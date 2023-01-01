Как набрать 70 из 70 на ОГЭ по английскому: пошаговая стратегия
Путь к высшему баллу на ОГЭ по английскому языку — не просто заучивание грамматических правил или механическое выполнение типовых заданий. Это стратегическая кампания, требующая системного подхода и глубокого понимания структуры экзамена. Получение 70 баллов из 70 возможных — вполне реальная цель для тех, кто готов действовать по четкому плану, учитывая все нюансы каждого раздела. 📊 Опираясь на многолетний опыт подготовки учеников, могу с уверенностью сказать: высший балл достижим при грамотном распределении усилий, понимании критериев оценивания и систематической работе над типичными ошибками. Давайте разберем пошаговую стратегию, которая приведет вас к максимальному результату.
Структура ОГЭ по английскому: карта для успешной подготовки
Прежде чем приступать к подготовке, необходимо детально изучить структуру экзамена. ОГЭ по английскому языку состоит из пяти разделов, каждый из которых проверяет определенный навык и имеет свой вес в общей оценке.
|Раздел
|Количество заданий
|Максимальный балл
|Время выполнения
|Аудирование
|11
|15
|30 минут
|Чтение
|8
|13
|30 минут
|Грамматика и лексика
|20
|20
|30 минут
|Письмо
|1
|10
|30 минут
|Говорение
|3
|15
|15 минут
Понимание удельного веса каждого раздела критически важно для эффективной подготовки. Обратите внимание, что устная часть (говорение) сдается в отдельный день, а письменная часть длится 120 минут без перерыва.
Наиболее значимыми с точки зрения баллов являются аудирование и говорение — по 15 баллов каждый. Однако не стоит недооценивать другие разделы: даже потеря одного-двух баллов в грамматике может стоить вам высшей оценки.
Елена Викторовна, ведущий методист по подготовке к ОГЭ
У меня был ученик Максим, который изначально считал структуру экзамена чем-то второстепенным. На пробных тестах он терял баллы из-за неправильного распределения времени — слишком долго сидел над грамматикой, а на письмо времени не хватало. Мы составили детальную карту экзамена с указанием времени на каждое задание и потренировались строго следовать этому плану. В результате Максим не только перестал паниковать во время выполнения заданий, но и смог увеличить свой итоговый балл на 12 пунктов. Понимание структуры экзамена дает ощущение контроля, а это половина успеха.
Для каждого раздела существуют свои критерии оценивания, которые также необходимо изучить до мельчайших подробностей. Например, в письме оцениваются:
- Решение коммуникативной задачи (полнота отражения всех пунктов) — 3 балла
- Организация текста (логичность, деление на абзацы) — 2 балла
- Лексико-грамматическое оформление — 3 балла
- Орфография и пунктуация — 2 балла
Зная эти критерии, вы можете целенаправленно отрабатывать нужные навыки и не терять баллы на технических моментах. 🔍
Эффективная методика подготовки к каждому разделу экзамена
Подготовка к каждому разделу ОГЭ требует специфического подхода. Рассмотрим эффективные стратегии для каждой части экзамена.
Аудирование — один из самых сложных разделов для большинства учащихся. Ключ к успеху — регулярная практика восприятия речи на слух.
- Слушайте аутентичные материалы ежедневно по 15-20 минут (подкасты для подростков, новости BBC Learning English, YouTube-каналы с британским акцентом)
- Тренируйте понимание различных акцентов, особенно британского, который обычно используется в записях ОГЭ
- Выполняйте задания с ограничением по времени, имитируя реальные условия экзамена
- Применяйте технику "предварительного чтения вопросов" — перед прослушиванием внимательно изучите вопросы и варианты ответов
Чтение требует не столько скорости, сколько умения выделять ключевую информацию в тексте.
- Практикуйте технику скимминга (просмотровое чтение) для общего понимания текста
- Осваивайте сканирование — быстрый поиск конкретной информации
- Регулярно читайте адаптированную литературу на английском языке, постепенно увеличивая сложность
- Выполняйте задания на соотнесение заголовков с параграфами, обращая внимание на ключевые слова
Грамматика и лексика — раздел, требующий системного подхода и регулярного повторения.
- Составьте список всех грамматических тем, проверяемых на ОГЭ (времена, пассивный залог, условные предложения и т.д.)
- Ведите личный словарь тематической лексики, группируя слова по контексту
- Изучайте не отдельные слова, а словосочетания и фразы
- Практикуйте задания на словообразование ежедневно, уделяя особое внимание суффиксам и префиксам
Письмо — раздел, в котором многие теряют баллы из-за невнимательности к критериям.
- Выучите структуру личного письма и строго следуйте ей (адрес, дата, обращение, благодарность за письмо, ответы на вопросы, вопросы другу, завершающая фраза, подпись)
- Составьте банк фраз-клише для каждой части письма
- Практикуйте написание писем строго за 30 минут
- После написания проверяйте текст по критериям оценивания, уделяя особое внимание орфографии
Говорение требует не только знаний, но и психологической готовности к устному общению.
- Регулярно записывайте свои ответы на диктофон и анализируйте их
- Практикуйте чтение вслух с правильной интонацией и произношением
- Составьте шаблоны ответов для монологического высказывания по всем темам ОГЭ
- Тренируйтесь описывать фотографии, используя специальные связки и переходы между абзацами
Эффективность подготовки значительно повысится, если вы будете чередовать работу над разными навыками в течение одного занятия, а не концентрироваться на одном разделе несколько дней подряд. 🔄
Типичные ошибки на ОГЭ и практические стратегии их избежания
Анализ результатов ОГЭ показывает, что существуют типичные ошибки, которые совершает большинство учеников. Зная их заранее, вы сможете целенаправленно работать над их устранением.
|Раздел
|Типичная ошибка
|Стратегия избежания
|Аудирование
|Пропуск информации из-за незнакомых слов
|Учитесь понимать смысл из контекста, даже если некоторые слова неизвестны
|Чтение
|Выбор ответа на основе отдельных знакомых слов, а не смысла абзаца
|Практикуйте анализ текста целиком, а не отдельных предложений
|Грамматика
|Ошибки в согласовании времен и употреблении артиклей
|Составьте таблицу времен с примерами и регулярно повторяйте правила употребления артиклей
|Письмо
|Неполные ответы на вопросы друга в письме
|Подчеркивайте вопросы в задании и проверяйте, что на каждый дан развернутый ответ
|Говорение
|Недостаточная беглость речи, длительные паузы
|Практикуйте спонтанную речь, описывая окружающие предметы и события в повседневной жизни
Особое внимание следует уделить частым лексическим и грамматическим ошибкам:
- Неправильное употребление предлогов (on, in, at)
- Смешение времен (особенно Present Perfect и Past Simple)
- Ошибки в порядке слов в вопросительных предложениях
- Неверное словообразование (особенно суффиксы прилагательных и наречий)
- Нарушение согласования подлежащего и сказуемого (He don't вместо He doesn't)
Создайте личный "банк ошибок" — записывайте каждую допущенную ошибку и регулярно возвращайтесь к этим записям. По статистике, 80% ошибок повторяются снова и снова, если над ними не работать целенаправленно. 📝
Михаил Андреевич, эксперт по оцениванию ОГЭ
Проверяя работы девятиклассников, я из года в год наблюдаю одну и ту же картину. Ученица Анна писала пробный ОГЭ и потеряла 7 баллов из-за типичных ошибок, которые легко было предотвратить. В письме она забыла задать вопросы другу, в говорении не раскрыла один из пунктов плана. Мы разработали систему самопроверки: для письма — чек-лист из 10 пунктов, для говорения — мнемоническую формулу PITS (Problem, Information, Time, Solution). После месяца тренировок с использованием этих инструментов Анна смогла набрать 68 баллов из 70, причем оставшиеся 2 балла были потеряны в аудировании — разделе, где ошибки сложнее всего контролировать.
Также обратите внимание на психологические ошибки, которые часто влияют на результат не меньше, чем пробелы в знаниях:
- Паника при первых затруднениях, особенно в аудировании
- Застревание на сложных заданиях вместо перехода к следующим
- Невнимательное чтение инструкций, особенно в письменной части
- Избегание незнакомых форматов заданий при подготовке
Преодолеть эти проблемы поможет регулярная практика в условиях, максимально приближенных к экзаменационным, включая ограничение по времени и выполнение полных вариантов без перерыва. 🧠
Тайм-менеджмент при подготовке: от трех месяцев до дня X
Грамотное планирование времени — ключевой фактор успешной подготовки к ОГЭ. Рассмотрим поэтапную стратегию, рассчитанную на три месяца интенсивной подготовки.
Этап 1: За 3 месяца до экзамена (диагностика и планирование)
- Выполните полный диагностический тест, чтобы определить сильные и слабые стороны
- Составьте индивидуальный план подготовки, уделяя больше времени проблемным разделам
- Соберите необходимые учебные материалы (учебники, сборники тестов, онлайн-ресурсы)
- Выделите минимум 3 дня в неделю по 1.5-2 часа для целенаправленной подготовки
Этап 2: За 2 месяца до экзамена (интенсивная работа над слабыми местами)
- Увеличьте частоту занятий до 4-5 раз в неделю
- Работайте над каждым разделом экзамена минимум 2 раза в неделю
- Выполняйте по одному полному варианту теста каждую неделю
- Ведите дневник ошибок и регулярно возвращайтесь к сложным темам
Этап 3: За 1 месяц до экзамена (отработка экзаменационной техники)
- Практикуйте выполнение полных вариантов ОГЭ с соблюдением временных ограничений
- Отработайте стратегию распределения времени в каждом разделе
- Уделите особое внимание заполнению бланков ответов
- Составьте список типичных фраз и грамматических конструкций для письма и говорения
Этап 4: За 2 недели до экзамена (финальное повторение и психологическая подготовка)
- Сократите интенсивность занятий, но увеличьте их регулярность
- Повторите ключевые грамматические правила и лексические темы
- Практикуйте техники релаксации для снижения предэкзаменационного стресса
- Подготовьте все необходимое для экзамена (документы, письменные принадлежности)
Особое внимание следует уделить распределению времени в день экзамена:
- Аудирование (30 мин): предварительное чтение заданий — 5 минут, прослушивание и ответы — 20 минут, проверка — 5 минут
- Чтение (30 мин): первое задание — 10 минут, второе задание — 15 минут, проверка — 5 минут
- Грамматика (30 мин): задания на грамматику — 15 минут, задания на лексику — 10 минут, проверка — 5 минут
- Письмо (30 мин): анализ задания и планирование — 5 минут, написание письма — 20 минут, проверка — 5 минут
Не забывайте о регулярных перерывах при подготовке — исследования показывают, что оптимальный режим включает 25-30 минут интенсивной работы и 5-10 минут отдыха. Такой подход позволяет поддерживать высокую концентрацию внимания и улучшает усвоение материала. ⏱️
Проверенные ресурсы и инструменты для самостоятельной работы
Успешная подготовка к ОГЭ невозможна без качественных учебных материалов. Ниже представлены ресурсы, доказавшие свою эффективность.
Печатные издания:
- Сборники типовых экзаменационных вариантов под редакцией М.В. Вербицкой (серия «ОГЭ. ФИПИ – школе»)
- Пособия издательств «Просвещение» и «Express Publishing» с аудиоприложениями
- Грамматические справочники Raymond Murphy "English Grammar in Use" (базовый и средний уровень)
- Сборники лексики по темам ОГЭ (тематические словари с контекстными примерами)
Цифровые ресурсы:
- Сайт ФИПИ с открытым банком заданий ОГЭ
- Платформы Skysmart и Учи.ру (интерактивные задания с автоматической проверкой)
- YouTube-каналы с разборами заданий ОГЭ и методиками запоминания лексики
- Приложения для смартфонов: Quizlet (для заучивания слов), Exam Countdown (для планирования подготовки)
Инструменты для самоконтроля:
- Дневник подготовки с отслеживанием прогресса по каждому разделу
- Система интервального повторения (приложения Anki, SuperMemo) для эффективного запоминания лексики
- Таймер-помидоро для тренировки работы в ограниченных временных рамках
- Диктофон для записи и анализа устных ответов
Для каждого этапа подготовки рекомендуется использовать комбинацию ресурсов. Например, на начальном этапе сосредоточьтесь на грамматических справочниках и сборниках лексики, а ближе к экзамену переключитесь на выполнение полных вариантов тестов.
Не забывайте об аутентичных ресурсах для развития языкового чутья:
- Подкасты для подростков (6 Minute English от BBC, Luke's English Podcast – упрощенные версии)
- Адаптированные книги уровня A2-B1 с аудиоверсиями
- Каналы YouTube с видео на английском языке с субтитрами
- Мобильные игры на английском языке, развивающие лексический запас
Эффективность использования ресурсов значительно повысится, если вы будете фиксировать результаты в специальной таблице, отслеживая прогресс и корректируя план подготовки в зависимости от достигнутых результатов. 📚
Путь к высшему баллу на ОГЭ по английскому языку — это марафон, а не спринт. Системность, регулярность и стратегический подход значат гораздо больше, чем краткосрочные интенсивы или зубрежка накануне экзамена. Помните: каждый потерянный балл — это результат конкретной пробелы в знаниях или навыках, которую можно и нужно устранить заблаговременно. Применяя описанную пошаговую стратегию, вы не просто подготовитесь к экзамену, но и значительно улучшите свой английский, что станет фундаментом для дальнейшего языкового развития. Результаты придут к тем, кто сочетает целенаправленную практику с рефлексией и постоянной корректировкой своего учебного маршрута.