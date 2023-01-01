Как правильно пишется число 40 в английском: ошибки и подсказки#Изучение английского #Лингвистика и текст
Для кого эта статья:
- Студенты и учащиеся, изучающие английский язык
- Носители языка, желающие улучшить свою грамотность
Преподаватели английского, ищущие методы обучения и объяснения правил
Число 40 кажется простым для написания на английском языке, пока вы не сталкиваетесь с неприятным сюрпризом: многие пишут его неправильно! Даже носители языка ошибаются, автоматически добавляя букву "u" там, где её быть не должно. Почему же правильное написание "forty" вызывает такие трудности? В отличие от "four" (4), в "forty" отсутствует буква "u" — и это одна из самых распространенных ошибок при работе с числительными. Давайте разберёмся, как избежать этой и других типичных ошибок при написании числа 40, и вооружимся практичными способами запоминания правильного варианта. 🔢
Правильное написание числа 40 в английском языке
Число 40 в английском языке пишется как "forty" — без буквы "u". Это одно из тех правил английского языка, которое нужно просто запомнить, поскольку оно не следует очевидной логике. Особенно если учесть, что число 4 пишется как "four" — с буквой "u".
Запомните раз и навсегда:
- 4 = four (с буквой "u")
- 40 = forty (без буквы "u")
- 14 = fourteen (с буквой "u")
- 44 = forty-four (первая часть без "u", вторая с "u")
Интересно, что в британском и американском вариантах английского языка написание числа 40 идентично — "forty". В этом случае нет различий между вариантами английского, что упрощает запоминание.
Давайте рассмотрим правильное использование числительного "forty" в разных контекстах:
|Контекст
|Пример
|Правильность
|Количественное числительное
|I need forty dollars.
|✓ Верно
|В составе порядкового числительного
|This is my fortieth birthday.
|✓ Верно
|Идиоматические выражения
|Life begins at forty.
|✓ Верно
|В составе больших чисел
|Two thousand forty people attended.
|✓ Верно
|С буквой "u"
|I need fourty dollars.
|✗ Неверно
Анна Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Однажды я готовила группу студентов к международному экзамену, и один из них, Максим, настойчиво писал "fourty" во всех тестах. Когда я указала на ошибку, он был искренне удивлен: "Но ведь четыре — это 'four', значит сорок должно быть 'fourty'!" Логика железная, но английский язык часто не подчиняется логике. Я предложила ему мнемоническое правило: "В слове 'forty' настолько мало места, что буква 'u' просто не поместилась". На следующем тесте Максим правильно написал все числительные, а через полгода успешно сдал экзамен с высоким баллом. Иногда простые ассоциации работают лучше зубрежки правил!
Распространенная ошибка: почему "fourty" неверно
Написание "fourty" вместо правильного "forty" — одна из самых частых ошибок при работе с числительными в английском языке. Даже многие носители языка ошибаются в этом слове! Давайте разберём, почему эта ошибка так распространена и как её избежать. 🧩
Основные причины ошибочного написания "fourty":
- Логическая связь с числом "four" (четыре), которое содержит букву "u"
- Влияние произношения (при произнесении звучит похоже на "four" + "-ty")
- Аналогия с другими числительными, образованными похожим образом (fourteen, fourth)
- Отсутствие очевидного правила, объясняющего исключение
Интересно, что в поисковых системах запрос "fourty" встречается примерно в 30% случаев при поиске информации о числе 40. Это показывает, насколько распространена эта ошибка.
Если вы привыкли писать "fourty", не отчаивайтесь — у вас есть множество "товарищей по несчастью". Но знание о том, что правильно "forty", уже поднимает вас на новый уровень грамотности!
Вот несколько примеров ошибочного и правильного использования:
|Неверно
|Верно
|Объяснение
|I've been waiting for fourty minutes.
|I've been waiting for forty minutes.
|Количественное числительное
|She'll turn fourty next month.
|She'll turn forty next month.
|Указание возраста
|The fourty thieves
|The forty thieves
|Как часть названия (отсылка к сказке)
|Fourty percent of students
|Forty percent of students
|В процентном выражении
|The fourty-second street
|The forty-second street
|В составном порядковом числительном
Forty vs Fourty: история происхождения числительного
Почему же в слове "forty" отсутствует буква "u", хотя в слове "four" она есть? Ответ кроется в истории английского языка и эволюции числительных на протяжении многих веков. 📚
В древнеанглийском языке число 40 звучало как "féowertig", где первая часть — "féower" (четыре) — со временем претерпела значительные фонетические изменения. В среднеанглийском периоде (XI-XV века) это слово трансформировалось в "fourty" и "forty", причём оба варианта существовали параллельно.
Ключевые этапы эволюции числительного 40:
- Древнеанглийский (до XI века): féowertig
- Среднеанглийский (XI-XV века): fourty/forty (оба варианта использовались)
- Ранний современный английский (XVI-XVII века): постепенное закрепление формы forty
- Современный английский (XVIII век — наши дни): forty как единственная правильная форма
Интересно, что многие числительные в английском языке претерпели похожие изменения из-за фонетического упрощения произношения. Например, в слове "forty" буква "u" выпала для облегчения произношения, так как сочетание "four" + "ty" было фонетически неудобным.
Михаил Корнеев, лингвист и историк языка Когда я начал исследовать историю числительных для своей диссертации, меня поразил случай с моим коллегой из Оксфорда. Он показал мне манускрипт XV века, где на одной странице встречались оба написания: "forty" и "fourty". "Представляешь," сказал он, "даже средневековые писцы путались в этом слове!" Это была удивительная находка, подтверждающая, что вариативность написания существовала столетиями. Постепенно более короткая форма "forty" вытеснила "fourty" — яркий пример того, как язык стремится к экономии усилий. Когда мои студенты жалуются на сложности с запоминанием правильного написания, я рассказываю им эту историю, чтобы показать: даже у профессиональных писцов средневековья были те же проблемы!
