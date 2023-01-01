Модальный глагол should в английском: 5 правил грамотного применения

Для кого эта статья:

Изучающие английский язык на среднем уровне

Преподаватели английского языка

Люди, интересующиеся грамматикой и практическим использованием модальных глаголов Когда вы впервые сталкиваетесь с модальным глаголом should, вас может захлестнуть волна неуверенности. "Should I go to the party tonight?" (Стоит ли мне идти на вечеринку сегодня?), "You should see a doctor" (Тебе следует обратиться к врачу) — эти фразы мы слышим постоянно, но всегда ли правильно понимаем оттенки значений? Именно неправильное использование should входит в топ-5 самых распространенных ошибок среди изучающих английский язык. Давайте разберем 5 ключевых правил, которые помогут вам наконец-то разобраться с этим коварным модальным глаголом и превратить его из врага в надежного союзника! 🚀

Should в английском: основные правила применения

Модальный глагол should — один из наиболее универсальных помощников в английской речи. Прежде чем погрузиться в детали, важно запомнить базовые характеристики этого глагола:

Should не изменяется по лицам и числам (I should, you should, he/she should)

После should всегда используется глагол в базовой форме без to (should go, should work)

Вопросительная форма образуется путем перестановки should перед подлежащим (Should I call him?)

Отрицательная форма — should not или shouldn't (You shouldn't worry about it)

Важно понимать, что should выражает более мягкое значение долженствования, чем must. Это скорее рекомендация или совет, а не строгое указание. Например, "You should exercise regularly" (Тебе следует регулярно заниматься спортом) звучит как дружеская рекомендация, а не приказ.

Ольга Петрова, методист языковой школы Я часто наблюдаю, как студенты путаются в использовании should. Помню случай с Андреем, который готовился к собеседованию в международной компании. Он постоянно говорил "I must prepare well" вместо "I should prepare well", что создавало впечатление избыточного напряжения. Мы провели серию упражнений, чтобы он почувствовал разницу между жестким "must" и рекомендательным "should". На собеседовании Андрей смог точно выразить свои мысли, используя правильные модальные глаголы, и получил работу. Иногда именно такие нюансы определяют успех коммуникации.

Основные случаи использования should можно представить в виде таблицы:

Функция Пример Перевод Совет или рекомендация You should eat more vegetables. Тебе следует есть больше овощей. Моральное обязательство People should respect each other. Люди должны уважать друг друга. Ожидание или предположение The package should arrive tomorrow. Посылка должна прийти завтра. Условные предложения If it rains, you should take an umbrella. Если пойдет дождь, тебе следует взять зонт. Выражение удивления/возмущения You should be ashamed! Тебе должно быть стыдно!

Овладев базовыми правилами, вы заметите, как should начинает органично вплетаться в вашу речь, делая ее более естественной и близкой к речи носителей языка. 🌟

Правила использования should для советов и рекомендаций

Наиболее распространенное применение should — это выражение советов и рекомендаций. В этом контексте should передает идею о том, что что-то желательно, правильно или разумно сделать.

Когда вы используете should для рекомендаций, важно помнить, что вы предлагаете наилучший, по вашему мнению, вариант действий, но не настаиваете на нем категорически. Это дает собеседнику свободу выбора и звучит вежливо. 👌

Прямой совет: "You should try this restaurant." (Тебе стоит попробовать этот ресторан.)

"You should get more sleep." (Тебе следует больше спать.) Профессиональный совет: "The company should invest in new technology." (Компании следует инвестировать в новые технологии.)

"The company should invest in new technology." (Компании следует инвестировать в новые технологии.) Предложение в затруднительной ситуации: "You should apologize to her." (Тебе следует извиниться перед ней.)

"The company should invest in new technology." (Компании следует инвестировать в новые технологии.) Предложение в затруднительной ситуации: "You should apologize to her." (Тебе следует извиниться перед ней.)

Интересно, что should можно использовать и в вопросах, когда вы сами запрашиваете совет: "Should I accept this job offer?" (Стоит ли мне принимать это предложение о работе?). Это показывает, что вы рассматриваете возможность и интересуетесь мнением собеседника.

Для выражения более настойчивой рекомендации можно использовать конструкцию "should definitely" (определенно следует): "You should definitely see a doctor about that cough." (Тебе определенно следует показаться врачу с этим кашлем.)

Важно помнить о негативной форме shouldn't, которая используется для рекомендаций не делать что-либо: "You shouldn't tell her the truth yet. Wait until she's feeling better." (Тебе не стоит говорить ей правду прямо сейчас. Подожди, пока ей станет лучше.)

Should в условных предложениях: особенности конструкций

Использование should в условных предложениях открывает дополнительные оттенки значений и делает вашу речь более нюансированной. В этом контексте should может появляться как в главной, так и в придаточной части предложения.

Существует несколько типичных конструкций с should в условных предложениях:

Тип конструкции Структура Пример Значение If + should If + subject + should + base verb, main clause If you should see Mary, tell her to call me. Выражает маловероятное условие Should в главной части If + present simple, subject + should + base verb If it rains, you should stay home. Рекомендация при выполнении условия Should в формальном стиле Should + subject + base verb, main clause Should you need any assistance, please contact our office. Формальная замена "if" в начале предложения Should have + past participle If + subject + had + past participle, subject + should have + past participle If I had known about the party, I should have come. Сожаление о невыполненном действии в прошлом

Особенно элегантно звучит использование should вместо if в начале предложения в формальном стиле: "Should you require any further information, do not hesitate to contact me." (В случае, если вам потребуется дополнительная информация, не стесняйтесь связаться со мной.)

Обратите внимание на разницу в смысловых оттенках между:

"If you see John..." (Если ты увидишь Джона...) — нейтральное условие

"If you should see John..." (Если вдруг ты увидишь Джона...) — подчеркивает малую вероятность

В более формальных или литературных контекстах should может использоваться в главной части условного предложения первого типа вместо will: "If you arrive late, I should be very disappointed." (Если ты опоздаешь, я буду очень разочарован.)

Денис Карпов, переводчик английской литературы Однажды я переводил договор для крупной компании, где встретилась фраза "Should either party fail to comply with the terms of this agreement, the contract shall be deemed null and void". Мой коллега настаивал, что это обычное условное предложение с "if". Я объяснил, что инверсионная структура с should в начале — это формальный юридический стиль, который придает тексту особую строгость и однозначность. Мы проверили несколько источников, и выяснилось, что такая конструкция действительно имеет давнюю традицию в юридических и деловых документах. С тех пор я всегда обращаю особое внимание на should в условных предложениях при переводе официальных текстов — это тот случай, когда форма напрямую влияет на содержание.

Важно помнить, что при использовании should в условных предложениях, особенно в инверсии, ваша речь приобретает формальный, даже несколько возвышенный характер. Это уместно в деловой переписке, академических текстах или литературе, но может выглядеть неестественно в повседневном общении. 📝

Модальный глагол should для выражения вероятности

Использование should для выражения вероятности — один из самых тонких аспектов этого модального глагола. В данном контексте should указывает на логичное ожидание, что что-то произойдет или должно произойти согласно имеющейся информации.

Когда вы используете should для выражения вероятности, вы подразумеваете уровень уверенности примерно в 70-80% — то есть событие весьма вероятно, но не абсолютно гарантировано. 🎯

Рассмотрим основные случаи использования should для выражения вероятности:

Логичный исход: "The meeting should be over by now." (Собрание к настоящему моменту должно было закончиться.)

"These measures should solve the problem." (Эти меры должны решить проблему.) Удивление или недоумение: "That shouldn't be happening!" (Этого не должно происходить!)

"That shouldn't be happening!" (Этого не должно происходить!) Предположения о настоящем: "They should be home by now." (Они, вероятно, уже дома.)

"They should be home by now." (Они, вероятно, уже дома.) Планы на будущее: "The new shopping center should open next month." (Новый торговый центр должен открыться в следующем месяце.)

"They should be home by now." (Они, вероятно, уже дома.) Планы на будущее: "The new shopping center should open next month." (Новый торговый центр должен открыться в следующем месяце.)

Интересно, что should в значении вероятности часто используется с глаголами восприятия и знания:

"You should know better." (Ты должен был бы знать лучше/понимать.)

"I should think so!" (Я думаю, что так и есть!/Полагаю, что да!)

"They should understand our position." (Они должны понять нашу позицию.)

Для выражения вероятности в прошлом используется конструкция should + have + past participle:

"The package should have arrived yesterday." (Посылка должна была прийти вчера.) — Здесь мы выражаем ожидание относительно прошлого события.

Важно отличать should в значении вероятности от should в значении рекомендации. Сравните:

"The train should arrive at 6 PM." (Поезд должен прибыть в 18:00.) — вероятность, ожидание

"You should arrive at the station by 5:45 PM." (Тебе следует прибыть на станцию к 17:45.) — рекомендация

В разговорной речи should для выражения вероятности часто сочетается с наречиями, усиливающими или ослабляющими степень уверенности:

definitely should (определенно должен)

probably should (вероятно должен)

perhaps should (возможно должен)

Понимание этого аспекта should поможет вам точнее выражать свои мысли и ожидания, а также корректно интерпретировать высказывания собеседника. 📊

Отличия should от must, could, would: когда что применять

Понимание разницы между различными модальными глаголами — ключ к точному выражению своих мыслей по-английски. Should, must, could и would часто вызывают путаницу у изучающих язык, поскольку в некоторых контекстах могут иметь схожие значения.

Сравним should с другими модальными глаголами по степени настойчивости, обязательности и вероятности:

Should — выражает рекомендацию, совет или мягкое обязательство: "You should exercise regularly." (Тебе следует регулярно заниматься спортом.)

— выражает строгую необходимость или обязательство: "You must stop at a red light." (Вы должны останавливаться на красный свет.) Could — выражает возможность или способность: "You could try a different approach." (Ты мог бы попробовать другой подход.)

— выражает возможность или способность: "You could try a different approach." (Ты мог бы попробовать другой подход.) Would — часто используется в условных предложениях или для выражения вежливости: "Would you help me with this?" (Не могли бы вы помочь мне с этим?)

— часто используется в условных предложениях или для выражения вежливости: "Would you help me with this?" (Не могли бы вы помочь мне с этим?)

Рассмотрим эти различия более подробно на конкретных примерах:

Ситуация Should Must Could Would Рекомендация по здоровью You should eat healthier food. You must take this medicine. You could try yoga for relaxation. It would be good for you to rest more. Решение проблемы We should consider all options. We must find a solution today. We could ask for expert advice. What would you do in this situation? Планы на выходные We should visit our grandparents. I must finish this report first. We could go to the beach. Would you like to join us? Выражение вероятности That should work. This must be the right answer. It could rain later. That would explain everything.

Важно также учитывать отличия в отрицательных формах:

Shouldn't — рекомендация не делать что-то: "You shouldn't worry so much." (Тебе не стоит так беспокоиться.)

— запрет или строгое указание не делать что-то: "You mustn't tell anyone." (Ты не должен никому говорить.) Needn't — отсутствие необходимости: "You needn't come if you're busy." (Тебе не обязательно приходить, если ты занят.)

— отсутствие необходимости: "You needn't come if you're busy." (Тебе не обязательно приходить, если ты занят.)

В деловом и академическом английском should часто предпочтительнее must, поскольку звучит менее категорично и более вежливо. Например:

"Applicants should submit their documents by Friday." (Заявители должны предоставить документы до пятницы.) — вежливое напоминание

"Applicants must submit their documents by Friday." (Заявители обязаны предоставить документы до пятницы.) — строгое требование

Понимая нюансы использования различных модальных глаголов, вы сможете точнее выражать свои мысли и намерения, что особенно важно в деловой коммуникации и при сдаче международных экзаменов. 🎓