Как правильно пишется число 40 в английском: ошибки и подсказки

Для кого эта статья:

Студенты и учащиеся, изучающие английский язык

Носители языка, желающие улучшить свою грамотность

Преподаватели английского, ищущие методы обучения и объяснения правил Число 40 кажется простым для написания на английском языке, пока вы не сталкиваетесь с неприятным сюрпризом: многие пишут его неправильно! Даже носители языка ошибаются, автоматически добавляя букву "u" там, где её быть не должно. Почему же правильное написание "forty" вызывает такие трудности? В отличие от "four" (4), в "forty" отсутствует буква "u" — и это одна из самых распространенных ошибок при работе с числительными. Давайте разберёмся, как избежать этой и других типичных ошибок при написании числа 40, и вооружимся практичными способами запоминания правильного варианта. 🔢

Правильное написание числа 40 в английском языке

Число 40 в английском языке пишется как "forty" — без буквы "u". Это одно из тех правил английского языка, которое нужно просто запомнить, поскольку оно не следует очевидной логике. Особенно если учесть, что число 4 пишется как "four" — с буквой "u".

Запомните раз и навсегда:

4 = four (с буквой "u")

40 = forty (без буквы "u")

14 = fourteen (с буквой "u")

44 = forty-four (первая часть без "u", вторая с "u")

Интересно, что в британском и американском вариантах английского языка написание числа 40 идентично — "forty". В этом случае нет различий между вариантами английского, что упрощает запоминание.

Давайте рассмотрим правильное использование числительного "forty" в разных контекстах:

Контекст Пример Правильность Количественное числительное I need forty dollars. ✓ Верно В составе порядкового числительного This is my fortieth birthday. ✓ Верно Идиоматические выражения Life begins at forty. ✓ Верно В составе больших чисел Two thousand forty people attended. ✓ Верно С буквой "u" I need fourty dollars. ✗ Неверно

Анна Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Однажды я готовила группу студентов к международному экзамену, и один из них, Максим, настойчиво писал "fourty" во всех тестах. Когда я указала на ошибку, он был искренне удивлен: "Но ведь четыре — это 'four', значит сорок должно быть 'fourty'!" Логика железная, но английский язык часто не подчиняется логике. Я предложила ему мнемоническое правило: "В слове 'forty' настолько мало места, что буква 'u' просто не поместилась". На следующем тесте Максим правильно написал все числительные, а через полгода успешно сдал экзамен с высоким баллом. Иногда простые ассоциации работают лучше зубрежки правил!

Распространенная ошибка: почему "fourty" неверно

Написание "fourty" вместо правильного "forty" — одна из самых частых ошибок при работе с числительными в английском языке. Даже многие носители языка ошибаются в этом слове! Давайте разберём, почему эта ошибка так распространена и как её избежать. 🧩

Основные причины ошибочного написания "fourty":

Логическая связь с числом "four" (четыре), которое содержит букву "u"

Влияние произношения (при произнесении звучит похоже на "four" + "-ty")

Аналогия с другими числительными, образованными похожим образом (fourteen, fourth)

Отсутствие очевидного правила, объясняющего исключение

Интересно, что в поисковых системах запрос "fourty" встречается примерно в 30% случаев при поиске информации о числе 40. Это показывает, насколько распространена эта ошибка.

Если вы привыкли писать "fourty", не отчаивайтесь — у вас есть множество "товарищей по несчастью". Но знание о том, что правильно "forty", уже поднимает вас на новый уровень грамотности!

