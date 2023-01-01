Python для блокчейна: создание приложений от теории до токена

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Разработчики, интересующиеся блокчейн-технологиями и Python

Студенты и начинающие программисты, желающие освоить блокчейн-разработку

Специалисты из области IT, стремящиеся улучшить свои навыки в разработке децентрализованных приложений Мир блокчейн-технологий стремительно растёт, а Python стал языком выбора для множества разработчиков, погружающихся в эту сферу. Неудивительно: гибкость, читаемый синтаксис и богатая экосистема библиотек делают Python идеальным инструментом для экспериментов с блокчейном. Независимо от того, изучаете ли вы технологию из любопытства или планируете строить на ней карьеру, понимание того, как реализовать базовые блокчейн-концепции на Python, открывает двери в мир децентрализованных приложений. Погрузимся в практическое руководство с примерами кода, которые превратят абстрактные концепции в работающие проекты 🚀

Основы блокчейн-технологии и её связь с Python

Блокчейн — это децентрализованная база данных, представляющая собой цепочку блоков, связанных криптографическими хешами. Каждый блок содержит набор транзакций и ссылку на предыдущий блок, что делает систему устойчивой к изменениям и фальсификациям. Эта технология лежит в основе биткоина и других криптовалют, но её применение простирается далеко за пределы финансовой сферы.

Python прекрасно подходит для работы с блокчейном по нескольким причинам:

Простой синтаксис, что упрощает понимание сложных концепций блокчейна

Богатая экосистема библиотек для криптографии (hashlib, cryptography)

Развитые инструменты для работы с популярными блокчейн-платформами (web3py для Ethereum)

Отличная поддержка асинхронного программирования для работы с сетевыми узлами

Ключевые концепции блокчейна, которые мы будем реализовывать с помощью Python, включают:

Концепция Описание Реализация в Python Хеширование Преобразование данных произвольной длины в строку фиксированной длины Библиотека hashlib (SHA-256) Блоки Контейнеры для группы транзакций Классы Python с полями для данных Цепочка блоков Связанный список блоков Список объектов или база данных Консенсус Механизм согласования состояния цепочки Алгоритмы на Python (PoW, PoS) Смарт-контракты Самоисполняемый код на блокчейне Solidity + интерфейсы Python

Теперь, когда мы понимаем основы, давайте подготовим среду для разработки нашего первого блокчейн-приложения на Python 🛠️

Настройка среды для разработки блокчейна на Python

Прежде чем приступить к созданию блокчейн-приложений, необходимо настроить рабочую среду с нужными инструментами и библиотеками. Процесс относительно прост, но требует внимания к деталям.

Антон Сергеев, руководитель блокчейн-направления

Когда я впервые начал эксперименты с блокчейном, то допустил классическую ошибку: установил десятки библиотек и фреймворков, думая, что "больше значит лучше". В результате потратил недели на борьбу с конфликтующими зависимостями. Теперь я всегда рекомендую начинающим разработчикам: начните с минимального набора инструментов, используйте виртуальные окружения и добавляйте только те компоненты, которые действительно нужны для конкретной задачи. Этот подход сэкономил моей команде сотни часов при разработке нашего первого децентрализованного приложения для управления цепочкой поставок.

Вот базовый набор шагов для настройки среды разработки:

Установите актуальную версию Python (рекомендуется Python 3.8 или выше) Создайте виртуальное окружение для изоляции зависимостей:

Bash Скопировать код python -m venv blockchain_env source blockchain_env/bin/activate # для Linux/Mac blockchain_env\Scripts\activate # для Windows

Установите базовые библиотеки для работы с криптографией:

Bash Скопировать код pip install hashlib requests flask

Для работы с Ethereum установите библиотеку web3py:

Bash Скопировать код pip install web3

В зависимости от ваших конкретных задач, могут потребоваться дополнительные библиотеки:

Библиотека Назначение Команда установки py-solc-x Компиляция смарт-контрактов Solidity pip install py-solc-x eth-brownie Фреймворк для разработки и тестирования смарт-контрактов pip install eth-brownie ganache-cli Локальная тестовая сеть Ethereum npm install -g ganache-cli (требуется Node.js) pycryptodome Расширенные криптографические алгоритмы pip install pycryptodome

Для удобства работы рекомендую также настроить IDE с поддержкой Python. Популярные варианты включают VSCode с расширением Python и PyCharm. Они предоставляют подсветку синтаксиса, автодополнение и инструменты отладки, что значительно упрощает разработку.

