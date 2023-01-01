Интеграция с API фото-сервисов на Python: руководство для разработчиков#Python и Pandas для анализа данных #API и интеграции
Для кого эта статья:
- Разработчики, желающие интегрировать Instagram API в свои проекты на Python
- Специалисты по SMM и цифровому маркетингу, интересующиеся автоматизацией публикаций
Студенты и начинающие программисты, желающие освоить навыки работы с API и Python
Интеграция с популярными социальными платформами через API — это мощный инструмент для разработчиков. Особенно привлекательна возможность программного управления фото-контентом через Python — от автоматической публикации до глубокого анализа данных. Однако многие разработчики сталкиваются с трудностями при первичной настройке: запутанная документация, устаревшие библиотеки и постоянно меняющиеся правила авторизации. В этом руководстве я последовательно проведу вас через все этапы взаимодействия с API популярной фото-платформы, предоставив рабочие примеры кода и актуальные техники. 🚀
Настройка Instagram API в Python: требования и подготовка
Прежде чем погрузиться в код, необходимо правильно подготовить среду разработки и получить доступ к API. В этом разделе я расскажу о необходимых предварительных шагах для успешного старта работы с API популярной фото-платформы.
Для начала вам потребуется создать аккаунт разработчика и зарегистрировать ваше приложение. Это делается через портал для разработчиков соответствующей социальной сети. После регистрации вы получите clientid и clientsecret — ключевые параметры для авторизации.
Для работы с Python вам понадобятся следующие инструменты:
- Python 3.7 или выше
- pip (менеджер пакетов Python)
- Библиотека requests для HTTP-запросов
- Специализированные библиотеки для работы с API (instagrapi, instagram-python и др.)
Установка необходимых библиотек выполняется через терминал:
pip install requests instagrapi python-dotenv
Python-dotenv нужен для безопасного хранения учетных данных в файле .env, который не будет публиковаться в репозитории.
|Библиотека
|Назначение
|Преимущества
|Ограничения
|instagrapi
|Неофициальная Python-обертка для API
|Обходит некоторые ограничения официального API
|Может нарушать условия использования платформы
|instagram-python
|Легковесная библиотека для базовых операций
|Простота использования, минимальные зависимости
|Ограниченный функционал
|requests
|Базовые HTTP-запросы
|Полный контроль над запросами
|Требуется вручную формировать все запросы
После установки библиотек создайте файл .env в корне проекта и добавьте туда ваши учетные данные:
CLIENT_ID=ваш_client_id
CLIENT_SECRET=ваш_client_secret
REDIRECT_URI=https://localhost:8000/auth
Теперь необходимо настроить базовую структуру проекта:
/project_root
.env (файл с конфиденциальными данными)
auth.py (модуль авторизации)
media.py (модуль работы с медиа)
analytics.py (модуль аналитики)
main.py (основной скрипт)
Важно отметить, что API популярной фото-платформы постоянно обновляется, и некоторые функции могут быть ограничены или изменены. Поэтому рекомендуется регулярно проверять официальную документацию для разработчиков. 📝
Михаил Семенов, Python-разработчик Когда я только начинал работать с API социальных сетей, самой большой проблемой была постоянно меняющаяся документация. Однажды я потратил два дня на отладку скрипта, который перестал работать после очередного обновления API.
Решением стала модульная архитектура, где все вызовы API были изолированы в отдельном классе. Когда API изменился, мне пришлось обновить только этот класс, а остальной код остался нетронутым.
Теперь я всегда создаю абстрактный слой между API и логикой приложения. Это позволяет легко адаптироваться к изменениям в API без переписывания всего кода. Рекомендую начинать с создания классов-оберток над каждым методом API, которые вы планируете использовать.
Базовые функции Instagram API через Python: авторизация
Авторизация — краеугольный камень работы с любым API. Для фото-платформы используется OAuth 2.0 — стандартный протокол авторизации, который обеспечивает безопасный доступ к ресурсам пользователя без передачи логина и пароля.
Процесс авторизации через OAuth 2.0 включает несколько этапов:
- Перенаправление пользователя на страницу авторизации платформы
- Получение разрешений от пользователя
- Получение код авторизации
- Обмен кода на access_token
- Использование access_token для доступа к API
Давайте реализуем этот процесс в Python. Сначала создадим функцию для генерации URL авторизации:
import os
import requests
from dotenv import load_dotenv
load_dotenv()
def get_auth_url():
client_id = os.getenv("CLIENT_ID")
redirect_uri = os.getenv("REDIRECT_URI")
scope = "user_profile,user_media" # запрашиваемые разрешения
auth_url = f"https://api.instagram.com/oauth/authorize?client_id={client_id}&redirect_uri={redirect_uri}&scope={scope}&response_type=code"
return auth_url
# Выводим URL, по которому нужно перейти пользователю
print(get_auth_url())
После того как пользователь перейдет по ссылке и разрешит доступ, он будет перенаправлен на указанный redirecturi с параметром code. Этот код нужно обменять на accesstoken:
def get_access_token(auth_code):
client_id = os.getenv("CLIENT_ID")
client_secret = os.getenv("CLIENT_SECRET")
redirect_uri = os.getenv("REDIRECT_URI")
url = "https://api.instagram.com/oauth/access_token"
payload = {
"client_id": client_id,
"client_secret": client_secret,
"grant_type": "authorization_code",
"redirect_uri": redirect_uri,
"code": auth_code
}
response = requests.post(url, data=payload)
data = response.json()
# Возвращаем access_token и user_id
return data.get("access_token"), data.get("user_id")
Полученный access_token имеет ограниченное время жизни, поэтому необходимо также реализовать механизм его обновления:
def refresh_long_lived_token(access_token):
client_secret = os.getenv("CLIENT_SECRET")
url = "https://graph.instagram.com/access_token"
params = {
"grant_type": "ig_refresh_token",
"access_token": access_token
}
response = requests.get(url, params=params)
data = response.json()
return data.get("access_token"), data.get("expires_in")
Для удобства можно создать класс, который будет управлять всем процессом авторизации и хранения токенов:
import json
import time
class InstagramAuth:
def __init__(self, token_file="tokens.json"):
self.token_file = token_file
self.access_token = None
self.user_id = None
self.expires_at = 0
self.load_tokens()
def load_tokens(self):
try:
with open(self.token_file, "r") as f:
data = json.load(f)
self.access_token = data.get("access_token")
self.user_id = data.get("user_id")
self.expires_at = data.get("expires_at", 0)
except FileNotFoundError:
pass
def save_tokens(self):
with open(self.token_file, "w") as f:
json.dump({
"access_token": self.access_token,
"user_id": self.user_id,
"expires_at": self.expires_at
}, f)
def get_valid_token(self):
if not self.access_token:
return None
# Если токен скоро истечет, обновляем его
current_time = int(time.time())
if current_time > self.expires_at – 86400: # За 1 день до истечения
self.refresh_token()
return self.access_token
def set_token_from_code(self, auth_code):
token, user_id = get_access_token(auth_code)
if token and user_id:
self.access_token = token
self.user_id = user_id
self.expires_at = int(time.time()) + 3600 # По умолчанию 1 час
self.refresh_token() # Сразу получаем long-lived token
self.save_tokens()
return True
return False
def refresh_token(self):
if not self.access_token:
return False
token, expires_in = refresh_long_lived_token(self.access_token)
if token:
self.access_token = token
self.expires_at = int(time.time()) + expires_in
self.save_tokens()
return True
return False
Теперь можно использовать этот класс для управления авторизацией в вашем приложении:
# Создаем экземпляр класса авторизации
auth = InstagramAuth()
# Если нет действующего токена, запрашиваем новый
if not auth.get_valid_token():
auth_url = get_auth_url()
print(f"Перейдите по ссылке для авторизации: {auth_url}")
auth_code = input("Введите полученный код: ")
if auth.set_token_from_code(auth_code):
print("Авторизация успешна!")
else:
print("Ошибка авторизации")
else:
print("Используем существующий токен")
Этот подход обеспечивает надежную авторизацию и автоматическое обновление токенов, что особенно важно для долгосрочных приложений. 🔐
Работа с контентом в Instagram через Python-библиотеки
После успешной авторизации мы можем приступить к работе с контентом. API фото-платформы позволяет получать информацию о профиле пользователя, его публикациях, а также (при наличии расширенных разрешений) публиковать новый контент.
