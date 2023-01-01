7 шагов к идеальному эссе на ЕГЭ по английскому: секреты успеха

Для кого эта статья:

Учащиеся, готовящиеся к ЕГЭ по английскому языку

Преподаватели английского языка и репетиторы

Написать эссе на ЕГЭ по английскому — задача, которая вызывает дрожь даже у хорошо подготовленных учеников. Как структурировать мысли? Что писать во введении? Как избежать типичных ошибок? Ежегодно более 70% выпускников теряют баллы именно в этом задании. Но с правильным подходом эссе может стать вашим преимуществом, а не препятствием! 📝 Освоив 7 проверенных шагов, вы не только повысите свой балл, но и приобретете навык, полезный для дальнейшей учебы и работы. Готовы превратить свое эссе в билет к высокому результату на ЕГЭ?

Эссе на ЕГЭ по английскому: особенности и требования

Эссе в формате ЕГЭ по английскому языку — это письменное высказывание с элементами рассуждения объемом 200-250 слов. Задание 40 оценивается максимум в 14 баллов и требует от выпускников умения выразить свою точку зрения на предложенную проблему, представить противоположное мнение и аргументировать свою позицию.

Существуют два формата эссе на ЕГЭ по английскому языку:

«Ваше мнение» (opinion essay) — требует выражения личной позиции с аргументацией

«За и против» (for and against essay) — предполагает рассмотрение аргументов с обеих сторон и формулировку собственной позиции

Независимо от формата, экзаменуемые должны строго следовать предложенному плану:

Структурный элемент Содержание Примерный объём Введение Постановка проблемы, перефразирование темы 2-3 предложения Своё мнение с аргументацией Чёткая позиция + 2-3 аргумента 2-3 абзаца Противоположная точка зрения с аргументацией Альтернативное мнение + 1-2 аргумента 1-2 абзаца Почему вы не согласны с противоположной точкой зрения Опровержение противоположных аргументов 1 абзац Заключение Обобщение, подтверждение своей позиции 2-3 предложения

Важно понимать, что эссе на ЕГЭ — это не творческое сочинение в чистом виде. Это скорее демонстрация навыков следования формату, умения логично выстраивать аргументацию и корректно использовать лексико-грамматические средства английского языка.

Мария Петрова, старший экзаменатор ЕГЭ по английскому языку

Помню случай с одной ученицей, которая получила всего 5 баллов из 14 за эссе, несмотря на хороший уровень английского. Ее работа была наполнена красивыми оборотами и сложными конструкциями, но полностью игнорировала требуемую структуру. Когда мы разобрали критерии и требования, она переписала эссе, следуя плану — и набрала 13 баллов! "Я думала, что должна впечатлить проверяющих своим английским, но не понимала, что прежде всего они оценивают мое умение следовать инструкциям и логично выстраивать текст," — призналась она позже. Этот случай отлично иллюстрирует главное правило успешного эссе на ЕГЭ: следование формату важнее литературных амбиций.

Основные требования к эссе на ЕГЭ можно суммировать так:

Строгое соблюдение предложенного плана и структуры

Чёткость и ясность аргументации

Логическая связность и использование средств логической связи

Соблюдение нейтрального стиля

Отсутствие сокращённых форм (don’t, isn’t, etc.)

Разнообразие лексики и грамматических структур

Соблюдение объёма (200-250 слов)

7 ключевых шагов написания идеального эссе

Подготовка и написание эссе на ЕГЭ по английскому можно разбить на 7 последовательных шагов, которые приведут вас к высокому баллу. Следуя этому алгоритму, вы сможете справиться с заданием даже в условиях экзаменационного стресса. 🧩

Шаг 1: Анализ задания и планирование

Потратьте 3-5 минут на внимательное прочтение задания. Определите формат эссе (мнение или за/против), выделите ключевые слова темы и продумайте свою позицию. Составьте краткий план, распределив аргументы по абзацам.

Шаг 2: Формулировка введения

Напишите введение, перефразируя тему задания (не копируйте формулировку дословно!). Представьте проблему как спорный вопрос и укажите на существование разных точек зрения. Завершите введение чётким тезисом, выражающим вашу позицию.

