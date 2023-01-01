Шаблонизаторы для веб-разработки: сравнение Pug, Handlebars и EJS

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Веб-разработчики, ищущие информацию о шаблонизаторах для проектов

Студенты и начинающие разработчики, желающие изучить современные инструменты веб-разработки

Менеджеры и технические руководители, принимающие решения о выборе технологий для командных проектов Шаблонизаторы для веб-разработки — это инструменты, превращающие статичный HTML в мощные динамические интерфейсы с минимальными усилиями. В мире фронтенд-разработки выбор правильного шаблонизатора может радикально изменить скорость разработки, читаемость кода и удобство поддержки проекта. Pug покоряет своей лаконичностью, Handlebars — логикой без кода, а EJS — привычностью для JavaScript-разработчиков. Давайте разберем каждый из этих инструментов на практических примерах и определим, какой подойдет именно для ваших задач. 🚀

Шаблонизаторы для веб-разработки: что нужно знать

Шаблонизатор — это инструмент, позволяющий отделить представление данных от бизнес-логики в веб-приложениях. Вместо того чтобы смешивать HTML с программным кодом, разработчики используют специальные шаблоны с плейсхолдерами, в которые подставляются данные во время выполнения.

Основные преимущества использования шаблонизаторов:

Разделение логики и представления, что соответствует принципу MVC

Повышение читаемости кода за счет выноса HTML-разметки в отдельные файлы

Возможность повторного использования компонентов через механизмы включения и наследования

Автоматическое экранирование HTML для предотвращения XSS-атак

Встроенные функции для работы с данными (фильтрация, форматирование и т.д.)

Алексей Морозов, технический руководитель веб-проектов Когда мы начинали разработку крупной CRM-системы для ритейл-сети, выбор шаблонизатора стал одним из ключевых решений. У нас были разработчики с разным опытом — от начинающих до сеньоров. Изначально использовали чистый HTML с jQuery, но быстро столкнулись с проблемами масштабирования. После двух недель исследований мы сравнили эти три шаблонизатора на тестовых задачах. EJS показался слишком близким к тому, от чего мы уходили. Handlebars оказался понятным для новичков, но ограниченным при сложной логике. В итоге выбрали Pug (тогда ещё Jade). Первую неделю все ругались на синтаксис, но затем производительность команды выросла на 30-40%. Pug радикально сократил количество кода, а его механизм миксинов и наследования позволил создать библиотеку компонентов, которую мы используем до сих пор. Спустя год даже скептики признали, что проект был бы вдвое объемнее на чистом HTML.

При выборе шаблонизатора стоит учитывать следующие факторы:

Фактор Важность Что оценивать Кривая обучения Высокая Насколько быстро команда может начать эффективно использовать шаблонизатор Производительность Средняя Скорость компиляции и рендеринга шаблонов Интеграция Высокая Совместимость с используемыми фреймворками и библиотеками Выразительность Средняя Возможности для реализации сложной логики Экосистема Низкая Наличие документации, плагинов и сообщества

Теперь рассмотрим особенности каждого из трех популярных шаблонизаторов — Pug, Handlebars и EJS — и определим, в каких ситуациях каждый из них будет наиболее эффективен. 📊

Pug: синтаксис, установка и базовые конструкции

Pug (ранее известный как Jade) — это элегантный шаблонизатор с лаконичным синтаксисом, основанным на отступах вместо закрывающих тегов. Он существенно сокращает объем кода по сравнению с обычным HTML.

Установка Pug выполняется через npm:

npm install pug

Интеграция с Express.js:

JS Скопировать код const express = require('express'); const app = express(); app.set('view engine', 'pug'); app.set('views', './views'); app.get('/', (req, res) => { res.render('index', { title: 'Pug Demo', message: 'Hello, Pug!' }); }); app.listen(3000);

Базовый синтаксис Pug радикально отличается от HTML:

pug Скопировать код doctype html html(lang="en") head title= title meta(charset="UTF-8") link(rel="stylesheet", href="/styles.css") body h1= message p Добро пожаловать на страницу, созданную с помощью Pug! // Цикл в Pug ul.user-list each user in users li.user-item(data-id=user.id) strong= user.name span.age= user.age

