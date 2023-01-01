7 эффективных способов научиться читать на английском языке#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Начинающие и среднеуровневые изучающие английский язык
- Люди, стремящиеся улучшить навыки чтения на английском
Преподаватели английского языка и их студенты
Чтение на английском языке — это тот навык, который раскрывает перед нами мир без переводчика. Представьте: вы берете оригинальную книгу Стивена Кинга или последний бизнес-бестселлер и понимаете каждое слово, без гугл-переводчика и словаря под рукой. Звучит как далекая мечта? Вовсе нет. Даже если ваш уровень английского пока оставляет желать лучшего, существуют проверенные методики, которые превратят чтение из мучения в удовольствие. Давайте разберем 7 эффективных способов, которые помогут вам преодолеть языковой барьер и начать читать как настоящий англичанин. 📚
Почему важно читать на английском с первых шагов
Регулярное чтение на английском языке — это не просто приятное времяпрепровождение, а мощный инструмент языкового прогресса. При чтении мы встречаем слова в естественном контексте, что значительно облегчает их запоминание и последующее использование.
Исследования показывают, что учащиеся, которые регулярно читают на изучаемом языке, демонстрируют более высокие результаты в тестах по грамматике, лексике и общему пониманию языка. Фактически, чтение активизирует несколько когнитивных процессов одновременно:
- Распознавание лексических паттернов
- Анализ грамматических конструкций
- Понимание культурного контекста
- Развитие языковой интуиции
Анна Соколова, преподаватель английского языка с 12-летним стажем
Помню случай с моей студенткой Ириной. Она пришла с нулевым уровнем и категорически отказывалась даже пытаться читать что-либо на английском. "Я не понимаю ни слова, зачем мучиться?" — говорила она. Мы начали с самых простых адаптированных сказок, буквально на 100-200 слов. Первую сказку мы разбирали почти час, останавливаясь на каждом предложении. Через три месяца регулярной практики Ирина уже самостоятельно прочитала свою первую книгу уровня Elementary. А спустя год с гордостью показала мне книгу Агаты Кристи в оригинале с пометками на полях. Ключ к успеху был в постепенности и регулярности.
Стоит отметить, что чтение развивает и другие языковые навыки:
|Навык
|Как улучшается при чтении
|Аудирование
|Формируется способность распознавать слова на слух
|Говорение
|Пополняется активный словарный запас, улучшается построение предложений
|Письмо
|Улучшается орфография, расширяется запас выражений
|Грамматика
|Формируется интуитивное понимание языковых структур
Важно понимать, что навык чтения не формируется мгновенно. Для достижения заметных результатов необходимо уделять этому процессу хотя бы 15-20 минут ежедневно, постепенно увеличивая время и сложность материалов. 🔄
Выбор адаптированных книг на английском по уровню
Адаптированная литература — это настоящее спасение для начинающих. Такие издания представляют собой упрощенные версии известных произведений или специально написанные истории с ограниченным словарным запасом и упрощенной грамматикой.
Основные издательства, специализирующиеся на адаптированной литературе:
- Oxford Bookworms Library
- Penguin Readers
- Cambridge English Readers
- Macmillan Readers
- Black Cat Reading
При выборе книги обращайте внимание на указанный уровень. Большинство издательств используют стандартную классификацию:
|Уровень
|Словарный запас
|Подходит для
|Примеры произведений
|Starter/Beginner
|250-300 слов
|Новичков без опыта чтения
|"The Gift" (Oxford), "Marcel and the White Star" (Penguin)
|Elementary
|600-1000 слов
|Базовый уровень A1-A2
|"The Phantom of the Opera", "The Monkey's Paw"
|Pre-Intermediate
|1200-1500 слов
|Уровень A2-B1
|"The Picture of Dorian Gray", "Sherlock Holmes Stories"
|Intermediate
|1700-2000 слов
|Уровень B1-B2
|"Pride and Prejudice", "The Great Gatsby"
|Upper-Intermediate
|2200-3000 слов
|Уровень B2-C1
|"Wuthering Heights", "The Bride Price"
|Advanced
|3000+ слов
|Уровень C1-C2
|"Vanity Fair", "The Age of Innocence"
Выбирая первую книгу для чтения, руководствуйтесь правилом "уровень минус один" — если вы оцениваете свой английский как Elementary, начните с книг уровня Starter/Beginner. Это обеспечит комфортное чтение и ощущение прогресса, а не разочарования. 📖
Помимо уровня, обращайте внимание на жанр и тематику произведения. Если вам интересны детективы в обычной жизни, начните с адаптированных историй Агаты Кристи или Артура Конан Дойля — ваш интерес к сюжету поможет преодолеть языковые трудности.