Для работы с API я рекомендую использовать библиотеку instagrapi, которая предоставляет более широкие возможности по сравнению с официальным API. Однако стоит помнить, что использование неофициальных библиотек может нарушать условия использования платформы. 👨💻
Установим библиотеку instagrapi:
pip install instagrapi
Теперь создадим класс для работы с медиа-контентом:
from instagrapi import Client
import os
from PIL import Image
from datetime import datetime
class InstagramMediaManager:
def __init__(self, username=None, password=None):
self.client = Client()
if username and password:
self.login(username, password)
def login(self, username, password):
try:
self.client.login(username, password)
return True
except Exception as e:
print(f"Ошибка входа: {e}")
return False
def get_user_info(self, username):
user_id = self.client.user_id_from_username(username)
return self.client.user_info(user_id).dict()
def get_user_media(self, username, amount=10):
user_id = self.client.user_id_from_username(username)
medias = self.client.user_medias(user_id, amount)
return [media.dict() for media in medias]
def download_media(self, media_id, folder="downloads"):
if not os.path.exists(folder):
os.makedirs(folder)
media_info = self.client.media_info(media_id).dict()
media_type = media_info["media_type"]
if media_type == 1: # Photo
path = self.client.photo_download(media_id, folder)
elif media_type == 2: # Video
path = self.client.video_download(media_id, folder)
elif media_type == 8: # Album
path = self.client.album_download(media_id, folder)
else:
raise ValueError(f"Неизвестный тип медиа: {media_type}")
return path
def upload_photo(self, photo_path, caption=""):
# Проверяем и оптимизируем изображение перед загрузкой
img = Image.open(photo_path)
if img.mode != 'RGB':
img = img.convert('RGB')
optimized_path = f"{os.path.splitext(photo_path)[0]}_optimized.jpg"
img.save(optimized_path, quality=95)
photo_path = optimized_path
# Загружаем фото
media = self.client.photo_upload(photo_path, caption)
return media.dict()
def upload_video(self, video_path, thumbnail_path=None, caption=""):
if not thumbnail_path:
# Если миниатюра не указана, создаем временную
import tempfile
import cv2
video = cv2.VideoCapture(video_path)
success, frame = video.read()
if success:
temp_dir = tempfile.gettempdir()
thumbnail_path = os.path.join(temp_dir, f"thumb_{int(datetime.now().timestamp())}.jpg")
cv2.imwrite(thumbnail_path, frame)
media = self.client.video_upload(video_path, thumbnail_path, caption)
return media.dict()
def comment_media(self, media_id, text):
comment = self.client.media_comment(media_id, text)
return comment.dict()
def like_media(self, media_id):
return self.client.media_like(media_id)
Давайте рассмотрим основные функции библиотек для работы с контентом фото-платформы:
|Функция
|Описание
|Доступно в API
|Доступно в instagrapi
|Получение информации профиля
|Базовая информация о пользователе
|✅
|✅
|Получение медиа пользователя
|Список публикаций пользователя
|✅ (с ограничениями)
|✅
|Загрузка фото
|Публикация нового фото
|❌ (только для бизнес-аккаунтов)
|✅
|Загрузка видео
|Публикация нового видео
|❌ (только для бизнес-аккаунтов)
|✅
|Лайки и комментарии
|Взаимодействие с контентом
|❌
|✅
|Работа с историями
|Просмотр и публикация историй
|❌
|✅
Пример использования нашего класса для работы с медиа:
# Создаем менеджер медиа и входим в аккаунт
media_manager = InstagramMediaManager()
username = os.getenv("INSTA_USERNAME")
password = os.getenv("INSTA_PASSWORD")
if media_manager.login(username, password):
# Получаем информацию о пользователе
user_info = media_manager.get_user_info("targetusername")
print(f"Информация о пользователе: {user_info['full_name']}")
# Получаем последние публикации пользователя
user_media = media_manager.get_user_media("targetusername", 5)
print(f"Получено {len(user_media)} публикаций")
# Скачиваем первую публикацию
if user_media:
media_path = media_manager.download_media(user_media[0]["id"])
print(f"Медиа скачано в {media_path}")
# Публикуем новое фото
new_media = media_manager.upload_photo("path/to/photo.jpg", "Тестовая публикация через Python #python #api")
print(f"Опубликовано новое фото: {new_media['code']}")
Алексей Петров, SMM-специалист Для одного из клиентов мне нужно было поддерживать визуально согласованный профиль с ежедневными публикациями в определенное время. Мы создавали контент заранее большими пакетами, но затем сталкивались с рутиной ежедневного ручного постинга.
Я написал простой скрипт на Python с использованием instagrapi, который автоматически загружал подготовленный контент по расписанию. Скрипт считывал метаданные из Excel-файла (заголовки, хештеги) и соотносил их с изображениями из указанной папки.
Результат превзошел ожидания: не только исчезла рутина ручных публикаций, но и появилась возможность планировать контент на месяцы вперед. Публикации выходили даже когда мы с клиентом были в отпуске или слишком заняты. Это повысило вовлеченность аудитории благодаря стабильному присутствию в ленте.
Автоматизация Instagram с Python: практические кейсы
Автоматизация рутинных задач — одно из главных преимуществ использования API через Python. В этом разделе рассмотрим практические сценарии, которые можно реализовать с помощью API фото-платформы.
Первый кейс — автоматическое расписание публикаций. Создадим скрипт, который будет публиковать контент по расписанию из подготовленной папки:
import os
import time
import schedule
import random
from datetime import datetime
import pandas as pd
def post_scheduler(media_folder, schedule_file):
# Инициализируем менеджер медиа
manager = InstagramMediaManager()
username = os.getenv("INSTA_USERNAME")
password = os.getenv("INSTA_PASSWORD")
if not manager.login(username, password):
print("Ошибка входа в аккаунт")
return
# Загружаем расписание из Excel или CSV
schedule_df = pd.read_excel(schedule_file) if schedule_file.endswith('.xlsx') else pd.read_csv(schedule_file)
# Помечаем, что задача выполняется
print(f"Запускаем планировщик публикаций. Время: {datetime.now()}")
# Функция для публикации контента
def post_content():
# Получаем текущую дату для поиска в расписании
current_date = datetime.now().strftime('%Y-%m-%d')
# Фильтруем записи для текущей даты
today_posts = schedule_df[schedule_df['date'] == current_date]
if today_posts.empty:
print(f"Нет запланированных публикаций на {current_date}")
return
# Для каждой запланированной публикации
for index, row in today_posts.iterrows():
filename = row['filename']
caption = row['caption']
post_time = row['time']
# Проверяем, наступило ли время публикации
current_time = datetime.now().strftime('%H:%M')
if current_time >= post_time:
file_path = os.path.join(media_folder, filename)
# Проверяем существование файла
if not os.path.exists(file_path):
print(f"Файл не найден: {file_path}")
continue
# Определяем тип медиа по расширению
if file_path.lower().endswith(('.jpg', '.jpeg', '.png')):
result = manager.upload_photo(file_path, caption)
print(f"Опубликовано фото: {filename}, URL: instagram.com/p/{result['code']}")
elif file_path.lower().endswith(('.mp4', '.mov')):
result = manager.upload_video(file_path, caption=caption)
print(f"Опубликовано видео: {filename}, URL: instagram.com/p/{result['code']}")
else:
print(f"Неподдерживаемый формат файла: {filename}")
continue
# Отмечаем публикацию как выполненную
schedule_df.loc[index, 'published'] = True
# Сохраняем обновленное расписание
if schedule_file.endswith('.xlsx'):
schedule_df.to_excel(schedule_file, index=False)
else:
schedule_df.to_csv(schedule_file, index=False)
# Пауза между публикациями для снижения риска блокировки
time.sleep(random.randint(60, 180))
# Запускаем проверку каждые 10 минут
schedule.every(10).minutes.do(post_content)
# Бесконечный цикл проверки расписания
while True:
schedule.run_pending()
time.sleep(60)
Второй кейс — автоматическое взаимодействие с аудиторией. Создадим скрипт, который будет отвечать на комментарии под последними публикациями:
def auto_engagement(username, keywords_replies, check_interval=3600):
manager = InstagramMediaManager()
if not manager.login(os.getenv("INSTA_USERNAME"), os.getenv("INSTA_PASSWORD")):
print("Ошибка входа в аккаунт")
return
# Функция проверки и ответа на комментарии
def check_and_reply():
print(f"Проверяем комментарии в {datetime.now()}")
# Получаем последние публикации
user_media = manager.get_user_media(username, 5)
for media in user_media:
media_id = media["id"]
# Получаем комментарии
comments = manager.client.media_comments(media_id)
# Обрабатываем каждый комментарий
for comment in comments:
comment_text = comment.text.lower()
comment_user = comment.user.username
# Пропускаем свои комментарии
if comment_user == os.getenv("INSTA_USERNAME"):
continue
# Проверяем наличие ключевых слов и отвечаем
for keyword, replies in keywords_replies.items():
if keyword in comment_text:
# Выбираем случайный ответ из списка возможных
reply = random.choice(replies)
try:
# Отвечаем на комментарий
manager.comment_media(media_id, f"@{comment_user} {reply}")
print(f"Ответили на комментарий от {comment_user} под постом {media['code']}")
# Пауза между ответами
time.sleep(random.randint(30, 90))
except Exception as e:
print(f"Ошибка при ответе на комментарий: {e}")
# Запускаем проверку по расписанию
schedule.every(check_interval).seconds.do(check_and_reply)
while True:
schedule.run_pending()
time.sleep(60)
Третий кейс — сбор статистики активности. Создадим скрипт, который будет отслеживать рост подписчиков и взаимодействия с контентом:
def track_account_growth(username, output_file, interval_days=1):
manager = InstagramMediaManager()
if not manager.login(os.getenv("INSTA_USERNAME"), os.getenv("INSTA_PASSWORD")):
print("Ошибка входа в аккаунт")
return
# Загружаем существующие данные или создаем новый файл
try:
stats_df = pd.read_csv(output_file)
except FileNotFoundError:
stats_df = pd.DataFrame(columns=[
'date', 'followers_count', 'following_count',
'media_count', 'total_likes', 'total_comments',
'engagement_rate'
])
def collect_stats():
# Получаем информацию о пользователе
user_info = manager.get_user_info(username)
# Получаем последние публикации (до 10)
user_media = manager.get_user_media(username, 10)
# Считаем общее количество лайков и комментариев
total_likes = sum(media['like_count'] for media in user_media)
total_comments = sum(media['comment_count'] for media in user_media)
# Рассчитываем коэффициент вовлеченности
engagement_rate = (total_likes + total_comments) / (user_info['follower_count'] * len(user_media)) * 100 if user_info['follower_count'] > 0 else 0
# Создаем новую запись
new_row = {
'date': datetime.now().strftime('%Y-%m-%d'),
'followers_count': user_info['follower_count'],
'following_count': user_info['following_count'],
'media_count': user_info['media_count'],
'total_likes': total_likes,
'total_comments': total_comments,
'engagement_rate': engagement_rate
}
# Добавляем запись в DataFrame
nonlocal stats_df
stats_df = pd.concat([stats_df, pd.DataFrame([new_row])], ignore_index=True)
# Сохраняем данные
stats_df.to_csv(output_file, index=False)
print(f"Статистика сохранена на {new_row['date']}")
print(f"Подписчики: {new_row['followers_count']}, Вовлеченность: {new_row['engagement_rate']:.2f}%")
# Запускаем сбор статистики по расписанию
schedule.every(interval_days).days.at("00:01").do(collect_stats)
# Собираем статистику при первом запуске
collect_stats()
while True:
schedule.run_pending()
time.sleep(3600) # Проверяем расписание каждый час
Эти три сценария демонстрируют мощь автоматизации с использованием Python и API фото-платформы. Они могут существенно сэкономить время и повысить эффективность управления аккаунтом. 🚀
При разработке скриптов автоматизации учитывайте следующие рекомендации:
- Всегда добавляйте случайные задержки между запросами для имитации человеческого поведения
- Не превышайте разумные лимиты активности (публикации, лайки, комментарии в день)
- Регулярно проверяйте изменения в API, которые могут влиять на работу ваших скриптов
- Храните конфиденциальные данные (логины, пароли, токены) в защищенном месте
- Настройте систему оповещений о возможных ошибках в работе скриптов
Обработка данных Instagram API: код для анализа и отчётов
Анализ данных из API фото-платформы может предоставить ценные инсайты о вашей аудитории и эффективности контента. Разработаем код для сбора, обработки и визуализации данных.
Начнем с создания класса для анализа профиля и контента:
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from datetime import datetime, timedelta
import nltk
from nltk.corpus import stopwords
from collections import Counter
from wordcloud import WordCloud
# Загружаем необходимые данные для анализа текста
nltk.download('stopwords')
nltk.download('punkt')
class InstagramAnalytics:
def __init__(self, media_manager):
self.media_manager = media_manager
def analyze_profile(self, username):
# Получаем информацию о профиле
user_info = self.media_manager.get_user_info(username)
# Получаем последние публикации (до 50)
media_items = self.media_manager.get_user_media(username, 50)
# Конвертируем в DataFrame для удобства анализа
media_df = pd.DataFrame(media_items)
# Преобразуем timestamp в datetime
media_df['taken_at'] = pd.to_datetime(media_df['taken_at'], unit='s')
# Общие статистики профиля
profile_stats = {
'username': user_info['username'],
'full_name': user_info['full_name'],
'followers_count': user_info['follower_count'],
'following_count': user_info['following_count'],
'media_count': user_info['media_count'],
'average_likes': media_df['like_count'].mean(),
'average_comments': media_df['comment_count'].mean(),
'engagement_rate': (media_df['like_count'].sum() + media_df['comment_count'].sum()) /
(user_info['follower_count'] * len(media_df)) * 100 if user_info['follower_count'] > 0 else 0,
}
return profile_stats, media_df
def post_frequency_analysis(self, media_df):
# Группируем по дате и считаем количество постов
media_df['date'] = media_df['taken_at'].dt.date
post_frequency = media_df.groupby('date').size().reset_index(name='count')
# Добавляем дни без постов
date_range = pd.date_range(post_frequency['date'].min(), post_frequency['date'].max(), freq='D')
date_range_df = pd.DataFrame({'date': date_range.date})
# Объединяем с существующими данными
post_frequency = pd.merge(date_range_df, post_frequency, on='date', how='left').fillna(0)
# Статистика по дням недели
media_df['day_of_week'] = media_df['taken_at'].dt.day_name()
day_of_week_stats = media_df.groupby('day_of_week').size().reset_index(name='count')
# Переупорядочиваем дни недели
days_order = ['Monday', 'Tuesday', 'Wednesday', 'Thursday', 'Friday', 'Saturday', 'Sunday']
day_of_week_stats['day_of_week'] = pd.Categorical(day_of_week_stats['day_of_week'], categories=days_order, ordered=True)
day_of_week_stats = day_of_week_stats.sort_values('day_of_week')
# Статистика по времени суток
media_df['hour'] = media_df['taken_at'].dt.hour
time_of_day_stats = media_df.groupby('hour').size().reset_index(name='count')
return post_frequency, day_of_week_stats, time_of_day_stats
def content_performance_analysis(self, media_df):
# Копируем DataFrame для анализа
performance_df = media_df.copy()
# Добавляем расчет вовлеченности для каждой публикации
performance_df['engagement'] = performance_df['like_count'] + performance_df['comment_count']
# Сортируем по вовлеченности
best_posts = performance_df.sort_values('engagement', ascending=False).head(10)
worst_posts = performance_df.sort_values('engagement', ascending=True).head(10)
# Определяем наилучшее время для публикации (по среднему engagement)
time_performance = performance_df.groupby('hour')['engagement'].mean().reset_index()
best_time = time_performance.loc[time_performance['engagement'].idxmax()]['hour']
# Определяем наилучший день для публикации
day_performance = performance_df.groupby('day_of_week')['engagement'].mean().reset_index()
day_performance['day_of_week'] = pd.Categorical(day_performance['day_of_week'], categories=days_order, ordered=True)
day_performance = day_performance.sort_values('day_of_week')
best_day = day_performance.loc[day_performance['engagement'].idxmax()]['day_of_week']
# Анализ типов контента
content_type_performance = performance_df.groupby('media_type')['engagement'].agg(['count', 'mean', 'sum']).reset_index()
return best_posts, worst_posts, time_performance, day_performance, content_type_performance, best_time, best_day
def hashtag_analysis(self, media_df):
# Объединяем все описания
all_captions = ' '.join(media_df['caption_text'].dropna())
# Извлекаем хештеги
hashtags = [tag.strip('#') for tag in all_captions.split() if tag.startswith('#')]
hashtag_counts = Counter(hashtags)
# Преобразуем в DataFrame
hashtag_df = pd.DataFrame(hashtag_counts.items(), columns=['hashtag', 'count'])
