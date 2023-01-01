Обработка PDF в Python: автоматизация и парсинг документов

import pandas as pd from reportlab.lib.pagesizes import letter from reportlab.lib import colors from reportlab.platypus import SimpleDocTemplate, Table, TableStyle, Paragraph, Spacer from reportlab.lib.styles import getSampleStyleSheet def create_sales_report(csv_file, output_pdf): """ Создает PDF-отчет о продажах на основе данных из CSV-файла. :param csv_file: путь к CSV-файлу с данными :param output_pdf: имя выходного PDF-файла """ # Загружаем данные из CSV data = pd.read_csv(csv_file) # Создаем PDF-документ doc = SimpleDocTemplate(output_pdf, pagesize=letter) elements = [] # Добавляем стили styles = getSampleStyleSheet() title_style = styles["Heading1"] subtitle_style = styles["Heading2"] normal_style = styles["Normal"] # Заголовок отчета elements.append(Paragraph("Отчет о продажах", title_style)) elements.append(Spacer(1, 12)) # Общая информация elements.append(Paragraph(f"Период: {data['Date'].min()} – {data['Date'].max()}", subtitle_style)) elements.append(Paragraph(f"Общая сумма продаж: {data['Amount'].sum():,.2f} руб.", normal_style)) elements.append(Paragraph(f"Количество транзакций: {len(data)}", normal_style)) elements.append(Spacer(1, 24)) # Создаем таблицу продаж по категориям elements.append(Paragraph("Продажи по категориям", subtitle_style)) category_sales = data.groupby('Category')['Amount'].agg(['sum', 'count']).reset_index() category_sales.columns = ['Категория', 'Сумма продаж', 'Количество продаж'] category_sales['Сумма продаж'] = category_sales['Сумма продаж'].apply(lambda x: f"{x:,.2f} руб.") # Преобразуем DataFrame в список для таблицы category_data = [category_sales.columns.tolist()] + category_sales.values.tolist() # Создаем таблицу table = Table(category_data) table.setStyle(TableStyle([ ('BACKGROUND', (0, 0), (-1, 0), colors.grey), ('TEXTCOLOR', (0, 0), (-1, 0), colors.whitesmoke), ('ALIGN', (0, 0), (-1, -1), 'CENTER'), ('FONTNAME', (0, 0), (-1, 0), 'Helvetica-Bold'), ('BOTTOMPADDING', (0, 0), (-1, 0), 12), ('GRID', (0, 0), (-1, -1), 1, colors.black) ])) elements.append(table) elements.append(Spacer(1, 24)) # Топ продавцов (если есть такие данные) if 'Salesperson' in data.columns: elements.append(Paragraph("Топ-5 продавцов", subtitle_style)) top_sales = data.groupby('Salesperson')['Amount'].sum().nlargest(5).reset_index() top_sales.columns = ['Продавец', 'Сумма продаж'] top_sales['Сумма продаж'] = top_sales['Сумма продаж'].apply(lambda x: f"{x:,.2f} руб.") top_data = [top_sales.columns.tolist()] + top_sales.values.tolist() top_table = Table(top_data) top_table.setStyle(TableStyle([ ('BACKGROUND', (0, 0), (-1, 0), colors.grey), ('TEXTCOLOR', (0, 0), (-1, 0), colors.whitesmoke), ('ALIGN', (0, 0), (-1, -1), 'CENTER'), ('FONTNAME', (0, 0), (-1, 0), 'Helvetica-Bold'), ('BOTTOMPADDING', (0, 0), (-1, 0), 12), ('GRID', (0, 0), (-1, -1), 1, colors.black) ])) elements.append(top_table) # Сохраняем PDF doc.build(elements) print(f"Отчет сохранен в файл {output_pdf}") # Пример использования create_sales_report("sales_data.csv", "sales_report.pdf")