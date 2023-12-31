Эффективная автоматизация работы с YouTube API на Python: советы GPT-4: I need to create a title for an informational article about automating YouTube channel management with Python and API. The title should be concise, informative, and attract the target audience of programmers, analysts, and content creators.

import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt from datetime import datetime, timedelta def get_channel_statistics(youtube, channel_id): """ Получение основных статистических данных канала """ request = youtube.channels().list( part='statistics,snippet', id=channel_id ) response = request.execute() if not response['items']: return None stats = response['items'][0]['statistics'] return { 'title': response['items'][0]['snippet']['title'], 'subscriberCount': int(stats.get('subscriberCount', 0)), 'viewCount': int(stats.get('viewCount', 0)), 'videoCount': int(stats.get('videoCount', 0)), 'commentCount': int(stats.get('commentCount', 0)) } def get_video_performance(youtube, video_ids): """ Получение статистики производительности для списка видео """ if isinstance(video_ids, str): video_ids = [video_ids] chunks = [video_ids[i:i+50] for i in range(0, len(video_ids), 50)] # Разбиваем на части по 50 ID all_videos_data = [] for chunk in chunks: request = youtube.videos().list( part='snippet,contentDetails,statistics', id=','.join(chunk) ) response = request.execute() for video in response['items']: stats = video['statistics'] snippet = video['snippet'] # Преобразуем ISO 8601 длительность в секунды duration = video['contentDetails']['duration'] duration_seconds = parse_duration(duration) # Получаем основные метрики video_data = { 'id': video['id'], 'title': snippet['title'], 'publishedAt': snippet['publishedAt'], 'viewCount': int(stats.get('viewCount', 0)), 'likeCount': int(stats.get('likeCount', 0)), 'commentCount': int(stats.get('commentCount', 0)), 'duration': duration_seconds, 'durationText': format_duration(duration_seconds) } # Рассчитываем производные метрики if video_data['duration'] > 0: # Процент просмотра (лайки / просмотры) video_data['engagementRate'] = video_data['likeCount'] / video_data['viewCount'] if video_data['viewCount'] > 0 else 0 # Время публикации в днях publish_date = datetime.strptime(snippet['publishedAt'], '%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ') days_since_publish = (datetime.now() – publish_date).days # Просмотры в день video_data['viewsPerDay'] = video_data['viewCount'] / max(1, days_since_publish) # CTR и удержание требуют YouTube Analytics API all_videos_data.append(video_data) return pd.DataFrame(all_videos_data) def parse_duration(duration_str): """Преобразует строку ISO 8601 в секунды""" hours, minutes, seconds = 0, 0, 0 # Находим часы, минуты и секунды if 'H' in duration_str: hours = int(duration_str.split('H')[0].split('T')[-1]) if 'M' in duration_str: if 'H' in duration_str: minutes = int(duration_str.split('H')[1].split('M')[0]) else: minutes = int(duration_str.split('T')[1].split('M')[0]) if 'S' in duration_str: if 'M' in duration_str: seconds = int(duration_str.split('M')[1].split('S')[0]) elif 'H' in duration_str: seconds = int(duration_str.split('H')[1].split('S')[0]) else: seconds = int(duration_str.split('T')[1].split('S')[0]) return hours * 3600 + minutes * 60 + seconds def format_duration(seconds): """Форматирует секунды в читаемый формат времени""" hours = seconds // 3600 minutes = (seconds % 3600) // 60 seconds = seconds % 60 if hours > 0: return f"{hours}:{minutes:02d}:{seconds:02d}" else: return f"{minutes}:{seconds:02d}"