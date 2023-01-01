Страдательный залог в английском: формирование, применение, примеры

Люди, работающие в профессиональной сфере, где требуется высокий уровень английской письменности Страдательный залог — та часть английской грамматики, которая заставляет многих учащихся вздрагивать при одном упоминании. Эта конструкция часто воспринимается как неестественная для русскоговорящих студентов, но именно она придаёт английской речи аутентичность и открывает новые стилистические возможности. Пассивные конструкции наводняют академические тексты, новостные сводки и деловую корреспонденцию — освоив их, вы сразу поднимете свой английский на качественно новый уровень. Давайте разберёмся, как правильно формировать и использовать страдательный залог, чтобы он стал вашим надёжным грамматическим инструментом, а не источником постоянных ошибок. 🔍

Что такое страдательный залог и когда его применять

Страдательный залог (Passive Voice) — это грамматическая конструкция, в которой подлежащее не выполняет действие, а подвергается ему. В отличие от активного залога, где фокус на деятеле, в пассивном внимание переносится на объект действия или само действие.

Представьте, что вы наблюдаете автомобильную аварию. В активном залоге вы скажете: "Водитель грузовика врезался в легковой автомобиль" (The truck driver crashed into the car). В пассивном залоге то же событие звучит иначе: "Легковой автомобиль был протаранен грузовиком" (The car was crashed into by the truck driver).

Алексей Петров, преподаватель английского языка высшей категории

Несколько лет назад ко мне обратилась студентка Мария, готовившаяся к IELTS. Её письменные работы неизменно получали низкие баллы из-за однообразного стиля. "Я пишу только простыми предложениями в активном залоге, потому что боюсь ошибиться в пассиве," — призналась она. Мы разработали систему упражнений: Мария брала новостные статьи и трансформировала каждое третье предложение в пассивный залог. Через месяц использование пассивных конструкций вошло в привычку, а оценка за письменную часть IELTS выросла с 5.5 до 7.0 баллов. Этот случай показывает, как освоение страдательного залога буквально трансформирует языковые навыки.

Когда же следует использовать страдательный залог? 👇

Когда исполнитель действия неизвестен или несущественен: "My car was stolen last night" (Мою машину украли прошлой ночью).

Когда важнее подчеркнуть получателя действия: "The patient was operated on immediately" (Пациента немедленно прооперировали).

"The patient was operated on immediately" (Пациента немедленно прооперировали). В научных и технических текстах для объективности: "The specimens were examined under a microscope" (Образцы были исследованы под микроскопом).

В официальных документах и новостных сводках: "It has been decided to postpone the meeting" (Было решено отложить встречу).

"It has been decided to postpone the meeting" (Было решено отложить встречу). Для смещения фокуса с деятеля на процесс: "The Mona Lisa was painted by Leonardo da Vinci" (Мона Лиза была написана Леонардо да Винчи).

Пассивный залог нельзя считать просто альтернативной формой активного — это осознанный стилистический выбор, который позволяет по-разному расставлять акценты в высказывании.

Образование пассивного залога во всех временах

Формула страдательного залога универсальна во всех временах: BE (в нужном времени) + Past Participle (третья форма глагола). Изменяется только форма глагола be в зависимости от времени, лица и числа.

Рассмотрим формирование пассивного залога во всех основных временах английского языка:

Время Формула Пример в активном залоге Пример в пассивном залоге Present Simple am/is/are + V3 They clean the office every day. The office is cleaned every day. Past Simple was/were + V3 They cleaned the office yesterday. The office was cleaned yesterday. Future Simple will be + V3 They will clean the office tomorrow. The office will be cleaned tomorrow. Present Continuous am/is/are being + V3 They are cleaning the office now. The office is being cleaned now. Past Continuous was/were being + V3 They were cleaning the office when I arrived. The office was being cleaned when I arrived. Present Perfect have/has been + V3 They have already cleaned the office. The office has already been cleaned. Past Perfect had been + V3 They had cleaned the office before the guests arrived. The office had been cleaned before the guests arrived. Future Perfect will have been + V3 They will have cleaned the office by 5 PM. The office will have been cleaned by 5 PM.

Обратите внимание на некоторые особенности:

Future Continuous, Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous и Future Perfect Continuous крайне редко используются в пассивном залоге.

Модальные глаголы в пассиве формируются по схеме: Modal verb + be + V3 (например, "The rules must be followed" — Правила должны соблюдаться).

Инфинитив в пассивной форме: to be + V3 (например, "I want to be informed" — Я хочу быть проинформированным).

Важно помнить, что не все глаголы могут использоваться в страдательном залоге. Непереходные глаголы (например, happen, belong, sleep) не могут иметь пассивную форму, поскольку у них нет прямого дополнения.

Особенности трансформации предложений в пассивный залог

Преобразование предложения из активного залога в пассивный — это не просто механическое применение формулы. Существуют нюансы, которые необходимо учитывать при трансформации различных типов предложений. 🔄

Базовый алгоритм преобразования выглядит так:

Объект действия из активного предложения становится подлежащим в пассивном. Форма глагола меняется на соответствующую пассивную конструкцию. Подлежащее из активного предложения либо опускается, либо вводится с предлогом "by".

