Как автоматизировать Pinterest: полное руководство по Python API

def create_account_performance_report(start_date, end_date, output_file='pinterest_report.html'): """ Создает HTML-отчет о производительности аккаунта Pinterest :param start_date: Начальная дата в формате "YYYY-MM-DD" :param end_date: Конечная дата в формате "YYYY-MM-DD" :param output_file: Путь к выходному HTML-файлу :return: None """ # Получаем аналитические данные analytics = get_account_analytics(start_date, end_date) if not analytics: print("Не удалось получить аналитические данные") return # Преобразуем данные в DataFrame data_rows = [] for item in analytics.get('items', []): date = item.get('date') metrics = item.get('metrics', {}) row = {'Дата': date} for metric_name, metric_value in metrics.items(): row[metric_name] = metric_value data_rows.append(row) df = pd.DataFrame(data_rows) # Преобразуем дату в datetime df['Дата'] = pd.to_datetime(df['Дата']) df = df.sort_values('Дата') # Создаем графики plt.figure(figsize=(12, 18)) # График просмотров plt.subplot(3, 1, 1) plt.plot(df['Дата'], df['IMPRESSION'], marker='o', linestyle='-') plt.title('Просмотры по дням') plt.grid(True) plt.xticks(rotation=45) # График кликов plt.subplot(3, 1, 2) plt.plot(df['Дата'], df['PIN_CLICK'], marker='s', linestyle='-', color='green') plt.title('Клики по дням') plt.grid(True) plt.xticks(rotation=45) # График сохранений plt.subplot(3, 1, 3) plt.plot(df['Дата'], df['SAVE'], marker='^', linestyle='-', color='red') plt.title('Сохранения по дням') plt.grid(True) plt.xticks(rotation=45) plt.tight_layout() # Сохраняем график во временный файл temp_image_path = 'temp_chart.png' plt.savefig(temp_image_path) # Создаем HTML-отчет html_content = f""" <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Отчет Pinterest: {start_date} – {end_date}</title> <style> body {{ font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; }} h1 {{ color: #E60023; }} .summary {{ background-color: #f9f9f9; padding: 15px; border-radius: 5px; margin-bottom: 20px; }} table {{ border-collapse: collapse; width: 100%; margin-top: 20px; }} th, td {{ border: 1px solid #ddd; padding: 8px; text-align: left; }} th {{ background-color: #E60023; color: white; }} tr:nth-child(even) {{ background-color: #f2f2f2; }} .chart {{ width: 100%; margin-top: 30px; }} </style> </head> <body> <h1>Отчет о производительности Pinterest</h1> <p>Период: {start_date} – {end_date}</p> <div class="summary"> <h2>Сводка</h2> <p>Всего просмотров: {df['IMPRESSION'].sum()}</p> <p>Всего кликов: {df['PIN_CLICK'].sum()}</p> <p>Всего сохранений: {df['SAVE'].sum()}</p> <p>Средний коэффициент вовлеченности: {df['ENGAGEMENT_RATE'].mean():.2f}%</p> </div> <div class="chart"> <h2>Динамика показателей</h2> <img src="data:image/png;base64,{encode_image_to_base64(temp_image_path)}" width="100%"> </div> <h2>Детальные данные</h2> {df.to_html(index=False)} </body> </html> """ # Записываем HTML в файл with open(output_file, 'w', encoding='utf-8') as f: f.write(html_content) # Удаляем временный файл с графиком os.remove(temp_image_path) print(f"Отчет сохранен в файле: {output_file}")