Python для графических редакторов: инструмент автоматизации рутины

import sys from PyQt5.QtWidgets import (QApplication, QMainWindow, QWidget, QVBoxLayout, QHBoxLayout, QPushButton, QLabel, QFileDialog, QSpinBox, QDoubleSpinBox, QCheckBox, QProgressBar, QComboBox, QGroupBox, QLineEdit) from PyQt5.QtCore import Qt, QThread, pyqtSignal import os from PIL import Image, ImageEnhance class ImageProcessorThread(QThread): """Фоновый поток для обработки изображений без блокировки UI""" progress_updated = pyqtSignal(int) processing_finished = pyqtSignal(int, int) # success_count, error_count def __init__(self, input_files, output_dir, options): super().__init__() self.input_files = input_files self.output_dir = output_dir self.options = options def run(self): success_count = 0 error_count = 0 for i, file_path in enumerate(self.input_files): try: # Открываем изображение img = Image.open(file_path) # Применяем настройки if self.options.get('resize', False): width = self.options.get('width', 800) height = self.options.get('height', 600) img = img.resize((width, height), Image.LANCZOS) if self.options.get('enhance_contrast', False): factor = self.options.get('contrast_factor', 1.2) enhancer = ImageEnhance.Contrast(img) img = enhancer.enhance(factor) if self.options.get('enhance_brightness', False): factor = self.options.get('brightness_factor', 1.1) enhancer = ImageEnhance.Brightness(img) img = enhancer.enhance(factor) if self.options.get('sharpen', False): factor = self.options.get('sharpen_factor', 1.3) enhancer = ImageEnhance.Sharpness(img) img = enhancer.enhance(factor) # Создаем выходную директорию, если не существует if not os.path.exists(self.output_dir): os.makedirs(self.output_dir) # Формируем имя выходного файла base_name = os.path.basename(file_path) name, ext = os.path.splitext(base_name) # Определяем формат сохранения save_format = self.options.get('format', 'JPEG') if save_format == 'JPEG': ext = '.jpg' elif save_format == 'PNG': ext = '.png' elif save_format == 'WEBP': ext = '.webp' output_path = os.path.join(self.output_dir, name + ext) # Сохраняем результат if save_format == 'JPEG': img.save(output_path, 'JPEG', quality=self.options.get('quality', 85)) elif save_format == 'PNG': img.save(output_path, 'PNG') elif save_format == 'WEBP': img.save(output_path, 'WEBP', quality=self.options.get('quality', 85)) success_count += 1 except Exception as e: print(f"Error processing {file_path}: {str(e)}") error_count += 1 # Обновляем прогресс self.progress_updated.emit(int((i + 1) / len(self.input_files) * 100)) # Сигнализируем о завершении self.processing_finished.emit(success_count, error_count) class ImageProcessorApp(QMainWindow): """Основное окно приложения для обработки изображений""" def __init__(self): super().__init__() self.input_files = [] self.output_dir = "" self.initUI() def initUI(self): self.setWindowTitle('Python Image Processor') self.setGeometry(100, 100, 800, 600) central_widget = QWidget() self.setCentralWidget(central_widget) main_layout = QVBoxLayout(central_widget) # Выбор файлов file_group = QGroupBox("Входные файлы") file_layout = QHBoxLayout() self.files_label = QLabel("Не выбрано") file_layout.addWidget(self.files_label) select_files_btn = QPushButton("Выбрать файлы") select_files_btn.clicked.connect(self.select_input_files) file_layout.addWidget(select_files_btn) file_group.setLayout(file_layout) main_layout.addWidget(file_group) # Выбор выходной директории output_group = QGroupBox("Выходная директория") output_layout = QHBoxLayout() self.output_label = QLabel("Не выбрано") output_layout.addWidget(self.output_label) select_output_btn = QPushButton("Выбрать директорию") select_output_btn.clicked.connect(self.select_output_dir) output_layout.addWidget(select_output_btn) output_group.setLayout(output_layout) main_layout.addWidget(output_group) # Настройки изменения размера resize_group = QGroupBox("Изменение размера") resize_group.setCheckable(True) resize_group.setChecked(False) resize_layout = QHBoxLayout() resize_layout.addWidget(QLabel("Ширина:")) self.width_spin = QSpinBox() self.width_spin.setRange(1, 10000) self.width_spin.setValue(800) resize_layout.addWidget(self.width_spin) resize_layout.addWidget(QLabel("Высота:")) self.height_spin = QSpinBox() self.height_spin.setRange(1, 10000) self.height_spin.setValue(600) resize_layout.addWidget(self.height_spin) resize_group.setLayout(resize_layout) main_layout.addWidget(resize_group) # Улучшение изображения enhance_group = QGroupBox("Улучшение