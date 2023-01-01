Python в IoT: создание умных устройств на простом языке – тренды

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Новички в программировании, заинтересованные в IoT и Python

Опытные разработчики, ищущие новые возможности в IoT

Студенты и специалисты, желающие углубить знания в области разработки IoT-систем на Python Python покоряет мир IoT стремительно и уверенно! Язык, изначально не предназначавшийся для встраиваемых систем, сегодня властвует в экосистеме умных устройств благодаря своей простоте и мощным библиотекам. Представьте: ваш холодильник, анализирующий содержимое и заказывающий продукты, умный термостат, предсказывающий ваши предпочтения, или система полива, реагирующая на прогноз погоды — всем этим можно управлять несколькими строками Python-кода. Погрузимся в практическое руководство по созданию интеллектуальных IoT-решений с помощью Python! 🐍✨

Python и IoT: фундамент для умных устройств

Python и интернет вещей образуют мощный симбиоз, преобразующий наше взаимодействие с окружающими устройствами. Ключевое преимущество Python в контексте IoT — универсальность применения на всех уровнях IoT-архитектуры: от микроконтроллеров до облачной аналитики. Это устраняет необходимость переключаться между языками программирования на разных этапах проекта.

Давайте рассмотрим основные преимущества Python для IoT-разработки:

Низкий порог входа: синтаксис Python интуитивно понятен даже новичкам, что позволяет быстро освоить базовые концепции программирования IoT-устройств

Python предлагает специализированные библиотеки для всех аспектов IoT — от взаимодействия с аппаратным обеспечением до машинного обучения и анализа данных

Кросс-платформенность: код Python работает на разных операционных системах, что критически важно для гетерогенной среды IoT

Масштабируемость: от простейших домашних проектов до промышленных систем — Python эффективен на любом уровне сложности

Интеграция с облачными сервисами: нативная поддержка взаимодействия с AWS, Google Cloud, Azure и другими облачными провайдерами IoT

Чтобы понимать архитектуру типичного IoT-решения на Python, рассмотрим следующую схему взаимодействия компонентов:

Уровень архитектуры Компоненты Python-технологии Сенсоры и актуаторы Физические устройства сбора данных и воздействия на среду MicroPython, CircuitPython Шлюзы и концентраторы Устройства агрегации и предварительной обработки данных Raspberry Pi OS + Python, Pycom Передача данных Протоколы коммуникации устройств Paho-MQTT, Requests, WebSockets Облачная обработка Серверы анализа и хранения данных Flask, Django, Pandas, TensorFlow Пользовательский интерфейс Визуализация и управление системой Dash, Streamlit, Flask + JavaScript

Представьте обычный термостат. С Python он превращается в умную систему климат-контроля, которая учится у ваших предпочтений, анализирует погодные данные и оптимизирует энергопотребление. Всего несколько сотен строк кода — и вы получаете функциональность, сравнимую с коммерческими продуктами стоимостью в сотни долларов. 🔥

Алексей Кириллов, IoT-инженер и руководитель проектов Однажды мне поручили создать систему мониторинга для теплиц сельскохозяйственного комплекса. Бюджет был ограничен, а сроки — катастрофически сжаты. Я выбрал Python как основу решения, хотя руководство скептически отнеслось к этому выбору, предпочитая C++ для встраиваемых систем. За две недели мы развернули сеть из 50 датчиков, собирающих данные о температуре, влажности и освещенности. Python с библиотекой Pandas обрабатывал поток информации, а Flask обеспечивал веб-интерфейс для мониторинга. Когда система обнаружила аномальное снижение температуры в одной из теплиц (лопнула труба отопления), она автоматически подняла тревогу и активировала резервные обогреватели. Это спасло урожай стоимостью более 2 млн рублей. После этого случая скептицизм по отношению к Python в IoT-проектах исчез, и язык стал стандартом для всех новых разработок в компании. Python доказал, что может быть не только прототипом, но и полноценным производственным решением для критически важных IoT-систем.

