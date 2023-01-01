Как форматировать JSON в JavaScript: удобочитаемый код за 5 минут

JS Скопировать код

class JSONDebugger { constructor(options = {}) { this.options = { maxDepth: 3, maxArrayLength: 100, ...options }; } log(data, label = '') { console.group(label || 'JSON Debug'); console.log(this.format(data)); console.groupEnd(); } format(data, depth = 0) { if (depth >= this.options.maxDepth) { return '[Max Depth Reached]'; } if (Array.isArray(data)) { if (data.length > this.options.maxArrayLength) { const shown = data.slice(0, this.options.maxArrayLength); return [...shown.map(item => this.format(item, depth + 1)), `... ${data.length – shown.length} more items`]; } return data.map(item => this.format(item, depth + 1)); } if (data !== null && typeof data === 'object') { const formatted = {}; for (const [key, value] of Object.entries(data)) { formatted[key] = this.format(value, depth + 1); } return formatted; } return data; } search(data, query) { const results = []; this.findInObject(data, query, [], results); console.group(`Search Results for: "${query}"`); if (results.length === 0) { console.log('No matches found'); } else { results.forEach((result, i) => { console.log(`Match #${i+1}: Path: ${result.path.join('.')}`); console.log(result.value); }); } console.groupEnd(); } findInObject(obj, query, path, results) { if (obj === null || typeof obj !== 'object') { if (String(obj).includes(query)) { results.push({ path: [...path], value: obj }); } return; } for (const [key, value] of Object.entries(obj)) { const newPath = [...path, key]; // Поиск в ключах if (key.includes(query)) { results.push({ path: newPath, value }); } // Рекурсивный поиск в значениях this.findInObject(value, query, newPath, results); } } } // Использование const debugger = new JSONDebugger({ maxDepth: 5 }); debugger.log(complexData, 'API Response'); debugger.search(complexData, 'error');