Решение комбинаторных задач и оптимизация в Python: готовые методы

Для кого эта статья:

Разработчики программного обеспечения, интересующиеся оптимизацией и комбинаторикой

Специалисты в области анализа данных и научных вычислений

Python – идеальный полигон для решения задач комбинаторики и оптимизации, где математическая элегантность встречается с программной мощью. Если вы когда-либо пытались вручную решать транспортную задачу или оптимизировать портфель активов, вы знаете, насколько это может быть утомительно. Благодаря специализированным библиотекам и гибкому синтаксису Python превращает эти кошмарные вычисления в элегантные решения всего за несколько строк кода. Готовы открыть для себя инструменты, которые превратят вас из обычного кодера в мастера алгоритмической эффективности? 🚀

Основы Python в решении комбинаторных задач и оптимизации

Python предлагает мощный инструментарий для решения задач комбинаторики и оптимизации, сочетая читаемый синтаксис с богатой экосистемой специализированных библиотек. Комбинаторика исследует различные способы комбинирования элементов, в то время как оптимизация сосредоточена на нахождении наилучшего решения из множества возможных вариантов. 💡

Ключевые преимущества Python для этих областей:

Выразительный синтаксис, делающий алгоритмы более понятными

Богатая стандартная библиотека с модулями для базовых комбинаторных операций

Специализированные пакеты для различных видов оптимизации

Простая интеграция с научными библиотеками для анализа результатов

Александр Петров, Lead Python Developer

Я столкнулся с задачей оптимизации маршрутов для службы доставки еды при разработке backend-системы. Клиент ожидал сокращения времени доставки минимум на 15%. Первоначально я попытался решить задачу с помощью жадных алгоритмов, но получил лишь 5-7% улучшение. Тогда я обратился к более серьезным инструментам комбинаторной оптимизации на Python.

Реализовав алгоритм муравьиной колонии с использованием NumPy для векторных вычислений, мы достигли ускорения на 22%. Самым удивительным было то, насколько элегантно выглядел код — всего около 200 строк вместо ожидаемой тысячи. Python позволил нам сосредоточиться на логике алгоритма, а не на низкоуровневых операциях. В результате заказчик получил не только эффективную систему, но и читаемый код, который легко поддерживать и расширять.

Чтобы эффективно использовать Python для решения таких задач, необходимо понимать базовые типы данных и структуры, которые станут основой для более сложных алгоритмов:

Структура данных Применение в комбинаторике Применение в оптимизации Списки (lists) Хранение элементов для перестановок Представление переменных решения Словари (dictionaries) Быстрый доступ к элементам по ключу Кеширование результатов для динамического программирования Множества (sets) Уникальные комбинации элементов Хранение посещенных состояний в алгоритмах поиска NumPy массивы Векторизованные операции с комбинациями Эффективные матричные вычисления в алгоритмах оптимизации

Прежде чем погружаться в специализированные библиотеки, полезно рассмотреть простой пример реализации комбинаторной задачи на чистом Python:

Python Скопировать код def generate_combinations(elements, k): if k == 0: return [[]] if not elements: return [] head = elements[0] rest = elements[1:] combinations_without_head = generate_combinations(rest, k) combinations_with_head = [[head] + combo for combo in generate_combinations(rest, k-1)] return combinations_without_head + combinations_with_head # Пример использования result = generate_combinations([1, 2, 3, 4], 2) print(result) # [[2, 3], [2, 4], [3, 4], [1, 3], [1, 4], [1, 2]]

Этот рекурсивный алгоритм генерирует все возможные комбинации k элементов из заданного списка. Хотя он иллюстрирует логику комбинаторики, для реальных задач рекомендуется использовать оптимизированные библиотеки, о которых речь пойдет далее.