После настройки среды самое время проверить её работоспособность с помощью простого скрипта:

Python Скопировать код import hashlib def create_hash(data): return hashlib.sha256(data.encode()).hexdigest() test_data = "Мой первый блокчейн на Python" hash_result = create_hash(test_data) print(f"Данные: {test_data}") print(f"Хеш: {hash_result}")

Если скрипт успешно запустился и вывел хеш-значение, ваша среда готова к разработке блокчейн-приложений 🚀 Теперь можно переходить к созданию простого блокчейна с нуля!

Создание простого блокчейна с нуля: шаги и код

Лучший способ понять принципы работы блокчейна — это создать его самостоятельно. Разработаем минималистичный, но функциональный блокчейн на Python, который демонстрирует ключевые концепции: блоки, хеширование, цепочку и простой консенсус.

Начнем с определения структуры блока и основных функций для работы с цепочкой:

Python Скопировать код import hashlib import time import json from datetime import datetime class Block: def __init__(self, index, transactions, timestamp, previous_hash, nonce=0): self.index = index self.transactions = transactions self.timestamp = timestamp self.previous_hash = previous_hash self.nonce = nonce self.hash = self.compute_hash() def compute_hash(self): """ Создает SHA-256 хеш блока """ block_string = json.dumps(self.__dict__, sort_keys=True) return hashlib.sha256(block_string.encode()).hexdigest()

Теперь создадим основной класс блокчейна для управления цепочкой блоков:

Python Скопировать код class Blockchain: # Сложность алгоритма майнинга difficulty = 2 def __init__(self): self.unconfirmed_transactions = [] self.chain = [] self.create_genesis_block() def create_genesis_block(self): """ Генерирует первый блок цепочки с произвольным предыдущим хешем """ genesis_block = Block(0, [], str(datetime.now()), "0") genesis_block.hash = genesis_block.compute_hash() self.chain.append(genesis_block) @property def last_block(self): """ Возвращает последний блок в цепочке """ return self.chain[-1] def proof_of_work(self, block): """ Функция, которая пытается подобрать значение nonce, чтобы получить хеш, удовлетворяющий условиям сложности майнинга """ block.nonce = 0 computed_hash = block.compute_hash() while not computed_hash.startswith('0' * Blockchain.difficulty): block.nonce += 1 computed_hash = block.compute_hash() return computed_hash def add_block(self, block, proof): """ Добавляет блок в цепочку после проверки """ previous_hash = self.last_block.hash # Проверка корректности предыдущего хеша if previous_hash != block.previous_hash: return False # Проверка валидности доказательства работы if not self.is_valid_proof(block, proof): return False block.hash = proof self.chain.append(block) return True def is_valid_proof(self, block, block_hash): """ Проверяет, удовлетворяет ли хеш требованиям сложности майнинга """ return (block_hash.startswith('0' * Blockchain.difficulty) and block_hash == block.compute_hash()) def add_new_transaction(self, transaction): """ Добавляет новую транзакцию в пул неподтвержденных транзакций """ self.unconfirmed_transactions.append(transaction) def mine(self): """ Интерфейс для добавления ожидающих транзакций в блокчейн """ if not self.unconfirmed_transactions: return False last_block = self.last_block new_block = Block(index=last_block.index + 1, transactions=self.unconfirmed_transactions, timestamp=str(datetime.now()), previous_hash=last_block.hash) proof = self.proof_of_work(new_block) self.add_block(new_block, proof) self.unconfirmed_transactions = [] return new_block.index

