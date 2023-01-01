Тестирование скринридерами: проверка доступности вашего сайта

Для кого эта статья:

Разработчики веб-сайтов

UX-дизайнеры

Специалисты по доступности веб-контента Тестирование с помощью скринридеров — это как обнаружение невидимого для большинства разработчиков мира, который ежедневно открывается миллионам пользователей с нарушениями зрения. Пропустить этот этап при разработке — всё равно что закрыть двери своего сайта для 253 миллионов потенциальных посетителей по всему миру. Эффективное использование скринридеров для тестирования — не просто галочка в чек-листе доступности, а ключевой навык, который переводит ваш сайт из категории "работает" в категорию "работает для всех". Готовы освоить этот навык? 🔍

Скринридеры: принципы работы и роль в доступности

Скринридеры — это программное обеспечение, которое считывает и озвучивает информацию с экрана компьютера или мобильного устройства. Для людей с нарушениями зрения эти инструменты выступают в качестве цифровых проводников в мир веб-контента. Но как именно работает эта технология? 🤔

В основе работы скринридеров лежит взаимодействие с объектной моделью доступности (Accessibility Object Model), которая извлекает информацию из DOM-структуры страницы. Скринридер анализирует HTML-элементы, их атрибуты и взаимосвязи, после чего транслирует этот анализ в аудио-формат.

Важно понимать, что скринридеры не просто "читают все подряд" — они интерпретируют семантические структуры. Заголовок <h1> будет анонсирован как "заголовок первого уровня", а не просто как крупный текст. Элементы <button> будут распознаны как интерактивные кнопки, а не просто как области текста.

Алексей Петров, руководитель отдела тестирования доступности Мой первый опыт с тестированием скринридерами оказался отрезвляющим. Мы разработали "безупречный" сайт для банка и пригласили эксперта с нарушением зрения для финальной проверки. Он запустил JAWS и попытался заполнить форму онлайн-заявки. То, что для нас занимало 3 минуты, для него превратилось в 25-минутное испытание. Причина? Мы использовали нестандартные элементы без ARIA-атрибутов, не добавили метки к полям, а сообщения об ошибках выводились визуально без программного связывания с формой. Тот день изменил наш подход к разработке — теперь тестирование скринридерами стало обязательным этапом перед релизом.

Роль скринридеров в доступности невозможно переоценить. Согласно исследованию WebAIM, около 70% пользователей с нарушениями зрения используют скринридеры как основной способ взаимодействия с веб-контентом. При этом те же исследования показывают, что 97.8% из миллиона самых популярных домашних страниц имеют детектируемые проблемы с доступностью — многие из которых обнаруживаются именно при тестировании скринридерами.

Аспект доступности Роль скринридеров в тестировании Связь со стандартами WCAG Семантическая структура Проверка корректного распознавания заголовков, списков, таблиц 1.3.1 Информация и взаимосвязи Альтернативный текст Верификация адекватности alt-текстов для изображений 1.1.1 Нетекстовый контент Клавиатурная навигация Проверка логичности и предсказуемости перемещения фокуса 2.1.1 Клавиатура Формы Оценка доступности полей, меток, валидации 3.3.2 Метки или инструкции Динамический контент Тестирование оповещений об изменениях на странице 4.1.3 Сообщения о состоянии

Скринридеры становятся незаменимыми союзниками разработчиков в создании по-настоящему инклюзивных веб-продуктов. Они позволяют "увидеть" сайт глазами пользователей с нарушениями зрения и выявить те аспекты доступности, которые часто остаются за рамками автоматизированных тестов.

Выбор и установка скринридеров для тестирования

Выбор подходящего скринридера для тестирования — это первый шаг к эффективной проверке доступности вашего сайта. На рынке существует несколько ключевых игроков, каждый со своими особенностями и областями применения. 🖥️

Три наиболее распространенных скринридера для тестирования:

NVDA (NonVisual Desktop Access) — бесплатная программа с открытым исходным кодом для Windows. Согласно статистике WebAIM, её использует около 72% пользователей среди респондентов их опроса.

— бесплатная программа с открытым исходным кодом для Windows. Согласно статистике WebAIM, её использует около 72% пользователей среди респондентов их опроса. JAWS (Job Access With Speech) — коммерческий продукт для Windows с расширенными функциями и большой пользовательской базой (около 53% пользователей).

— коммерческий продукт для Windows с расширенными функциями и большой пользовательской базой (около 53% пользователей). VoiceOver — встроенный скринридер для устройств Apple (macOS, iOS), которым пользуются примерно 13% пользователей с нарушениями зрения.