Однако при трансформации предложений с различными типами дополнений возникают свои особенности:

Сравнение активного и пассивного залога на практике

Чтобы полностью осознать разницу между активным и пассивным залогами, давайте рассмотрим, как они функционируют в различных контекстах. 🔍

Контекст Активный залог Пассивный залог Эффект и уместность Научная статья We conducted three experiments. Three experiments were conducted. Пассивный залог создаёт объективность, фокусируясь на процессе, а не исследователях. Новости The police arrested the suspect. The suspect was arrested. Пассивный залог уместен, когда важнее событие, чем его исполнители. Инструкция You should take the medicine twice a day. The medicine should be taken twice a day. Пассивный залог звучит более формально и безлично. Личный рассказ I saw an amazing sunset yesterday. An amazing sunset was seen by me yesterday. Активный залог естественнее для личных историй и разговорной речи. Деловое письмо Our company will deliver the products next week. The products will be delivered next week. Пассивный залог может быть предпочтительнее в деловой коммуникации.

В разговорной речи мы обычно отдаём предпочтение активному залогу, поскольку он более динамичен и прямолинеен. Однако в определённых ситуациях пассивный залог звучит более естественно и уместно:

Когда мы не знаем или не хотим упоминать исполнителя: "My wallet was stolen" (Мой кошелёк украли).

Когда действующее лицо очевидно: "He was arrested at the scene" (Его арестовали на месте происшествия) — понятно, что арест произвели представители правоохранительных органов.

В формальных текстах: "It is believed that..." (Считается, что...) — общепринятое мнение без указания конкретных лиц.

Марина Соколова, редактор технических текстов

Когда я начала работать техническим редактором в международной IT-компании, мой руководитель постоянно возвращал документацию на доработку с пометкой "слишком персонализировано". Я не понимала, в чём проблема, пока он не объяснил: "В технической документации мы сосредотачиваемся на процессах и результатах, а не на людях, которые их выполняют". Вместо "You should click the button" требовалось писать "The button should be clicked". После того как я перестроила свой стиль, делая упор на пассивные конструкции в технических разделах, моя документация стала соответствовать корпоративным стандартам. Эта ситуация наглядно показала, как выбор залога влияет на восприятие текста в профессиональной среде.

При выборе между активным и пассивным залогом всегда задавайте себе вопрос: "Что важнее в моём сообщении — кто совершает действие или что происходит/произошло?" Ответ на этот вопрос подскажет оптимальный вариант.

Распространённые ошибки и как их избежать

Даже опытные изучающие английский язык допускают ошибки при использовании пассивного залога. Рассмотрим наиболее типичные из них и способы их предотвращения. ⚠️

1. Использование пассивного залога с непереходными глаголами

Ошибка: "The mountain was arrived by the hikers." (Неправильно) Правильно: "The hikers arrived at the mountain." (Активный залог)

Как избежать: Помните, что только переходные глаголы (те, которые могут иметь прямое дополнение) можно использовать в пассивном залоге. Непереходные глаголы (happen, occur, arrive, go, come, sleep и т.д.) не могут образовывать пассивные конструкции.

2. Неправильное использование предлогов

Ошибка: "The problem was discussed about during the meeting." (Неправильно) Правильно: "The problem was discussed during the meeting." (Без предлога "about")

Как избежать: В пассивных конструкциях предлоги обычно сохраняются, но не дублируются. Если в активном залоге используется фразовый глагол, его предлог/наречие также сохраняется: "The new policy was agreed upon by all parties."

3. Путаница с формами глагола в сложных временах

Ошибка: "The report has wrote yesterday." (Неправильно) Правильно: "The report was written yesterday." (Past Simple Passive)

Как избежать: Всегда проверяйте, соответствует ли форма глагола be нужному времени, и используйте правильную форму причастия (V3).

4. Избыточное использование пассивного залога

Ошибка: Написание текста, в котором каждое предложение в пассивном залоге, что делает его тяжеловесным и неестественным. Как избежать: Используйте пассивный залог осознанно, когда это действительно необходимо, чередуя его с активными конструкциями.

5. Неправильное согласование подлежащего и глагола

Ошибка: "The criteria was established last year." (Неправильно, так как "criteria" — множественное число) Правильно: "The criteria were established last year."

Как избежать: Обращайте внимание на число подлежащего и соответственно выбирайте форму глагола be.

6. Забывание об исключениях

Некоторые глаголы, такие как have, fit, suit, resemble, имеют ограниченное использование в пассивном залоге. Будьте внимательны с такими глаголами и проверяйте их употребление в словаре.

Практические советы для избежания ошибок:

Практикуйте трансформацию предложений из активного залога в пассивный и наоборот.

Читайте качественные англоязычные тексты, обращая внимание на использование пассивного залога.

Используйте проверочное правило: если в пассивной конструкции можно добавить "by someone/something", значит, залог образован правильно.

При сомнении используйте активный залог — он реже приводит к ошибкам.

Проверяйте свои пассивные конструкции с помощью грамматических справочников или онлайн-инструментов.