Шаг 3: Разработка основной аргументации

Сформулируйте 2-3 весомых аргумента в поддержку своего мнения. Каждый аргумент должен быть подкреплён примером, статистикой или логическим обоснованием. Используйте средства логической связи для плавных переходов между идеями.

Шаг 4: Представление противоположной точки зрения

Изложите противоположное мнение, используя вводные конструкции типа "However, some people believe that..." или "On the other hand, there is an opinion that...". Приведите 1-2 аргумента сторонников этой позиции.

Шаг 5: Опровержение противоположных аргументов

Объясните, почему вы не согласны с противоположной точкой зрения. Здесь важно не просто повторить свои аргументы, а именно указать на слабости или ограничения противоположной позиции.

Шаг 6: Написание заключения

Подведите итог дискуссии, подтверждая свою позицию. Не вводите новых аргументов, а обобщите уже сказанное. Заключение должно логически завершать эссе и оставлять впечатление завершённости.

Шаг 7: Проверка и редактирование

Выделите 5-7 минут на проверку написанного. Убедитесь, что:

Все пункты плана раскрыты

Текст логически связан средствами связи

Отсутствуют повторы слов и грамматические ошибки

Соблюдён нейтральный стиль (нет сокращений, разговорных выражений)

Объём соответствует требованиям (200-250 слов)

Александр Николаев, преподаватель подготовки к международным экзаменам

Мой ученик Михаил всегда писал содержательные эссе, но регулярно получал низкие баллы за организацию текста. Мы решили применить метод "семи шагов" с таймингом для каждого этапа. На первой тренировке Михаил потратил целых 15 минут только на обдумывание темы — и в итоге не успел написать заключение.

На второй тренировке мы строго контролировали время: 5 минут на анализ и планирование, 3 минуты на введение, по 7 минут на основную часть, 5 минут на противоположное мнение, 3 минуты на его опровержение, 3 минуты на заключение и 5 минут на проверку.

"Сначала я сопротивлялся таким жёстким временным рамкам, — рассказал потом Михаил. — Казалось, что это сковывает творчество. Но когда я увидел, что мои тексты стали более структурированными и я стал укладываться в отведённое время, понял ценность такого подхода". На пробном ЕГЭ он получил 13 из 14 баллов за эссе, а на реальном экзамене — максимальные 14 баллов.

Структура успешного эссе: от первого до последнего слова

Правильная структура эссе — это 50% успеха при выполнении задания 40 на ЕГЭ по английскому языку. Рассмотрим подробно каждый элемент успешного эссе с примерами и речевыми клише, которые помогут вам создать безупречный текст. ⚙️

Введение (Introduction)

Задачи введения:

Перефразировать тему (не копировать формулировку задания)

Обозначить проблему как дискуссионную

Представить свою позицию

Полезные клише для введения:

Nowadays, the issue of ... is widely discussed.

... is a subject of heated debate.

People often disagree whether...

In my opinion, ...

I strongly believe that...

Основная часть: собственное мнение (Body paragraph 1-2)

Структура каждого абзаца основной части:

Тезис (главная мысль абзаца)

Аргумент или доказательство

Пример или пояснение

Микровывод (опционально)

Полезные клише для аргументации:

Firstly, ... / Secondly, ... / Finally, ...

One reason for this is...

Another argument in favor of... is...

For instance, ... / For example, ...

This clearly demonstrates that...

Противоположная точка зрения (Body paragraph 3)

Структура абзаца с противоположной точкой зрения:

Указание на существование иного мнения

Формулировка противоположной позиции

1-2 аргумента сторонников этой позиции

Полезные клише:

However, some people believe that...

On the other hand, there is an opinion that...

Opponents of this view claim that...

They argue that...

Another point they make is...

Опровержение противоположного мнения (Body paragraph 4)

Структура абзаца с опровержением:

Указание на несогласие с противоположной позицией

Объяснение причин несогласия

Критика аргументов противоположной стороны

Полезные клише:

Nevertheless, I cannot agree with this point of view because...

These arguments are not convincing because...

While this view has some merit, it overlooks the fact that...

The problem with this reasoning is...

This argument fails to consider...

