Python для крипторынка: автоматизация торговли и анализ данных

Для кого эта статья:

Трейдеры, заинтересованные в автоматизации торговли криптовалютами

Программисты и разработчики, желающие углубить знания Python в контексте финтех и блокчейна

Студенты и профессионалы, стремящиеся освоить навыки работы с криптовалютами и алгоритмической торговлей Python давно стал мастер-ключом к миру криптовалют. Когда рынок движется со скоростью миллисекунд, ручной анализ превращается в археологические раскопки — вы всегда опаздываете. Автоматизация через Python не просто удобство, а необходимое конкурентное преимущество. Трейдеры, обладающие навыками программирования, получают доступ к скоростям и возможностям, недоступным остальным участникам рынка. Эта статья — ваша дорожная карта по интеграции Python-разработки в крипто-пространство. 🐍💰

Python для крипторынка: инструменты и возможности

Python превратился в стандарт де-факто для финтех-индустрии и криптовалютных проектов благодаря своей гибкости и мощной экосистеме библиотек. Этот язык программирования позволяет решать практически любые задачи в крипто-пространстве: от автоматизации торговли до анализа блокчейн-данных и создания собственных криптовалют. 🚀

Михаил Орлов, ведущий Python-разработчик криптопроектов Когда я начинал работать с криптовалютами в 2017 году, приходилось использовать набор разрозненных инструментов и самостоятельно писать коннекторы к биржам. Помню, как мой первый торговый бот на Python упустил возможность заработать на резком росте Bitcoin в декабре того года из-за банальной ошибки в обработке API-вызовов. Тогда я решил создать собственную библиотеку обертку для работы с несколькими биржами одновременно. Сегодня ситуация радикально изменилась. Появились стандартизированные библиотеки вроде CCXT, предоставляющие унифицированный интерфейс для работы с сотнями бирж. За пять лет мои Python-скрипты эволюционировали от простых арбитражных ботов до сложных систем, анализирующих настроения рынка через Natural Language Processing и предсказывающих движения цен с помощью машинного обучения. Python позволил масштабировать мои технические возможности вместе с ростом крипторынка.

Ключевые библиотеки Python для работы с криптовалютами:

Библиотека Применение Особенности CCXT Унифицированный доступ к API криптобирж Поддержка 100+ бирж, стандартизированные методы Web3.py Взаимодействие с Ethereum-блокчейном Создание и управление смарт-контрактами, кошельками python-binance Работа с Binance API Полный функционал биржи, включая фьючерсы и маржинальную торговлю TA-Lib Технический анализ криптовалютных пар 150+ индикаторов для анализа рынка Pandas Обработка и анализ финансовых данных Мощные инструменты для манипуляции временными рядами

Преимущества использования Python для крипто-проектов:

Низкий порог входа — синтаксис Python интуитивно понятен даже непрограммистам

— синтаксис Python интуитивно понятен даже непрограммистам Богатая экосистема — тысячи готовых библиотек для криптовалютных задач

— тысячи готовых библиотек для криптовалютных задач Мощные инструменты анализа данных — NumPy, Pandas, SciPy для работы с большими объемами данных

— NumPy, Pandas, SciPy для работы с большими объемами данных Масштабируемость — от простых скриптов до высоконагруженных систем

— от простых скриптов до высоконагруженных систем Активное сообщество — легко найти решения типовых проблем и получить поддержку

Работа с API криптобирж через библиотеки Python

API (Application Programming Interface) криптобирж — это ворота в мир алгоритмической торговли и автоматизации. Python предоставляет мощные инструменты для взаимодействия практически с любой криптобиржей. Рассмотрим ключевые библиотеки и подходы к работе с API. 🔌

Библиотека CCXT (CryptoCurrency eXchange Trading Library) стала де-факто стандартом для взаимодействия с API криптобирж через Python. Она обеспечивает единый интерфейс для работы с более чем 100 биржами, избавляя разработчиков от необходимости изучать особенности каждой платформы.

Пример получения данных о балансе с использованием CCXT:

Python Скопировать код import ccxt # Инициализация объекта биржи exchange = ccxt.binance({ 'apiKey': 'ВАШ_API_КЛЮЧ', 'secret': 'ВАШ_СЕКРЕТНЫЙ_КЛЮЧ', }) # Получение баланса balance = exchange.fetch_balance() print(balance['BTC'])

Для работы с конкретными биржами существуют специализированные библиотеки, предоставляющие расширенные возможности:

Биржа Библиотека Скорость обновления (запросов/с) Поддержка WebSocket Binance python-binance 1200 Да Coinbase Pro cbpro 10 Да Kraken krakenex 60 Ограниченная Bitfinex bitfinex-api-py 90 Да Bitmex bitmex 500 Да

Основные типы API-вызовов при работе с криптобиржами:

Публичные API — доступ к рыночным данным без аутентификации (котировки, ордербук, история сделок)

— доступ к рыночным данным без аутентификации (котировки, ордербук, история сделок) Приватные API — требуют ключей API для доступа к пользовательским данным и торговым операциям

— требуют ключей API для доступа к пользовательским данным и торговым операциям WebSocket API — потоковая передача данных для получения обновлений в реальном времени

Пример работы с WebSocket для получения обновлений цен в реальном времени:

Python Скопировать код from binance.websocket.spot.websocket_client import SpotWebsocketClient def message_handler(message): print(message) ws_client = SpotWebsocketClient() ws_client.start() # Подписка на канал котировок BTC/USDT ws_client.ticker(symbol="btcusdt", callback=message_handler) # Держим соединение активным import time time.sleep(10) ws_client.stop()

При работе с API криптобирж следует помнить о нескольких критических моментах:

Лимиты запросов — большинство бирж ограничивает количество API-запросов в единицу времени

— большинство бирж ограничивает количество API-запросов в единицу времени Безопасность — никогда не публикуйте ваши API-ключи, используйте переменные окружения или файлы конфигурации с правильными разрешениями

— никогда не публикуйте ваши API-ключи, используйте переменные окружения или файлы конфигурации с правильными разрешениями Обработка ошибок — рынки криптовалют волатильны, а серверы бирж могут быть перегружены в моменты высокой активности

— рынки криптовалют волатильны, а серверы бирж могут быть перегружены в моменты высокой активности Тестирование — большинство бирж предлагают тестовую среду (sandbox) для безопасной отладки ваших приложений

Анализ рынка криптовалют: Python-решения для трейдеров

Python предоставляет богатый инструментарий для анализа криптовалютного рынка, от классического технического анализа до продвинутых методов машинного обучения и обработки естественного языка. Эти инструменты позволяют трейдерам принимать более обоснованные решения и автоматизировать стратегии торговли. 📊

Ключевые Python-библиотеки для анализа крипторынка:

Pandas — манипуляции с временными рядами, ресемплинг и агрегация данных

— манипуляции с временными рядами, ресемплинг и агрегация данных TA-Lib — расчет технических индикаторов (RSI, MACD, Bollinger Bands и др.)

— расчет технических индикаторов (RSI, MACD, Bollinger Bands и др.) NumPy — выполнение сложных математических операций с высокой производительностью

— выполнение сложных математических операций с высокой производительностью Matplotlib/Plotly — визуализация данных, построение графиков и индикаторов

— визуализация данных, построение графиков и индикаторов Scikit-learn/TensorFlow — построение предиктивных моделей на основе исторических данных

— построение предиктивных моделей на основе исторических данных NLTK/TextBlob — анализ настроений на основе новостей и социальных медиа

Пример базового технического анализа с использованием TA-Lib и Pandas:

Python Скопировать код import pandas as pd import talib import matplotlib.pyplot as plt import ccxt # Получение исторических данных exchange = ccxt.binance() ohlcv = exchange.fetch_ohlcv('BTC/USDT', '1h', limit=500) # Преобразование в DataFrame df = pd.DataFrame(ohlcv, columns=['timestamp', 'open', 'high', 'low', 'close', 'volume']) df['timestamp'] = pd.to_datetime(df['timestamp'], unit='ms') df.set_index('timestamp', inplace=True) # Расчет индикаторов df['sma_20'] = talib.SMA(df['close'].values, timeperiod=20) df['sma_50'] = talib.SMA(df['close'].values, timeperiod=50) df['rsi'] = talib.RSI(df['close'].values, timeperiod=14) # Определение сигналов df['signal'] = 0 df.loc[df['sma_20'] > df['sma_50'], 'signal'] = 1 df.loc[df['sma_20'] < df['sma_50'], 'signal'] = -1 # Визуализация plt.figure(figsize=(12, 8)) plt.subplot(2, 1, 1) plt.plot(df.index, df['close'], label='Close Price') plt.plot(df.index, df['sma_20'], label='SMA 20') plt.plot(df.index, df['sma_50'], label='SMA 50') plt.legend() plt.subplot(2, 1, 2) plt.plot(df.index, df['rsi'], label='RSI') plt.axhline(y=70, color='r', linestyle='--') plt.axhline(y=30, color='g', linestyle='--') plt.legend() plt.tight_layout() plt.show()

Александр Волков, квантовый трейдер и аналитик В 2020 году я работал с хедж-фондом, который хотел диверсифицироваться в криптовалюты. Меня попросили разработать модель для прогнозирования движений Bitcoin на основе исторических данных. Традиционный технический анализ в условиях высокой волатильности крипторынка давал слишком много ложных сигналов. Я создал Python-скрипт, который анализировал не только ценовые данные, но и метрики блокчейна — количество активных адресов, объемы транзакций, активность майнеров. Самым сложным было синхронизировать различные источники данных и очистить их от выбросов. С помощью библиотек Pandas для манипуляции данными и Scikit-learn для машинного обучения мы построили ансамбль моделей, который научился распознавать паттерны перед значительными движениями цены. Решающим фактором стало добавление анализа настроений из Twitter и Reddit через NLTK. Модель начала показывать удивительную точность в предсказании краткосрочных движений. За первый квартал использования наша стратегия показала ROI в 41%, опередив стандартную стратегию удержания на 17%. Python с его экосистемой для анализа данных буквально превратился в наше конкурентное преимущество.

Для более продвинутого анализа можно использовать модели машинного обучения, которые способны выявлять скрытые закономерности в данных. Например, можно создать модель для предсказания волатильности или направления цены:

Python Скопировать код from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier from sklearn.model_selection import train_test_split from sklearn.metrics import accuracy_score # Подготовка признаков df['return'] = df['close'].pct_change() df['target'] = (df['return'].shift(-1) > 0).astype(int) # 1, если цена вырастет, 0 — если упадет # Добавление лагов и технических индикаторов в качестве признаков for i in range(1, 6): df[f'return_lag_{i}'] = df['return'].shift(i) df[f'volume_lag_{i}'] = df['volume'].shift(i) df['volatility'] = df['close'].rolling(window=20).std() df.dropna(inplace=True) # Разделение на признаки и целевую переменную features = ['return', 'volume', 'rsi', 'volatility'] + [f'return_lag_{i}' for i in range(1, 6)] + [f'volume_lag_{i}' for i in range(1, 6)] X = df[features] y = df['target'] # Разделение на обучающую и тестовую выборки X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.3, shuffle=False) # Обучение модели model = RandomForestClassifier(n_estimators=100, random_state=42) model.fit(X_train, y_train) # Оценка точности predictions = model.predict(X_test) accuracy = accuracy_score(y_test, predictions) print(f'Точность модели: {accuracy:.2f}') # Важность признаков feature_importance = pd.DataFrame({ 'feature': features, 'importance': model.feature_importances_ }).sort_values('importance', ascending=False) print(feature_importance)

Популярные стратегии анализа криптовалютного рынка с использованием Python:

Анализ настроений — сбор и анализ публикаций из социальных сетей и новостных ресурсов для оценки настроений рынка

— сбор и анализ публикаций из социальных сетей и новостных ресурсов для оценки настроений рынка Арбитраж — выявление ценовых расхождений между разными биржами для извлечения прибыли

— выявление ценовых расхождений между разными биржами для извлечения прибыли Корреляционный анализ — изучение взаимосвязей между различными криптовалютами и традиционными активами

— изучение взаимосвязей между различными криптовалютами и традиционными активами Анализ блокчейн-метрик — изучение данных блокчейна (количество транзакций, активные адреса и т.д.) для прогнозирования ценовых движений

— изучение данных блокчейна (количество транзакций, активные адреса и т.д.) для прогнозирования ценовых движений Статистический арбитраж — использование статистических методов для поиска временных аномалий в ценообразовании

Автоматизация торговли криптовалютами на Python

Автоматизация торговли криптовалютами — мощный инструмент, позволяющий исключить эмоциональную составляющую и реализовать сложные торговые стратегии с высокой точностью исполнения. Python предоставляет все необходимые компоненты для создания торговых ботов любой сложности. 🤖

Ключевые компоненты торгового бота на Python:

Модуль работы с API — взаимодействие с биржей для получения данных и размещения ордеров

— взаимодействие с биржей для получения данных и размещения ордеров Система анализа — обработка рыночных данных и генерация сигналов на основе выбранной стратегии

— обработка рыночных данных и генерация сигналов на основе выбранной стратегии Механизм принятия решений — алгоритм, определяющий когда и как совершать сделки

— алгоритм, определяющий когда и как совершать сделки Управление рисками — определение размеров позиций и уровней стоп-лосс

— определение размеров позиций и уровней стоп-лосс Логирование и уведомления — запись действий бота и отправка уведомлений о важных событиях

— запись действий бота и отправка уведомлений о важных событиях Бэктестинг — проверка стратегии на исторических данных

Пример простого торгового бота, реализующего стратегию пересечения скользящих средних:

Python Скопировать код import ccxt import pandas as pd import numpy as np import time from datetime import datetime import logging # Настройка логирования logging.basicConfig( level=logging.INFO, format='%(asctime)s – %(name)s – %(levelname)s – %(message)s', filename='trading_bot.log' ) logger = logging.getLogger('TradingBot') # Конфигурация бота config = { 'exchange': 'binance', 'symbol': 'BTC/USDT', 'apiKey': 'ВАШ_API_КЛЮЧ', 'secret': 'ВАШ_СЕКРЕТНЫЙ_КЛЮЧ', 'timeframe': '15m', 'fast_period': 10, 'slow_period': 30, 'amount_to_trade': 0.001, # BTC 'max_positions': 1 } # Инициализация биржи exchange = getattr(ccxt, config['exchange'])({ 'apiKey': config['apiKey'], 'secret': config['secret'], 'enableRateLimit': True }) def get_historical_data(): """Получение исторических данных для анализа""" ohlcv = exchange.fetch_ohlcv( config['symbol'], config['timeframe'], limit=100 # Достаточно для расчета индикаторов ) df = pd.DataFrame(ohlcv, columns=['timestamp', 'open', 'high', 'low', 'close', 'volume']) df['timestamp'] = pd.to_datetime(df['timestamp'], unit='ms') df.set_index('timestamp', inplace=True) # Расчет скользящих средних df['fast_ma'] = df['close'].rolling(window=config['fast_period']).mean() df['slow_ma'] = df['close'].rolling(window=config['slow_period']).mean() return df def generate_signals(df): """Генерация торговых сигналов""" df['signal'] = 0 # Сигнал на покупку: быстрая MA пересекает медленную MA снизу вверх df.loc[(df['fast_ma'] > df['slow_ma']) & (df['fast_ma'].shift(1) <= df['slow_ma'].shift(1)), 'signal'] = 1 # Сигнал на продажу: быстрая MA пересекает медленную MA сверху вниз df.loc[(df['fast_ma'] < df['slow_ma']) & (df['fast_ma'].shift(1) >= df['slow_ma'].shift(1)), 'signal'] = -1 return df def check_positions(): """Проверка текущих позиций""" balance = exchange.fetch_balance() return float(balance['BTC']['free']) def execute_trade(signal): """Исполнение торговой операции""" current_positions = check_positions() if signal == 1 and current_positions < config['max_positions'] * config['amount_to_trade']: # Размещение ордера на покупку try: order = exchange.create_market_buy_order( config['symbol'], config['amount_to_trade'] ) logger.info(f"BUY ORDER: {order}") return True except Exception as e: logger.error(f"Error creating buy order: {str(e)}") return False elif signal == -1 and current_positions > 0: # Размещение ордера на продажу try: order = exchange.create_market_sell_order( config['symbol'], min(current_positions, config['amount_to_trade']) ) logger.info(f"SELL ORDER: {order}") return True except Exception as e: logger.error(f"Error creating sell order: {str(e)}") return False return False def trading_loop(): """Основной цикл торгового бота""" logger.info("Starting trading bot...") while True: try: # Получение и анализ данных df = get_historical_data() df = generate_signals(df) # Получение последнего сигнала latest_signal = df['signal'].iloc[-1] # Исполнение сигнала, если он есть if latest_signal != 0: success = execute_trade(latest_signal) if success: logger.info(f"Successfully executed signal: {latest_signal}") else: logger.warning(f"Failed to execute signal: {latest_signal}") # Ожидание до следующей проверки time.sleep(60) # Проверка каждую минуту except Exception as e: logger.error(f"Error in trading loop: {str(e)}") time.sleep(300) # При ошибке ждем 5 минут перед повторной попыткой if __name__ == "__main__": trading_loop()

Сравнение подходов к автоматической торговле криптовалютами:

Подход Преимущества Недостатки Сложность реализации Скрипты на основе правил Простота реализации, понятная логика Ограниченная гибкость, требуется ручная оптимизация Низкая Торговля на основе ML-моделей Способность выявлять сложные паттерны, адаптивность Риск переобучения, необходимость регулярного обновления Высокая Арбитражные боты Потенциально безрисковая прибыль, защита от тренда рынка Высокая конкуренция, требования к скорости исполнения Средняя Маркет-мейкинг Стабильная прибыль от спреда, ликвидность Сложная логика, риск при высокой волатильности Очень высокая Сентимент-анализ Учет факторов, неотраженных в цене Сложность обработки текстовых данных, много шума Высокая

Ключевые рекомендации для разработки торговых ботов на Python:

Начинайте с простых стратегий — реализуйте базовые алгоритмы, прежде чем переходить к сложным

— реализуйте базовые алгоритмы, прежде чем переходить к сложным Тщательно тестируйте — всегда проводите бэктестинг на исторических данных и тестирование в песочнице перед запуском с реальными средствами

— всегда проводите бэктестинг на исторических данных и тестирование в песочнице перед запуском с реальными средствами Управляйте рисками — встройте в бота механизмы ограничения убытков и определения размера позиций

— встройте в бота механизмы ограничения убытков и определения размера позиций Мониторинг производительности — создайте дашборд для отслеживания показателей работы бота

— создайте дашборд для отслеживания показателей работы бота Обеспечьте безопасность — храните API-ключи в безопасном месте и ограничьте их права только необходимыми операциями

— храните API-ключи в безопасном месте и ограничьте их права только необходимыми операциями Подготовьтесь к техническим сбоям — реализуйте надежную обработку ошибок и механизмы восстановления

Создание блокчейн-приложений с использованием Python

Python — мощный инструмент для разработки блокчейн-приложений и взаимодействия со смарт-контрактами. Благодаря специализированным библиотекам, таким как Web3.py, разработчики могут создавать децентрализованные приложения (DApps), выпускать токены и анализировать данные блокчейна без необходимости глубокого знания низкоуровневых аспектов технологии. 🔗

Основные библиотеки Python для работы с блокчейном:

Web3.py — основной инструмент для взаимодействия с Ethereum-совместимыми блокчейнами

— основной инструмент для взаимодействия с Ethereum-совместимыми блокчейнами Brownie — фреймворк для тестирования, развертывания и взаимодействия со смарт-контрактами

— фреймворк для тестирования, развертывания и взаимодействия со смарт-контрактами py-solc-x — обертка для компилятора Solidity

— обертка для компилятора Solidity eth-account — управление криптовалютными аккаунтами и подписание транзакций

— управление криптовалютными аккаунтами и подписание транзакций eth-tester — локальное тестовое окружение для Ethereum

— локальное тестовое окружение для Ethereum HDWallet — создание и управление HD-кошельками

Пример создания и взаимодействия со смарт-контрактом с помощью Web3.py:

Python Скопировать код from web3 import Web3 import json from solcx import compile_standard, install_solc # Установка компилятора Solidity install_solc('0.8.0') # Смарт-контракт на Solidity contract_source = ''' // SPDX-License-Identifier: MIT pragma solidity ^0.8.0; contract SimpleToken { string public name = "SimpleToken"; string public symbol = "STK"; uint256 public totalSupply = 1000000; mapping(address => uint256) public balanceOf; event Transfer(address indexed from, address indexed to, uint256 value); constructor() { balanceOf[msg.sender] = totalSupply; } function transfer(address to, uint256 value) public returns (bool success) { require(balanceOf[msg.sender] >= value, "Insufficient balance"); balanceOf[msg.sender] -= value; balanceOf[to] += value; emit Transfer(msg.sender, to, value); return true; } } ''' # Компиляция смарт-контракта compiled_sol = compile_standard( { "language": "Solidity", "sources": {"SimpleToken.sol": {"content": contract_source}}, "settings": { "outputSelection": { "*": {"*": ["abi", "metadata", "evm.bytecode", "evm.sourceMap"]} } }, }, solc_version="0.8.0", ) # Получение байткода и ABI контракта contract_bytecode = compiled_sol["contracts"]["SimpleToken.sol"]["SimpleToken"]["evm"]["bytecode"]["object"] contract_abi = compiled_sol["contracts"]["SimpleToken.sol"]["SimpleToken"]["abi"] # Подключение к блокчейну (локальный Ganache для тестирования) w3 = Web3(Web3.HTTPProvider("http://127.0.0.1:8545")) # Аккаунт для развертывания deployer_account = w3.eth.accounts[0] w3.eth.default_account = deployer_account # Создание контракта SimpleToken = w3.eth.contract(abi=contract_abi, bytecode=contract_bytecode) # Развертывание контракта tx_hash = SimpleToken.constructor().transact() tx_receipt = w3.eth.wait_for_transaction_receipt(tx_hash) # Получение адреса развернутого контракта contract_address = tx_receipt.contractAddress print(f"Контракт развернут по адресу: {contract_address}") # Создание экземпляра контракта для взаимодействия token = w3.eth.contract(address=contract_address, abi=contract_abi) # Проверка баланса владельца owner_balance = token.functions.balanceOf(deployer_account).call() print(f"Баланс владельца: {owner_balance} STK") # Перевод токенов receiver = w3.eth.accounts[1] transfer_amount = 1000 tx_hash = token.functions.transfer(receiver, transfer_amount).transact() tx_receipt = w3.eth.wait_for_transaction_receipt(tx_hash) # Проверка баланса после перевода owner_balance = token.functions.balanceOf(deployer_account).call() receiver_balance = token.functions.balanceOf(receiver).call() print(f"Баланс владельца после перевода: {owner_balance} STK") print(f"Баланс получателя после перевода: {receiver_balance} STK")

Типы блокчейн-приложений, которые можно создать с помощью Python:

Кошельки — создание и управление криптовалютными кошельками для различных блокчейнов

— создание и управление криптовалютными кошельками для различных блокчейнов Токены — выпуск и управление собственными токенами стандартов ERC-20, ERC-721 (NFT) и других

— выпуск и управление собственными токенами стандартов ERC-20, ERC-721 (NFT) и других DEX — интерфейсы для децентрализованных бирж и автоматизация торговли на них

— интерфейсы для децентрализованных бирж и автоматизация торговли на них DeFi-приложения — взаимодействие с протоколами децентрализованных финансов

— взаимодействие с протоколами децентрализованных финансов Аналитические инструменты — сбор и анализ данных блокчейна, визуализация графов транзакций

— сбор и анализ данных блокчейна, визуализация графов транзакций Блокчейн-мониторы — отслеживание состояния блокчейна, транзакций и смарт-контрактов

Пример создания простого блокчейна на Python:

Python Скопировать код import hashlib import json import time from typing import List, Dict, Any class Block: def __init__(self, index: int, transactions: List[Dict[str, Any]], timestamp: float, previous_hash: str): self.index = index self.transactions = transactions self.timestamp = timestamp self.previous_hash = previous_hash self.nonce = 0 self.hash = self.calculate_hash() def calculate_hash(self) -> str: """Вычисляет хеш блока.""" block_string = json.dumps({ "index": self.index, "transactions": self.transactions, "timestamp": self.timestamp, "previous_hash": self.previous_hash, "nonce": self.nonce }, sort_keys=True).encode() return hashlib.sha256(block_string).hexdigest() def mine_block(self, difficulty: int) -> None: """Майнинг блока: поиск хеша, начинающегося с заданного числа нулей.""" target = "0" * difficulty while self.hash[:difficulty] != target: self.nonce += 1 self.hash = self.calculate_hash() print(f"Block mined: {self.hash}") class Blockchain: def __init__(self, difficulty: int = 4): self.chain: List[Block] = [] self.pending_transactions: List[Dict[str, Any]] = [] self.difficulty = difficulty self.mining_reward = 100 # Создание генезис-блока self.create_genesis_block() def create_genesis_block(self) -> None: """Создает первый блок в цепи.""" genesis_block = Block(0, [], time.time(), "0") genesis_block.hash = genesis_block.calculate_hash() self.chain.append(genesis_block) def get_latest_block(self) -> Block: """Возвращает последний блок в цепи.""" return self.chain[-1] def mine_pending_transactions(self, miner_address: str) -> None: """Создает новый блок из ожидающих транзакций и добавляет его в цепь.""" # Добавление вознаграждения майнеру self.pending_transactions.append({ "sender": "system", "recipient": miner_address, "amount": self.mining_reward }) # Создание нового блока block = Block( len(self.chain), self.pending_transactions, time.time(), self.get_latest_block().hash ) # Майнинг блока block.mine_block(self.difficulty) # Добавление блока в цепь self.chain.append(block) # Очистка ожидающих транзакций self.pending_transactions = [] def create_transaction(self, sender: str, recipient: str, amount: float) -> None: """Добавляет транзакцию в список ожидающих.""" self.pending_transactions.append({ "sender": sender, "recipient": recipient, "amount": amount }) def get_balance(self, address: str) -> float: """Вычисляет баланс адреса на основе истории транзакций.""" balance = 0 for block in self.chain: for transaction in block.transactions: if transaction["sender"] == address: balance -= transaction["amount"] if transaction["recipient"] == address: balance += transaction["amount"] return balance def is_chain_valid(self) -> bool: """Проверяет целостность всей цепи блоков.""" for i in range(1, len(self.chain)): current_block = self.chain[i] previous_block = self.chain[i – 1] # Проверка хеша текущего блока if current_block.hash != current_block.calculate_hash(): return False # Проверка ссылки на хеш предыдущего блока if current_block.previous_hash != previous_block.hash: return False return True # Пример использования if __name__ == "__main__": # Создание блокчейна my_blockchain = Blockchain(difficulty=4) print("Майнинг первого блока...") my_blockchain.mine_pending_transactions("miner-address-1") # Создание нескольких транзакций my_blockchain.create_transaction("address-1", "address-2", 50) my_blockchain.create_transaction("address-2", "address-1", 20) print("Майнинг второго блока...") my_blockchain.mine_pending_transactions("miner-address-1") # Проверка баланса майнера print(f"Баланс майнера: {my_blockchain.get_balance('miner-address-1')}") # Проверка целостности цепи print(f"Блокчейн валиден: {my_blockchain.is_chain_valid()}") # Вывод информации о цепи for block in my_blockchain.chain: print(f"Блок #{block.index} | Хеш: {block.hash} | Транзакций: {len(block.transactions)}")