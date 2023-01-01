Установка шрифтов в Figma: пошаговое руководство для новичков

Для кого эта статья:

Новички в дизайне, которые хотят научиться работать с шрифтами в Figma

Дизайнеры, желающие улучшить свои навыки работы с типографикой

Команды, работающие над совместными проектами в Figma, столкнувшиеся с проблемами синхронизации шрифтов Правильный шрифт в дизайне — как характер для человека. Он может превратить ваш проект из посредственного в выдающийся, заставить пользователей задержаться или уйти с первого взгляда. Когда стандартная библиотека Figma не может удовлетворить ваши творческие амбиции, установка собственных шрифтов становится необходимостью. Но что делать, если вы только начинаете своё путешествие в мир дизайна и чувствуете себя потерянным? Эта пошаговая инструкция превратит процесс установки шрифта из загадочного ритуала в простую рутину. 🎯

Что нужно знать о шрифтах перед установкой в Figma

Прежде чем приступить к процессу установки, давайте разберемся с базовыми понятиями, которые помогут вам избежать проблем при работе с кастомными шрифтами. 📚

Шрифты бывают разных форматов, и не все из них одинаково хорошо работают с Figma. Наиболее распространенные форматы:

OTF (OpenType Font) — современный и гибкий формат, поддерживаемый большинством программ, включая Figma

— современный и гибкий формат, поддерживаемый большинством программ, включая Figma TTF (TrueType Font) — классический формат, также широко поддерживаемый

— классический формат, также широко поддерживаемый WOFF/WOFF2 (Web Open Font Format) — оптимизированные для веб-форматы, которые могут не работать при локальной установке

Формат шрифта Совместимость с Figma Особенности OTF Высокая Поддержка расширенных типографских возможностей TTF Высокая Хорошая кроссплатформенная совместимость WOFF/WOFF2 Средняя Могут потребовать конвертации для локального использования PS (PostScript) Низкая Устаревший формат, часто вызывает проблемы

Важно понимать, что шрифты подчиняются законам об авторском праве. Перед использованием в коммерческих проектах убедитесь, что вы имеете соответствующую лицензию. 🔒

Александр Петров, арт-директор Однажды наша студия разработала великолепный дизайн-концепт для крупного клиента с использованием уникального шрифта, который идеально соответствовал бренду. В день презентации я открыл файл на клиентском компьютере, и весь текст отображался стандартным Arial — катастрофа! Оказалось, я забыл установить шрифт на компьютере заказчика, а веб-версия Figma не могла подхватить локальные шрифты с моей машины. С тех пор я всегда делаю два важных шага: создаю резервную PDF-версию презентации с корректными шрифтами и заранее проверяю, как будет отображаться дизайн на устройстве клиента. Помните: ваш дизайн должен выглядеть идеально не только на вашем компьютере, но и на устройствах всех заинтересованных сторон.

Также следует учитывать, что вес шрифтов может существенно влиять на производительность ваших файлов Figma, особенно если вы используете несколько начертаний. Используйте только те варианты начертаний, которые действительно необходимы для вашего проекта. 🚀

Отличия процесса установки в веб и десктоп-версии Figma

Figma доступна в двух основных форматах: как веб-приложение, работающее в браузере, и как десктоп-приложение, устанавливаемое на компьютер. Процесс интеграции шрифтов для этих версий существенно отличается. 💻

Параметр Веб-версия Figma Десктоп-версия Figma Доступ к системным шрифтам Ограниченный, через Google Fonts и платформенный шрифтовой менеджер Полный доступ ко всем установленным в системе шрифтам Необходимость установки Требуется загрузка через сервисы как Google Fonts Требуется установка шрифта в операционную систему Совместная работа Коллеги могут не видеть ваши локальные шрифты Коллеги также должны установить шрифт локально Стабильность работы Зависит от интернет-соединения Работает стабильно независимо от соединения

Веб-версия Figma имеет ограниченный доступ к шрифтам, установленным на вашем компьютере. Она в основном полагается на библиотеку Google Fonts и фирменный инструмент Font Installer. Это означает, что для использования кастомного шрифта вам, возможно, придется:

Использовать сервис Google Fonts, если ваш шрифт там доступен Применять плагины для интеграции шрифтов Перейти на десктоп-версию для полного доступа к локальным шрифтам

Десктоп-версия Figma, напротив, получает доступ ко всем шрифтам, установленным в вашей операционной системе. Это делает процесс установки гораздо более прямолинейным, но требует правильной установки шрифта на уровне операционной системы. 🖥️

Мария Соколова, UI/UX дизайнер Работая над крупным ребрендингом, мы с командой столкнулись с критической проблемой синхронизации шрифтов. Половина команды использовала веб-версию Figma, другая половина — десктоп. Мы разработали уникальную систему типографики с кастомным шрифтом, но когда пришло время совместной работы, обнаружилось, что макеты выглядят по-разному у разных сотрудников. После нескольких часов разбирательств мы выработали протокол: все устанавливают шрифты локально и используют десктоп-версию для основной работы, а веб-версию только для быстрых правок. Мы также создали документ с инструкцией по установке шрифтов для всех участников проекта и клиентов. Этот опыт научил нас, что синхронизация шрифтов — основа успешной командной работы в Figma, и лучше потратить час на настройку, чем дни на исправление несоответствий.

Еще одно важное различие касается совместной работы. Если вы используете локально установленный шрифт в десктоп-версии Figma, члены вашей команды, которые не установили этот шрифт на свои компьютеры, будут видеть текст, отображаемый стандартным шрифтом. 👥

Пошаговая инструкция установки скачанного шрифта в Figma

Теперь, когда вы понимаете основные принципы, давайте рассмотрим конкретные шаги для установки скачанного шрифта в Figma. Процесс будет отличаться в зависимости от того, используете ли вы веб или десктоп-версию. 🛠️

Установка шрифта для использования в десктоп-версии Figma:

Подготовка шрифта: Скачайте шрифтовой файл в формате OTF или TTF

Распакуйте архив, если шрифт поставляется в сжатом виде

Убедитесь, что у вас есть все необходимые начертания (Regular, Bold, Italic и т.д.) Установка шрифта в операционную систему:

Для Windows:

Щелкните правой кнопкой мыши на шрифтовом файле Выберите "Установить" или "Установить для всех пользователей" Альтернативно, вы можете перетащить файлы шрифтов в папку C:\Windows\Fonts

Для macOS:

Дважды щелкните на шрифтовом файле для открытия в Font Book Нажмите кнопку "Установить шрифт" Или перетащите файлы шрифтов в папку /Library/Fonts/ (для всех пользователей) или ~/Library/Fonts/ (только для вашего пользователя) Применение шрифта в Figma: Откройте десктоп-версию Figma Если Figma была открыта во время установки шрифта, перезапустите ее Выберите текстовый элемент или создайте новый В панели свойств найдите выпадающее меню шрифтов и найдите в нем установленный шрифт

Для веб-версии Figma:

Веб-версия Figma имеет более ограниченные возможности для работы с локальными шрифтами, но есть несколько способов добавить кастомный шрифт:

Использование Font Installer (если ваш шрифт коммерческий или отсутствует в Google Fonts): В веб-версии Figma нажмите на меню текста в правой панели Прокрутите список шрифтов вниз и найдите опцию "Local fonts" Следуйте инструкциям по установке Font Installer После установки Font Installer, он будет отправлять информацию о локально установленных шрифтах в веб-версию Figma Использование Google Fonts: Если ваш шрифт доступен в библиотеке Google Fonts, вы можете добавить его непосредственно в Figma В панели шрифтов найдите опцию "Google Fonts" или значок "+" Найдите нужный шрифт в поиске и добавьте его в свою библиотеку Использование плагинов: Установите плагин для работы с шрифтами, например, "Fonty" или "Font Master" Следуйте инструкциям плагина для загрузки и применения шрифтов

Имейте в виду, что при использовании локальных шрифтов в командном проекте, каждый участник должен установить эти шрифты на своем устройстве, чтобы видеть дизайн корректно. Это особенно важно учитывать при работе с клиентами или большими командами. 🤝

Проверка работоспособности и применение нового шрифта

После установки шрифта критически важно проверить его корректную работу в Figma. Некачественная интеграция может привести к непредсказуемым результатам при переходе проекта в разработку. 🔍

Вот пошаговая инструкция для проверки работоспособности вашего нового шрифта:

Создайте тестовый текстовый блок: Добавьте новый текстовый элемент и выберите установленный шрифт из выпадающего меню. Проверьте все начертания: Если у вашего шрифта есть несколько начертаний (Regular, Bold, Italic), убедитесь, что все они отображаются корректно. Проверьте специальные символы: Введите различные специальные символы, включая диакритические знаки, валютные символы и математические знаки, чтобы убедиться, что шрифт их поддерживает. Протестируйте разные размеры: Посмотрите, как шрифт выглядит при различных размерах — от очень маленького (8-10pt) до очень большого (72pt и выше). Проверьте кернинг и трекинг: Настройте межбуквенные и межстрочные интервалы, чтобы убедиться, что шрифт правильно реагирует на эти изменения.

Если вы работаете в команде, важно проверить, как шрифт отображается на устройствах ваших коллег. Для этого:

Создайте скриншот текста с использованием нового шрифта

Попросите коллегу открыть тот же файл и сравнить, как выглядит текст у него

Если есть расхождения, убедитесь, что коллега также установил этот шрифт

Применение нового шрифта в вашем проекте может трансформировать его визуальное восприятие. Вот несколько советов для эффективного использования кастомных шрифтов: 🎨

Создайте стили текста: После проверки работоспособности шрифта создайте текстовые стили для разных элементов вашего интерфейса (заголовки, подзаголовки, основной текст и т.д.)

После проверки работоспособности шрифта создайте текстовые стили для разных элементов вашего интерфейса (заголовки, подзаголовки, основной текст и т.д.) Документируйте использование: Создайте страницу документации в вашем файле, где будут представлены все используемые шрифты и их начертания

Создайте страницу документации в вашем файле, где будут представлены все используемые шрифты и их начертания Учитывайте иерархию: Используйте разные начертания и размеры шрифта для создания четкой визуальной иерархии информации

Используйте разные начертания и размеры шрифта для создания четкой визуальной иерархии информации Проверяйте читабельность: Удостоверьтесь, что ваш шрифт хорошо читается на всех целевых устройствах и размерах экрана

При интеграции нового шрифта в существующий проект будьте готовы к тому, что это может повлиять на вёрстку. Иногда даже шрифты одного семейства могут иметь разную ширину символов и высоту строк, что потребует корректировки макетов. 📐

Распространенные проблемы при добавлении кастомных шрифтов

Даже следуя всем инструкциям, вы можете столкнуться с некоторыми проблемами при установке и использовании кастомных шрифтов в Figma. Давайте рассмотрим наиболее распространенные из них и способы их решения. ⚠️

Проблема Причина Решение Шрифт не появляется в списке доступных Некорректная установка или несовместимый формат Перезапустите Figma после установки шрифта; проверьте формат (предпочтительно OTF или TTF) Шрифт отображается неправильно Повреждённый файл или конфликт с другими шрифтами Попробуйте переустановить шрифт или загрузить его заново из надежного источника Коллеги не видят установленный шрифт Локальная установка не синхронизируется между пользователями Убедитесь, что все члены команды установили этот шрифт на своих компьютерах Проблемы с кириллицей или спецсимволами Шрифт может не поддерживать все необходимые глифы Выбирайте шрифты с полной поддержкой требуемых наборов символов

Одна из наиболее распространенных ошибок — попытка использовать локально установленный шрифт при совместной работе в веб-версии Figma. Помните, что в этом случае:

Только вы видите шрифт корректно

Все остальные участники будут видеть текст, отображаемый стандартным или запасным шрифтом

Это может создать серьезные несоответствия при командной работе

Для решения проблемы с совместной работой рассмотрите следующие подходы:

Использование общедоступных шрифтов: По возможности выбирайте шрифты из библиотеки Google Fonts или другие широко доступные шрифты Создание инструкции по установке: Разработайте четкую инструкцию для всех участников проекта о том, как установить нужные шрифты Создание PDF-превью: Для презентаций экспортируйте макеты в PDF, чтобы сохранить внешний вид с кастомными шрифтами Использование плагинов: Некоторые плагины позволяют включать шрифты непосредственно в проект Figma

При работе со сложными проектами, где используются десятки шрифтовых стилей, вы можете столкнуться с проблемой производительности. Figma может начать работать медленнее, особенно при большом количестве текстовых слоев с разными шрифтами. 🐢

Для оптимизации производительности:

Используйте минимальное количество шрифтовых семейств в одном проекте

Отдавайте предпочтение переменным шрифтам (Variable Fonts), которые объединяют несколько начертаний в одном файле

Регулярно очищайте неиспользуемые стили текста в вашем проекте

Наконец, помните о проблемах с лицензированием. Использование коммерческого шрифта без соответствующей лицензии может привести к юридическим проблемам, особенно если проект будет опубликован. Всегда проверяйте условия использования шрифтов, особенно для коммерческих проектов. 📜