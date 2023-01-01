5 vежливых способов узнать возраст на английском: как спросить сколько лет собеседнику

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Люди, изучающие английский язык и желающие улучшить свои навыки общения

Иностранцы, которым важно учитывать культурные различия в общении

Преподаватели и студенты, изучающие социальные навыки коммуникации на английском языке Вопрос о возрасте часто вызывает неловкость даже на родном языке, а что уж говорить о коммуникации на английском! Одна неверная формулировка может превратить обычный разговор в неприятную ситуацию. Особенно это актуально при общении с иностранцами, для которых вопрос о возрасте может быть более чувствительным, чем для русскоговорящих. В этой статье мы разберем 5 вежливых способов узнать, сколько лет собеседнику на английском языке, и научимся задавать этот вопрос так, чтобы никого не обидеть и оставить о себе приятное впечатление. 🌎

Основные способы узнать возраст на английском языке

Английский язык предлагает несколько стандартных способов узнать возраст собеседника. Выбор конкретной формулировки зависит от ситуации, отношений с собеседником и формальности контекста.

Самый распространенный и прямой вопрос — "How old are you?" Он универсален, но в некоторых ситуациях может восприниматься как слишком прямолинейный или даже бестактный, особенно при общении с малознакомыми людьми или людьми старшего возраста.

Рассмотрим основные способы спросить о возрасте:

Фраза Дословный перевод Уровень формальности Когда использовать How old are you? Сколько тебе/вам лет? Нейтральный В повседневном общении, с людьми вашего возраста May I ask how old you are? Могу я узнать, сколько вам лет? Формальный В деловой обстановке, с малознакомыми людьми What's your age? Каков ваш возраст? Нейтральный В официальных ситуациях, при заполнении форм Would you mind telling me your age? Вы не возражаете сказать мне свой возраст? Очень вежливый Когда необходимо проявить особую деликатность If you don't mind me asking, how old are you? Если вы не возражаете против моего вопроса, сколько вам лет? Вежливый С людьми старшего возраста, в ситуациях, когда важна вежливость

Важно отметить, что в англоязычной культуре вопрос о возрасте задается реже, чем в русскоязычной. Поэтому перед тем, как задать такой вопрос, стоит убедиться, что это уместно в данном контексте.

Анна Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем:

Однажды ко мне на курсы пришел бизнесмен, которому предстояло вести переговоры с английскими партнерами. Он был уверен в своем английском, но в первый же день встречи спросил у британского коллеги "How old are you?" без какого-либо вступления. Атмосфера сразу стала напряженной. Когда мы разбирали эту ситуацию, я объяснила ему, что такой прямой вопрос может показаться невежливым. Мы отработали более мягкие формулировки, и на следующей встрече он использовал фразу "If you don't mind sharing, what's your age range?" Разговор пошел гораздо приятнее, и партнеры даже посмеялись над культурными различиями.

При общении с англоговорящими собеседниками помните о контексте. Если вам нужно узнать возраст для заполнения документов или по другой официальной причине, объясните цель вопроса: "For the registration form, could you please tell me your age?" 📝

Вежливые фразы для формального общения о возрасте

В формальных ситуациях особенно важно проявлять вежливость при разговоре о возрасте. Это может быть деловая встреча, общение с клиентами, первое знакомство с коллегами или общение с людьми значительно старше вас.

Вот пять наиболее вежливых способов узнать возраст в формальной обстановке:

May I ask how old you are? — Самая распространенная вежливая формулировка. Начало с "May I" делает вопрос более тактичным.

— Самая распространенная вежливая формулировка. Начало с "May I" делает вопрос более тактичным. Would you mind sharing your age with me? — Эта формулировка дает собеседнику возможность вежливо отказаться от ответа.

— Эта формулировка дает собеседнику возможность вежливо отказаться от ответа. If it's not too personal, could I ask about your age? — Признание того, что вопрос может быть личным, смягчает его.

— Признание того, что вопрос может быть личным, смягчает его. For [причина], I need to know your age. Would that be alright? — Объяснение причины вопроса делает его более обоснованным.

— Объяснение причины вопроса делает его более обоснованным. I hope you don't find this impolite, but might I inquire about your age? — Очень формальная и вежливая формулировка для особых случаев.

В формальных ситуациях также стоит обратить внимание на интонацию и невербальные сигналы. Говорите мягко, с улыбкой, чтобы собеседник понял, что вы задаете вопрос без негативного подтекста.

Помните, что в английском языке существует понятие "personal space" (личное пространство), которое включает и информацию о себе. Вторжение в это пространство без должной вежливости может восприниматься негативно. 🤝

Как спросить сколько лет в неформальной обстановке

В неформальной обстановке, например, на вечеринке, в баре или при общении с ровесниками, вопрос о возрасте может звучать более непринужденно. Однако даже здесь существуют свои нюансы, которые помогут избежать неловкости.

Вот несколько способов узнать возраст в неформальной обстановке: