XML-обработка в Python: библиотеки и методы для эффективной работы

from lxml import etree def extract_books_info(xml_file, author=None, category=None, min_year=None): """ Извлекает информацию о книгах с применением фильтров. Возвращает список словарей с данными о книгах. """ tree = etree.parse(xml_file) root = tree.getroot() # Построение XPath-запроса на основе фильтров xpath_query = "//book" conditions = [] if author: conditions.append(f"author[contains(text(), '{author}')]") if category: conditions.append(f"@category='{category}'") if min_year: conditions.append(f"year >= {min_year}") if conditions: xpath_query += "[" + " and ".join(conditions) + "]" # Выполнение запроса books = root.xpath(xpath_query) # Сбор результатов results = [] for book in books: book_info = { 'id': book.get('id'), 'title': book.findtext('title', ''), 'author': book.findtext('author', ''), 'year': int(book.findtext('year', '0')), 'price': float(book.findtext('price', '0')), 'category': book.get('category', '') } results.append(book_info) return results # Использование try: # Поиск книг по фантастике после 2000 года sci_fi_books = extract_books_info('library.xml', category='sci-fi', min_year=2000) print(f"Found {len(sci_fi_books)} sci-fi books published after 2000:") for book in sci_fi_books: print(f"- {book['title']} by {book['author']} ({book['year']})") # Поиск книг определённого автора author_books = extract_books_info('library.xml', author='Tolkien') print(f"

Found {len(author_books)} books by Tolkien:") for book in author_books: print(f"- {book['title']} ({book['year']}) – ${book['price']}") except Exception as e: print(f"Error processing books: {e}")