Вот несколько примеров ошибочного и правильного использования:

Неверно Верно Объяснение I've been waiting for fourty minutes. I've been waiting for forty minutes. Количественное числительное She'll turn fourty next month. She'll turn forty next month. Указание возраста The fourty thieves The forty thieves Как часть названия (отсылка к сказке) Fourty percent of students Forty percent of students В процентном выражении The fourty-second street The forty-second street В составном порядковом числительном

Forty vs Fourty: история происхождения числительного

Почему же в слове "forty" отсутствует буква "u", хотя в слове "four" она есть? Ответ кроется в истории английского языка и эволюции числительных на протяжении многих веков. 📚

В древнеанглийском языке число 40 звучало как "féowertig", где первая часть — "féower" (четыре) — со временем претерпела значительные фонетические изменения. В среднеанглийском периоде (XI-XV века) это слово трансформировалось в "fourty" и "forty", причём оба варианта существовали параллельно.

Ключевые этапы эволюции числительного 40:

Древнеанглийский (до XI века): féowertig

Среднеанглийский (XI-XV века): fourty/forty (оба варианта использовались)

Ранний современный английский (XVI-XVII века): постепенное закрепление формы forty

Современный английский (XVIII век — наши дни): forty как единственная правильная форма

Интересно, что многие числительные в английском языке претерпели похожие изменения из-за фонетического упрощения произношения. Например, в слове "forty" буква "u" выпала для облегчения произношения, так как сочетание "four" + "ty" было фонетически неудобным.

Михаил Корнеев, лингвист и историк языка Когда я начал исследовать историю числительных для своей диссертации, меня поразил случай с моим коллегой из Оксфорда. Он показал мне манускрипт XV века, где на одной странице встречались оба написания: "forty" и "fourty". "Представляешь," сказал он, "даже средневековые писцы путались в этом слове!" Это была удивительная находка, подтверждающая, что вариативность написания существовала столетиями. Постепенно более короткая форма "forty" вытеснила "fourty" — яркий пример того, как язык стремится к экономии усилий. Когда мои студенты жалуются на сложности с запоминанием правильного написания, я рассказываю им эту историю, чтобы показать: даже у профессиональных писцов средневековья были те же проблемы!

В XVII веке процесс стандартизации английского правописания начал набирать обороты, и форма "forty" была закреплена в словарях как единственно правильная. Тем не менее, вариант "fourty" продолжал спорадически использоваться вплоть до начала XX века, пока окончательно не был признан ошибочным.

Запоминаем правильное написание: эффективные методы

Если вы постоянно путаетесь в написании числа 40, пришло время использовать проверенные методики для раз и навсегда закрепления правильного варианта в памяти. Вот несколько эффективных способов запомнить, что пишется "forty", а не "fourty". 🧠

Мнемонические приёмы для запоминания:

Фраза-якорь : "ForTy has no room for U" (В слове "forty" нет места для тебя/для буквы "u")

: "ForTy has no room for U" (В слове "forty" нет места для тебя/для буквы "u") Визуализация : представьте число 40 с перечеркнутой буквой "u"

: представьте число 40 с перечеркнутой буквой "u" Ассоциация : "Forty — forty dollars" (Представьте 40 долларов без буквы "u")

: "Forty — forty dollars" (Представьте 40 долларов без буквы "u") Рифма : "Forty is sporty, but has no 'u' in its party"

: "Forty is sporty, but has no 'u' in its party" Метод контраста: написать рядом "four" и "forty", подчеркнув отсутствие "u" во втором слове

Практические упражнения для закрепления:

Напишите слово "forty" 10 раз подряд, концентрируясь на отсутствии буквы "u"

Составьте 5 предложений с числом 40, используя разные контексты

Создайте флэш-карту с правильным написанием и периодически просматривайте её

Настройте автокоррекцию в текстовом редакторе, чтобы "fourty" автоматически исправлялось на "forty"

Используйте метод интервальных повторений: возвращайтесь к правильному написанию через день, неделю, месяц

Технологические инструменты для поддержки правильного написания:

Установите проверку орфографии в браузере и текстовых редакторах

Используйте специализированные приложения для запоминания орфографии сложных слов

Создайте напоминание в календаре, которое будет периодически показывать вам правильное написание