Настройка среды разработки для IoT-проектов на Python

Правильная настройка среды разработки — это фундамент успешного IoT-проекта. Она должна обеспечивать удобное написание кода, отладку, тестирование и развертывание. Для IoT-разработки на Python требуется специфический набор инструментов, отличающийся от стандартного веб-разработческого стека. 🛠️

Начнем с базовой среды для разработки IoT-проектов на Python:

Python 3.7+: новейшие версии обеспечивают лучшую производительность и поддержку асинхронного программирования через asyncio, что критически важно для IoT

IDE с поддержкой удалённой отладки: PyCharm Professional или VS Code с Python-расширениями для работы с удаленными устройствами

Менеджер виртуальных окружений: venv или conda для изоляции зависимостей проекта

Git: для контроля версий, особенно важного при коллективной разработке IoT-решений

Docker: для создания изолированных сред тестирования и упрощения развертывания

Для разных типов IoT-устройств потребуются специфические инструменты. Рассмотрим наиболее популярные варианты:

Тип устройства Необходимые инструменты Команды для установки Микроконтроллеры (ESP32, ESP8266) esptool, ampy, rshell pip install esptool adafruit-ampy rshell Raspberry Pi RPi.GPIO, pigpio pip install RPi.GPIO pigpio Arduino с Python-интерфейсом pyserial, pyFirmata pip install pyserial pyfirmata IoT шлюзы paho-mqtt, AWSIoTPythonSDK pip install paho-mqtt AWSIoTPythonSDK Симуляция IoT-устройств mininet, cooja Требуют отдельной установки

Пошаговая настройка среды разработки для ESP32 (популярная платформа для IoT):

Установите Python 3.8+ с официального сайта python.org Создайте виртуальное окружение: python -m venv iot_env Активируйте окружение: Windows: iot_env\Scripts\activate

Linux/Mac: source iot_env/bin/activate Установите необходимые пакеты: pip install esptool adafruit-ampy rshell Загрузите прошивку MicroPython: esptool.py --port /dev/ttyUSB0 --baud 460800 write_flash -z 0x1000 esp32-20210902-v1.17.bin Проверьте соединение: ampy --port /dev/ttyUSB0 ls Настройте IDE для удобной разработки и отладки

Для профессиональной разработки рекомендую настроить систему непрерывной интеграции (CI/CD) даже для небольших IoT-проектов. Автоматические тесты, проверяющие код перед отправкой на устройства, помогут избежать ситуаций, когда ошибка в коде обнаруживается уже после физического развертывания на десятках устройств.

Отладка IoT-систем имеет свою специфику. В отличие от веб-разработки, здесь вы часто не можете просто подключить отладчик к устройству. Полезно настроить систему логирования, которая будет отправлять данные на центральный сервер. Для этих целей отлично подходят инструменты как ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana) или более легковесный вариант — связка MQTT + InfluxDB + Grafana.

Библиотеки MicroPython: управление устройствами с нуля

MicroPython — это компактная реализация Python 3, оптимизированная для работы на микроконтроллерах и в ограниченных средах. Он позволяет писать элегантный Python-код для управления устройствами, которые традиционно программировались на низкоуровневых языках. Это революционное решение для IoT-разработки, соединяющее простоту Python с возможностями встроенных систем. 💡

Ключевые библиотеки MicroPython для IoT-разработки:

machine: базовый модуль для взаимодействия с аппаратными интерфейсами (GPIO, I2C, SPI, UART)

network: управление Wi-Fi и другими сетевыми подключениями

umqtt.simple: облегченная реализация MQTT-клиента для IoT-коммуникации

utime: функции для работы со временем и таймерами

ujson: обработка JSON-данных для обмена информацией

Рассмотрим практический пример управления светодиодом с помощью MicroPython на ESP32:

Python Скопировать код # Базовое управление светодиодом from machine import Pin import utime # Настройка GPIO2 как выходной пин led = Pin(2, Pin.OUT) # Функция мигания с заданной частотой def blink(times, interval=0.5): for _ in range(times): led.on() utime.sleep(interval) led.off() utime.sleep(interval) # Мигаем 5 раз с интервалом 0.2 секунды blink(5, 0.2)

Теперь усложним задачу и создадим код для считывания данных с датчика температуры DHT22 и отправки их через MQTT:

Python Скопировать код import dht import machine import network import utime from umqtt.simple import MQTTClient # Настройка датчика DHT22 на пине 4 sensor = dht.DHT22(machine.Pin(4)) # Подключение к Wi-Fi def connect_wifi(ssid, password): wlan = network.WLAN(network.STA_IF) wlan.active(True) if not wlan.isconnected(): print('Подключение к Wi-Fi...') wlan.connect(ssid, password) while not wlan.isconnected(): utime.sleep(1) print('Подключено к WiFi:', wlan.ifconfig()) return wlan # Подключение к MQTT-брокеру def connect_mqtt(client_id, mqtt_server, user=None, password=None): client = MQTTClient(client_id, mqtt_server, user=user, password=password) client.connect() print('Подключено к MQTT-брокеру') return client # Основная логика работы устройства def main(): # Настройка подключений connect_wifi('YOUR_WIFI_SSID', 'YOUR_WIFI_PASSWORD') mqtt = connect_mqtt('temp_sensor1', 'mqtt.example.com') # Основной цикл try: while True: try: # Считывание данных с датчика sensor.measure() temp = sensor.temperature() hum = sensor.humidity() # Формирование сообщения msg = f'{{"temperature": {temp}, "humidity": {hum}}}' print('Отправка:', msg) # Отправка в MQTT mqtt.publish(b'sensors/dht22', msg.encode()) except Exception as e: print('Ошибка:', e) # Пауза между измерениями utime.sleep(60) except KeyboardInterrupt: print('Остановка...') finally: # Корректное завершение работы mqtt.disconnect() # Запуск программы if __name__ == '__main__': main()

При разработке с использованием MicroPython следует помнить о следующих особенностях и лучших практиках:

Ограничения памяти: оптимизируйте код, избегайте больших строк и сложных структур данных

Энергосбережение: используйте режимы глубокого сна (deep sleep) для устройств на батареях

Обработка ошибок: всегда предусматривайте механизмы восстановления и повторного подключения

Безопасность: внедряйте шифрование и аутентификацию даже в небольших проектах

Модульность: разделяйте код на логические блоки для упрощения обновлений

Михаил Сергеев, разработчик встраиваемых систем В прошлом году мы столкнулись с проблемой при разработке системы мониторинга для промышленного холодильного оборудования. Клиент требовал быстрого развертывания на 200 единицах техники в разных городах. Традиционно мы использовали C++ для подобных проектов, но сроки были настолько сжатыми, что потребовался новый подход. Решение пришло неожиданно: MicroPython на ESP32. Изначально команда сопротивлялась — «Python слишком медленный для промышленных систем», говорили коллеги. Но я настоял на пилотном внедрении. Мы разработали прототип за 2 дня вместо планируемых 2 недель! Система собирала данные с температурных датчиков, анализировала их и отправляла предупреждения при отклонениях. Код получился в 4 раза короче, чем эквивалентный на C++. Самым впечатляющим стало удаленное обновление. Когда в коде обнаружилась ошибка (некорректный расчет среднего значения температуры), мы смогли обновить все устройства по воздуху, просто отправив новый Python-скрипт. С C++ пришлось бы перепрошивать каждое устройство, что означало бы командировки специалистов в разные города. Проект был сдан на неделю раньше срока, а клиент получил бонус — веб-интерфейс для мониторинга, который мы успели разработать благодаря сэкономленному времени. С тех пор MicroPython стал нашим стандартным инструментом для 70% проектов IoT.

Сбор и обработка данных с IoT-сенсоров в реальном времени

Сбор и анализ данных — сердце любого IoT-проекта. Python предоставляет мощные инструменты для работы с потоками сенсорных данных, их обработки, фильтрации и визуализации в режиме реального времени. Эффективная работа с данными позволяет превратить простой мониторинг в интеллектуальную систему, способную принимать решения автономно. 📊

Рассмотрим основные этапы обработки данных с IoT-устройств и соответствующие Python-библиотеки:

Сбор данных: интерфейсные библиотеки для различных сенсоров (Adafruit_CircuitPython, gpiozero)

Передача данных: протокольные библиотеки (paho-mqtt, requests, websockets)

Хранение данных: базы данных временных рядов (influxdb-python, prometheus-client)

Обработка потоков: потоковая аналитика (Apache Kafka с confluent-kafka, RxPY)

Анализ и машинное обучение: аналитические инструменты (NumPy, pandas, scikit-learn)

Визуализация: интерактивные дашборды (Dash, Bokeh, Streamlit)

Практический пример сбора и обработки данных с температурного сенсора с использованием MQTT и InfluxDB:

Python Скопировать код # На стороне IoT-устройства import time import random import paho.mqtt.client as mqtt import json # Имитация сенсора температуры def get_sensor_data(): return { "temperature": 25 + random.uniform(-5, 5), "humidity": 60 + random.uniform(-10, 10), "timestamp": int(time.time()) } # Настройка MQTT-клиента client = mqtt.Client("temperature_sensor") client.connect("mqtt.example.com", 1883, 60) # Отправка данных каждые 5 секунд try: while True: data = get_sensor_data() client.publish("sensors/temperature", json.dumps(data)) print(f"Отправлено: {data}") time.sleep(5) except KeyboardInterrupt: client.disconnect() print("Соединение закрыто")

Python Скопировать код # На серверной стороне import paho.mqtt.client as mqtt from influxdb import InfluxDBClient import json from datetime import datetime import numpy as np # Буфер для хранения последних 10 измерений temperature_buffer = [] MAX_BUFFER_SIZE = 10 # Соединение с InfluxDB influx_client = InfluxDBClient('localhost', 8086, 'admin', 'password', 'iot_sensors') influx_client.create_database('iot_sensors') # Обработчики MQTT-событий def on_connect(client, userdata, flags, rc): print(f"Подключено к MQTT-брокеру с кодом: {rc}") client.subscribe("sensors/temperature") def on_message(client, userdata, msg): try: # Декодирование полученных данных payload = json.loads(msg.payload) temperature = float(payload["temperature"]) timestamp = payload.get("timestamp", int(datetime.now().timestamp())) # Добавление в буфер для скользящего среднего temperature_buffer.append(temperature) if len(temperature_buffer) > MAX_BUFFER_SIZE: temperature_buffer.pop(0) # Расчёт скользящего среднего и стандартного отклонения avg_temp = np.mean(temperature_buffer) std_temp = np.std(temperature_buffer) # Детекция аномалий (z-score > 2) is_anomaly = abs(temperature – avg_temp) > 2 * std_temp # Подготовка данных для InfluxDB json_body = [ { "measurement": "temperature", "tags": { "sensor_id": msg.topic.split('/')[-1], "is_anomaly": str(is_anomaly) }, "time": datetime.fromtimestamp(timestamp).isoformat(), "fields": { "value": temperature, "moving_avg": avg_temp, "std_dev": std_temp } } ] # Запись в базу данных influx_client.write_points(json_body) # Вывод информации print(f"Получено: {temperature}°C, Среднее: {avg_temp:.2f}°C, Аномалия: {is_anomaly}") # Реакция на аномалии if is_anomaly: # Здесь может быть код для оповещения или автоматической реакции client.publish("alerts/temperature", json.dumps({ "sensor": msg.topic.split('/')[-1], "value": temperature, "threshold": avg_temp + 2 * std_temp, "timestamp": timestamp })) except Exception as e: print(f"Ошибка обработки сообщения: {e}") # Настройка MQTT-клиента client = mqtt.Client() client.on_connect = on_connect client.on_message = on_message # Подключение к брокеру client.connect("mqtt.example.com", 1883, 60) # Запуск цикла обработки client.loop_forever()

При работе с данными IoT важно учитывать следующие аспекты:

Проблема Решение с использованием Python Неполные или пропущенные данные Методы заполнения из pandas (interpolate, fillna) или прогнозирование с ARIMA Шумы и выбросы Фильтры Калмана (pykalman) или медианные фильтры (scipy.signal) Разная частота поступления данных Ресемплинг с помощью pandas.resample() Большие объемы данных Потоковая обработка с Dask или Apache Spark (PySpark) Предиктивная аналитика Машинное обучение с scikit-learn, Prophet или TensorFlow

Для визуализации данных в реальном времени Python предлагает несколько мощных фреймворков. Один из самых популярных — Dash от Plotly, который позволяет создавать интерактивные аналитические дашборды с минимальным количеством кода:

Python Скопировать код # Простой дашборд для визуализации температурных данных import dash from dash import dcc, html from dash.dependencies import Input, Output import plotly.graph_objs as go from influxdb import InfluxDBClient import pandas as pd # Соединение с базой данных influx_client = InfluxDBClient('localhost', 8086, 'admin', 'password', 'iot_sensors') # Создание приложения Dash app = dash.Dash(__name__) # Макет дашборда app.layout = html.Div([ html.H1("Мониторинг температуры в реальном времени"), dcc.Graph(id='live-temperature-graph'), dcc.Interval( id='interval-component', interval=5*1000, # в миллисекундах (обновление каждые 5 секунд) n_intervals=0 ) ]) # Функция обновления графика @app.callback( Output('live-temperature-graph', 'figure'), [Input('interval-component', 'n_intervals')] ) def update_graph(n): # Запрос последних данных из InfluxDB query = 'SELECT time, value, moving_avg FROM temperature WHERE time > now() – 1h' result = influx_client.query(query) # Преобразование в DataFrame points = list(result.get_points()) df = pd.DataFrame(points) if not df.empty: df['time'] = pd.to_datetime(df['time']) # Создание графика figure = { 'data': [ go.Scatter( x=df['time'], y=df['value'], name='Температура', mode='lines+markers', marker=dict(color='red') ), go.Scatter( x=df['time'], y=df['moving_avg'], name='Скользящее среднее', mode='lines', line=dict(color='blue', dash='dash') ) ], 'layout': go.Layout( title='Температурные показатели за последний час', xaxis=dict(title='Время'), yaxis=dict(title='Температура (°C)'), hovermode='closest' ) } else: figure = { 'data': [], 'layout': go.Layout( title='Нет данных за последний час' ) } return figure if __name__ == '__main__': app.run_server(debug=True)

Используя эти инструменты и подходы, вы можете создать полноценную систему сбора и анализа данных с IoT-устройств. Python делает этот процесс доступным даже для разработчиков без глубоких знаний в области анализа данных, предоставляя интуитивно понятные API и обширную документацию. Комбинирование IoT-сенсоров с алгоритмами машинного обучения открывает путь к созданию по-настоящему интеллектуальных систем, способных не только собирать данные, но и принимать на их основе автономные решения. 🤖

Создание полноценного IoT-проекта: от концепции до реализации

Создание комплексного IoT-проекта требует не только технических знаний, но и методического подхода к проектированию. Рассмотрим процесс разработки полноценной IoT-системы на примере умной теплицы — проекта, объединяющего различные аспекты IoT-разработки на Python. 🌱

Этапы разработки IoT-проекта:

Определение требований и проектирование системы Выбор аппаратных компонентов и технологий Разработка программного обеспечения для устройств Создание серверной части и базы данных Разработка пользовательского интерфейса Тестирование и отладка системы Развертывание и масштабирование решения