Ключевые особенности синтаксиса Pug:

Отступы определяют вложенность элементов

Атрибуты указываются в скобках после имени тега

Интерполяция переменных через символ = или через #{переменная} внутри текста

Встроенная поддержка циклов, условий и подключения других шаблонов

Возможность создания миксинов (переиспользуемых блоков кода)

Наследование шаблонов в Pug позволяет создавать базовые макеты и расширять их:

Базовый шаблон (layout.pug):

pug Скопировать код doctype html html head title= pageTitle block styles body header h1 Мой сайт main block content footer p © 2023 Все права защищены

Дочерний шаблон (page.pug):

pug Скопировать код extends layout block styles link(rel="stylesheet", href="/page.css") block content h2 Содержимое страницы p Это содержимое будет вставлено в блок content базового шаблона

Pug особенно хорош для проектов, где важна лаконичность кода и читаемость шаблонов. Его преимущества проявляются в крупных приложениях с множеством повторяющихся компонентов. Однако разработчикам, привыкшим к HTML, может потребоваться время на адаптацию к новому синтаксису. 🧩

Handlebars: интеграция и создание динамических шаблонов

Handlebars — это "логичный" шаблонизатор, сфокусированный на минимальном вмешательстве в HTML и четком разделении логики и представления. Его синтаксис основан на фигурных скобках {{...}} и напоминает усы (отсюда и название).

Установка и базовая настройка Handlebars:

npm install express-handlebars

Интеграция с Express.js:

JS Скопировать код const express = require('express'); const exphbs = require('express-handlebars'); const app = express(); app.engine('handlebars', exphbs.engine({ defaultLayout: 'main', extname: '.handlebars' })); app.set('view engine', 'handlebars'); app.get('/', (req, res) => { res.render('home', { title: 'Handlebars Demo', users: [ { name: 'Алексей', age: 28 }, { name: 'Мария', age: 32 } ] }); }); app.listen(3000);

Основные возможности Handlebars:

Функция Синтаксис Пример использования Вывод переменных {{переменная}} {{title}} — выведет значение переменной title Условный блок {{#if условие}}...{{else}}...{{/if}} {{#if user}}Привет, {{user}}!{{else}}Пожалуйста, войдите{{/if}} Цикл {{#each массив}}...{{/each}} {{#each users}}{{name}}{{/each}} — выведет имена всех пользователей Включение шаблона {{> имя_шаблона}} {{> header}} — включит шаблон header.handlebars Хелперы {{хелпер параметры}} {{formatDate createdAt "DD.MM.YYYY"}} — отформатирует дату

Пример шаблона Handlebars с различными конструкциями:

HTML Скопировать код <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>{{title}}</title> </head> <body> <h1>{{title}}</h1> {{#if users.length}} <ul class="user-list"> {{#each users}} <li> <strong>{{name}}</strong>: {{age}} лет {{#if isAdmin}} <span class="badge">Администратор</span> {{/if}} </li> {{/each}} </ul> {{else}} <p>Список пользователей пуст.</p> {{/if}} {{> footer author="Команда разработчиков"}} </body> </html>

Создание пользовательских хелперов — одна из сильных сторон Handlebars:

JS Скопировать код const hbs = exphbs.create({ helpers: { // Форматирование даты formatDate: function(date, format) { return moment(date).format(format); }, // Условное сравнение ifEquals: function(arg1, arg2, options) { return (arg1 == arg2) ? options.fn(this) : options.inverse(this); }, // Вычисление суммы sum: function(a, b) { return a + b; } } });

Использование хелпера в шаблоне:

HTML Скопировать код <p>Создано: {{formatDate post.createdAt "DD MMMM YYYY, HH:mm"}}</p> {{#ifEquals user.role "admin"}} <button class="delete-btn">Удалить</button> {{/ifEquals}} <p>Итого: {{sum price tax}} руб.</p>

