Интеграция с LinkedIn API через Python: возможности, ограничения и решения

def create_image_post(access_token, text_content, image_path, title="", visibility="PUBLIC"): """Создание поста с изображением в LinkedIn""" # Определяем заголовки запроса headers = { 'Authorization': f'Bearer {access_token}', 'X-Restli-Protocol-Version': '2.0.0' } # Получаем URN пользователя person_data = requests.get( 'https://api.linkedin.com/v2/me', headers=headers ).json() person_urn = f"urn:li:person:{person_data['id']}" # Шаг 1: Инициализация загрузки изображения init_upload_url = "https://api.linkedin.com/v2/assets?action=registerUpload" init_upload_data = { "registerUploadRequest": { "recipes": ["urn:li:digitalmediaRecipe:feedshare-image"], "owner": person_urn, "serviceRelationships": [ { "relationshipType": "OWNER", "identifier": "urn:li:userGeneratedContent" } ] } } init_upload_headers = headers.copy() init_upload_headers['Content-Type'] = 'application/json' init_upload_response = requests.post( init_upload_url, json=init_upload_data, headers=init_upload_headers ) if init_upload_response.status_code != 200: print(f"Ошибка инициализации загрузки: {init_upload_response.status_code} – {init_upload_response.text}") return None # Извлекаем данные для загрузки upload_data = init_upload_response.json() upload_url = upload_data['value']['uploadMechanism']['com.linkedin.digitalmedia.uploading.MediaUploadHttpRequest']['uploadUrl'] asset_id = upload_data['value']['asset'] # Шаг 2: Загрузка изображения with open(image_path, 'rb') as image_file: image_data = image_file.read() upload_response = requests.put( upload_url, data=image_data, headers={'Authorization': f'Bearer {access_token}'} ) if upload_response.status_code != 201: print(f"Ошибка загрузки изображения: {upload_response.status_code} – {upload_response.text}") return None # Шаг 3: Создание поста с изображением post_url = "https://api.linkedin.com/v2/ugcPosts" post_data = { "author": person_urn, "lifecycleState": "PUBLISHED", "specificContent": { "com.linkedin.ugc.ShareContent": { "shareCommentary": { "text": text_content }, "shareMediaCategory": "IMAGE", "media": [ { "status": "READY", "description": { "text": title }, "media": asset_id, "title": { "text": title } } ] } }, "visibility": { "com.linkedin.ugc.MemberNetworkVisibility": visibility } } post_headers = headers.copy() post_headers['Content-Type'] = 'application/json' post_response = requests.post( post_url, json=post_data, headers=post_headers ) if post_response.status_code == 201: return post_response.json() else: print(f"Ошибка создания поста: {post_response.status_code} – {post_response.text}") return None