Теперь давайте протестируем наш блокчейн, добавив несколько транзакций и создав блоки:

Python Скопировать код # Инициализация блокчейна blockchain = Blockchain() # Добавление транзакций blockchain.add_new_transaction({ "sender": "Alice", "recipient": "Bob", "amount": 5 }) blockchain.add_new_transaction({ "sender": "Bob", "recipient": "Charlie", "amount": 2 }) # Майнинг блока (добавление транзакций в цепочку) print("Начинаем майнинг...") block_index = blockchain.mine() print(f"Блок #{block_index} успешно создан!") # Проверка состояния блокчейна print(f"Длина цепочки: {len(blockchain.chain)}") print(f"Последний блок: {json.dumps(blockchain.last_block.__dict__, indent=4)}")

Этот базовый блокчейн демонстрирует ключевые принципы работы технологии:

Блоки связаны в цепочку через хеш-указатели (previous_hash)

через хеш-указатели (previous_hash) Консенсус достигается через механизм Proof of Work (PoW)

достигается через механизм Proof of Work (PoW) Транзакции группируются в блоки перед добавлением в цепочку

перед добавлением в цепочку Неизменяемость данных обеспечивается проверкой хешей

Для полноценного блокчейн-приложения потребуются дополнительные компоненты, такие как сетевой слой для распределения цепочки между узлами, механизмы разрешения конфликтов при ветвлении цепочки и система проверки транзакций. Однако даже этот простой пример дает фундаментальное понимание принципов работы блокчейна ⛓️

Python-библиотеки для работы с Ethereum и смарт-контрактами

Хотя создание собственного блокчейна с нуля — отличное упражнение для понимания технологии, в большинстве реальных проектов вы будете взаимодействовать с существующими блокчейн-платформами, такими как Ethereum. Python предлагает несколько мощных библиотек для работы с Ethereum и смарт-контрактами, которые значительно упрощают разработку.

Екатерина Волкова, блокчейн-разработчик

На заре моей карьеры в блокчейне я потратила месяцы на изучение низкоуровневых интерфейсов Ethereum JSON-RPC. Писала собственные обертки и утилиты, чтобы упростить взаимодействие со смарт-контрактами. Однажды коллега показал мне web3py, и я была поражена: код, который занимал у меня 200 строк, сократился до 20! Тогда я усвоила важный урок: не изобретай велосипед там, где уже есть Ferrari. Сегодня моя команда использует экосистему Python-библиотек для Ethereum как основу нашей инфраструктуры, что позволяет сосредоточиться на бизнес-логике, а не на технических деталях взаимодействия с блокчейном.

Рассмотрим основные библиотеки для работы с Ethereum экосистемой:

Web3.py — основной инструмент

Web3.py — это Python-порт популярной JavaScript библиотеки Web3.js. Она предоставляет высокоуровневый интерфейс для взаимодействия с блокчейном Ethereum.

Python Скопировать код # Установка # pip install web3 from web3 import Web3 # Подключение к Ethereum через Infura infura_url = "https://mainnet.infura.io/v3/YOUR_INFURA_KEY" web3 = Web3(Web3.HTTPProvider(infura_url)) # Проверка соединения print(f"Подключено к Ethereum: {web3.is_connected()}") # Получение текущего номера блока print(f"Текущий блок: {web3.eth.block_number}") # Получение баланса адреса address = "0x742d35Cc6634C0532925a3b844Bc454e4438f44e" balance_wei = web3.eth.get_balance(address) balance_eth = web3.from_wei(balance_wei, "ether") print(f"Баланс адреса {address}: {balance_eth} ETH")

Работа со смарт-контрактами через web3py выглядит следующим образом:

Python Скопировать код # Загрузка смарт-контракта # ABI (Application Binary Interface) описывает интерфейс контракта contract_abi = [{"inputs":[],"name":"retrieve","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"uint256","name":"num","type":"uint256"}],"name":"store","outputs":[],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"}] contract_address = "0x1234567890123456789012345678901234567890" # Создание экземпляра контракта contract = web3.eth.contract(address=contract_address, abi=contract_abi) # Вызов метода контракта (чтение данных) stored_value = contract.functions.retrieve().call() print(f"Сохраненное значение: {stored_value}") # Отправка транзакции (изменение состояния) account = "0xYOUR_ACCOUNT_ADDRESS" private_key = "YOUR_PRIVATE_KEY" # Создание транзакции nonce = web3.eth.get_transaction_count(account) tx = contract.functions.store(100).build_transaction({ 'chainId': 1, # ID основной сети Ethereum 'gas': 2000000, 'gasPrice': web3.to_wei('50', 'gwei'), 'nonce': nonce, }) # Подписание и отправка транзакции signed_tx = web3.eth.account.sign_transaction(tx, private_key) tx_hash = web3.eth.send_raw_transaction(signed_tx.rawTransaction) print(f"Транзакция отправлена: {tx_hash.hex()}") # Ожидание подтверждения транзакции receipt = web3.eth.wait_for_transaction_receipt(tx_hash) print(f"Транзакция подтверждена в блоке {receipt.blockNumber}")

Помимо web3py, существуют и другие полезные библиотеки для работы с Ethereum:

Библиотека Описание Особенности Brownie Фреймворк для разработки и тестирования смарт-контрактов Встроенная консоль Python, управление проектами, тестирование py-solc-x Обёртка для компилятора Solidity Компиляция смарт-контрактов прямо из Python eth-abi Кодирование/декодирование данных в формате Ethereum ABI Низкоуровневая обработка данных для взаимодействия с контрактами eth-account Управление Ethereum-аккаунтами Создание подписей, подписание транзакций без сетевого соединения Vyper Альтернативный язык смарт-контрактов Более безопасный и Pythonic подход к написанию контрактов

При выборе библиотеки для вашего проекта учитывайте следующие факторы:

Масштаб проекта : для небольших скриптов достаточно web3py, для серьезных проектов лучше полноценные фреймворки типа Brownie

: для небольших скриптов достаточно web3py, для серьезных проектов лучше полноценные фреймворки типа Brownie Требования к безопасности : критичные для безопасности проекты могут потребовать дополнительных библиотек для проверки и аудита

: критичные для безопасности проекты могут потребовать дополнительных библиотек для проверки и аудита Необходимость тестирования : для разработки через тестирование (TDD) Brownie предлагает более удобные инструменты

: для разработки через тестирование (TDD) Brownie предлагает более удобные инструменты Опыт команды: если команда больше знакома с Python, чем с JavaScript, Python-библиотеки могут быть предпочтительнее

Теперь, когда мы знакомы с основными инструментами для работы с Ethereum, перейдем к практическому проекту — созданию собственного токена на блокчейне 🪙

Практический проект: собственный токен на блокчейне

Создание собственного токена на блокчейне — отличный способ применить полученные знания на практике. В этом разделе мы разработаем простой ERC-20 токен на Ethereum с использованием Solidity и Python для взаимодействия с ним.

Для начала нам нужно написать смарт-контракт токена на языке Solidity. Вот базовая реализация ERC-20 токена:

solidity Скопировать код // SPDX-License-Identifier: MIT pragma solidity ^0.8.0; contract SimpleToken { string public name; string public symbol; uint8 public decimals; uint256 public totalSupply; mapping(address => uint256) private balances; mapping(address => mapping(address => uint256)) private allowances; event Transfer(address indexed from, address indexed to, uint256 value); event Approval(address indexed owner, address indexed spender, uint256 value); constructor(string memory _name, string memory _symbol, uint8 _decimals, uint256 _initialSupply) { name = _name; symbol = _symbol; decimals = _decimals; totalSupply = _initialSupply * 10**uint256(_decimals); balances[msg.sender] = totalSupply; emit Transfer(address(0), msg.sender, totalSupply); } function balanceOf(address account) public view returns (uint256) { return balances[account]; } function transfer(address recipient, uint256 amount) public returns (bool) { require(balances[msg.sender] >= amount, "Insufficient balance"); balances[msg.sender] -= amount; balances[recipient] += amount; emit Transfer(msg.sender, recipient, amount); return true; } function allowance(address owner, address spender) public view returns (uint256) { return allowances[owner][spender]; } function approve(address spender, uint256 amount) public returns (bool) { allowances[msg.sender][spender] = amount; emit Approval(msg.sender, spender, amount); return true; } function transferFrom(address sender, address recipient, uint256 amount) public returns (bool) { require(balances[sender] >= amount, "Insufficient balance"); require(allowances[sender][msg.sender] >= amount, "Insufficient allowance"); balances[sender] -= amount; balances[recipient] += amount; allowances[sender][msg.sender] -= amount; emit Transfer(sender, recipient, amount); return true; } }

Теперь используем Python и библиотеку web3py для компиляции и развертывания этого контракта в тестовой сети Ethereum:

Python Скопировать код import json from web3 import Web3 from solcx import compile_source, install_solc # Установка компилятора Solidity install_solc('0.8.0') # Компиляция контракта with open('SimpleToken.sol', 'r') as file: contract_source_code = file.read() compiled_sol = compile_source( contract_source_code, output_values=['abi', 'bin'], solc_version='0.8.0' ) contract_id, contract_interface = compiled_sol.popitem() abi = contract_interface['abi'] bytecode = contract_interface['bin'] # Подключение к локальной тестовой сети (Ganache) w3 = Web3(Web3.HTTPProvider('http://127.0.0.1:8545')) # Проверка соединения if not w3.is_connected(): print("Не удалось подключиться к Ethereum") exit() # Получение аккаунта для развертывания account = w3.eth.accounts[0] w3.eth.default_account = account # Создание контракта SimpleToken = w3.eth.contract(abi=abi, bytecode=bytecode) # Параметры токена token_name = "My Python Token" token_symbol = "MPT" token_decimals = 18 initial_supply = 1000000 # 1 миллион токенов # Развертывание контракта print(f"Развертывание токена {token_name}...") tx_hash = SimpleToken.constructor( token_name, token_symbol, token_decimals, initial_supply ).transact() # Ожидание завершения транзакции tx_receipt = w3.eth.wait_for_transaction_receipt(tx_hash) print(f"Токен развернут по адресу: {tx_receipt.contractAddress}") # Сохранение ABI для дальнейшего использования with open('token_abi.json', 'w') as file: json.dump(abi, file) # Создание экземпляра контракта для взаимодействия token_contract = w3.eth.contract( address=tx_receipt.contractAddress, abi=abi ) # Проверка информации о токене print(f"Название: {token_contract.functions.name().call()}") print(f"Символ: {token_contract.functions.symbol().call()}") print(f"Десятичные знаки: {token_contract.functions.decimals().call()}") total_supply = token_contract.functions.totalSupply().call() print(f"Общее количество: {total_supply / (10**token_decimals)} {token_symbol}") # Проверка баланса владельца owner_balance = token_contract.functions.balanceOf(account).call() print(f"Баланс {account}: {owner_balance / (10**token_decimals)} {token_symbol}")

После развертывания токена мы можем добавить функции для выполнения основных операций:

Python Скопировать код def transfer_tokens(w3, token_contract, sender, recipient, amount, decimals): """ Переводит токены от отправителя к получателю """ # Конвертация суммы в минимальные единицы токена amount_in_smallest_units = int(amount * (10**decimals)) # Получение текущего баланса для проверки sender_balance = token_contract.functions.balanceOf(sender).call() if sender_balance < amount_in_smallest_units: print(f"Недостаточно токенов. Баланс: {sender_balance / (10**decimals)}") return False # Создание транзакции tx_hash = token_contract.functions.transfer( recipient, amount_in_smallest_units ).transact({'from': sender}) # Ожидание завершения транзакции tx_receipt = w3.eth.wait_for_transaction_receipt(tx_hash) # Проверка успешности транзакции if tx_receipt.status == 1: print(f"Успешно отправлено {amount} токенов от {sender} к {recipient}") # Обновленные балансы new_sender_balance = token_contract.functions.balanceOf(sender).call() new_recipient_balance = token_contract.functions.balanceOf(recipient).call() print(f"Новый баланс отправителя: {new_sender_balance / (10**decimals)}") print(f"Новый баланс получателя: {new_recipient_balance / (10**decimals)}") return True else: print("Транзакция не удалась") return False # Использование функции для перевода токенов recipient = w3.eth.accounts[1] # Другой аккаунт в тестовой сети transfer_amount = 1000 # Перевести 1000 токенов transfer_tokens( w3, token_contract, account, # отправитель (владелец токенов) recipient, transfer_amount, token_decimals )

Для более сложных проектов вам могут понадобиться дополнительные функции:

Управление разрешениями (approve/allowance/transferFrom) для создания децентрализованных бирж

(approve/allowance/transferFrom) для создания децентрализованных бирж Механизмы сжигания токенов для уменьшения общего предложения

для уменьшения общего предложения Функции замораживания аккаунтов для регулируемых токенов

для регулируемых токенов Механизмы голосования для токенов управления

При разработке реальных токенов рекомендуется использовать проверенные библиотеки, такие как OpenZeppelin, вместо написания контрактов с нуля. Это значительно снижает риски безопасности.

Для развертывания токена в основной сети Ethereum вместо тестовой сети вам потребуется:

Реальный аккаунт Ethereum с достаточным количеством ETH для оплаты газа Приватный ключ этого аккаунта для подписания транзакций Провайдер, такой как Infura или Alchemy, для подключения к основной сети Тщательное тестирование контракта во всех тестовых сетях перед развертыванием

Вот как будет выглядеть код для развертывания в основной сети:

Python Скопировать код from web3 import Web3 from eth_account import Account import os # Загрузка приватного ключа из безопасного источника private_key = os.environ.get("PRIVATE_KEY") # Никогда не храните ключи в коде! account = Account.from_key(private_key) # Подключение к основной сети через Infura infura_url = f"https://mainnet.infura.io/v3/{os.environ.get('INFURA_KEY')}" w3 = Web3(Web3.HTTPProvider(infura_url)) # Проверка подключения if not w3.is_connected(): print("Не удалось подключиться к Ethereum") exit() # Развертывание контракта с подписанием транзакции SimpleToken = w3.eth.contract(abi=abi, bytecode=bytecode) construct_txn = SimpleToken.constructor( token_name, token_symbol, token_decimals, initial_supply ).build_transaction({ 'from': account.address, 'nonce': w3.eth.get_transaction_count(account.address), 'gas': 2000000, 'gasPrice': w3.to_wei('50', 'gwei') }) # Подписание транзакции signed_txn = w3.eth.account.sign_transaction(construct_txn, private_key) # Отправка транзакции tx_hash = w3.eth.send_raw_transaction(signed_txn.rawTransaction) print(f"Транзакция отправлена: {tx_hash.hex()}") # Ожидание подтверждения (может занять несколько минут) tx_receipt = w3.eth.wait_for_transaction_receipt(tx_hash) print(f"Токен развернут по адресу: {tx_receipt.contractAddress}")

Создание собственного токена — это только начало. С использованием Python и соответствующих библиотек вы можете разрабатывать более сложные блокчейн-приложения: децентрализованные биржи, системы голосования, приложения для отслеживания цепочек поставок и многое другое 🌐