Для нашего примера создадим умную теплицу с автоматическим контролем климата, системой полива и удаленным мониторингом. Архитектура системы будет включать следующие компоненты:

Сенсорный узел: ESP32 с MicroPython, датчики температуры, влажности почвы и воздуха, освещенности

Актуаторы: системы полива, вентиляции, освещения и обогрева

Шлюз: Raspberry Pi, агрегирующий данные и обеспечивающий локальное управление

Облачный сервер: Flask API, база данных InfluxDB, алгоритмы предсказания

Пользовательский интерфейс: веб-приложение и мобильное приложение

Рассмотрим ключевой компонент — код для контроллера теплицы на ESP32 с MicroPython:

Python Скопировать код # greenhouse_controller.py import time import machine import dht import network from umqtt.robust import MQTTClient import ujson as json # Настройка пинов DHT_PIN = 15 SOIL_MOISTURE_PIN = 32 LIGHT_SENSOR_PIN = 33 PUMP_PIN = 25 FAN_PIN = 26 LIGHT_PIN = 27 HEATER_PIN = 14 # Инициализация сенсоров dht_sensor = dht.DHT22(machine.Pin(DHT_PIN)) soil_sensor = machine.ADC(machine.Pin(SOIL_MOISTURE_PIN)) soil_sensor.atten(machine.ADC.ATTN_11DB) # Полный диапазон: 3.3V light_sensor = machine.ADC(machine.Pin(LIGHT_SENSOR_PIN)) light_sensor.atten(machine.ADC.ATTN_11DB) # Инициализация актуаторов pump = machine.Pin(PUMP_PIN, machine.Pin.OUT) fan = machine.Pin(FAN_PIN, machine.Pin.OUT) light = machine.Pin(LIGHT_PIN, machine.Pin.OUT) heater = machine.Pin(HEATER_PIN, machine.Pin.OUT) # Идентификатор устройства DEVICE_ID = "greenhouse_1" # Настройки MQTT MQTT_HOST = "192.168.1.10" MQTT_PORT = 1883 MQTT_USER = "greenhouse" MQTT_PASSWORD = "secret" MQTT_TOPIC_TELEMETRY = f"devices/{DEVICE_ID}/telemetry" MQTT_TOPIC_CONTROL = f"devices/{DEVICE_ID}/control" # Настройки Wi-Fi WIFI_SSID = "YOUR_WIFI_SSID" WIFI_PASSWORD = "YOUR_WIFI_PASSWORD" # Функция подключения к Wi-Fi def connect_wifi(): wlan = network.WLAN(network.STA_IF) wlan.active(True) if not wlan.isconnected(): print(f"Connecting to {WIFI_SSID}...") wlan.connect(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD) max_wait = 10 while max_wait > 0: if wlan.isconnected(): break max_wait -= 1 time.sleep(1) if wlan.isconnected(): print(f"Connected to {WIFI_SSID}") print(f"IP: {wlan.ifconfig()[0]}") else: print(f"Failed to connect to {WIFI_SSID}") machine.reset() # Перезагружаемся при неудаче return wlan # Функция для чтения данных с сенсоров def read_sensors(): try: # Чтение DHT22 dht_sensor.measure() temperature = dht_sensor.temperature() humidity = dht_sensor.humidity() # Чтение влажности почвы (преобразование в проценты) soil_value = soil_sensor.read() soil_moisture = 100 – (soil_value / 4095 * 100) # Чтение освещенности (преобразование в проценты) light_value = light_sensor.read() light_level = light_value / 4095 * 100 return { "temperature": temperature, "humidity": humidity, "soil_moisture": soil_moisture, "light_level": light_level, "timestamp": time.time() } except Exception as e: print(f"Error reading sensors: {e}") return None # Обработчик MQTT-сообщений для управления актуаторами def on_control_message(topic, message): try: control = json.loads(message) # Управление насосом if "pump" in control: pump.value(1 if control["pump"] else 0) print(f"Pump set to: {control['pump']}") # Управление вентилятором if "fan" in control: fan.value(1 if control["fan"] else 0) print(f"Fan set to: {control['fan']}") # Управление освещением if "light" in control: light.value(1 if control["light"] else 0) print(f"Light set to: {control['light']}") # Управление обогревателем if "heater" in control: heater.value(1 if control["heater"] else 0) print(f"Heater set to: {control['heater']}") # Подтверждение получения команды client.publish( f"devices/{DEVICE_ID}/status", json.dumps({"received": control, "status": "ok"}) ) except Exception as e: print(f"Error processing control message: {e}") client.publish( f"devices/{DEVICE_ID}/status", json.dumps({"error": str(e)}) ) # Инициализация MQTT-клиента def init_mqtt(): global client # Создание клиента client = MQTTClient( DEVICE_ID, MQTT_HOST, port=MQTT_PORT, user=MQTT_USER, password=MQTT_PASSWORD, keepalive=30 ) # Настройка обратного вызова client.set_callback(on_control_message) # Подключение try: client.connect() print(f"Connected to MQTT broker at {MQTT_HOST}") # Подписка на топик управления client.subscribe(MQTT_TOPIC_CONTROL) print(f"Subscribed to {MQTT_TOPIC_CONTROL}") return client except Exception as e: print(f"Failed to connect to MQTT: {e}") time.sleep(10) machine.reset() # Автоматическое управление теплицей def auto_control(sensor_data): # Алгоритм управления поливом if sensor_data["soil_moisture"] < 30: # Если почва слишком сухая pump.value(1) # Включаем полив print("Auto: Pump ON (soil too dry)") elif sensor_data["soil_moisture"] > 70: # Если почва достаточно влажная pump.value(0) # Выключаем полив print("Auto: Pump OFF (soil moist enough)") # Алгоритм управления вентиляцией if sensor_data["humidity"] > 85: # Если влажность слишком высокая fan.value(1) # Включаем вентиляцию print("Auto: Fan ON (humidity too high)") elif sensor_data["humidity"] < 60: # Если влажность нормализовалась fan.value(0) # Выключаем вентиляцию print("Auto: Fan OFF (humidity normal)") # Алгоритм управления освещением if sensor_data["light_level"] < 20 and 6 <= time.localtime()[3] < 20: # Если темно в дневное время light.value(1) # Включаем освещение print("Auto: Light ON (too dark during day)") elif sensor_data["light_level"] > 50 or time.localtime()[3] >= 20 or time.localtime()[3] < 6: light.value(0) # Выключаем освещение ночью или при достаточной освещенности print("Auto: Light OFF (night time or bright enough)") # Алгоритм управления обогревом if sensor_data["temperature"] < 18: # Если слишком холодно heater.value(1) # Включаем обогрев print("Auto: Heater ON (too cold)") elif sensor_data["temperature"] > 25: # Если достаточно тепло heater.value(0) # Выключаем обогрев print("Auto: Heater OFF (warm enough)") # Главная функция def main(): # Подключение к Wi-Fi wlan = connect_wifi() # Инициализация MQTT client = init_mqtt() # Главный цикл last_telemetry_time = 0 TELEMETRY_INTERVAL = 60 # Интервал отправки телеметрии (в секундах) try: while True: # Проверка наличия входящих сообщений client.check_msg() # Чтение и отправка телеметрии с заданным интервалом current_time = time.time() if current_time – last_telemetry_time >= TELEMETRY_INTERVAL: sensor_data = read_sensors() if sensor_data: # Отправка телеметрии client.publish(MQTT_TOPIC_TELEMETRY, json.dumps(sensor_data)) print(f"Telemetry sent: {sensor_data}") # Автоматическое управление auto_control(sensor_data) last_telemetry_time = current_time # Короткая пауза для экономии ресурсов time.sleep(1) except Exception as e: print(f"Runtime error: {e}") time.sleep(10) machine.reset() # Запуск программы if __name__ == "__main__": main()

