7 эффективных способов научиться читать на английском языке

Для кого эта статья:

Начинающие и среднеуровневые изучающие английский язык

Люди, стремящиеся улучшить навыки чтения на английском

Преподаватели английского языка и их студенты Чтение на английском языке — это тот навык, который раскрывает перед нами мир без переводчика. Представьте: вы берете оригинальную книгу Стивена Кинга или последний бизнес-бестселлер и понимаете каждое слово, без гугл-переводчика и словаря под рукой. Звучит как далекая мечта? Вовсе нет. Даже если ваш уровень английского пока оставляет желать лучшего, существуют проверенные методики, которые превратят чтение из мучения в удовольствие. Давайте разберем 7 эффективных способов, которые помогут вам преодолеть языковой барьер и начать читать как настоящий англичанин. 📚

Почему важно читать на английском с первых шагов

Регулярное чтение на английском языке — это не просто приятное времяпрепровождение, а мощный инструмент языкового прогресса. При чтении мы встречаем слова в естественном контексте, что значительно облегчает их запоминание и последующее использование.

Исследования показывают, что учащиеся, которые регулярно читают на изучаемом языке, демонстрируют более высокие результаты в тестах по грамматике, лексике и общему пониманию языка. Фактически, чтение активизирует несколько когнитивных процессов одновременно:

Распознавание лексических паттернов

Анализ грамматических конструкций

Понимание культурного контекста

Развитие языковой интуиции

Анна Соколова, преподаватель английского языка с 12-летним стажем

Помню случай с моей студенткой Ириной. Она пришла с нулевым уровнем и категорически отказывалась даже пытаться читать что-либо на английском. "Я не понимаю ни слова, зачем мучиться?" — говорила она. Мы начали с самых простых адаптированных сказок, буквально на 100-200 слов. Первую сказку мы разбирали почти час, останавливаясь на каждом предложении. Через три месяца регулярной практики Ирина уже самостоятельно прочитала свою первую книгу уровня Elementary. А спустя год с гордостью показала мне книгу Агаты Кристи в оригинале с пометками на полях. Ключ к успеху был в постепенности и регулярности.

Стоит отметить, что чтение развивает и другие языковые навыки:

Навык Как улучшается при чтении Аудирование Формируется способность распознавать слова на слух Говорение Пополняется активный словарный запас, улучшается построение предложений Письмо Улучшается орфография, расширяется запас выражений Грамматика Формируется интуитивное понимание языковых структур

Важно понимать, что навык чтения не формируется мгновенно. Для достижения заметных результатов необходимо уделять этому процессу хотя бы 15-20 минут ежедневно, постепенно увеличивая время и сложность материалов. 🔄

Выбор адаптированных книг на английском по уровню

Адаптированная литература — это настоящее спасение для начинающих. Такие издания представляют собой упрощенные версии известных произведений или специально написанные истории с ограниченным словарным запасом и упрощенной грамматикой.

Основные издательства, специализирующиеся на адаптированной литературе:

Oxford Bookworms Library

Penguin Readers

Cambridge English Readers

Macmillan Readers

Black Cat Reading

При выборе книги обращайте внимание на указанный уровень. Большинство издательств используют стандартную классификацию:

Уровень Словарный запас Подходит для Примеры произведений Starter/Beginner 250-300 слов Новичков без опыта чтения "The Gift" (Oxford), "Marcel and the White Star" (Penguin) Elementary 600-1000 слов Базовый уровень A1-A2 "The Phantom of the Opera", "The Monkey's Paw" Pre-Intermediate 1200-1500 слов Уровень A2-B1 "The Picture of Dorian Gray", "Sherlock Holmes Stories" Intermediate 1700-2000 слов Уровень B1-B2 "Pride and Prejudice", "The Great Gatsby" Upper-Intermediate 2200-3000 слов Уровень B2-C1 "Wuthering Heights", "The Bride Price" Advanced 3000+ слов Уровень C1-C2 "Vanity Fair", "The Age of Innocence"

Выбирая первую книгу для чтения, руководствуйтесь правилом "уровень минус один" — если вы оцениваете свой английский как Elementary, начните с книг уровня Starter/Beginner. Это обеспечит комфортное чтение и ощущение прогресса, а не разочарования. 📖

Помимо уровня, обращайте внимание на жанр и тематику произведения. Если вам интересны детективы в обычной жизни, начните с адаптированных историй Агаты Кристи или Артура Конан Дойля — ваш интерес к сюжету поможет преодолеть языковые трудности.

7 проверенных методик улучшения навыка чтения

Давайте рассмотрим эффективные техники, которые превратят чтение на английском из испытания в удовольствие:

Метод "Известное-неизвестное" – Разделите текст на две категории: слова, которые вы понимаете, и те, которые вызывают затруднения. Выписывайте не более 5-7 незнакомых слов с одной страницы, иначе процесс чтения превратится в составление словаря. Если незнакомых слов больше 20% текста, выберите более простой материал. Техника "Прогнозирование" – Перед чтением просмотрите иллюстрации, заголовки и первые предложения абзацев. Постарайтесь предположить, о чем пойдет речь. Это активирует ваши фоновые знания и облегчит понимание. Метод "Тень" – Читайте текст одновременно с аудиозаписью (многие адаптированные книги имеют аудиоверсии). Это улучшает произношение и связывает письменную и звуковую форму слов. Техника "Повторное чтение" – Прочитайте текст несколько раз: первый раз — для общего понимания, второй — для деталей, третий — для удовольствия без словаря. Метод "Пересказ" – После прочтения фрагмента попытайтесь пересказать его содержание своими словами (можно на родном языке для начинающих). Это помогает закрепить новую лексику и проверить понимание. Техника "Параллельное чтение" – Используйте двуязычные издания или читайте книгу параллельно на английском и на родном языке. Обращайтесь к русскому тексту только когда совсем не понимаете смысл. Метод "Контекстной догадки" – Учитесь определять значение незнакомых слов из контекста, не прибегая к словарю. Это развивает языковую интуицию и ускоряет процесс чтения.

