируйте 2-3 весомых аргумента в поддержку своего мнения. Каждый аргумент должен быть подкреплён примером, статистикой или логическим обоснованием. Используйте средства логической связи для плавных переходов между идеями.

Шаг 4: Представление противоположной точки зрения

Изложите противоположное мнение, используя вводные конструкции типа "However, some people believe that..." или "On the other hand, there is an opinion that...". Приведите 1-2 аргумента сторонников этой позиции.

Шаг 5: Опровержение противоположных аргументов

Объясните, почему вы не согласны с противоположной точкой зрения. Здесь важно не просто повторить свои аргументы, а именно указать на слабости или ограничения противоположной позиции.

Шаг 6: Написание заключения

Подведите итог дискуссии, подтверждая свою позицию. Не вводите новых аргументов, а обобщите уже сказанное. Заключение должно логически завершать эссе и оставлять впечатление завершённости.

Шаг 7: Проверка и редактирование

Выделите 5-7 минут на проверку написанного. Убедитесь, что:

  • Все пункты плана раскрыты
  • Текст логически связан средствами связи
  • Отсутствуют повторы слов и грамматические ошибки
  • Соблюдён нейтральный стиль (нет сокращений, разговорных выражений)
  • Объём соответствует требованиям (200-250 слов)

Александр Николаев, преподаватель подготовки к международным экзаменам

Мой ученик Михаил всегда писал содержательные эссе, но регулярно получал низкие баллы за организацию текста. Мы решили применить метод "семи шагов" с таймингом для каждого этапа. На первой тренировке Михаил потратил целых 15 минут только на обдумывание темы — и в итоге не успел написать заключение.

На второй тренировке мы строго контролировали время: 5 минут на анализ и планирование, 3 минуты на введение, по 7 минут на основную часть, 5 минут на противоположное мнение, 3 минуты на его опровержение, 3 минуты на заключение и 5 минут на проверку.

"Сначала я сопротивлялся таким жёстким временным рамкам, — рассказал потом Михаил. — Казалось, что это сковывает творчество. Но когда я увидел, что мои тексты стали более структурированными и я стал укладываться в отведённое время, понял ценность такого подхода". На пробном ЕГЭ он получил 13 из 14 баллов за эссе, а на реальном экзамене — максимальные 14 баллов.

Структура успешного эссе: от первого до последнего слова

Правильная структура эссе — это 50% успеха при выполнении задания 40 на ЕГЭ по английскому языку. Рассмотрим подробно каждый элемент успешного эссе с примерами и речевыми клише, которые помогут вам создать безупречный текст. ⚙️

Введение (Introduction)

Задачи введения:

  • Перефразировать тему (не копировать формулировку задания)
  • Обозначить проблему как дискуссионную
  • Представить свою позицию

Полезные клише для введения:

  • Nowadays, the issue of ... is widely discussed.
  • ... is a subject of heated debate.
  • People often disagree whether...
  • In my opinion, ...
  • I strongly believe that...

Основная часть: собственное мнение (Body paragraph 1-2)

Структура каждого абзаца основной части:

  • Тезис (главная мысль абзаца)
  • Аргумент или доказательство
  • Пример или пояснение
  • Микровывод (опционально)

Полезные клише для аргументации:

  • Firstly, ... / Secondly, ... / Finally, ...
  • One reason for this is...
  • Another argument in favor of... is...
  • For instance, ... / For example, ...
  • This clearly demonstrates that...

Противоположная точка зрения (Body paragraph 3)

Структура абзаца с противоположной точкой зрения:

  • Указание на существование иного мнения
  • Формулировка противоположной позиции
  • 1-2 аргумента сторонников этой позиции

Полезные клише:

  • However, some people believe that...
  • On the other hand, there is an opinion that...
  • Opponents of this view claim that...
  • They argue that...
  • Another point they make is...

Опровержение противоположного мнения (Body paragraph 4)

Структура абзаца с опровержением:

  • Указание на несогласие с противоположной позицией
  • Объяснение причин несогласия
  • Критика аргументов противоположной стороны

Полезные клише:

  • Nevertheless, I cannot agree with this point of view because...
  • These arguments are not convincing because...
  • While this view has some merit, it overlooks the fact that...
  • The problem with this reasoning is...
  • This argument fails to consider...

Заключение (Conclusion)

Задачи заключения:

  • Подтвердить свою позицию
  • Обобщить основные аргументы
  • Дать общую оценку проблеме (опционально)

Полезные клише для заключения:

  • To sum up, ...
  • In conclusion, I would like to reiterate that...
  • Taking everything into consideration, ...
  • All things considered, ...
  • The issue will remain important for years to come.

Пример структуры эссе на тему: "Some people think that all teenagers should do unpaid work to help the community. Do you agree or disagree?"

Часть эссе Содержание Примерное количество предложений
Введение Перефразирование темы: Community service for teenagers is a topic that generates diverse opinions.<br>Представление собственной позиции: In my opinion, voluntary work should not be mandatory for all adolescents. 2-3
Собственное мнение (1-й аргумент) Firstly, obligatory unpaid work may interfere with teenagers' educational progress.<br>Example: Students often have heavy academic workloads and need time for studying. 3-4
Собственное мнение (2-й аргумент) Secondly, forced community service defeats the purpose of volunteering.<br>Example: True volunteering comes from genuine desire to help, not from obligation. 3-4
Противоположное мнение However, some people believe that mandatory community service teaches responsibility.<br>They argue that it helps teenagers develop empathy and social awareness. 2-3
Опровержение Nevertheless, I disagree with this view because valuable life skills can be taught through other means.<br>Forcing teenagers to volunteer may actually create resentment toward community service. 2-3
Заключение In conclusion, while community service has benefits, it should remain voluntary for teenagers.<br>Encouraging rather than mandating participation would yield more positive results. 2-3

Критерии оценивания эссе и как набрать максимум баллов

Знание критериев оценивания эссе — ключевой фактор успеха на ЕГЭ по английскому языку. Эксперты оценивают эссе по пяти критериям, каждый из которых имеет свой вес в итоговой оценке. Понимание этих критериев позволит вам осознанно работать над каждым аспектом вашего текста. 🎯

Критерий 1: Решение коммуникативной задачи (РКЗ) — макс. 3 балла

Этот критерий оценивает содержательную сторону эссе:

  • Соответствие теме и формату задания
  • Наличие всех пунктов плана
  • Адекватность и развёрнутость аргументов
  • Соблюдение нейтрального стиля
  • Соблюдение требуемого объёма (200-250 слов)

Важно: если по критерию РКЗ вы получаете 0 баллов, всё эссе оценивается в 0 баллов!

Критерий 2: Организация текста — макс. 3 балла

Оценивается структура и логика изложения:

  • Деление текста на абзацы в соответствии с планом
  • Использование средств логической связи
  • Логичность в развитии мыслей
  • Соблюдение формата эссе (введение, основная часть, заключение)

Критерий 3: Лексика — макс. 3 балла

Оценивается словарный запас:

  • Разнообразие используемой лексики
  • Соответствие лексики теме и проблематике
  • Правильность словоупотребления
  • Отсутствие повторов и примитивной лексики

Критерий 4: Грамматика — макс. 3 балла

Оценивается грамматическая сторона речи:

  • Разнообразие грамматических конструкций
  • Сложность используемых структур
  • Правильность грамматического оформления
  • Отсутствие элементарных ошибок

Критерий 5: Орфография и пунктуация — макс. 2 балла

Оценивается правильность написания слов и расстановки знаков препинания:

  • Соблюдение правил орфографии
  • Правильное использование знаков препинания
  • Отсутствие опечаток

Чтобы набрать максимальные баллы, необходимо сосредоточиться на каждом из критериев. Вот стратегии для получения высших оценок:

Стратегии получения максимальных баллов:

  1. По критерию РКЗ:

    • Строго следуйте плану из задания, выделяя каждый пункт в отдельный абзац
    • Приводите развёрнутые и убедительные аргументы (минимум 2 в поддержку своей позиции)
    • Избегайте неформальных выражений и сокращений
    • Контролируйте объём (слишком короткое или длинное эссе теряет баллы)

  2. По критерию организации:

    • Используйте минимум 5 абзацев (введение, 2+ абзаца основной части, противоположное мнение, опровержение, заключение)
    • Применяйте разнообразные средства логической связи (firstly, furthermore, however, nevertheless, in conclusion)
    • Обеспечьте плавные переходы между абзацами и внутри них

  3. По критерию лексики:

    • Используйте тематическую лексику, соответствующую заданию
    • Демонстрируйте владение синонимами, избегая повторов
    • Применяйте идиоматические выражения и устойчивые сочетания
    • Используйте академические коллокации (provide evidence, conduct research, significant impact)

  4. По критерию грамматики:

    • Используйте разнообразные грамматические структуры (условные предложения, пассивный залог, герундий, инфинитивы)
    • Стройте сложные предложения с придаточными
    • Правильно применяйте видо-временные формы глаголов
    • Проверяйте согласование подлежащего и сказуемого