В XVII веке процесс стандартизации английского правописания начал набирать обороты, и форма "forty" была закреплена в словарях как единственно правильная. Тем не менее, вариант "fourty" продолжал спорадически использоваться вплоть до начала XX века, пока окончательно не был признан ошибочным.
Запоминаем правильное написание: эффективные методы
Если вы постоянно путаетесь в написании числа 40, пришло время использовать проверенные методики для раз и навсегда закрепления правильного варианта в памяти. Вот несколько эффективных способов запомнить, что пишется "forty", а не "fourty". 🧠
Мнемонические приёмы для запоминания:
- Фраза-якорь: "ForTy has no room for U" (В слове "forty" нет места для тебя/для буквы "u")
- Визуализация: представьте число 40 с перечеркнутой буквой "u"
- Ассоциация: "Forty — forty dollars" (Представьте 40 долларов без буквы "u")
- Рифма: "Forty is sporty, but has no 'u' in its party"
- Метод контраста: написать рядом "four" и "forty", подчеркнув отсутствие "u" во втором слове
Практические упражнения для закрепления:
- Напишите слово "forty" 10 раз подряд, концентрируясь на отсутствии буквы "u"
- Составьте 5 предложений с числом 40, используя разные контексты
- Создайте флэш-карту с правильным написанием и периодически просматривайте её
- Настройте автокоррекцию в текстовом редакторе, чтобы "fourty" автоматически исправлялось на "forty"
- Используйте метод интервальных повторений: возвращайтесь к правильному написанию через день, неделю, месяц
Технологические инструменты для поддержки правильного написания:
- Установите проверку орфографии в браузере и текстовых редакторах
- Используйте специализированные приложения для запоминания орфографии сложных слов
- Создайте напоминание в календаре, которое будет периодически показывать вам правильное написание
- Подпишитесь на рассылку "Слово дня" и предложите включить "forty" в список слов
Помните: чем чаще вы правильно пишете слово "forty", тем быстрее правильное написание закрепится в вашей мышечной памяти пальцев и в визуальной памяти. Постепенно вы начнете автоматически замечать неправильное написание "fourty" и ваш внутренний редактор будет сигнализировать об ошибке. 📝
Числительные в английском: где еще можно ошибиться
Ошибка с написанием "forty" вместо "fourty" — лишь верхушка айсберга в мире запутанных числительных английского языка. Многие другие числительные также становятся камнем преткновения даже для продвинутых учащихся. Давайте рассмотрим наиболее проблемные случаи и нюансы, о которых стоит помнить. 🔢
Распространенные ошибки в написании чисел:
- Fifth vs Fiveth: правильно "fifth" (пятый), а не "fiveth"
- Ninety vs Ninty: правильно "ninety" (девяносто), а не "ninty"
- Twelfth vs Twelth: правильно "twelfth" (двенадцатый), а не "twelth"
- Eighth vs Eightth: правильно "eighth" (восьмой), а не "eightth"
- Nineteenth vs Ninteenth: правильно "nineteenth" (девятнадцатый), а не "ninteenth"
Особые случаи и исключения при работе с числительными:
|Тип числительного
|Правило
|Примеры
|Порядковые числительные
|Большинство оканчиваются на -th, но есть исключения
|first, second, third, fourth, fifth...
|Составные числа
|От 21 до 99 пишутся через дефис (кроме круглых десятков)
|twenty-one, thirty-five, forty-nine
|Круглые числа больше 100
|Слово "hundred/thousand" не принимает окончание -s, если перед ним стоит числительное
|two hundred people (не "two hundreds")
|Дроби
|Числитель — количественное, знаменатель — порядковое числительное
|three-fifths, one-third, two-sevenths
|Даты
|В американском английском месяц/день/год; в британском день/месяц/год
|US: 4/25/2023; UK: 25/4/2023
Ещё одна распространённая категория ошибок — использование чисел в устойчивых выражениях и идиомах:
- At sixes and sevens (в полном беспорядке) — не "at six and seven"
- On cloud nine (на седьмом небе от счастья) — не "on the ninth cloud"
- To give a hundred percent (выложиться полностью) — не "to give hundred percents"
- Forty winks (короткий сон, дремота) — не "fourty winks"
- Catch twenty-two (неразрешимая ситуация) — не "catch 22"
Особые трудности могут вызвать числительные при измерении времени, расстояния или денежных сумм:
- A five-hour meeting (пятичасовое совещание) — обратите внимание на дефис и единственное число "hour"
- Two hundred and fifty dollars (двести пятьдесят долларов) — "and" используется в британском английском, часто опускается в американском
- A three-mile walk (трёхмильная прогулка) — снова дефис и единственное число
Чем выше ваш уровень владения английским языком, тем важнее обращать внимание на эти нюансы. Ошибки в числах могут создать неправильное впечатление о вашей языковой компетенции, особенно в официальной или академической среде.
Запомнить правильное написание числа 40 как "forty" может казаться небольшой задачей, но это важный шаг к безупречной грамотности в английском языке. Освоив это исключение и другие сложные числительные, вы повысите качество своих текстов и произведёте впечатление внимательного к деталям человека. Используйте предложенные мнемонические приёмы, регулярно практикуйтесь и не забывайте о контексте употребления чисел. Помните: грамотность в мелочах формирует общее впечатление о вашем владении языком!