Максим Карпов, фронтенд-архитектор В 2021 году мы разрабатывали панель администрирования для образовательной платформы с командой из 15 разработчиков разного уровня. Изначально я настаивал на Pug из-за его лаконичности, но в команде было много людей, привыкших к обычному HTML. Мы остановились на Handlebars как на компромиссном варианте. Ключевым аргументом стало то, что дизайнеры и верстальщики могли легко понимать и редактировать шаблоны без специального обучения — они выглядели как обычный HTML с минимальными добавлениями. Встретились с неожиданным препятствием, когда потребовалось реализовать сложную логику фильтрации в шаблонах. Handlebars намеренно ограничивает логику в шаблонах, и нам пришлось создать более 20 кастомных хелперов для обработки данных. Сначала это казалось неудобным, но в долгосрочной перспективе оказалось благом — бизнес-логика оставалась централизованной и тестируемой. Самым ценным решением стала организация кастомных хелперов по категориям: для форматирования, для условий, для работы с массивами. Это создало практически свой язык шаблонов, понятный всей команде. За год проекта мы ни разу не пожалели о выборе Handlebars — и даже смогли внедрить компонентный подход задолго до того, как веб-компоненты стали мейнстримом.

Handlebars идеально подходит для проектов, где требуется минимальное обучение разработчиков и четкое разделение логики и представления. Его ограничения в логике шаблонов могут быть как недостатком, так и преимуществом — они заставляют держать бизнес-логику в JavaScript-коде, а не в шаблонах. 🔄

EJS: встраивание JavaScript в HTML и практика применения

EJS (Embedded JavaScript) — это шаблонизатор, позволяющий встраивать JavaScript-код прямо в HTML. Его главное преимущество — минимальная кривая обучения для разработчиков, уже знакомых с HTML и JavaScript.

Установка и настройка EJS:

npm install ejs

Интеграция с Express.js:

JS Скопировать код const express = require('express'); const app = express(); app.set('view engine', 'ejs'); app.set('views', './views'); app.get('/', (req, res) => { res.render('index', { title: 'EJS Demo', users: [ { name: 'Иван', active: true }, { name: 'Ольга', active: false } ] }); }); app.listen(3000);

Синтаксис EJS использует тэги <% ... %> для вставки JavaScript-кода:

<%= ... %> — для вывода переменной с экранированием HTML

— для вывода переменной с экранированием HTML <%- ... %> — для вывода переменной без экранирования (небезопасно для пользовательских данных)

— для вывода переменной без экранирования (небезопасно для пользовательских данных) <% ... %> — для выполнения JavaScript-кода без вывода

— для выполнения JavaScript-кода без вывода <%# ... %> — для комментариев, которые не попадают в итоговый HTML

Пример EJS-шаблона с различными конструкциями:

HTML Скопировать код <!DOCTYPE html> <html> <head> <title><%= title %></title> <link rel="stylesheet" href="/styles.css"> </head> <body> <h1><%= title %></h1> <% if (users && users.length) { %> <ul class="user-list"> <% users.forEach(function(user) { %> <li class="<%= user.active ? 'active' : 'inactive' %>"> <%= user.name %> <% if (user.active) { %> <span class="status">Онлайн</span> <% } else { %> <span class="status">Офлайн</span> <% } %> </li> <% }); %> </ul> <% } else { %> <p>Пользователей нет.</p> <% } %> <%- include('partials/footer', { year: new Date().getFullYear() }); %> <%# Этот комментарий не будет видно в итоговом HTML %> </body> </html>

Подключение частичных шаблонов (partials) в EJS реализуется через функцию include:

Частичный шаблон (partials/footer.ejs):

HTML Скопировать код <footer> <p>© <%= year %> Мой проект. Все права защищены.</p> <% if (locals.author) { %> <p>Автор: <%= author %></p> <% } %> </footer>

Использование в основном шаблоне:

HTML Скопировать код <%- include('partials/footer', { year: 2023, author: 'Команда разработчиков' }); %>

Создание пользовательских функций для EJS:

JS Скопировать код // В файле настройки Express app.locals.formatDate = function(date, format) { // Используем библиотеку форматирования дат, например, moment.js return moment(date).format(format); }; app.locals.truncate = function(str, len) { if (str.length > len) return str.substring(0, len) + '...'; return str; };

Использование функций в шаблоне:

HTML Скопировать код <p>Опубликовано: <%= formatDate(post.date, 'DD.MM.YYYY') %></p> <p><%= truncate(post.content, 100) %></p>

Преимущества EJS:

Простота освоения для тех, кто знает HTML и JavaScript

Полная гибкость в логике шаблонов благодаря доступу ко всем возможностям JavaScript

Минимальные ограничения на то, что можно делать в шаблонах

Поддержка асинхронных операций через async/await (в последних версиях)

Большая экосистема и совместимость с различными фреймворками

Недостатки EJS:

Смешивание логики и представления может привести к запутанным шаблонам

Менее читаемый синтаксис по сравнению с Pug

Отсутствие встроенной системы наследования шаблонов (можно эмулировать через include)

Необходимость вручную экранировать HTML-код для безопасности

EJS идеален для проектов, где команда уже хорошо знает JavaScript и предпочитает максимальную гибкость. Он также хорошо подходит для быстрых прототипов и небольших приложений, где не требуется сложная система компонентов. 📝

Сравнительный анализ шаблонизаторов для разных проектов

Выбор шаблонизатора должен основываться на конкретных требованиях проекта, навыках команды и архитектурных соображениях. Рассмотрим сравнительную таблицу Pug, Handlebars и EJS:

Характеристика Pug Handlebars EJS Синтаксис Индентация вместо HTML-тегов HTML с {{выражениями}} HTML с <% JS-код %> Кривая обучения Высокая (новый синтаксис) Низкая (близок к HTML) Очень низкая (для знающих JS) Логика в шаблонах Средняя (условия, циклы) Минимальная (логика в хелперах) Полная (весь JavaScript) Наследование шаблонов Встроенное (extends, block) Через частичные шаблоны Через включения (include) Компактность кода Очень высокая Средняя Низкая Производительность Высокая Средняя Высокая Экосистема Средняя Большая Большая

Рекомендации по выбору шаблонизатора для разных типов проектов:

👨‍💻 Для стартапов и MVP:

EJS — быстрое начало разработки без необходимости изучения новых синтаксисов

Handlebars — если важна читаемость шаблонов всеми членами команды

🏢 Для корпоративных приложений:

Pug — для крупных проектов с большим количеством повторяющихся компонентов

Handlebars — когда важно строгое разделение логики и представления

🎨 Для проектов с участием дизайнеров и верстальщиков:

Handlebars или EJS — более близки к HTML и легче понимаются не-программистами

🚀 Для высоконагруженных приложений:

Pug или EJS — обеспечивают лучшую производительность

🔄 Для проектов с частыми изменениями интерфейса:

Handlebars — его ограниченная логика в шаблонах способствует более чистой архитектуре

📱 Для полноценного изоморфного JS (серверный + клиентский рендеринг):

Handlebars — работает как на сервере, так и на клиенте без модификаций

EJS — с некоторыми ограничениями может использоваться на клиенте

Практические рекомендации по организации кода при использовании шаблонизаторов:

Структурирование файлов: Организуйте шаблоны по функциональности, а не по страницам — это способствует повторному использованию

Организуйте шаблоны по функциональности, а не по страницам — это способствует повторному использованию Компонентный подход: Создавайте небольшие, хорошо определенные компоненты, независимо от используемого шаблонизатора

Создавайте небольшие, хорошо определенные компоненты, независимо от используемого шаблонизатора Переменные окружения: Используйте константы или перечисления для имен блоков, частичных шаблонов и компонентов

Используйте константы или перечисления для имен блоков, частичных шаблонов и компонентов Документирование: Добавляйте комментарии к сложным шаблонам и создавайте документацию компонентов для команды

Добавляйте комментарии к сложным шаблонам и создавайте документацию компонентов для команды Линтинг шаблонов: Используйте специализированные линтеры для поддержания единого стиля кодирования шаблонов

В конечном счете, каждый шаблонизатор решает одну и ту же проблему — отделение логики от представления — но делает это разными способами. Выбор зависит от конкретных приоритетов проекта и предпочтений команды. Многие успешные проекты используют все три шаблонизатора для разных целей в рамках одной экосистемы. 🔍