7 проверенных методик улучшения навыка чтения
Давайте рассмотрим эффективные техники, которые превратят чтение на английском из испытания в удовольствие:
Метод "Известное-неизвестное" – Разделите текст на две категории: слова, которые вы понимаете, и те, которые вызывают затруднения. Выписывайте не более 5-7 незнакомых слов с одной страницы, иначе процесс чтения превратится в составление словаря. Если незнакомых слов больше 20% текста, выберите более простой материал.
Техника "Прогнозирование" – Перед чтением просмотрите иллюстрации, заголовки и первые предложения абзацев. Постарайтесь предположить, о чем пойдет речь. Это активирует ваши фоновые знания и облегчит понимание.
Метод "Тень" – Читайте текст одновременно с аудиозаписью (многие адаптированные книги имеют аудиоверсии). Это улучшает произношение и связывает письменную и звуковую форму слов.
Техника "Повторное чтение" – Прочитайте текст несколько раз: первый раз — для общего понимания, второй — для деталей, третий — для удовольствия без словаря.
Метод "Пересказ" – После прочтения фрагмента попытайтесь пересказать его содержание своими словами (можно на родном языке для начинающих). Это помогает закрепить новую лексику и проверить понимание.
Техника "Параллельное чтение" – Используйте двуязычные издания или читайте книгу параллельно на английском и на родном языке. Обращайтесь к русскому тексту только когда совсем не понимаете смысл.
Метод "Контекстной догадки" – Учитесь определять значение незнакомых слов из контекста, не прибегая к словарю. Это развивает языковую интуицию и ускоряет процесс чтения.
Михаил Березин, переводчик технической литературы
Я начал серьезно изучать английский в 27 лет, когда появилась необходимость читать техническую документацию. Первые попытки были обескураживающими — я тратил часы на перевод одной страницы, выписывал десятки слов и все равно упускал смысл. Переломный момент наступил, когда я начал применять метод контекстной догадки.
Я поставил себе правило: проверять по словарю не более трех слов на страницу. Остальные значения пытался вывести из контекста. Поначалу было страшно — казалось, что я упускаю важные детали. Но через месяц такой практики я заметил, что мой мозг начал автоматически распознавать паттерны и угадывать значения слов. Через полгода я уже читал техническую документацию со скоростью, близкой к чтению на русском языке. Этот опыт научил меня доверять своей языковой интуиции.
Важно комбинировать разные методики и не бояться экспериментировать. То, что подходит одному человеку, может не сработать для другого. Найдите свой идеальный микс техник, который превратит чтение в увлекательный процесс. 🧠
Базовые тексты для начинающих: с чего стартовать
Выбор первых текстов для чтения критически важен — слишком сложный материал отобьет желание продолжать, а слишком примитивный не даст ощущения прогресса. Рассмотрим оптимальные варианты для старта:
Детские книги с иллюстрациями – "Brown Bear, Brown Bear, What Do You See?", "The Very Hungry Caterpillar", "Frog and Toad" — простой язык и яркие картинки помогают понимать контекст.
Комиксы и графические новеллы – Визуальный ряд дополняет текст и облегчает понимание. Начните с "Garfield", "Calvin and Hobbes" или "Archie".