Важно тестировать на разных скринридерах, так как они могут по-разному интерпретировать один и тот же веб-контент. Комбинация "браузер + скринридер" также влияет на результаты тестирования.

Скринридер Платформа Стоимость Рекомендуемые браузеры Уровень сложности освоения NVDA Windows Бесплатно Firefox, Chrome Средний JAWS Windows От $90/год Chrome, Internet Explorer, Edge Высокий VoiceOver macOS, iOS Встроенный (бесплатно) Safari Средний TalkBack Android Встроенный (бесплатно) Chrome для Android Низкий Narrator Windows Встроенный (бесплатно) Edge Средний

Процесс установки различается в зависимости от выбранного скринридера:

Установка NVDA:

Перейдите на официальный сайт nvaccess.org и скачайте установщик Запустите установку и следуйте инструкциям мастера После установки NVDA запустится автоматически и появится значок в системном трее Для активации/деактивации используйте комбинацию клавиш Ctrl+Alt+N

Настройка JAWS:

Загрузите пробную версию с сайта Freedom Scientific или приобретите лицензию Выполните установку согласно инструкциям Запустите JAWS из меню Пуск Включение/выключение осуществляется клавишей Insert+F4

Активация VoiceOver в macOS:

Откройте Системные настройки > Универсальный доступ > VoiceOver Включите переключатель для активации VoiceOver Используйте Cmd+F5 для быстрого включения/отключения Пройдите обучающий курс, предлагаемый системой, для освоения базовых команд

При выборе скринридера для тестирования учитывайте, что идеальное решение — использовать не менее двух различных программ. Это обеспечит более широкий охват потенциальных проблем доступности. Исследования показывают, что разные скринридеры могут обнаруживать различные проблемы доступности, поэтому комплексное тестирование повышает шансы на создание по-настоящему инклюзивного продукта.

Базовые техники тестирования с NVDA, JAWS и VoiceOver

Освоение основных техник работы со скринридерами — ключевой этап для эффективного тестирования доступности. Каждый инструмент имеет свои особенности, но существуют универсальные подходы, которые помогут вам быстрее освоить процесс тестирования. 🎯

Первое правило эффективного тестирования — научиться думать как пользователь скринридера. Это означает временное отключение монитора или отведение взгляда от экрана для полного погружения в аудио-опыт.

Мария Соколова, UX-дизайнер по доступности Я провожу "тёмные сессии" тестирования каждую неделю: закрываю глаза на 30 минут и пытаюсь выполнить типичные пользовательские сценарии на нашем сайте с помощью NVDA. Однажды наша команда запустила редизайн навигации с нестандартными интерактивными элементами. Выглядело стильно, но во время моей "тёмной сессии" я потратила 12 минут, пытаясь найти раздел, который с зрячим интерфейсом находила за 5 секунд. Причина: дизайнеры использовали <div> вместо семантических элементов, а разработчики забыли добавить ARIA-атрибуты. Показав видеозапись этого опыта команде, мы немедленно пересмотрели всю структуру навигации. Теперь такое тестирование — обязательная часть нашего процесса разработки.

Основные команды NVDA для тестирования:

Insert+F7 — открыть список всех элементов (заголовки, ссылки, формы)

— открыть список всех элементов (заголовки, ссылки, формы) NVDA+пробел — активировать режим фокуса (для форм и интерактивных элементов)

— активировать режим фокуса (для форм и интерактивных элементов) NVDA+стрелки вверх/вниз — для непрерывного чтения контента

— для непрерывного чтения контента Tab — навигация по интерактивным элементам (основной метод проверки доступности элементов управления)

— навигация по интерактивным элементам (основной метод проверки доступности элементов управления) H — перемещение по заголовкам (для проверки иерархии заголовков)

Ключевые команды JAWS:

Insert+F6 — список заголовков страницы

— список заголовков страницы Insert+F7 — список всех ссылок

— список всех ссылок Insert+F5 — список форм

— список форм Insert+F10 — список ориентиров (landmarks)

— список ориентиров (landmarks) Insert+стрелка вниз — чтение от текущей позиции до конца страницы

Основные жесты VoiceOver:

VO+Command+H — перемещение по заголовкам (VO = Control+Option)

— перемещение по заголовкам (VO = Control+Option) VO+Command+L — перемещение по ссылкам

— перемещение по ссылкам VO+Command+G — перемещение по изображениям

— перемещение по изображениям VO+стрелки вправо/влево — навигация по элементам

— навигация по элементам VO+пробел — активация выбранного элемента (клик)

При тестировании сосредоточьтесь на следующих аспектах:

Линейная навигация: последовательно пройдите через весь контент страницы с помощью клавиш стрелок или специальных команд. Все ли элементы озвучиваются в логическом порядке? Семантическая структура: используйте навигацию по заголовкам, ссылкам и другим структурным элементам. Можно ли с помощью этих ярлыков эффективно перемещаться по странице? Интерактивные элементы: проверьте все формы, кнопки, раскрывающиеся списки. Объявляет ли скринридер их состояние (нажато, выбрано, развернуто)? Сценарии использования: выполните типичные задачи, такие как заполнение формы, навигация по меню или поиск информации. Отмечайте все моменты, вызывающие затруднения.

Важные техники проверки для различных элементов:

Изображения : убедитесь, что скринридер озвучивает информативный alt-текст (или игнорирует декоративные изображения)

: убедитесь, что скринридер озвучивает информативный alt-текст (или игнорирует декоративные изображения) Таблицы данных : проверьте, правильно ли распознаются заголовки и данные ячеек

: проверьте, правильно ли распознаются заголовки и данные ячеек ARIA-элементы : убедитесь, что скринридер корректно интерпретирует ARIA-роли, состояния и свойства

: убедитесь, что скринридер корректно интерпретирует ARIA-роли, состояния и свойства Модальные окна: проверьте удержание фокуса в модальном окне и корректное оповещение о его открытии

Помните, что тестирование скринридерами требует определенной практики. Начните с малого: сосредоточьтесь на основных сценариях использования и постепенно расширяйте охват тестирования. Регулярная практика значительно повысит вашу эффективность.

Методология проверки веб-элементов скринридерами

Системный подход к тестированию веб-элементов с помощью скринридеров позволяет обнаружить проблемы доступности, которые часто ускользают от автоматических проверок. Стратегическое тестирование различных компонентов интерфейса помогает создать действительно инклюзивный опыт. 🧩

Рассмотрим методологию WAAT (Web Accessibility Auditing Technique) для проверки основных элементов интерфейса:

Подготовка: определите приоритетные сценарии использования на основе пользовательских потребностей Макротестирование: проанализируйте общую структуру страницы и возможности навигации Микротестирование: проверьте каждый компонент интерфейса на соответствие требованиям доступности Документирование: фиксируйте найденные проблемы, включая скриншоты, аудиозаписи и шаги для воспроизведения

Эффективное тестирование различных типов контента требует специфических подходов:

Тип элемента Что проверять Команды/методы проверки Типичные проблемы Заголовки Логическая иерархия, информативность NVDA: H для перемещения между заголовками Пропуски уровней, декоративные заголовки Формы Метки полей, сообщения об ошибках, группировка Tab для перехода между полями, NVDA+Tab для чтения меток Отсутствие связи label-input, неинформативные ошибки Изображения Альтернативный текст, декоративные изображения NVDA+стрелки для последовательного чтения Отсутствие alt, неинформативный alt-текст Таблицы Структура, заголовки, подписи NVDA: T для перехода между таблицами, затем стрелки для навигации Отсутствие th, использование таблиц для верстки Интерактивные компоненты Состояния, обратная связь, доступность с клавиатуры Tab для навигации, Enter/Пробел для активации Отсутствие ARIA-атрибутов, нестандартные контролы

При тестировании компонентов особое внимание уделите их поведению:

Выпадающие меню : проверьте, анонсируется ли состояние меню (открыто/закрыто), удерживается ли фокус внутри открытого меню

: проверьте, анонсируется ли состояние меню (открыто/закрыто), удерживается ли фокус внутри открытого меню Карусели и слайдеры : оцените доступность элементов управления и возможность приостановки автоматической прокрутки

: оцените доступность элементов управления и возможность приостановки автоматической прокрутки Аккордеоны и табы : убедитесь, что скринридер объявляет текущее состояние и отношения между заголовком и контентом

: убедитесь, что скринридер объявляет текущее состояние и отношения между заголовком и контентом Модальные окна : проверьте объявление при открытии, удержание фокуса и возвращение фокуса при закрытии

: проверьте объявление при открытии, удержание фокуса и возвращение фокуса при закрытии Динамический контент: оцените, как скринридер реагирует на обновления страницы (например, уведомления, живой поиск)

Для сложных интерактивных компонентов рекомендуется использовать следующую последовательность тестирования:

Проверка возможности доступа к компоненту с помощью клавиатуры Анализ объявлений скринридера при фокусировке на компоненте Тестирование взаимодействия (активация, изменение состояния) Оценка обратной связи после взаимодействия (анонсирование изменений) Проверка возможности выхода из компонента и возврата к нему

Документируйте результаты тестирования в структурированном формате, включая:

URL и наименование проверяемой страницы

Описание проблемы, включая то, что ожидалось и что произошло фактически

Используемые скринридер, браузер и их версии

Шаги для воспроизведения проблемы

Предлагаемое решение со ссылкой на соответствующие критерии WCAG

Помните, что тестирование с помощью скринридеров — это итеративный процесс. После внесения исправлений проводите повторное тестирование, чтобы убедиться, что проблемы действительно устранены и не возникли новые. Создайте базу знаний с типичными проблемами и решениями для вашей команды, чтобы ускорить процесс разработки доступных интерфейсов.

Исправление типичных проблем доступности на сайтах

Тестирование скринридерами часто выявляет повторяющиеся проблемы доступности, которые необходимо систематически устранять. Знание типичных барьеров и способов их преодоления значительно ускоряет процесс создания доступных веб-ресурсов. 🛠️

Разберем наиболее распространенные проблемы, обнаруживаемые при тестировании скринридерами, и решения для каждой из них:

Отсутствие альтернативного текста для изображений Проблема: скринридер объявляет имя файла или говорит просто "изображение" без описания

Решение: добавьте атрибут alt с кратким, но информативным описанием: <img src="logo.png" alt="Логотип компании Acme">

с кратким, но информативным описанием: Для декоративных изображений используйте пустой alt: <img src="divider.png" alt=""> Отсутствие связи между полями форм и метками Проблема: скринридер не объявляет назначение поля ввода

Решение: используйте элемент <label> с атрибутом for , соответствующим id поля: <label for="username">Имя пользователя</label><input id="username" type="text">

с атрибутом , соответствующим поля: Альтернатива: используйте ARIA-атрибуты: <input id="username" type="text" aria-label="Имя пользователя"> Неинформативные ссылки Проблема: скринридер объявляет только "нажмите здесь" или "подробнее" без контекста

Решение: используйте описательный текст ссылок: вместо "нажмите здесь" напишите "подробнее о наших услугах"

Если использование коротких ссылок необходимо, применяйте aria-label : <a href="#" aria-label="Подробнее о сервисе доставки">Подробнее</a> Отсутствие семантической структуры Проблема: скринридер не может определить иерархию и структуру страницы

Решение: используйте правильные HTML5-элементы: <header> , <nav> , <main> , <section> , <article> , <footer>

, , , , , Следите за логической иерархией заголовков от <h1> до <h6> без пропусков уровней Недоступные с клавиатуры интерактивные элементы Проблема: невозможно взаимодействовать с элементом через скринридер, поскольку он не получает фокус

Решение: используйте нативные HTML-элементы вместо <div> для интерактивных компонентов

для интерактивных компонентов Если используете нестандартные компоненты, добавьте tabindex="0" и соответствующие ARIA-атрибуты

и соответствующие ARIA-атрибуты Пример: <div role="button" tabindex="0" aria-pressed="false" onclick="toggle(this)">Переключить</div>

Для динамического контента и AJAX-взаимодействий часто возникают особые проблемы:

Обновления без уведомлений : используйте ARIA-live регионы для важных обновлений: <div aria-live="polite">Корзина обновлена</div>

: используйте ARIA-live регионы для важных обновлений: Модальные окна : применяйте aria-modal="true" и возвращайте фокус после закрытия

: применяйте и возвращайте фокус после закрытия Пользовательские виджеты: реализуйте клавиатурные шорткаты и следуйте рекомендациям WAI-ARIA по паттернам дизайна

Пример исправления стандартного аккордеона:

До исправления:

HTML Скопировать код <div class="accordion"> <div class="accordion-header" onclick="togglePanel()">Раздел 1</div> <div class="accordion-panel">Содержимое раздела 1</div> </div>

После исправления:

HTML Скопировать код <div class="accordion"> <button class="accordion-header" aria-expanded="false" aria-controls="panel-1">Раздел 1</button> <div id="panel-1" class="accordion-panel" hidden>Содержимое раздела 1</div> </div>

При тестировании и исправлении проблем руководствуйтесь правилом "первый пользователь": если сайт работает для пользователей скринридеров, он с высокой вероятностью будет доступен и для остальных групп пользователей.

Для предотвращения повторения типичных ошибок внедрите следующие практики в процесс разработки:

Создайте чек-лист доступности для команды разработки

Настройте автоматизированные тесты с помощью инструментов вроде Axe или Pa11y

Проводите регулярные обучающие сессии по доступности для команды

Включите тестирование со скринридерами в стандартный процесс QA

Привлекайте реальных пользователей с нарушениями зрения для тестирования критичных функций

Помните, что полное устранение проблем доступности — это непрерывный процесс. Регулярное тестирование с помощью скринридеров позволит выявлять новые проблемы и своевременно их исправлять, обеспечивая всем пользователям равный доступ к вашему контенту.