Заключение (Conclusion)

Задачи заключения:

Подтвердить свою позицию

Обобщить основные аргументы

Дать общую оценку проблеме (опционально)

Полезные клише для заключения:

To sum up, ...

In conclusion, I would like to reiterate that...

Taking everything into consideration, ...

All things considered, ...

The issue will remain important for years to come.

Пример структуры эссе на тему: "Some people think that all teenagers should do unpaid work to help the community. Do you agree or disagree?"

Часть эссе Содержание Примерное количество предложений Введение Перефразирование темы: Community service for teenagers is a topic that generates diverse opinions.<br>Представление собственной позиции: In my opinion, voluntary work should not be mandatory for all adolescents. 2-3 Собственное мнение (1-й аргумент) Firstly, obligatory unpaid work may interfere with teenagers' educational progress.<br>Example: Students often have heavy academic workloads and need time for studying. 3-4 Собственное мнение (2-й аргумент) Secondly, forced community service defeats the purpose of volunteering.<br>Example: True volunteering comes from genuine desire to help, not from obligation. 3-4 Противоположное мнение However, some people believe that mandatory community service teaches responsibility.<br>They argue that it helps teenagers develop empathy and social awareness. 2-3 Опровержение Nevertheless, I disagree with this view because valuable life skills can be taught through other means.<br>Forcing teenagers to volunteer may actually create resentment toward community service. 2-3 Заключение In conclusion, while community service has benefits, it should remain voluntary for teenagers.<br>Encouraging rather than mandating participation would yield more positive results. 2-3

Критерии оценивания эссе и как набрать максимум баллов

Знание критериев оценивания эссе — ключевой фактор успеха на ЕГЭ по английскому языку. Эксперты оценивают эссе по пяти критериям, каждый из которых имеет свой вес в итоговой оценке. Понимание этих критериев позволит вам осознанно работать над каждым аспектом вашего текста. 🎯

Критерий 1: Решение коммуникативной задачи (РКЗ) — макс. 3 балла

Этот критерий оценивает содержательную сторону эссе:

Соответствие теме и формату задания

Наличие всех пунктов плана

Адекватность и развёрнутость аргументов

Соблюдение нейтрального стиля

Соблюдение требуемого объёма (200-250 слов)

Важно: если по критерию РКЗ вы получаете 0 баллов, всё эссе оценивается в 0 баллов!

Критерий 2: Организация текста — макс. 3 балла

Оценивается структура и логика изложения:

Деление текста на абзацы в соответствии с планом

Использование средств логической связи

Логичность в развитии мыслей

Соблюдение формата эссе (введение, основная часть, заключение)

Критерий 3: Лексика — макс. 3 балла

Оценивается словарный запас:

Разнообразие используемой лексики

Соответствие лексики теме и проблематике

Правильность словоупотребления

Отсутствие повторов и примитивной лексики

Критерий 4: Грамматика — макс. 3 балла

Оценивается грамматическая сторона речи:

Разнообразие грамматических конструкций

Сложность используемых структур

Правильность грамматического оформления

Отсутствие элементарных ошибок

Критерий 5: Орфография и пунктуация — макс. 2 балла

Оценивается правильность написания слов и расстановки знаков препинания:

Соблюдение правил орфографии

Правильное использование знаков препинания

Отсутствие опечаток

Чтобы набрать максимальные баллы, необходимо сосредоточиться на каждом из критериев. Вот стратегии для получения высших оценок:

Стратегии получения максимальных баллов:

По критерию РКЗ: Строго следуйте плану из задания, выделяя каждый пункт в отдельный абзац

Приводите развёрнутые и убедительные аргументы (минимум 2 в поддержку своей позиции)

Избегайте неформальных выражений и сокращений

Контролируйте объём (слишком короткое или длинное эссе теряет баллы) По критерию организации: Используйте минимум 5 абзацев (введение, 2+ абзаца основной части, противоположное мнение, опровержение, заключение)

Применяйте разнообразные средства логической связи (firstly, furthermore, however, nevertheless, in conclusion)

Обеспечьте плавные переходы между абзацами и внутри них По критерию лексики: Используйте тематическую лексику, соответствующую заданию