На стороне сервера реализуем Flask API для приема и обработки данных:

Python Скопировать код # server/app.py from flask import Flask, request, jsonify from influxdb import InfluxDBClient import datetime import pandas as pd from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor import schedule import threading import time app = Flask(__name__) # Подключение к InfluxDB influx_client = InfluxDBClient(host='localhost', port=8086) influx_client.switch_database('greenhouse_db') # Модель машинного обучения для предсказания model = None # Функция для обучения модели предсказания на исторических данных def train_prediction_model(): global model # Запрос исторических данных за последнюю неделю query = 'SELECT * FROM temperature,humidity,soil_moisture,light_level WHERE time > now() – 7d' result = influx_client.query(query) # Преобразование в DataFrame data = [] for point in result.get_points(): data.append(point) if not data: print("No historical data available for training") return df = pd.DataFrame(data) df['time'] = pd.to_datetime(df['time']) # Извлечение признаков для машинного обучения df['hour'] = df['time'].dt.hour df['day_of_week'] = df['time'].dt.dayofweek # Подготовка данных для обучения X = df[['hour', 'day_of_week', 'humidity', 'light_level']] y = df['temperature'] # Предсказываем температуру # Обучение модели model = RandomForestRegressor(n_estimators=100, random_state=42) model.fit(X, y) print("Prediction model trained successfully") # Планирование ежедневного переобучения модели def schedule_model_training(): schedule.every().day.at("02:00").do(train_prediction_model) while True: schedule.run_pending() time.sleep(60) # API-конечная точка для приема телеметрии @app.route('/api/telemetry', methods=['POST']) def receive_telemetry(): data = request.json if not data or 'device_id' not in data: return jsonify({"error": "Invalid data format"}), 400 device_id = data['device_id'] telemetry = data['telemetry'] timestamp = datetime.datetime.utcnow().isoformat() # Подготовка данных для InfluxDB points = [] for key, value in telemetry.items(): if key != 'timestamp': # Исключаем timestamp из устройства point = { "measurement": key, "tags": { "device_id": device_id }, "time": timestamp, "fields": { "value": float(value) } } points.append(point) # Запись в InfluxDB if points: influx_client.write_points(points) return jsonify({"status": "ok"}) # API-конечная точка для отправки управляющих команд @app.route('/api/control/<device_id>', methods=['POST']) def send_control(device_id): # Здесь должна быть логика для отправки команд через MQTT # В реальном приложении это будет интегрировано с MQTT-брокером return jsonify({"status": "command sent", "device_id": device_id}) # API-конечная точка для получения предсказаний @app.route('/api/predict/<device_id>', methods=['GET']) def get_prediction(device_id): if model is None: return jsonify({"error": "Prediction model not trained yet"}), 503 # Получение последних данных для устройства query = f'SELECT last("value") FROM humidity,light_level WHERE "device_id" = \'{device_id}\' GROUP BY "measurement"' result = influx_client.query(query) # Подготовка данных для предсказания current_hour = datetime.datetime.now().hour current_day = datetime.datetime.now().weekday() humidity = None light_level = None for point in result.get_points(measurement='humidity'): humidity = point['last'] for point in result.get_points(measurement='light_level'): light_level = point['last'] if humidity is None or light_level is None: return jsonify({"error": "Insufficient data for prediction"}), 400 # Выполнение предсказания prediction = model.predict([[current_hour, current_day, humidity, light_level]]) return jsonify({ "device_id": device_id, "predicted_temperature": float(prediction[0]), "timestamp": datetime.datetime.now().isoformat() }) if __name__ == '__main__': # Запуск обучения модели в отдельном потоке threading.Thread(target=schedule_model_training, daemon=True).start() # Первоначальное обучение модели train_prediction_model() # Запуск Flask-сервера app.run(host='0.0.0.0', port=5000)

Для завершения проекта необходимо создать интерфейс пользователя. Можно использовать Dash или React для веб-интерфейса. Вот пример простого дашборда на Dash: