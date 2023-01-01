Как набрать 70 из 70 на ОГЭ по английскому: пошаговая стратегия

Путь к высшему баллу на ОГЭ по английскому языку — не просто заучивание грамматических правил или механическое выполнение типовых заданий. Это стратегическая кампания, требующая системного подхода и глубокого понимания структуры экзамена. Получение 70 баллов из 70 возможных — вполне реальная цель для тех, кто готов действовать по четкому плану, учитывая все нюансы каждого раздела. 📊 Опираясь на многолетний опыт подготовки учеников, могу с уверенностью сказать: высший балл достижим при грамотном распределении усилий, понимании критериев оценивания и систематической работе над типичными ошибками. Давайте разберем пошаговую стратегию, которая приведет вас к максимальному результату.

Структура ОГЭ по английскому: карта для успешной подготовки

Прежде чем приступать к подготовке, необходимо детально изучить структуру экзамена. ОГЭ по английскому языку состоит из пяти разделов, каждый из которых проверяет определенный навык и имеет свой вес в общей оценке.

Раздел Количество заданий Максимальный балл Время выполнения Аудирование 11 15 30 минут Чтение 8 13 30 минут Грамматика и лексика 20 20 30 минут Письмо 1 10 30 минут Говорение 3 15 15 минут

Понимание удельного веса каждого раздела критически важно для эффективной подготовки. Обратите внимание, что устная часть (говорение) сдается в отдельный день, а письменная часть длится 120 минут без перерыва.

Наиболее значимыми с точки зрения баллов являются аудирование и говорение — по 15 баллов каждый. Однако не стоит недооценивать другие разделы: даже потеря одного-двух баллов в грамматике может стоить вам высшей оценки.

Елена Викторовна, ведущий методист по подготовке к ОГЭ У меня был ученик Максим, который изначально считал структуру экзамена чем-то второстепенным. На пробных тестах он терял баллы из-за неправильного распределения времени — слишком долго сидел над грамматикой, а на письмо времени не хватало. Мы составили детальную карту экзамена с указанием времени на каждое задание и потренировались строго следовать этому плану. В результате Максим не только перестал паниковать во время выполнения заданий, но и смог увеличить свой итоговый балл на 12 пунктов. Понимание структуры экзамена дает ощущение контроля, а это половина успеха.

Для каждого раздела существуют свои критерии оценивания, которые также необходимо изучить до мельчайших подробностей. Например, в письме оцениваются:

Решение коммуникативной задачи (полнота отражения всех пунктов) — 3 балла

Организация текста (логичность, деление на абзацы) — 2 балла

Лексико-грамматическое оформление — 3 балла

Орфография и пунктуация — 2 балла

Зная эти критерии, вы можете целенаправленно отрабатывать нужные навыки и не терять баллы на технических моментах. 🔍

Эффективная методика подготовки к каждому разделу экзамена

Подготовка к каждому разделу ОГЭ требует специфического подхода. Рассмотрим эффективные стратегии для каждой части экзамена.

Аудирование — один из самых сложных разделов для большинства учащихся. Ключ к успеху — регулярная практика восприятия речи на слух.

Слушайте аутентичные материалы ежедневно по 15-20 минут (подкасты для подростков, новости BBC Learning English, YouTube-каналы с британским акцентом)

Тренируйте понимание различных акцентов, особенно британского, который обычно используется в записях ОГЭ

Выполняйте задания с ограничением по времени, имитируя реальные условия экзамена

Применяйте технику "предварительного чтения вопросов" — перед прослушиванием внимательно изучите вопросы и варианты ответов

Чтение требует не столько скорости, сколько умения выделять ключевую информацию в тексте.

Практикуйте технику скимминга (просмотровое чтение) для общего понимания текста

Осваивайте сканирование — быстрый поиск конкретной информации

Регулярно читайте адаптированную литературу на английском языке, постепенно увеличивая сложность

Выполняйте задания на соотнесение заголовков с параграфами, обращая внимание на ключевые слова

Грамматика и лексика — раздел, требующий системного подхода и регулярного повторения.

Составьте список всех грамматических тем, проверяемых на ОГЭ (времена, пассивный залог, условные предложения и т.д.)

Ведите личный словарь тематической лексики, группируя слова по контексту

Изучайте не отдельные слова, а словосочетания и фразы

Практикуйте задания на словообразование ежедневно, уделяя особое внимание суффиксам и префиксам

Письмо — раздел, в котором многие теряют баллы из-за невнимательности к критериям.

Выучите структуру личного письма и строго следуйте ей (адрес, дата, обращение, благодарность за письмо, ответы на вопросы, вопросы другу, завершающая фраза, подпись)

Составьте банк фраз-клише для каждой части письма

Практикуйте написание писем строго за 30 минут

После написания проверяйте текст по критериям оценивания, уделяя особое внимание орфографии

Говорение требует не только знаний, но и психологической готовности к устному общению.

Регулярно записывайте свои ответы на диктофон и анализируйте их

Практикуйте чтение вслух с правильной интонацией и произношением

Составьте шаблоны ответов для монологического высказывания по всем темам ОГЭ

Тренируйтесь описывать фотографии, используя специальные связки и переходы между абзацами

Эффективность подготовки значительно повысится, если вы будете чередовать работу над разными навыками в течение одного занятия, а не концентрироваться на одном разделе несколько дней подряд. 🔄

Типичные ошибки на ОГЭ и практические стратегии их избежания

Анализ результатов ОГЭ показывает, что существуют типичные ошибки, которые совершает большинство учеников. Зная их заранее, вы сможете целенаправленно работать над их устранением.

Раздел Типичная ошибка Стратегия избежания Аудирование Пропуск информации из-за незнакомых слов Учитесь понимать смысл из контекста, даже если некоторые слова неизвестны Чтение Выбор ответа на основе отдельных знакомых слов, а не смысла абзаца Практикуйте анализ текста целиком, а не отдельных предложений Грамматика Ошибки в согласовании времен и употреблении артиклей Составьте таблицу времен с примерами и регулярно повторяйте правила употребления артиклей Письмо Неполные ответы на вопросы друга в письме Подчеркивайте вопросы в задании и проверяйте, что на каждый дан развернутый ответ Говорение Недостаточная беглость речи, длительные паузы Практикуйте спонтанную речь, описывая окружающие предметы и события в повседневной жизни

Особое внимание следует уделить частым лексическим и грамматическим ошибкам:

Неправильное употребление предлогов (on, in, at)

Смешение времен (особенно Present Perfect и Past Simple)

Ошибки в порядке слов в вопросительных предложениях

Неверное словообразование (особенно суффиксы прилагательных и наречий)

Нарушение согласования подлежащего и сказуемого (He don't вместо He doesn't)

Создайте личный "банк ошибок" — записывайте каждую допущенную ошибку и регулярно возвращайтесь к этим записям. По статистике, 80% ошибок повторяются снова и снова, если над ними не работать целенаправленно. 📝

Михаил Андреевич, эксперт по оцениванию ОГЭ Проверяя работы девятиклассников, я из года в год наблюдаю одну и ту же картину. Ученица Анна писала пробный ОГЭ и потеряла 7 баллов из-за типичных ошибок, которые легко было предотвратить. В письме она забыла задать вопросы другу, в говорении не раскрыла один из пунктов плана. Мы разработали систему самопроверки: для письма — чек-лист из 10 пунктов, для говорения — мнемоническую формулу PITS (Problem, Information, Time, Solution). После месяца тренировок с использованием этих инструментов Анна смогла набрать 68 баллов из 70, причем оставшиеся 2 балла были потеряны в аудировании — разделе, где ошибки сложнее всего контролировать.

Также обратите внимание на психологические ошибки, которые часто влияют на результат не меньше, чем пробелы в знаниях:

Паника при первых затруднениях, особенно в аудировании

Застревание на сложных заданиях вместо перехода к следующим

Невнимательное чтение инструкций, особенно в письменной части

Избегание незнакомых форматов заданий при подготовке

Преодолеть эти проблемы поможет регулярная практика в условиях, максимально приближенных к экзаменационным, включая ограничение по времени и выполнение полных вариантов без перерыва. 🧠

Тайм-менеджмент при подготовке: от трех месяцев до дня X

Грамотное планирование времени — ключевой фактор успешной подготовки к ОГЭ. Рассмотрим поэтапную стратегию, рассчитанную на три месяца интенсивной подготовки.

Этап 1: За 3 месяца до экзамена (диагностика и планирование)

Выполните полный диагностический тест, чтобы определить сильные и слабые стороны

Составьте индивидуальный план подготовки, уделяя больше времени проблемным разделам

Соберите необходимые учебные материалы (учебники, сборники тестов, онлайн-ресурсы)

Выделите минимум 3 дня в неделю по 1.5-2 часа для целенаправленной подготовки

Этап 2: За 2 месяца до экзамена (интенсивная работа над слабыми местами)

Увеличьте частоту занятий до 4-5 раз в неделю

Работайте над каждым разделом экзамена минимум 2 раза в неделю

Выполняйте по одному полному варианту теста каждую неделю

Ведите дневник ошибок и регулярно возвращайтесь к сложным темам

Этап 3: За 1 месяц до экзамена (отработка экзаменационной техники)

Практикуйте выполнение полных вариантов ОГЭ с соблюдением временных ограничений

Отработайте стратегию распределения времени в каждом разделе

Уделите особое внимание заполнению бланков ответов

Составьте список типичных фраз и грамматических конструкций для письма и говорения

Этап 4: За 2 недели до экзамена (финальное повторение и психологическая подготовка)

Сократите интенсивность занятий, но увеличьте их регулярность

Повторите ключевые грамматические правила и лексические темы

Практикуйте техники релаксации для снижения предэкзаменационного стресса

Подготовьте все необходимое для экзамена (документы, письменные принадлежности)

Особое внимание следует уделить распределению времени в день экзамена:

Аудирование (30 мин): предварительное чтение заданий — 5 минут, прослушивание и ответы — 20 минут, проверка — 5 минут

Чтение (30 мин): первое задание — 10 минут, второе задание — 15 минут, проверка — 5 минут

Грамматика (30 мин): задания на грамматику — 15 минут, задания на лексику — 10 минут, проверка — 5 минут

Письмо (30 мин): анализ задания и планирование — 5 минут, написание письма — 20 минут, проверка — 5 минут

Не забывайте о регулярных перерывах при подготовке — исследования показывают, что оптимальный режим включает 25-30 минут интенсивной работы и 5-10 минут отдыха. Такой подход позволяет поддерживать высокую концентрацию внимания и улучшает усвоение материала. ⏱️

Проверенные ресурсы и инструменты для самостоятельной работы

Успешная подготовка к ОГЭ невозможна без качественных учебных материалов. Ниже представлены ресурсы, доказавшие свою эффективность.

Печатные издания:

Сборники типовых экзаменационных вариантов под редакцией М.В. Вербицкой (серия «ОГЭ. ФИПИ – школе»)

Пособия издательств «Просвещение» и «Express Publishing» с аудиоприложениями

Грамматические справочники Raymond Murphy "English Grammar in Use" (базовый и средний уровень)

Сборники лексики по темам ОГЭ (тематические словари с контекстными примерами)

Цифровые ресурсы:

Сайт ФИПИ с открытым банком заданий ОГЭ

Платформы Skysmart и Учи.ру (интерактивные задания с автоматической проверкой)

YouTube-каналы с разборами заданий ОГЭ и методиками запоминания лексики

Приложения для смартфонов: Quizlet (для заучивания слов), Exam Countdown (для планирования подготовки)

Инструменты для самоконтроля:

Дневник подготовки с отслеживанием прогресса по каждому разделу

Система интервального повторения (приложения Anki, SuperMemo) для эффективного запоминания лексики

Таймер-помидоро для тренировки работы в ограниченных временных рамках

Диктофон для записи и анализа устных ответов

Для каждого этапа подготовки рекомендуется использовать комбинацию ресурсов. Например, на начальном этапе сосредоточьтесь на грамматических справочниках и сборниках лексики, а ближе к экзамену переключитесь на выполнение полных вариантов тестов.

Не забывайте об аутентичных ресурсах для развития языкового чутья:

Подкасты для подростков (6 Minute English от BBC, Luke's English Podcast – упрощенные версии)

Адаптированные книги уровня A2-B1 с аудиоверсиями

Каналы YouTube с видео на английском языке с субтитрами

Мобильные игры на английском языке, развивающие лексический запас

Эффективность использования ресурсов значительно повысится, если вы будете фиксировать результаты в специальной таблице, отслеживая прогресс и корректируя план подготовки в зависимости от достигнутых результатов. 📚