  5. По критерию орфографии и пунктуации:

    • Внимательно проверяйте написание слов, особенно сложных или длинных
    • Правильно используйте запятые в сложных предложениях
    • Следите за правописанием часто используемых слов
    • Уделите время финальной проверке текста

Частые ошибки в эссе ЕГЭ и способы их избежать

Даже хорошо подготовленные выпускники допускают ошибки при написании эссе на ЕГЭ по английскому языку. Зная эти типичные ошибки и понимая, как их избежать, вы сможете существенно повысить свой результат. Разберем основные "подводные камни" и стратегии их преодоления. ⚠️

Ошибки в структуре и содержании

  1. Игнорирование плана из задания Многие выпускники пишут эссе по своему плану, игнорируя предложенную структуру. Как избежать: Выпишите пункты плана из задания и используйте их как заголовки для каждого абзаца, которые потом удалите.

  2. Отсутствие чёткого мнения Нечёткая или противоречивая позиция автора создаёт впечатление несогласованности текста. Как избежать: Сформулируйте свою позицию предельно ясно во введении и последовательно придерживайтесь её на протяжении всего эссе.

  3. Слабая аргументация Часто аргументы сводятся к простому перефразированию тезиса или являются слишком общими. Как избежать: Подкрепляйте каждый аргумент примером, статистикой или логическим обоснованием. Аргумент = тезис + доказательство + пример.

  4. Отсутствие опровержения противоположной точки зрения Многие просто представляют противоположное мнение, но забывают его опровергнуть. Как избежать: Выделите отдельный абзац для объяснения, почему вы не согласны с противоположным мнением, используя фразы "However, I cannot agree because..."

  5. Несоответствие объёму Слишком короткое (менее 180 слов) или слишком длинное (более 275 слов) эссе ведет к снижению баллов. Как избежать: Тренируйтесь писать тексты нужного объёма, подсчитывая количество слов в каждом абзаце.

Языковые ошибки

  1. Использование неформального стиля Применение сокращённых форм (don’t, isn’t), разговорных выражений или личных историй нарушает формат академического эссе. Как избежать: Используйте полные формы глаголов и придерживайтесь нейтрального академического стиля.

  2. Лексические повторы Многократное использование одних и тех же слов и выражений обедняет текст. Как избежать: Создайте словарь синонимов к часто используемым словам (important – crucial, significant, essential) и применяйте их в тексте.

  3. Грамматический примитивизм Использование только простых предложений и базовых конструкций ограничивает оценку по критерию грамматики. Как избежать: Включайте в текст разнообразные грамматические структуры: условные предложения разных типов, герундиальные и инфинитивные обороты, пассивный залог.

  4. Ошибки в средствах логической связи Неправильное использование или отсутствие связующих элементов нарушает логику изложения. Как избежать: Составьте список связок для каждой части эссе и используйте их разнообразно.

  5. Неточное словоупотребление Использование слов в неверном значении или неподходящем контексте создаёт неясность. Как избежать: Используйте только те слова и выражения, в значении которых вы уверены. Запоминайте слова в контексте, а не изолированно.

Технические ошибки

  1. Нечёткое деление на абзацы Слияние разных пунктов плана в один абзац или, наоборот, чрезмерное дробление текста. Как избежать: Следуйте правилу "один пункт плана – один абзац" и делайте чёткие визуальные отступы между абзацами.

  2. Игнорирование времени на проверку Многие ошибки возникают из-за отсутствия финальной проверки текста. Как избежать: Оставляйте минимум 5 минут на проверку, читая текст "задом наперёд" (от последнего предложения к первому) для выявления опечаток и грамматических ошибок.

  3. Дословное копирование формулировки задания Эксперты снижают баллы за отсутствие перефразирования в введении. Как избежать: Потренируйтесь перефразировать различные темы, используя синонимы и меняя структуру предложений.

Подготовка к написанию эссе на ЕГЭ по английскому языка требует системного подхода и регулярной практики. Следуя описанным семи шагам, вы трансформируете хаотичный процесс создания текста в четкую, воспроизводимую методику. Помните: ключ к успеху — не врожденный талант к письму, а усвоенный алгоритм действий, позволяющий даже в стрессовой ситуации экзамена создать структурированный, логичный и грамматически правильный текст. Тренируйтесь писать эссе на время, анализируйте свои ошибки и постоянно расширяйте словарный запас — и высокий балл станет закономерным результатом вашей подготовки.