изображения") enhance_layout = QVBoxLayout() # Контраст contrast_layout = QHBoxLayout() self.contrast_check = QCheckBox("Улучшить контраст") contrast_layout.addWidget(self.contrast_check) contrast_layout.addWidget(QLabel("Фактор:")) self.contrast_factor = QDoubleSpinBox() self.contrast_factor.setRange(0.1, 3.0) self.contrast_factor.setValue(1.2) self.contrast_factor.setSingleStep(0.1) contrast_layout.addWidget(self.contrast_factor) enhance_layout.addLayout(contrast_layout) # Яркость brightness_layout = QHBoxLayout() self.brightness_check = QCheckBox("Улучшить яркость") brightness_layout.addWidget(self.brightness_check) brightness_layout.addWidget(QLabel("Фактор:")) self.brightness_factor = QDoubleSpinBox() self.brightness_factor.setRange(0.1, 3.0) self.brightness_factor.setValue(1.1) self.brightness_factor.setSingleStep(0.1) brightness_layout.addWidget(self.brightness_factor) enhance_layout.addLayout(brightness_layout) # Резкость sharpen_layout = QHBoxLayout() self.sharpen_check = QCheckBox("Повысить резкость") sharpen_layout.addWidget(self.sharpen_check) sharpen_layout.addWidget(QLabel("Фактор:")) self.sharpen_factor = QDoubleSpinBox() self.sharpen_factor.setRange(0.1, 3.0) self.sharpen_factor.setValue(1.3) self.sharpen_factor.setSingleStep(0.1) sharpen_layout.addWidget(self.sharpen_factor) enhance_layout.addLayout(sharpen_layout) enhance_group.setLayout(enhance_layout) main_layout.addWidget(enhance_group) # Настройки сохранения save_group = QGroupBox("Настройки сохранения") save_layout = QHBoxLayout() save_layout.addWidget(QLabel("Формат:")) self.format_combo = QComboBox() self.format_combo.addItems(["JPEG", "PNG", "WEBP"]) save_layout.addWidget(self.format_combo) save_layout.addWidget(QLabel("Качество:")) self.quality_spin = QSpinBox() self.quality_spin.setRange(1, 100) self.quality_spin.setValue(85) save_layout.addWidget(self.quality_spin) save_group.setLayout(save_layout) main_layout.addWidget(save_group) # Прогресс self.progress_bar = QProgressBar() self.progress_bar.setValue(0) main_layout.addWidget(self.progress_bar) # Кнопка запуска self.process_btn = QPushButton("Начать обработку") self.process_btn.clicked.connect(self.process_images) main_layout.addWidget(self.process_btn) # Статус self.status_label = QLabel("") main_layout.addWidget(self.status_label) def select_input_files(self): """Выбор входных файлов""" files, _ = QFileDialog.getOpenFileNames( self, "Выберите изображения", "", "Image Files (*.png *.jpg *.jpeg *.bmp *.tiff *.webp)" ) if files: self.input_files = files self.files_label.setText(f"Выбрано {len(files)} файлов") def select_output_dir(self): """Выбор выходной директории""" directory = QFileDialog.getExistingDirectory( self, "Выберите директорию для сохранения" ) if directory: self.output_dir = directory self.output_label.setText(directory) def process_images(self): """Запуск обработки изображений""" if not self.input_files: self.status_label.setText("Ошибка: не выбраны входные файлы") return if not self.output_dir: self.status_label.setText("Ошибка: не выбрана выходная директория") return # Собираем настройки options = { 'resize': self.findChild(QGroupBox, "").isChecked(), 'width': self.width_spin.value(), 'height': self.height_spin.value(), 'enhance_contrast': self.contrast_check.isChecked(), 'contrast_factor': self.contrast_factor.value(), 'enhance_brightness': self.brightness_check.isChecked(), 'brightness_factor': self.brightness_factor.value(), 'sharpen': self.sharpen_check.isChecked(), 'sharpen_factor': self.sharpen_factor.value(), 'format': self.format_combo.currentText(), 'quality': self.quality_spin.value() } # Отключаем кнопку процесса во время обработки self.process_btn.setEnabled(False) self.status_label.setText("Обработка...") # Запускаем обработку в отдельном потоке self.processor_thread = ImageProcessorThread( self.input_files, self.output_dir, options ) self.processor_thread.progress_updated.connect(self.update_progress) self.processor_thread.processing_finished.connect(self.on_processing_finished) self.processor_thread.start() def update_progress(self, value): """Обновление прогресс-бара""" self.progress_bar.setValue(value) def on_processing_finished(self, success_count, error_count): """Обработчик завершения процесса""" self.process_btn.setEnabled(True) self.status_label.setText( f"Обработка завершена. Успешно: {success_count}, Ошибок: {error_count}" ) # Запуск приложения if __name__ == '__main__': app = QApplication(sys.argv) ex = ImageProcessorApp() ex.show() sys.exit(app.exec_())