Библиотека itertools: генерация комбинаций и перестановок

Библиотека itertools — это мощный инструмент стандартной библиотеки Python, который значительно упрощает работу с комбинаторными паттернами. Она предоставляет эффективные итераторы для генерации перестановок, комбинаций, декартовых произведений и других комбинаторных последовательностей. 🧩

Ключевые функции itertools для комбинаторики:

combinations(iterable, r) — генерирует все возможные комбинации r элементов из iterable

— генерирует все возможные комбинации r элементов из iterable permutations(iterable, r=None) — генерирует все возможные перестановки r элементов из iterable

— генерирует все возможные перестановки r элементов из iterable combinationswithreplacement(iterable, r) — генерирует комбинации с возможностью повторения элементов

— генерирует комбинации с возможностью повторения элементов product(*iterables, repeat=1) — вычисляет декартово произведение входных итерируемых объектов

Рассмотрим практические примеры использования этих функций:

Python Скопировать код import itertools # Генерация комбинаций colors = ['красный', 'синий', 'зеленый', 'желтый'] for combo in itertools.combinations(colors, 2): print(f"Комбинация цветов: {combo[0]} и {combo[1]}") # Генерация перестановок digits = [1, 2, 3] for perm in itertools.permutations(digits): print(f"Перестановка: {perm}") # Комбинации с повторениями dice_rolls = list(itertools.combinations_with_replacement(range(1, 7), 2)) print(f"Возможные броски двух костей (с учетом одинаковых значений): {len(dice_rolls)}") # Декартово произведение sizes = ['S', 'M', 'L'] colors = ['черный', 'белый'] for item in itertools.product(sizes, colors): print(f"Вариант товара: размер {item[0]}, цвет {item[1]}")

Преимущества использования itertools заключаются в высокой производительности (функции написаны на C) и работе с ленивыми итераторами, что позволяет эффективно обрабатывать большие наборы данных без чрезмерного потребления памяти.

Задача Стандартный подход Решение с itertools Преимущество Генерация всех подмножеств множества Рекурсивный алгоритм (2ⁿ сложность) chain.from_iterable(combinations(s, r) for r in range(len(s)+1)) Краткость, оптимизация по памяти Перебор всех перестановок Алгоритм Хипа (n! сложность) permutations(sequence) Производительность, отсутствие ошибок Все возможные пары элементов Вложенные циклы combinations(elements, 2) Читаемость, меньшее количество ошибок индексации Декартово произведение множеств Несколько вложенных циклов product(set1, set2, set3) Масштабируемость для n-мерных произведений

Практическое применение itertools можно проиллюстрировать на примере решения классической задачи о выборе оптимального набора элементов:

Python Скопировать код import itertools def find_optimal_subset(items, max_weight, value_key='value', weight_key='weight'): """ Находит подмножество элементов с максимальной суммарной ценностью при ограничении по весу (упрощенная задача о рюкзаке) """ best_value = 0 best_combination = None # Перебираем все возможные комбинации элементов for i in range(1, len(items) + 1): for combo in itertools.combinations(items, i): total_weight = sum(item[weight_key] for item in combo) total_value = sum(item[value_key] for item in combo) if total_weight <= max_weight and total_value > best_value: best_value = total_value best_combination = combo return best_combination, best_value # Пример использования items = [ {'name': 'Ноутбук', 'weight': 3, 'value': 2000}, {'name': 'Смартфон', 'weight': 1, 'value': 800}, {'name': 'Камера', 'weight': 2, 'value': 1000}, {'name': 'Наушники', 'weight': 0.5, 'value': 300}, {'name': 'Планшет', 'weight': 1.5, 'value': 1200} ] result, value = find_optimal_subset(items, 5) print(f"Оптимальный набор вещей (ценность: {value}):") for item in result: print(f"- {item['name']}: {item['weight']} кг, {item['value']} у.е.")

Для более сложных задач комбинаторной оптимизации может потребоваться комбинирование itertools с другими техниками, но даже в таких случаях эта библиотека остается фундаментальным инструментом для генерации и обработки комбинаторных структур.