Демонстрируйте владение синонимами, избегая повторов

Применяйте идиоматические выражения и устойчивые сочетания

Используйте академические коллокации (provide evidence, conduct research, significant impact) По критерию грамматики: Используйте разнообразные грамматические структуры (условные предложения, пассивный залог, герундий, инфинитивы)

Стройте сложные предложения с придаточными

Правильно применяйте видо-временные формы глаголов

Проверяйте согласование подлежащего и сказуемого По критерию орфографии и пунктуации: Внимательно проверяйте написание слов, особенно сложных или длинных

Правильно используйте запятые в сложных предложениях

Следите за правописанием часто используемых слов

Уделите время финальной проверке текста

Частые ошибки в эссе ЕГЭ и способы их избежать

Даже хорошо подготовленные выпускники допускают ошибки при написании эссе на ЕГЭ по английскому языку. Зная эти типичные ошибки и понимая, как их избежать, вы сможете существенно повысить свой результат. Разберем основные "подводные камни" и стратегии их преодоления. ⚠️

Ошибки в структуре и содержании

Игнорирование плана из задания Многие выпускники пишут эссе по своему плану, игнорируя предложенную структуру. Как избежать: Выпишите пункты плана из задания и используйте их как заголовки для каждого абзаца, которые потом удалите. Отсутствие чёткого мнения Нечёткая или противоречивая позиция автора создаёт впечатление несогласованности текста. Как избежать: Сформулируйте свою позицию предельно ясно во введении и последовательно придерживайтесь её на протяжении всего эссе. Слабая аргументация Часто аргументы сводятся к простому перефразированию тезиса или являются слишком общими. Как избежать: Подкрепляйте каждый аргумент примером, статистикой или логическим обоснованием. Аргумент = тезис + доказательство + пример. Отсутствие опровержения противоположной точки зрения Многие просто представляют противоположное мнение, но забывают его опровергнуть. Как избежать: Выделите отдельный абзац для объяснения, почему вы не согласны с противоположным мнением, используя фразы "However, I cannot agree because..." Несоответствие объёму Слишком короткое (менее 180 слов) или слишком длинное (более 275 слов) эссе ведет к снижению баллов. Как избежать: Тренируйтесь писать тексты нужного объёма, подсчитывая количество слов в каждом абзаце.

Языковые ошибки

Использование неформального стиля Применение сокращённых форм (don’t, isn’t), разговорных выражений или личных историй нарушает формат академического эссе. Как избежать: Используйте полные формы глаголов и придерживайтесь нейтрального академического стиля. Лексические повторы Многократное использование одних и тех же слов и выражений обедняет текст. Как избежать: Создайте словарь синонимов к часто используемым словам (important – crucial, significant, essential) и применяйте их в тексте. Грамматический примитивизм Использование только простых предложений и базовых конструкций ограничивает оценку по критерию грамматики. Как избежать: Включайте в текст разнообразные грамматические структуры: условные предложения разных типов, герундиальные и инфинитивные обороты, пассивный залог. Ошибки в средствах логической связи Неправильное использование или отсутствие связующих элементов нарушает логику изложения. Как избежать: Составьте список связок для каждой части эссе и используйте их разнообразно. Неточное словоупотребление Использование слов в неверном значении или неподходящем контексте создаёт неясность. Как избежать: Используйте только те слова и выражения, в значении которых вы уверены. Запоминайте слова в контексте, а не изолированно.

Технические ошибки

Нечёткое деление на абзацы Слияние разных пунктов плана в один абзац или, наоборот, чрезмерное дробление текста. Как избежать: Следуйте правилу "один пункт плана – один абзац" и делайте чёткие визуальные отступы между абзацами. Игнорирование времени на проверку Многие ошибки возникают из-за отсутствия финальной проверки текста. Как избежать: Оставляйте минимум 5 минут на проверку, читая текст "задом наперёд" (от последнего предложения к первому) для выявления опечаток и грамматических ошибок. Дословное копирование формулировки задания Эксперты снижают баллы за отсутствие перефразирования в введении. Как избежать: Потренируйтесь перефразировать различные темы, используя синонимы и меняя структуру предложений.