Подпишитесь на рассылку "Слово дня" и предложите включить "forty" в список слов

Помните: чем чаще вы правильно пишете слово "forty", тем быстрее правильное написание закрепится в вашей мышечной памяти пальцев и в визуальной памяти. Постепенно вы начнете автоматически замечать неправильное написание "fourty" и ваш внутренний редактор будет сигнализировать об ошибке. 📝

Числительные в английском: где еще можно ошибиться

Ошибка с написанием "forty" вместо "fourty" — лишь верхушка айсберга в мире запутанных числительных английского языка. Многие другие числительные также становятся камнем преткновения даже для продвинутых учащихся. Давайте рассмотрим наиболее проблемные случаи и нюансы, о которых стоит помнить. 🔢

Распространенные ошибки в написании чисел:

Fifth vs Fiveth : правильно "fifth" (пятый), а не "fiveth"

: правильно "fifth" (пятый), а не "fiveth" Ninety vs Ninty : правильно "ninety" (девяносто), а не "ninty"

: правильно "ninety" (девяносто), а не "ninty" Twelfth vs Twelth : правильно "twelfth" (двенадцатый), а не "twelth"

: правильно "twelfth" (двенадцатый), а не "twelth" Eighth vs Eightth : правильно "eighth" (восьмой), а не "eightth"

: правильно "eighth" (восьмой), а не "eightth" Nineteenth vs Ninteenth: правильно "nineteenth" (девятнадцатый), а не "ninteenth"

Особые случаи и исключения при работе с числительными:

Тип числительного Правило Примеры Порядковые числительные Большинство оканчиваются на -th, но есть исключения first, second, third, fourth, fifth... Составные числа От 21 до 99 пишутся через дефис (кроме круглых десятков) twenty-one, thirty-five, forty-nine Круглые числа больше 100 Слово "hundred/thousand" не принимает окончание -s, если перед ним стоит числительное two hundred people (не "two hundreds") Дроби Числитель — количественное, знаменатель — порядковое числительное three-fifths, one-third, two-sevenths Даты В американском английском месяц/день/год; в британском день/месяц/год US: 4/25/2023; UK: 25/4/2023

Ещё одна распространённая категория ошибок — использование чисел в устойчивых выражениях и идиомах:

At sixes and sevens (в полном беспорядке) — не "at six and seven"

(в полном беспорядке) — не "at six and seven" On cloud nine (на седьмом небе от счастья) — не "on the ninth cloud"

(на седьмом небе от счастья) — не "on the ninth cloud" To give a hundred percent (выложиться полностью) — не "to give hundred percents"

(выложиться полностью) — не "to give hundred percents" Forty winks (короткий сон, дремота) — не "fourty winks"

(короткий сон, дремота) — не "fourty winks" Catch twenty-two (неразрешимая ситуация) — не "catch 22"

Особые трудности могут вызвать числительные при измерении времени, расстояния или денежных сумм:

A five-hour meeting (пятичасовое совещание) — обратите внимание на дефис и единственное число "hour"

Two hundred and fifty dollars (двести пятьдесят долларов) — "and" используется в британском английском, часто опускается в американском

A three-mile walk (трёхмильная прогулка) — снова дефис и единственное число

Чем выше ваш уровень владения английским языком, тем важнее обращать внимание на эти нюансы. Ошибки в числах могут создать неправильное впечатление о вашей языковой компетенции, особенно в официальной или академической среде.

Запомнить правильное написание числа 40 как "forty" может казаться небольшой задачей, но это важный шаг к безупречной грамотности в английском языке. Освоив это исключение и другие сложные числительные, вы повысите качество своих текстов и произведёте впечатление внимательного к деталям человека. Используйте предложенные мнемонические приёмы, регулярно практикуйтесь и не забывайте о контексте употребления чисел. Помните: грамотность в мелочах формирует общее впечатление о вашем владении языком!