Оптимизация с SciPy: методы scipy.optimize на практике

Модуль scipy.optimize предоставляет мощные инструменты для решения различных задач оптимизации — от поиска минимума функции до решения систем нелинейных уравнений. Эта библиотека превращает Python в полноценную среду для научных вычислений и прикладной математики. 📊

Ключевые возможности scipy.optimize:

Минимизация функций многих переменных (с ограничениями и без)

Глобальная оптимизация с использованием различных методов

Подгонка кривых и поверхностей к экспериментальным данным

Решение нелинейных уравнений и систем уравнений

Линейное программирование через интерфейс linprog

Рассмотрим основные функции модуля и их применение:

Python Скопировать код import numpy as np from scipy import optimize import matplotlib.pyplot as plt # Определение функции для минимизации def objective_function(x): return x[0]**2 + x[1]**2 – x[0]*x[1] + x[1] + 1 # Минимизация функции без ограничений initial_guess = [0, 0] result = optimize.minimize(objective_function, initial_guess, method='BFGS') print(f"Минимум найден в точке: {result.x}") print(f"Минимальное значение функции: {result.fun}") print(f"Успешность оптимизации: {result.success}") print(f"Количество итераций: {result.nit}") # Минимизация с ограничениями def constraint1(x): return x[0] + x[1] – 2 # x[0] + x[1] >= 2 def constraint2(x): return 10 – x[0] – 3*x[1] # x[0] + 3*x[1] <= 10 constraints = [ {'type': 'ineq', 'fun': constraint1}, {'type': 'ineq', 'fun': constraint2} ] bounds = ((0, None), (0, None)) # x[0] >= 0, x[1] >= 0 result_constrained = optimize.minimize( objective_function, initial_guess, method='SLSQP', bounds=bounds, constraints=constraints ) print(f"

С ограничениями:") print(f"Минимум найден в точке: {result_constrained.x}") print(f"Минимальное значение функции: {result_constrained.fun}")

Марина Соколова, Data Science Lead

В нашем финтех-проекте мы столкнулись с необходимостью оптимизации инвестиционного портфеля для клиентов. Требовалось максимизировать ожидаемую доходность при заданном уровне риска и множестве дополнительных ограничений — от лимитов на отдельные активы до требований диверсификации.

Изначально я пыталась решить эту задачу с использованием готовых библиотек для портфельной оптимизации, но они не обеспечивали нужной гибкости. Переход на scipy.optimize с методом SLSQP стал прорывом. Нам удалось моделировать сложные ограничения и оптимизировать функцию полезности, учитывающую риск-профиль каждого клиента.

Самым сложным было корректно сформулировать математическую модель — описать все ограничения в виде функций для scipy. Но когда это было сделано, мы получили инструмент, способный обрабатывать портфели из сотен активов за считанные секунды. Благодаря оптимизации наши клиенты стали получать в среднем на 1.7% большую доходность при том же уровне риска, что значительно превосходит среднерыночные показатели.

Для многих прикладных задач ключевую роль играет подбор параметров моделей по экспериментальным данным. Функция curve_fit из scipy.optimize позволяет это делать элегантно и эффективно:

Python Скопировать код from scipy.optimize import curve_fit # Генерируем тестовые данные с шумом def true_model(x, a, b, c): return a * np.exp(-b * x) + c x_data = np.linspace(0, 4, 50) y_true = true_model(x_data, 2.5, 1.3, 0.5) y_noise = 0.2 * np.random.normal(size=x_data.size) y_data = y_true + y_noise # Аппроксимация данных моделью params, params_covariance = curve_fit(true_model, x_data, y_data) print(f"Найденные параметры: a={params[0]:.2f}, b={params[1]:.2f}, c={params[2]:.2f}") print(f"Стандартные отклонения параметров: {np.sqrt(np.diag(params_covariance))}") # Визуализация результатов plt.figure(figsize=(10, 6)) plt.scatter(x_data, y_data, label='Экспериментальные данные') plt.plot(x_data, true_model(x_data, *params), 'r-', label='Подобранная модель') plt.legend() plt.xlabel('x') plt.ylabel('y') plt.title('Подгонка экспоненциальной модели') plt.grid(True) plt.savefig('curve_fit.png')

Одна из наиболее практически значимых задач — глобальная оптимизация, когда функция имеет множество локальных минимумов. SciPy предлагает несколько методов для таких случаев:

Python Скопировать код from scipy.optimize import differential_evolution, dual_annealing, shgo # Функция с множеством локальных минимумов def multimodal_function(x): return np.sin(5 * x[0]) * np.cos(5 * x[1]) * np.exp(-x[0]**2 – x[1]**2) bounds = [(-2, 2), (-2, 2)] # Дифференциальная эволюция (генетический алгоритм) result_de = differential_evolution(multimodal_function, bounds) print(f"

Дифференциальная эволюция:") print(f"Глобальный минимум: {result_de.x}") print(f"Значение функции: {result_de.fun}") # Имитация отжига result_da = dual_annealing(multimodal_function, bounds) print(f"

Имитация отжига:") print(f"Глобальный минимум: {result_da.x}") print(f"Значение функции: {result_da.fun}") # SHGO (Simplicial Homology Global Optimization) result_shgo = shgo(multimodal_function, bounds) print(f"

SHGO:") print(f"Глобальный минимум: {result_shgo.x}") print(f"Значение функции: {result_shgo.fun}")

Для выбора подходящего алгоритма оптимизации важно понимать особенности решаемой задачи:

Метод Тип задачи Преимущества Ограничения BFGS, L-BFGS-B Гладкие функции без ограничений или с простыми границами Быстрая сходимость вблизи минимума Может застревать в локальных минимумах Nelder-Mead Негладкие функции без вычисления производных Не требует дифференцируемости функции Медленная сходимость для многомерных задач SLSQP Задачи с нелинейными ограничениями Эффективно обрабатывает сложные ограничения Требует гладкости функций и ограничений Differential Evolution Мультимодальные функции с глобальным оптимумом Устойчивость к локальным минимумам Требует большого числа вычислений функции

SciPy предоставляет оптимальный баланс между мощностью и простотой использования для большинства практических задач оптимизации, позволяя сосредоточиться на формулировке модели, а не на деталях реализации алгоритмов.

Линейное программирование в Python: PuLP и Pyomo

Линейное программирование (ЛП) — это метод оптимизации, где целевая функция и ограничения представлены линейными уравнениями или неравенствами. Эта техника широко применяется в бизнесе, инженерии и исследовании операций. Python предлагает две мощные библиотеки для моделирования и решения задач ЛП: PuLP и Pyomo. 📈

Сравнение PuLP и Pyomo:

PuLP — лаконичный и интуитивно понятный интерфейс, идеален для быстрой разработки

— лаконичный и интуитивно понятный интерфейс, идеален для быстрой разработки Pyomo — более мощный и расширяемый фреймворк, поддерживающий сложные модели и различные типы оптимизации

— более мощный и расширяемый фреймворк, поддерживающий сложные модели и различные типы оптимизации Обе библиотеки работают с различными солверами (COIN-OR, GLPK, CPLEX, Gurobi)

PuLP интегрирован с COIN-OR по умолчанию, что упрощает установку

Рассмотрим классическую задачу линейного программирования — транспортную задачу, решенную с использованием обеих библиотек:

Python Скопировать код # Решение транспортной задачи с использованием PuLP from pulp import LpMaximize, LpMinimize, LpProblem, LpStatus, LpVariable, lpSum, value # Создание модели model = LpProblem(name="transport-problem", sense=LpMinimize) # Данные задачи supply_points = ['Завод1', 'Завод2'] demand_points = ['Магазин1', 'Магазин2', 'Магазин3'] # Стоимость перевозки единицы продукции costs = { ('Завод1', 'Магазин1'): 10, ('Завод1', 'Магазин2'): 7, ('Завод1', 'Магазин3'): 14, ('Завод2', 'Магазин1'): 8, ('Завод2', 'Магазин2'): 12, ('Завод2', 'Магазин3'): 9 } # Предложение на заводах supply = { 'Завод1': 120, 'Завод2': 80 } # Спрос в магазинах demand = { 'Магазин1': 70, 'Магазин2': 50, 'Магазин3': 80 } # Переменные решения: сколько единиц продукции перевозить по каждому маршруту vars = {(i, j): LpVariable(name=f'route_{i}_{j}', lowBound=0, cat='Integer') for i in supply_points for j in demand_points} # Целевая функция: минимизировать общую стоимость транспортировки model += lpSum([costs[i, j] * vars[i, j] for i, j in vars]), "Общая стоимость транспортировки" # Ограничения по предложению for i in supply_points: model += lpSum([vars[i, j] for j in demand_points]) <= supply[i], f"Предложение_{i}" # Ограничения по спросу for j in demand_points: model += lpSum([vars[i, j] for i in supply_points]) >= demand[j], f"Спрос_{j}" # Решение модели model.solve() # Вывод результатов print(f"Статус: {LpStatus[model.status]}") print(f"Общая минимальная стоимость: {value(model.objective)}") print("

Оптимальный план перевозок:") for i, j in vars: if value(vars[i, j]) > 0: print(f"Из {i} в {j}: {int(value(vars[i, j]))} единиц")

Та же задача, решенная с использованием Pyomo:

Python Скопировать код # Решение транспортной задачи с использованием Pyomo import pyomo.environ as pyo # Данные задачи (те же, что и выше) supply_points = ['Завод1', 'Завод2'] demand_points = ['Магазин1', 'Магазин2', 'Магазин3'] costs = { ('Завод1', 'Магазин1'): 10, ('Завод1', 'Магазин2'): 7, ('Завод1', 'Магазин3'): 14, ('Завод2', 'Магазин1'): 8, ('Завод2', 'Магазин2'): 12, ('Завод2', 'Магазин3'): 9 } supply = { 'Завод1': 120, 'Завод2': 80 } demand = { 'Магазин1': 70, 'Магазин2': 50, 'Магазин3': 80 } # Создание модели model = pyo.ConcreteModel() # Определение наборов model.supply_points = pyo.Set(initialize=supply_points) model.demand_points = pyo.Set(initialize=demand_points) model.routes = pyo.Set(initialize=costs.keys(), dimen=2) # Определение параметров model.costs = pyo.Param(model.routes, initialize=costs) model.supply = pyo.Param(model.supply_points, initialize=supply) model.demand = pyo.Param(model.demand_points, initialize=demand) # Определение переменных model.shipments = pyo.Var(model.routes, domain=pyo.NonNegativeIntegers) # Целевая функция def objective_rule(model): return sum(model.costs[i, j] * model.shipments[i, j] for i, j in model.routes) model.objective = pyo.Objective(rule=objective_rule, sense=pyo.minimize) # Ограничения по предложению def supply_rule(model, i): return sum(model.shipments[i, j] for j in model.demand_points if (i, j) in model.routes) <= model.supply[i] model.supply_constraint = pyo.Constraint(model.supply_points, rule=supply_rule) # Ограничения по спросу def demand_rule(model, j): return sum(model.shipments[i, j] for i in model.supply_points if (i, j) in model.routes) >= model.demand[j] model.demand_constraint = pyo.Constraint(model.demand_points, rule=demand_rule) # Решение модели solver = pyo.SolverFactory('glpk') results = solver.solve(model) # Вывод результатов print(f"Статус: {results.solver.termination_condition}") print(f"Общая минимальная стоимость: {pyo.value(model.objective)}") print("