Михаил Березин, переводчик технической литературы

Я начал серьезно изучать английский в 27 лет, когда появилась необходимость читать техническую документацию. Первые попытки были обескураживающими — я тратил часы на перевод одной страницы, выписывал десятки слов и все равно упускал смысл. Переломный момент наступил, когда я начал применять метод контекстной догадки. Я поставил себе правило: проверять по словарю не более трех слов на страницу. Остальные значения пытался вывести из контекста. Поначалу было страшно — казалось, что я упускаю важные детали. Но через месяц такой практики я заметил, что мой мозг начал автоматически распознавать паттерны и угадывать значения слов. Через полгода я уже читал техническую документацию со скоростью, близкой к чтению на русском языке. Этот опыт научил меня доверять своей языковой интуиции.

Важно комбинировать разные методики и не бояться экспериментировать. То, что подходит одному человеку, может не сработать для другого. Найдите свой идеальный микс техник, который превратит чтение в увлекательный процесс. 🧠

Базовые тексты для начинающих: с чего стартовать

Выбор первых текстов для чтения критически важен — слишком сложный материал отобьет желание продолжать, а слишком примитивный не даст ощущения прогресса. Рассмотрим оптимальные варианты для старта:

Детские книги с иллюстрациями – "Brown Bear, Brown Bear, What Do You See?", "The Very Hungry Caterpillar", "Frog and Toad" — простой язык и яркие картинки помогают понимать контекст.

Комиксы и графические новеллы – Визуальный ряд дополняет текст и облегчает понимание. Начните с "Garfield", "Calvin and Hobbes" или "Archie".

Новостные дайджесты для ESL – Сайты вроде News in Levels, Breaking News English предлагают актуальные новости, адаптированные для разных уровней владения языком.

Dual-language books – Издания с параллельным текстом на двух языках позволяют быстро сверяться с переводом сложных мест.

Короткие рассказы – "The Gift of the Magi" O. Henry или сказки Оскара Уайльда в адаптации — небольшой объем позволяет завершить чтение за один присест и получить ощущение достижения.

Не менее важно знать, где искать подходящие материалы:

Ресурс Тип контента Особенности English e-Reader Адаптированные книги Бесплатные книги разных уровней с аудио Readlang Веб-сервис для чтения Мгновенный перевод слов кликом мыши Beelinguapp Мобильное приложение Параллельное отображение текста на двух языках LingQ Платформа для обучения Отслеживание выученных слов и прогресса Project Gutenberg Классическая литература Бесплатные книги с истекшим сроком авторских прав

При выборе первых текстов применяйте "правило большого пальца": открыв страницу, посчитайте незнакомые слова. Если их больше 5-7 на странице, текст пока слишком сложен для комфортного чтения. 👍

Еще один полезный подход — начать с материалов, которые вы уже читали на родном языке. Знакомый сюжет помогает преодолеть языковой барьер. Например, если вы любите "Гарри Поттера", начните с адаптированной версии первой книги.

Эффективные советы для ежедневного чтения на английском

Регулярность важнее продолжительности — 15 минут ежедневного чтения дадут больше результатов, чем 3 часа раз в неделю. Вот несколько советов, как интегрировать чтение на английском в свою повседневную жизнь:

Создайте ритуал – Определите конкретное время для чтения и придерживайтесь его — например, за утренним кофе или перед сном.

Используйте "карманное время" – Установите на смартфон приложение для чтения и используйте время в общественном транспорте, очередях или во время обеденного перерыва.

Метод "5 страниц" – Поставьте минимальную ежедневную цель — например, 5 страниц или 15 минут. Часто, начав читать, вы продолжите дольше запланированного.

Разнообразьте форматы – Чередуйте бумажные книги, электронные и аудиокниги. Читайте аудиокнигу во время тренировки, бумажную — дома в тишине.

Ведите дневник прочитанного – Записывайте названия книг, интересные фразы, новые слова. Это усиливает запоминание и дает ощущение прогресса.

Присоединитесь к онлайн-клубу чтения – Обсуждение прочитанного с единомышленниками повышает мотивацию и помогает глубже понять материал.

Не менее важно правильно работать с текстом:

Делайте пометки карандашом или стикерами — отмечайте интересные фразы, непонятные места. Создавайте личный глоссарий — выписывайте новые слова и выражения в отдельный блокнот или приложение. Перечитывайте сложные фрагменты несколько раз, прежде чем обращаться к словарю. Читайте вслух хотя бы несколько абзацев — это активизирует речевой аппарат и улучшает произношение. После завершения главы или раздела сформулируйте основную мысль своими словами.

Важно также установить реалистичные ожидания: прогресс в чтении накапливается постепенно, и даже небольшие ежедневные успехи в сумме дают впечатляющий результат. Через 2-3 месяца регулярной практики вы заметите, что тексты, казавшиеся непреодолимыми, стали доступны для понимания. 🌱