logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Media
arrow
7 простых стратегий изучения английского с нуля для начинающих
Перейти

7 простых стратегий изучения английского с нуля для начинающих

#Изучение английского  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Для кого эта статья:

  • Начинающие изучающие английский язык
  • Взрослые люди, желающие развить языковые навыки для личных или профессиональных целей

  • Люди, испытывающие страх или неуверенность в изучении иностранного языка

    Английский язык — это ключ, открывающий двери к новым возможностям, будь то карьерный рост, путешествия или личностное развитие. Однако миллионы людей откладывают изучение английского из-за страха сложности и неуверенности в собственных силах. Представьте: через несколько месяцев вы уже можете вести базовую беседу на английском, читать несложные тексты и понимать иностранную речь. Это реально! Изучение языка — это путь, который начинается с первого шага. Давайте разберём 7 простых, но мощных стратегий, которые помогут вам начать говорить по-английски с абсолютного нуля. 🌟

Шаг 1: Определите свои цели изучения английского языка

Прежде чем погрузиться в изучение английского, важно чётко понять, зачем он вам нужен. Цель — это компас, который направляет вас даже когда мотивация ослабевает. Сформулируйте конкретную, измеримую и достижимую цель. Например, «хочу свободно говорить по-английски» — слишком размыто. Вместо этого: «через 6 месяцев хочу уметь заказывать еду в ресторане и вести базовый диалог с иностранцами». 🎯

Ответьте себе на несколько ключевых вопросов:

  • Для чего мне нужен английский: работа, путешествия, учёба?
  • Какой навык приоритетнее: разговорный, письменный, понимание на слух?
  • Сколько времени я готов уделять обучению еженедельно?
  • В какие сроки я хочу достичь базового уровня?

Анна Петрова, преподаватель английского языка с 12-летним стажем

Помню свою студентку Марину, 42 года, бухгалтера, которая решила учить английский "для общего развития". Через месяц её мотивация иссякла. Мы пересмотрели подход и выяснили, что на самом деле она мечтает о самостоятельной поездке в Лондон. Мы переориентировали обучение на туристический английский: бронирование отелей, заказ в ресторане, покупки. Через 8 месяцев Марина совершила свою первую самостоятельную поездку в Великобританию. Конкретная цель творит чудеса!

Запишите свои цели и поместите их на видное место. Это создаст дополнительную ответственность и будет напоминать о важности ежедневной практики.

Тип цели Пример Срок достижения
Краткосрочная Выучить 200 базовых слов 1 месяц
Среднесрочная Понимать простые диалоги на слух 3-4 месяца
Долгосрочная Свободно общаться на бытовые темы 12 месяцев
Шаг 2: Освойте основы произношения и алфавит

Правильное произношение — фундамент языка. Начните с английского алфавита и звуков, которые значительно отличаются от русских. Освоение произношения с самого начала поможет избежать закрепления неправильных речевых привычек, которые потом сложно исправить. 🔤

Ключевые элементы для освоения:

  • 26 букв английского алфавита и их произношение
  • Гласные звуки (особенно те, которых нет в русском)
  • Согласные звуки (th, w, r часто вызывают трудности)
  • Базовые правила чтения (открытый/закрытый слог)
  • Ударение в словах

Начните с прослушивания и повторения за носителями языка. Используйте видео на YouTube с медленным произношением алфавита и базовых звуков. Записывайте себя на диктофон и сравнивайте с оригиналом — это поможет услышать разницу в произношении.

Важно также познакомиться с транскрипцией — специальными символами, которые показывают, как произносится слово. Умение читать транскрипцию поможет вам самостоятельно определять правильное произношение новых слов.

Шаг 3: Изучите базовый словарный запас для повседневного общения

Словарный запас — это строительные блоки языка. Начните с самых частотных слов, которые используются в повседневной речи. Исследования показывают, что всего 1000 самых распространённых слов покрывают около 80% повседневных разговоров. Это значит, что, выучив относительно небольшой набор слов, вы сможете понимать значительную часть разговорной речи. 📚

Начните с этих категорий:

  • Приветствия и вежливые фразы (hello, thank you, please, excuse me)
  • Числа от 1 до 100
  • Дни недели, месяцы, времена года
  • Базовые глаголы действия (to go, to have, to do, to be)
  • Местоимения (I, you, he, she, it, we, they)
  • Предметы повседневного обихода
  • Еда, одежда, транспорт

Используйте карточки для запоминания слов. На одной стороне напишите английское слово, на другой — перевод и пример использования. Просматривайте 10-15 карточек каждый день, постепенно добавляя новые.

Игорь Соколов, методист языковых курсов

Мой 54-летний ученик Сергей, инженер, прежде никогда не изучавший иностранные языки, использовал метод "словарных созвездий". Вместо механического заучивания списков слов, он группировал их по темам и ситуациям. Например, "утренний ритуал" включал слова: wake up, brush teeth, shower, breakfast, coffee. Он составил около 30 таких "созвездий" по 10-15 слов. Через 3 месяца его активный словарный запас составил более 400 слов, которые он мог уверенно использовать в контексте. Связи между словами оказались сильнее, чем просто списки для запоминания.

Эффективный метод расширения словарного запаса — это тематические группы. Изучайте слова не по алфавиту, а по темам: "В ресторане", "В аэропорту", "Знакомство". Так вы сразу получаете набор связанных слов, которые можно использовать в конкретной ситуации.

Шаг 4: Познакомьтесь с простыми грамматическими конструкциями

Грамматика часто пугает начинающих, но на старте достаточно освоить несколько базовых конструкций, чтобы начать составлять простые предложения. Не пытайтесь изучить все времена и правила сразу — это верный путь к перегрузке и разочарованию. 📏

Начните с этих грамматических элементов:

  • Структура простого предложения (Subject + Verb + Object)
  • Личные местоимения (I, you, he, she...)
  • Глагол to be в настоящем времени (am, is, are)
  • Present Simple (настоящее простое время)
  • Построение вопросов и отрицаний в Present Simple
  • Притяжательные местоимения (my, your, his, her...)

Изучайте грамматику не по учебникам, а через готовые фразы и шаблоны. Например, вместо заучивания правил образования Present Simple, освойте несколько шаблонов: "I go to work every day", "She likes coffee", "They don't speak Spanish".

Грамматическая конструкция Пример использования Когда применять
Утверждение в Present Simple I work in an office. Для регулярных действий, фактов
Отрицание в Present Simple I don't like tea. Для отрицания регулярных действий
Вопрос в Present Simple Do you speak English? Для запроса информации о регулярных действиях
To be (утверждение) She is a teacher. Для описания состояний, профессий
To be (отрицание) I am not hungry. Для отрицания состояний
To be (вопрос) Are you ready? Для запроса информации о состоянии

После освоения базовой грамматики переходите к Present Continuous (для описания действий в процессе) и Past Simple (для рассказа о прошлых событиях). Но только после уверенного владения базовыми временами.

Шаг 5: Используйте эффективные приложения и ресурсы для новичков

Технологии сделали изучение языка доступнее, чем когда-либо. Существует множество бесплатных и платных ресурсов, специально разработанных для начинающих. Ключ — выбрать несколько качественных инструментов и использовать их регулярно, а не распыляться на десятки приложений. 📱

Рекомендуемые приложения для начинающих:

  • Duolingo — геймифицированные короткие уроки для ежедневной практики
  • Memrise — эффективное запоминание слов с помощью мнемонических приемов
  • HelloTalk — общение с носителями языка через текстовые и голосовые сообщения
  • Lingualeo — персонализированный подход к изучению слов и текстов
  • Puzzle English — обучение через аудирование и интерактивные упражнения

Видеоресурсы для начинающих:

  • YouTube-канал "English with Jennifer" — простые объяснения для новичков
  • BBC Learning English — структурированные видеоуроки от профессионалов
  • Английский с Muzzy — мультсериал для изучения базового английского
  • "Extr@ English" — комедийный сериал с простыми диалогами

Книги и самоучители:

  • "Essential English for Foreign Students" (C.E. Eckersley) — классический самоучитель
  • "English Grammar in Use" (Raymond Murphy) — доступное объяснение грамматики
  • "Английский для начинающих" (Наталья Черниховская) — адаптирован для русскоговорящих

Выбирайте материалы соответственно своему стилю обучения. Если вы визуал — используйте видео и карточки. Если аудиал — подкасты и аудиокниги. Кинестетикам помогут интерактивные приложения и игры.

Шаг 6: Создайте регулярный план обучения английскому языку

Регулярность важнее продолжительности. 20 минут ежедневно дадут лучший результат, чем 5 часов раз в неделю. Создайте реалистичный график обучения, который впишется в вашу повседневную жизнь. ⏰

Компоненты эффективного плана обучения:

  • Фиксированное время для занятий (например, каждый день с 7:00 до 7:30)
  • Распределение активностей по дням недели (понедельник — грамматика, вторник — лексика)
  • Чередование активных и пассивных форм обучения
  • Еженедельный обзор пройденного материала
  • Ежемесячная оценка прогресса

Используйте принцип "языковых перекусов" — короткие 5-минутные сессии в течение дня: просмотр карточек в транспорте, прослушивание подкаста во время готовки, проговаривание фраз при ходьбе.

Техника "ежедневных пятёрок" поможет структурировать обучение:

  • 5 новых слов каждый день
  • 5 минут чтения простого текста
  • 5 минут прослушивания английской речи
  • 5 фраз, произнесённых вслух
  • 5 минут на повторение вчерашнего материала

Не забывайте про отдых — мозгу нужно время для усвоения информации. Планируйте дни без активного изучения, но с пассивным контактом с языком (просмотр фильма с субтитрами, прослушивание музыки на английском).

Шаг 7: Найдите способы практики языка в реальных ситуациях

Теория без практики малоэффективна. Язык — это инструмент коммуникации, поэтому важно начать использовать его как можно раньше, даже если ваш уровень пока базовый. Не бойтесь ошибок — они неизбежная часть процесса обучения. 🗣️

Способы практики для начинающих:

  • Языковые обмены онлайн (Tandem, HelloTalk)
  • Разговорные клубы в вашем городе
  • Общение с туристами
  • Разговоры с самим собой на английском (описывайте свои действия вслух)
  • Ведение дневника простыми предложениями
  • Смена языка в телефоне на английский
  • Просмотр знакомых фильмов с английскими субтитрами

Создавайте "английские островки" в своей жизни — ситуации, где вы используете только английский. Например, приготовление ужина по английскому рецепту, проговаривая все действия вслух.

Найдите "языкового приятеля" с похожим уровнем. Совместное обучение повышает мотивацию и ответственность. Можно договориться созваниваться раз в неделю и общаться 15 минут на английском, обсуждая пройденный материал.

Не откладывайте практику до "лучших времен". Даже со словарным запасом в 100 слов можно начать составлять простейшие диалоги. Главное — преодолеть языковой барьер на ранних этапах, пока он не превратился в психологическое препятствие.

Начало пути в изучении английского языка — это уже половина успеха. Помните, что каждый полиглот когда-то не знал ни слова на иностранном языке. Последовательно применяя эти семь шагов, вы создадите прочный фундамент, на котором будут строиться все ваши дальнейшие языковые навыки. Не сравнивайте свой прогресс с другими — у каждого свой темп и свой путь. Главное — двигаться вперёд, пусть даже маленькими шажками, празднуя каждую маленькую победу. Ваше языковое путешествие начинается сейчас. Let's do it! 🚀

Загрузка...