Оптимальный план перевозок:") for i, j in model.routes: if pyo.value(model.shipments[i, j]) > 0: print(f"Из {i} в {j}: {int(pyo.value(model.shipments[i, j]))} единиц")

Ключевые отличия в подходах PuLP и Pyomo можно обобщить в следующей таблице:

Характеристика PuLP Pyomo Стиль моделирования Более скриптовый, алгебраический Объектно-ориентированный, декларативный Сложность освоения Низкая Средняя Типы моделей Линейное и целочисленное программирование Линейное, нелинейное, стохастическое программирование Интеграция с солверами Ограниченная, но простая Широкая, более гибкая

Помимо транспортной задачи, линейное программирование применяется в различных практических сценариях:

Оптимизация производства: максимизация прибыли при ограниченных ресурсах

максимизация прибыли при ограниченных ресурсах Управление портфелем: распределение инвестиций для оптимального соотношения риска и доходности

распределение инвестиций для оптимального соотношения риска и доходности Планирование персонала: составление графиков работы при минимизации затрат и удовлетворении требований

составление графиков работы при минимизации затрат и удовлетворении требований Логистика: маршрутизация транспорта и управление цепочками поставок

Для работы с более сложными моделями, выходящими за рамки линейного программирования, Pyomo предоставляет расширенные возможности:

Python Скопировать код # Пример задачи нелинейного программирования в Pyomo model = pyo.ConcreteModel() # Переменные model.x = pyo.Var(domain=pyo.NonNegativeReals) model.y = pyo.Var(domain=pyo.NonNegativeReals) # Целевая функция (нелинейная) model.objective = pyo.Objective( expr=model.x**2 + model.y**2, sense=pyo.minimize ) # Ограничения model.constraint1 = pyo.Constraint( expr=model.x + model.y >= 10 ) model.constraint2 = pyo.Constraint( expr=model.x * model.y >= 25 ) # Решение с использованием нелинейного солвера solver = pyo.SolverFactory('ipopt') results = solver.solve(model) print(f"x = {pyo.value(model.x):.2f}, y = {pyo.value(model.y):.2f}") print(f"Минимальное значение: {pyo.value(model.objective):.2f}")

Выбор между PuLP и Pyomo зависит от сложности решаемой задачи и предпочтений разработчика. PuLP отлично подходит для относительно простых задач линейного программирования и быстрого прототипирования, в то время как Pyomo предоставляет более мощный инструментарий для сложного моделирования и различных типов оптимизации. 🔍

Реальные кейсы: от транспортных задач до генетических алгоритмов

Инструменты комбинаторики и оптимизации в Python находят применение в разнообразных областях — от логистики до машинного обучения. Рассмотрим несколько реальных кейсов, иллюстрирующих мощь этих подходов. 🚀

Оптимизация маршрутов доставки — один из классических примеров применения алгоритмов оптимизации. Эта задача известна как задача коммивояжера (TSP) или ее обобщение — задача маршрутизации транспортных средств (VRP):

Python Скопировать код import numpy as np from python_tsp.heuristics import solve_tsp_simulated_annealing # Создание матрицы расстояний между городами (в км) distances = np.array([ [0, 12, 25, 33, 41], [12, 0, 18, 27, 39], [25, 18, 0, 16, 23], [33, 27, 16, 0, 14], [41, 39, 23, 14, 0] ]) # Решение задачи коммивояжера с использованием метода имитации отжига permutation, distance = solve_tsp_simulated_annealing(distances) print(f"Оптимальный маршрут: {permutation}") print(f"Общее расстояние: {distance} км") # Восстановление полного маршрута (возвращение в начальную точку) full_route = permutation + [permutation[0]] print(f"Полный маршрут: {full_route}")

Для более сложных сценариев маршрутизации можно использовать специализированные библиотеки, такие как OR-Tools от Google:

Python Скопировать код from ortools.constraint_solver import routing_enums_pb2 from ortools.constraint_solver import pywrapcp def create_data_model(): """Создает данные для задачи.""" data = {} data['distance_matrix'] = [ [0, 12, 25, 33, 41], [12, 0, 18, 27, 39], [25, 18, 0, 16, 23], [33, 27, 16, 0, 14], [41, 39, 23, 14, 0] ] data['num_vehicles'] = 2 data['depot'] = 0 return data def solve_vrp(): """Решает задачу маршрутизации транспортных средств.""" data = create_data_model() # Создаем менеджер маршрутизации manager = pywrapcp.RoutingIndexManager( len(data['distance_matrix']), data['num_vehicles'], data['depot']) # Создаем модель маршрутизации routing = pywrapcp.RoutingModel(manager) # Регистрируем функцию расстояния def distance_callback(from_index, to_index): from_node = manager.IndexToNode(from_index) to_node = manager.IndexToNode(to_index) return data['distance_matrix'][from_node][to_node] transit_callback_index = routing.RegisterTransitCallback(distance_callback) routing.SetArcCostEvaluatorOfAllVehicles(transit_callback_index) # Настраиваем параметры поиска search_parameters = pywrapcp.DefaultRoutingSearchParameters() search_parameters.first_solution_strategy = ( routing_enums_pb2.FirstSolutionStrategy.PATH_CHEAPEST_ARC) # Решаем задачу solution = routing.SolveWithParameters(search_parameters) # Выводим решение if solution: print_solution(data, manager, routing, solution) def print_solution(data, manager, routing, solution): """Выводит решение задачи маршрутизации.""" total_distance = 0 for vehicle_id in range(data['num_vehicles']): index = routing.Start(vehicle_id) plan_output = f'Маршрут для автомобиля {vehicle_id}:

' route_distance = 0 while not routing.IsEnd(index): plan_output += f' {manager.IndexToNode(index)} ->' previous_index = index index = solution.Value(routing.NextVar(index)) route_distance += routing.GetArcCostForVehicle(previous_index, index, vehicle_id) plan_output += f' {manager.IndexToNode(index)}

' plan_output += f'Расстояние: {route_distance} км

' print(plan_output) total_distance += route_distance print(f'Общее расстояние для всех автомобилей: {total_distance} км') solve_vrp()

Другой важной областью применения является оптимизация портфеля ценных бумаг с использованием библиотеки PyPortfolioOpt:

Python Скопировать код import pandas as pd import numpy as np from pypfopt import EfficientFrontier from pypfopt import risk_models from pypfopt import expected_returns # Загрузка исторических данных о ценах акций # В реальном сценарии эти данные загружались бы из CSV или API # Здесь мы используем синтетические данные для примера np.random.seed(42) stocks = ['AAPL', 'MSFT', 'AMZN', 'GOOGL', 'FB'] data = {} for stock in stocks: # Генерируем случайные цены с трендом для демонстрации prices = [100] for _ in range(251): # ~1 год торговых дней change = np.random.normal(0.0005, 0.015) # Среднее изменение и волатильность prices.append(prices[-1] * (1 + change)) data[stock] = prices # Создаем DataFrame с ценами df = pd.DataFrame(data) df.index = pd.date_range(start='2020-01-01', periods=len(df), freq='B') # Расчет ожидаемой доходности и ковариационной матрицы mu = expected_returns.mean_historical_return(df) S = risk_models.sample_cov(df) # Оптимизация портфеля для максимального соотношения Шарпа ef = EfficientFrontier(mu, S) weights = ef.max_sharpe() cleaned_weights = ef.clean_weights() print("Оптимальные веса для максимального соотношения Шарпа:") for stock, weight in cleaned_weights.items(): print(f"{stock}: {weight:.4f}") # Получение информации о портфеле expected_return, annual_volatility, sharpe_ratio = ef.portfolio_performance() print(f"Ожидаемая годовая доходность: {expected_return:.2%}") print(f"Годовая волатильность: {annual_volatility:.2%}") print(f"Коэффициент Шарпа: {sharpe_ratio:.2f}")

