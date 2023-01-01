Python для веб-разработки: пошаговое руководство для новичков

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Новички в веб-разработке, желающие изучить Python

Студенты и специалисты, интересующиеся карьерой в веб-разработке

Разработчики, ищущие руководство по основным фреймворкам и инструментам на Python Python завоевал веб-разработку, предлагая элегантный синтаксис и невероятную экосистему инструментов. От минималистичного Flask до "батарейки включены" Django — каждый найдет фреймворк по душе. Я создал десятки коммерческих веб-приложений на Python и могу с уверенностью сказать: это идеальный язык для новичков, желающих быстро увидеть результаты своей работы. В этом руководстве вы пройдете путь от настройки окружения до запуска первого веб-приложения и узнаете, как развивать навыки дальше. 🐍

Python как мощный инструмент для веб-разработки

Python зарекомендовал себя как исключительно эффективный язык для веб-разработки благодаря читаемому синтаксису, обширной экосистеме библиотек и фреймворков. Этот язык программирования позволяет разработчикам создавать все — от простых API до полномасштабных корпоративных веб-приложений.

Ключевые преимущества Python в веб-разработке:

Читаемый код — синтаксис Python интуитивно понятен даже для начинающих программистов

— синтаксис Python интуитивно понятен даже для начинающих программистов Скорость разработки — создание прототипов и MVP происходит значительно быстрее, чем на многих других языках

— создание прототипов и MVP происходит значительно быстрее, чем на многих других языках Богатая экосистема — тысячи готовых пакетов для решения практически любой задачи

— тысячи готовых пакетов для решения практически любой задачи Масштабируемость — возможность создания от маленьких сайтов до высоконагруженных систем

— возможность создания от маленьких сайтов до высоконагруженных систем Поддержка сообщества — обширная документация и активное сообщество разработчиков

Алексей Ковалев, Senior Python Backend Developer

Когда я получил свой первый заказ на разработку веб-приложения, у меня был опыт программирования на Python всего 6 месяцев. Клиенту требовалась система учета товаров с веб-интерфейсом. Я выбрал Django и удивился, насколько быстро смог реализовать базовый функционал. Административная панель генерировалась автоматически, а ORM существенно упростил работу с базой данных. За две недели я создал MVP, который впечатлил клиента настолько, что он заключил со мной долгосрочный контракт. С тех пор прошло 5 лет, и я ни разу не пожалел о выборе Python для веб-разработки.

Python активно используется крупнейшими технологическими компаниями для создания веб-приложений: Google, Netflix, Spotify, Dropbox и многие другие выбрали этот язык для разработки своих продуктов. 🔥

Сценарий использования Подходящие Python-инструменты Примеры компаний/проектов Корпоративные веб-приложения Django, Pyramid Spotify, Mozilla Микросервисы и API FastAPI, Flask Netflix, Lyft Научные веб-приложения Dash, Streamlit финансовые и исследовательские организации Высоконагруженные сервисы Django + Celery, FastAPI + asyncio Dropbox, Discord

Настройка рабочего окружения для веб-проектов на Python

Эффективная разработка веб-приложений на Python начинается с правильной настройки рабочего окружения. Это фундамент, который определит скорость и комфорт вашей работы в долгосрочной перспективе.

Первым шагом является установка самого Python. Рекомендую использовать последнюю стабильную версию (Python 3.10+ на момент написания). Загрузите установщик с официального сайта python.org или используйте пакетный менеджер вашей операционной системы.

Следующие инструменты критически важны для профессиональной веб-разработки на Python:

Менеджер виртуальных окружений — изолированные среды для каждого проекта

— изолированные среды для каждого проекта Редактор кода или IDE — специализированные инструменты для написания кода

— специализированные инструменты для написания кода Система контроля версий — отслеживание изменений и коллаборация

— отслеживание изменений и коллаборация Инструменты для работы с базами данных — хранение и управление данными

— хранение и управление данными Инструменты для тестирования — обеспечение качества кода

Создание виртуального окружения — обязательный шаг для любого Python-проекта. Виртуальные окружения изолируют зависимости разных проектов, предотвращая конфликты между ними. Для создания виртуального окружения выполните:

# Встроенный модуль venv python -m venv myproject_env # Активация на Windows myproject_env\Scripts\activate # Активация на macOS/Linux source myproject_env/bin/activate

После активации виртуального окружения вы можете устанавливать необходимые пакеты, не затрагивая глобальное окружение Python:

# Установка веб-фреймворка Flask pip install flask # Создание файла с зависимостями pip freeze > requirements.txt

Выбор IDE или редактора кода существенно влияет на продуктивность. Наиболее популярные варианты:

Инструмент Тип Преимущества Особенности Visual Studio Code Редактор кода Легковесный, с богатой экосистемой расширений Бесплатный, кросс-платформенный PyCharm IDE Специализированная для Python-разработки, мощная интеграция с фреймворками Есть бесплатная Community версия Sublime Text Редактор кода Высокая производительность, минималистичный Платный, с бесконечным пробным периодом Jupyter Notebook Интерактивная среда Удобна для экспериментов и визуализации Ограниченно применима для полноценной веб-разработки

Для работы с базами данных понадобятся дополнительные инструменты, в зависимости от выбранной СУБД. Например, для PostgreSQL эффективно использовать pgAdmin или DBeaver. 🛠️

Основные фреймворки: Django, Flask и FastAPI в сравнении

Выбор фреймворка для веб-разработки на Python — решающий шаг, определяющий архитектуру вашего приложения, скорость разработки и производительность конечного продукта. Рассмотрим три наиболее популярных фреймворка, каждый из которых имеет свою философию и область применения.

Django: "Батарейки включены"

Django — полнофункциональный фреймворк, предлагающий комплексное решение для разработки веб-приложений. Он следует принципу "батарейки включены", предоставляя практически все необходимые компоненты из коробки:

ORM для работы с базами данных без написания SQL-запросов

для работы с базами данных без написания SQL-запросов Автоматическую админ-панель для управления данными

для управления данными Встроенную систему аутентификации и авторизации

Шаблонизатор для генерации HTML

для генерации HTML Система форм с валидацией

с валидацией Механизмы безопасности от распространенных уязвимостей

Django идеально подходит для крупных проектов с комплексной бизнес-логикой и работой с данными. Новичкам он может показаться сложным для быстрого старта, но структурированный подход и обширная документация компенсируют начальный порог входа.

# Пример создания модели в Django from django.db import models class Product(models.Model): name = models.CharField(max_length=100) price = models.DecimalField(max_digits=10, decimal_places=2) description = models.TextField() created_at = models.DateTimeField(auto_now_add=True) def __str__(self): return self.name

Flask: Микрофреймворк для гибкости

Flask представляет собой микрофреймворк, который фокусируется на минимализме и гибкости. Он предоставляет только базовые инструменты, позволяя разработчику выбирать дополнительные компоненты по необходимости:

Маршрутизация URL и обработка HTTP-запросов

и обработка HTTP-запросов Шаблонизатор Jinja2 для генерации HTML

для генерации HTML Встроенный сервер для разработки

Поддержка модульных расширений для дополнительного функционала

Flask идеален для небольших и средних проектов, API, микросервисов или когда требуется полный контроль над архитектурой приложения. Новички часто выбирают Flask из-за низкого порога входа и простоты в освоении.

# Пример простого приложения на Flask from flask import Flask, jsonify app = Flask(__name__) @app.route('/api/hello') def hello(): return jsonify({"message": "Hello, World!"}) if __name__ == '__main__': app.run(debug=True)

FastAPI: Современный, быстрый и асинхронный

FastAPI — относительно новый фреймворк, который быстро набирает популярность благодаря высокой производительности, встроенной поддержке асинхронности и автоматической генерации документации:

Асинхронная обработка запросов для высокой производительности

для высокой производительности Автоматическая валидация данных через Pydantic

через Pydantic Автоматическая генерация API-документации (Swagger, ReDoc)

(Swagger, ReDoc) Встроенная поддержка WebSocket

Основан на современных возможностях Python (типизация, async/await)

FastAPI отлично подходит для создания высокопроизводительных API, микросервисов и приложений, требующих обработки большого количества одновременных соединений. Несмотря на мощные возможности, фреймворк остается относительно простым для новичков. 🚀

# Пример API-эндпоинта на FastAPI from fastapi import FastAPI from pydantic import BaseModel app = FastAPI() class Item(BaseModel): name: str price: float is_available: bool = True @app.post("/items/") async def create_item(item: Item): return {"id": 1, **item.dict()}

Сравнение основных характеристик фреймворков:

Характеристика Django Flask FastAPI Философия "Батарейки включены" Минимализм и гибкость Скорость и современность Размер проекта Средние и крупные Малые и средние API любого размера Порог входа Средний/Высокий Низкий Средний Производительность Хорошая Хорошая Отличная Асинхронность Частичная поддержка Через расширения Встроенная Сообщество/Экосистема Очень большое Большое Растущее

Максим Сергеев, Python Tech Lead

На старте проекта для финтех-стартапа я столкнулся с дилеммой выбора между Django и Flask. Мы ожидали быстрый рост и сложную бизнес-логику, но нужно было быстро выпустить MVP. Я выбрал Django, несмотря на кажущуюся избыточность для первой версии. Это решение окупилось, когда через три месяца нам понадобилось добавить многопользовательский доступ с тонкой настройкой прав, интеграцию с платежными системами и сложные отчеты. Django предоставил готовые компоненты для этих задач, сэкономив нам недели разработки. А когда инвесторы попросили демонстрацию административного интерфейса, мы просто настроили встроенную админ-панель за пару дней, что произвело сильное впечатление. Правильный выбор фреймворка с учетом долгосрочных перспектив проекта — одно из важнейших архитектурных решений.

Создание первого веб-приложения на Python пошагово

Рассмотрим процесс создания простого веб-приложения на Python с использованием Flask — это отличная отправная точка для новичков благодаря простоте и минимализму. Наше приложение будет представлять собой API для управления списком задач (todo list).

Шаг 1: Настройка проекта и виртуального окружения

Создайте директорию для проекта и настройте виртуальное окружение:

mkdir todo_app cd todo_app python -m venv venv # Для Windows venv\Scripts\activate # Для macOS/Linux source venv/bin/activate

Шаг 2: Установка необходимых пакетов

Установите Flask и дополнительные пакеты:

pip install flask flask-sqlalchemy pip freeze > requirements.txt

Шаг 3: Создание базовой структуры приложения

Создайте следующую структуру файлов:

todo_app/ ├── app.py # Основной файл приложения ├── models.py # Модели данных ├── templates/ # Директория для HTML-шаблонов │ ├── base.html │ └── index.html ├── static/ # Статические файлы (CSS, JS) │ └── style.css └── venv/ # Виртуальное окружение

Шаг 4: Определение моделей данных

В файле models.py определите модель для задачи:

from flask_sqlalchemy import SQLAlchemy from datetime import datetime db = SQLAlchemy() class Task(db.Model): id = db.Column(db.Integer, primary_key=True) title = db.Column(db.String(100), nullable=False) description = db.Column(db.Text, nullable=True) completed = db.Column(db.Boolean, default=False) created_at = db.Column(db.DateTime, default=datetime.utcnow) def __repr__(self): return f'<Task {self.title}>' def to_dict(self): return { 'id': self.id, 'title': self.title, 'description': self.description, 'completed': self.completed, 'created_at': self.created_at.isoformat() }

Шаг 5: Создание основного приложения

В файле app.py напишите код для инициализации приложения и определения маршрутов:

from flask import Flask, render_template, request, jsonify, redirect, url_for from models import db, Task import os app = Flask(__name__) app.config['SQLALCHEMY_DATABASE_URI'] = 'sqlite:///tasks.db' app.config['SQLALCHEMY_TRACK_MODIFICATIONS'] = False db.init_app(app) @app.before_first_request def create_tables(): db.create_all() # Маршрут для главной страницы @app.route('/') def index(): tasks = Task.query.all() return render_template('index.html', tasks=tasks) # API для получения списка задач @app.route('/api/tasks', methods=['GET']) def get_tasks(): tasks = Task.query.all() return jsonify([task.to_dict() for task in tasks]) # API для создания новой задачи @app.route('/api/tasks', methods=['POST']) def create_task(): data = request.json new_task = Task( title=data['title'], description=data.get('description', ''), completed=data.get('completed', False) ) db.session.add(new_task) db.session.commit() return jsonify(new_task.to_dict()), 201 # API для обновления задачи @app.route('/api/tasks/<int:task_id>', methods=['PUT']) def update_task(task_id): task = Task.query.get_or_404(task_id) data = request.json task.title = data.get('title', task.title) task.description = data.get('description', task.description) task.completed = data.get('completed', task.completed) db.session.commit() return jsonify(task.to_dict()) # API для удаления задачи @app.route('/api/tasks/<int:task_id>', methods=['DELETE']) def delete_task(task_id): task = Task.query.get_or_404(task_id) db.session.delete(task) db.session.commit() return '', 204 # Веб-интерфейс для добавления задачи @app.route('/tasks/add', methods=['POST']) def add_task(): title = request.form.get('title') description = request.form.get('description') new_task = Task(title=title, description=description) db.session.add(new_task) db.session.commit() return redirect(url_for('index')) if __name__ == '__main__': app.run(debug=True)

Шаг 6: Создание HTML-шаблонов

Создайте базовый шаблон templates/base.html :

<!DOCTYPE html> <html lang="ru"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Менеджер задач</title> <link rel="stylesheet" href="{{ url_for('static', filename='style.css') }}"> </head> <body> <header> <h1>Менеджер задач</h1> </header> <main> {% block content %}{% endblock %} </main> <footer> <p>© 2023 Todo App</p> </footer> </body> </html>

Создайте шаблон для главной страницы templates/index.html :

{% extends "base.html" %} {% block content %} <section class="task-form"> <h2>Добавить новую задачу</h2> <form action="{{ url_for('add_task') }}" method="post"> <div class="form-group"> <label for="title">Название:</label> <input type="text" id="title" name="title" required> </div> <div class="form-group"> <label for="description">Описание:</label> <textarea id="description" name="description" rows="3"></textarea> </div> <button type="submit">Добавить задачу</button> </form> </section> <section class="task-list"> <h2>Список задач</h2> <ul> {% for task in tasks %} <li class="task-item {% if task.completed %}completed{% endif %}"> <h3>{{ task.title }}</h3> <p>{{ task.description }}</p> <div class="task-meta"> <span>Создано: {{ task.created_at.strftime('%d.%m.%Y %H:%M') }}</span> <span>Статус: {{ "Завершено" if task.completed else "Активно" }}</span> </div> </li> {% else %} <li class="no-tasks">Нет задач. Добавьте первую задачу!</li> {% endfor %} </ul> </section> <section class="api-info"> <h2>API Endpoints</h2> <ul> <li><code>GET /api/tasks</code> – получить список всех задач</li> <li><code>POST /api/tasks</code> – создать новую задачу</li> <li><code>PUT /api/tasks/{id}</code> – обновить задачу</li> <li><code>DELETE /api/tasks/{id}</code> – удалить задачу</li> </ul> </section> {% endblock %}

Шаг 7: Добавление стилей CSS

Создайте файл static/style.css с базовыми стилями:

* { box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 0; } body { font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6; color: #333; max-width: 800px; margin: 0 auto; padding: 20px; } header { text-align: center; margin-bottom: 30px; padding: 20px 0; border-bottom: 1px solid #eee; } footer { text-align: center; margin-top: 50px; padding: 20px 0; border-top: 1px solid #eee; color: #777; } section { margin-bottom: 40px; } h2 { margin-bottom: 20px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid #eee; } .form-group { margin-bottom: 15px; } label { display: block; margin-bottom: 5px; font-weight: bold; } input, textarea { width: 100%; padding: 8px; border: 1px solid #ddd; border-radius: 4px; } button { background: #4CAF50; color: white; border: none; padding: 10px 15px; border-radius: 4px; cursor: pointer; } button:hover { background: #45a049; } .task-list ul { list-style: none; } .task-item { padding: 15px; margin-bottom: 15px; border: 1px solid #ddd; border-radius: 4px; } .task-item.completed { background-color: #f9f9f9; border-left: 5px solid #4CAF50; } .task-meta { margin-top: 10px; display: flex; justify-content: space-between; color: #777; font-size: 14px; } .api-info code { background: #f5f5f5; padding: 2px 5px; border-radius: 3px; font-family: monospace; }

Шаг 8: Запуск приложения

Запустите приложение командой:

python app.py

Теперь ваше веб-приложение доступно по адресу http://127.0.0.1:5000/ . Вы можете взаимодействовать с ним через браузер, добавляя новые задачи через форму, или использовать API через инструменты вроде Postman. 📝

Это базовое приложение демонстрирует ключевые концепции веб-разработки на Python:

Маршрутизация запросов

Шаблонизация HTML

Работа с базой данных через ORM

Создание REST API

Обработка форм

По мере развития навыков вы можете расширять функциональность, добавляя аутентификацию пользователей, категории задач, поиск, фильтрацию и другие возможности.

Дальнейшие шаги: ресурсы и практики для роста навыков

После создания первого веб-приложения на Python важно продолжить развитие навыков, углубляя знания и расширяя инструментарий. Рассмотрим структурированный план развития и ресурсы, которые помогут стать профессиональным веб-разработчиком на Python.

1. Углубление знаний в выбранном фреймворке

Выберите один фреймворк для углубленного изучения — мастерство в одной технологии ценнее поверхностных знаний в нескольких:

Django : "Django for Professionals" (William S. Vincent), официальная документация Django, курс "Django for Everybody" (Charles Severance)

: "Django for Professionals" (William S. Vincent), официальная документация Django, курс "Django for Everybody" (Charles Severance) Flask : "Flask Web Development" (Miguel Grinberg), документация Flask, туториалы на RealPython

: "Flask Web Development" (Miguel Grinberg), документация Flask, туториалы на RealPython FastAPI: официальная документация FastAPI (исключительно подробная), курсы на Udemy от Sebastián Ramírez

2. Изучение фронтенд-технологий

Полноценный веб-разработчик должен понимать и фронтенд:

HTML/CSS/JavaScript : MDN Web Docs, freeCodeCamp

: MDN Web Docs, freeCodeCamp Фреймворки JavaScript : React, Vue.js или Angular — выберите один для изучения

: React, Vue.js или Angular — выберите один для изучения Интеграция фронтенда с Python-бэкендом: REST API, GraphQL, WebSockets

3. Развитие навыков работы с базами данных

Эффективное управление данными — ключевой навык веб-разработчика:

SQL : изучите основы SQL и специфику выбранной СУБД (PostgreSQL, MySQL)

: изучите основы SQL и специфику выбранной СУБД (PostgreSQL, MySQL) ORM : углубите знания в SQLAlchemy или Django ORM

: углубите знания в SQLAlchemy или Django ORM NoSQL : познакомьтесь с MongoDB, Redis или другими NoSQL-решениями

: познакомьтесь с MongoDB, Redis или другими NoSQL-решениями Миграции: освойте Alembic или Django Migrations

4. Изучение инструментов для развертывания и DevOps

Навыки развертывания и поддержки приложений необходимы для полного цикла разработки:

Docker и контейнеризация : Docker Documentation, "Docker for Developers" курсы

: Docker Documentation, "Docker for Developers" курсы CI/CD : GitHub Actions, GitLab CI/CD, Jenkins

: GitHub Actions, GitLab CI/CD, Jenkins Облачные платформы : AWS, Google Cloud, Heroku, DigitalOcean

: AWS, Google Cloud, Heroku, DigitalOcean Мониторинг и логирование: Prometheus, Grafana, ELK Stack

5. Практические проекты для портфолио

Теория без практики малоэффективна. Реализуйте следующие проекты, постепенно увеличивая сложность:

Блог с комментариями и аутентификацией API для мобильного приложения с документацией Интернет-магазин с корзиной и платежной системой Аналитическая панель с визуализацией данных Реал-тайм приложение (чат, уведомления)

6. Участие в сообществе и контрибьютинг

Вовлеченность в сообщество ускоряет обучение и открывает новые возможности:

GitHub : вносите вклад в опенсорсные проекты на Python

: вносите вклад в опенсорсные проекты на Python Stack Overflow : отвечайте на вопросы и задавайте свои

: отвечайте на вопросы и задавайте свои Python-конференции : посещайте PyCon, DjangoCon и другие мероприятия

: посещайте PyCon, DjangoCon и другие мероприятия Meetups: участвуйте в локальных Python-сообществах

7. Специализированные темы для углубления

После освоения основ можно выбрать направление для специализации:

Направление Технологии и инструменты Рекомендуемые ресурсы API и микросервисы FastAPI, gRPC, RESTful практики "Building Microservices with Python", документация FastAPI Обработка данных Pandas, NumPy, Streamlit "Python for Data Analysis", курсы DataCamp Высоконагруженные системы asyncio, ASGI, Celery, Redis "High Performance Python", "asyncio: документация и практика" Безопасность веб-приложений OWASP, аутентификация, авторизация "Web Application Security", OWASP Python Security Project Тестирование и QA pytest, Selenium, coverage "Python Testing with pytest", курсы по TDD

8. План регулярного обучения

Разработайте систему непрерывного обучения:

Ежедневно : решайте алгоритмические задачи на LeetCode или HackerRank

: решайте алгоритмические задачи на LeetCode или HackerRank Еженедельно : изучайте новые библиотеки или техники, читайте статьи из еженедельных дайджестов

: изучайте новые библиотеки или техники, читайте статьи из еженедельных дайджестов Ежемесячно : завершайте хотя бы один обучающий курс или книгу

: завершайте хотя бы один обучающий курс или книгу Ежеквартально: создавайте новый проект для портфолио или значительно улучшайте существующий

Помните, что веб-разработка — постоянно эволюционирующая область. Ключ к успеху — регулярное обновление знаний и практическое применение изученного материала. 🚀