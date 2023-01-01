Мобильная революция: как работать с touch-событиями на сайтах

class PullToRefresh { constructor(element, options = {}) { this.element = element; this.options = { threshold: options.threshold || 60, // Порог для активации обновления callback: options.callback || (() => console.log('Обновление!')), }; this.startY = 0; this.currentY = 0; this.isRefreshing = false; this.indicator = this.createIndicator(); this.element.addEventListener('touchstart', this.onTouchStart.bind(this)); this.element.addEventListener('touchmove', this.onTouchMove.bind(this)); this.element.addEventListener('touchend', this.onTouchEnd.bind(this)); } createIndicator() { const indicator = document.createElement('div'); indicator.className = 'pull-indicator'; indicator.innerHTML = '⟳'; indicator.style.position = 'absolute'; indicator.style.top = '-50px'; indicator.style.left = '50%'; indicator.style.transform = 'translateX(-50%)'; indicator.style.transition = 'transform 0.2s'; this.element.prepend(indicator); return indicator; } onTouchStart(event) { if (this.isRefreshing) return; // Проверяем, находимся ли мы в верхней части элемента const scrollTop = this.element.scrollTop; if (scrollTop <= 0) { this.startY = event.touches[0].clientY; this.element.style.transition = 'transform 0.1s'; } } onTouchMove(event) { if (this.isRefreshing) return; const scrollTop = this.element.scrollTop; if (scrollTop > 0) return; // Не активируем, если страница прокручена вниз this.currentY = event.touches[0].clientY; const pull = this.currentY – this.startY; if (pull > 0) { // Предотвращаем стандартное поведение, только если тянем вниз event.preventDefault(); // Применяем нелинейное сопротивление, чтобы ограничить расстояние const resistance = 0.4; const translateY = Math.pow(pull, resistance); this.element.style.transform = `translateY(${translateY}px)`; // Обновляем индикатор const progress = Math.min(translateY / this.options.threshold, 1); this.indicator.style.transform = `translateX(-50%) rotate(${progress * 360}deg)`; } } onTouchEnd() { if (this.isRefreshing) return; const pull = this.currentY – this.startY; if (pull > this.options.threshold) { // Активируем обновление this.isRefreshing = true; this.element.style.transform = `translateY(50px)`; this.indicator.classList.add('refreshing'); this.indicator.style.animation = 'spin 1s infinite linear'; // Вызываем функцию обновления this.options.callback().then(() => { // После завершения обновления this.reset(); }).catch(() => { // В случае ошибки также сбрасываем состояние this.reset(); }); } else { // Возвращаем в исходное положение this.reset(); } } reset() { this.element.style.transition = 'transform 0.3s'; this.element.style.transform = ''; this.indicator.style.animation = ''; this.indicator.classList.remove('refreshing'); setTimeout(() => { this.isRefreshing = false; }, 300); } } // Пример использования: const contentElement = document.querySelector('.content-container'); new PullToRefresh(contentElement, { callback: () => new Promise(resolve => { // Имитация запроса к серверу setTimeout(resolve, 1500); }) });