Для задач, требующих нахождения глобального оптимума в сложных пространствах решений, эффективно применяются генетические алгоритмы. Библиотека DEAP предоставляет инструменты для их реализации:

Python Скопировать код import random import numpy as np from deap import base, creator, tools, algorithms # Определение задачи: найти минимум функции Растригина def rastrigin(x): return 10 * len(x) + sum(xi**2 – 10 * np.cos(2 * np.pi * xi) for xi in x) # Настройка DEAP для минимизации creator.create("FitnessMin", base.Fitness, weights=(-1.0,)) creator.create("Individual", list, fitness=creator.FitnessMin) # Инициализация инструментов toolbox = base.Toolbox() toolbox.register("attr_float", random.uniform, -5.12, 5.12) toolbox.register("individual", tools.initRepeat, creator.Individual, toolbox.attr_float, n=2) toolbox.register("population", tools.initRepeat, list, toolbox.individual) # Определение операторов генетического алгоритма toolbox.register("evaluate", rastrigin) toolbox.register("mate", tools.cxBlend, alpha=0.5) toolbox.register("mutate", tools.mutGaussian, mu=0, sigma=1, indpb=0.2) toolbox.register("select", tools.selTournament, tournsize=3) def run_ga(): # Параметры алгоритма pop_size = 100 cx_pb = 0.7 mut_pb = 0.2 n_gen = 50 # Инициализация популяции pop = toolbox.population(n=pop_size) hof = tools.HallOfFame(1) stats = tools.Statistics(lambda ind: ind.fitness.values) stats.register("avg", np.mean) stats.register("min", np.min) # Запуск генетического алгоритма pop, log = algorithms.eaSimple(pop, toolbox, cxpb=cx_pb, mutpb=mut_pb, ngen=n_gen, stats=stats, halloffame=hof, verbose=True) # Вывод результата best = hof[0] print(f"Наилучшее найденное решение: {best}") print(f"Минимальное значение функции Растригина: {rastrigin(best)}") return best, log run_ga()

Область планирования производства также является естественным кандидатом для применения методов оптимизации. Рассмотрим пример решения задачи планирования с помощью линейного программирования:

Python Скопировать код from pulp import LpMaximize, LpProblem, LpVariable # Создаем модель максимизации прибыли model = LpProblem(name="production-planning", sense=LpMaximize) # Определяем переменные: сколько единиц каждого продукта производить x1 = LpVariable(name="product_A", lowBound=0) # Количество продукта A x2 = LpVariable(name="product_B", lowBound=0) # Количество продукта B # Прибыль на единицу продукта profit_A = 200 # у.е. за единицу A profit_B = 300 # у.е. за единицу B # Целевая функция: максимизировать общую прибыль model += profit_A * x1 + profit_B * x2, "Total Profit" # Ограничения ресурсов # Время на машине 1 (часов в неделю) model += 2 * x1 + 1 * x2 <= 100, "Machine_1_Time" # Время на машине 2 (часов в неделю) model += 1 * x1 + 3 * x2 <= 90, "Machine_2_Time" # Доступное сырье (кг в неделю) model += 5 * x1 + 4 * x2 <= 450, "Raw_Material" # Решаем модель model.solve() # Выводим результаты print(f"Статус: {model.status}, {LpStatus[model.status]}") print(f"Оптимальное количество продукта A: {x1.value()}") print(f"Оптимальное количество продукта B: {x2.value()}") print(f"Максимальная прибыль: {model.objective.value()} у.е.")

Эти примеры демонстрируют лишь некоторые из многочисленных применений комбинаторики и оптимизации с использованием Python. От планирования производства до финансового моделирования, от логистики до биоинформатики — методы, представленные в этой статье, предоставляют мощные инструменты для решения сложных практических задач.