Новостные дайджесты для ESL – Сайты вроде News in Levels, Breaking News English предлагают актуальные новости, адаптированные для разных уровней владения языком.
Dual-language books – Издания с параллельным текстом на двух языках позволяют быстро сверяться с переводом сложных мест.
Короткие рассказы – "The Gift of the Magi" O. Henry или сказки Оскара Уайльда в адаптации — небольшой объем позволяет завершить чтение за один присест и получить ощущение достижения.
Не менее важно знать, где искать подходящие материалы:
|Ресурс
|Тип контента
|Особенности
|English e-Reader
|Адаптированные книги
|Бесплатные книги разных уровней с аудио
|Readlang
|Веб-сервис для чтения
|Мгновенный перевод слов кликом мыши
|Beelinguapp
|Мобильное приложение
|Параллельное отображение текста на двух языках
|LingQ
|Платформа для обучения
|Отслеживание выученных слов и прогресса
|Project Gutenberg
|Классическая литература
|Бесплатные книги с истекшим сроком авторских прав
При выборе первых текстов применяйте "правило большого пальца": открыв страницу, посчитайте незнакомые слова. Если их больше 5-7 на странице, текст пока слишком сложен для комфортного чтения. 👍
Еще один полезный подход — начать с материалов, которые вы уже читали на родном языке. Знакомый сюжет помогает преодолеть языковой барьер. Например, если вы любите "Гарри Поттера", начните с адаптированной версии первой книги.
Эффективные советы для ежедневного чтения на английском
Регулярность важнее продолжительности — 15 минут ежедневного чтения дадут больше результатов, чем 3 часа раз в неделю. Вот несколько советов, как интегрировать чтение на английском в свою повседневную жизнь:
Создайте ритуал – Определите конкретное время для чтения и придерживайтесь его — например, за утренним кофе или перед сном.
Используйте "карманное время" – Установите на смартфон приложение для чтения и используйте время в общественном транспорте, очередях или во время обеденного перерыва.
Метод "5 страниц" – Поставьте минимальную ежедневную цель — например, 5 страниц или 15 минут. Часто, начав читать, вы продолжите дольше запланированного.
Разнообразьте форматы – Чередуйте бумажные книги, электронные и аудиокниги. Читайте аудиокнигу во время тренировки, бумажную — дома в тишине.
Ведите дневник прочитанного – Записывайте названия книг, интересные фразы, новые слова. Это усиливает запоминание и дает ощущение прогресса.
Присоединитесь к онлайн-клубу чтения – Обсуждение прочитанного с единомышленниками повышает мотивацию и помогает глубже понять материал.
Не менее важно правильно работать с текстом:
Делайте пометки карандашом или стикерами — отмечайте интересные фразы, непонятные места.
Создавайте личный глоссарий — выписывайте новые слова и выражения в отдельный блокнот или приложение.
Перечитывайте сложные фрагменты несколько раз, прежде чем обращаться к словарю.
Читайте вслух хотя бы несколько абзацев — это активизирует речевой аппарат и улучшает произношение.
После завершения главы или раздела сформулируйте основную мысль своими словами.
Важно также установить реалистичные ожидания: прогресс в чтении накапливается постепенно, и даже небольшие ежедневные успехи в сумме дают впечатляющий результат. Через 2-3 месяца регулярной практики вы заметите, что тексты, казавшиеся непреодолимыми, стали доступны для понимания. 🌱
Систематическое чтение на английском — это не просто способ улучшить языковые навыки, но и открыть для себя целый мир новых идей, историй и возможностей. Начиная с адаптированной литературы и постепенно переходя к более сложным текстам, вы развиваете не только навыки понимания, но и критическое мышление, воображение и эмпатию. Помните: каждая прочитанная страница — это маленькая победа и шаг к свободному владению языком. Не откладывайте — начните читать уже сегодня, и пусть первая книга станет началом увлекательного лингвистического путешествия.