hashtag_df = hashtag_df.sort_values('count', ascending=False)
# Анализируем производительность хештегов
hashtag_performance = {}
for idx, row in media_df.iterrows():
if pd.isna(row['caption_text']):
continue
caption_hashtags = [tag.strip('#') for tag in row['caption_text'].split() if tag.startswith('#')]
for tag in caption_hashtags:
if tag not in hashtag_performance:
hashtag_performance[tag] = {
'count': 0,
'total_likes': 0,
'total_comments': 0
}
hashtag_performance[tag]['count'] += 1
hashtag_performance[tag]['total_likes'] += row['like_count']
hashtag_performance[tag]['total_comments'] += row['comment_count']
# Преобразуем в DataFrame и рассчитываем средние показатели
hashtag_perf_df = pd.DataFrame.from_dict(hashtag_performance, orient='index').reset_index()
hashtag_perf_df.columns = ['hashtag', 'count', 'total_likes', 'total_comments']
hashtag_perf_df['avg_likes'] = hashtag_perf_df['total_likes'] / hashtag_perf_df['count']
hashtag_perf_df['avg_comments'] = hashtag_perf_df['total_comments'] / hashtag_perf_df['count']
hashtag_perf_df['avg_engagement'] = (hashtag_perf_df['total_likes'] + hashtag_perf_df['total_comments']) / hashtag_perf_df['count']
# Сортируем по среднему engagement
hashtag_perf_df = hashtag_perf_df.sort_values('avg_engagement', ascending=False)
return hashtag_df, hashtag_perf_df
def generate_report(self, username, output_file):
# Получаем все необходимые данные для анализа
profile_stats, media_df = self.analyze_profile(username)
post_frequency, day_stats, time_stats = self.post_frequency_analysis(media_df)
best_posts, worst_posts, time_perf, day_perf, content_perf, best_time, best_day = self.content_performance_analysis(media_df)
hashtag_counts, hashtag_perf = self.hashtag_analysis(media_df)
# Создаем отчет в HTML формате
html_content = f"""
<html>
<head>
<title>Instagram Analytics Report for @{username}</title>
<style>
body {{ font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; }}
h1, h2 {{ color: #405DE6; }}
.stat-container {{ display: flex; flex-wrap: wrap; }}
.stat-box {{ background: #f8f9fa; border-radius: 10px; padding: 20px; margin: 10px; flex: 1; min-width: 200px; }}
table {{ border-collapse: collapse; width: 100%; margin-bottom: 20px; }}
th, td {{ text-align: left; padding: 8px; border-bottom: 1px solid #ddd; }}
th {{ background-color: #f2f2f2; }}
</style>
</head>
<body>
<h1>Instagram Analytics Report for @{username}</h1>
<p>Generated on {datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')}</p>
<h2>Profile Overview</h2>
<div class="stat-container">
<div class="stat-box">
<h3>Followers</h3>
<p style="font-size: 24px;">{profile_stats['followers_count']:,}</p>
</div>
<div class="stat-box">
<h3>Following</h3>
<p style="font-size: 24px;">{profile_stats['following_count']:,}</p>
</div>
<div class="stat-box">
<h3>Posts</h3>
<p style="font-size: 24px;">{profile_stats['media_count']:,}</p>
</div>
<div class="stat-box">
<h3>Engagement Rate</h3>
<p style="font-size: 24px;">{profile_stats['engagement_rate']:.2f}%</p>
</div>
</div>
<h2>Content Performance</h2>
<p>Average likes per post: {profile_stats['average_likes']:.1f}</p>
<p>Average comments per post: {profile_stats['average_comments']:.1f}</p>
<h3>Best Performing Posts</h3>
<table>
<tr><th>Date</th><th>Likes</th><th>Comments</th><th>Engagement</th><th>Link</th></tr>
"""
for _, row in best_posts.head(5).iterrows():
html_content += f"""
<tr>
<td>{row['taken_at'].strftime('%Y-%m-%d')}</td>
<td>{row['like_count']:,}</td>
<td>{row['comment_count']:,}</td>
<td>{row['engagement']:,}</td>
<td><a href="https://instagram.com/p/{row['code']}" target="_blank">View Post</a></td>
</tr>
"""
html_content += """
</table>
<h3>Best Time to Post</h3>
<p>Based on your historical data, the best time to post is: <strong>"""
html_content += f"{best_time}:00" + "</strong></p>"
html_content += f"<p>The best day to post is: <strong>{best_day}</strong></p>"
html_content += """
<h3>Top Hashtags by Engagement</h3>
<table>
<tr><th>Hashtag</th><th>Occurrences</th><th>Avg. Likes</th><th>Avg. Comments</th><th>Avg. Engagement</th></tr>
"""
for _, row in hashtag_perf.head(10).iterrows():
html_content += f"""
<tr>
<td>#{row['hashtag']}</td>
<td>{row['count']}</td>
<td>{row['avg_likes']:.1f}</td>
<td>{row['avg_comments']:.1f}</td>
<td>{row['avg_engagement']:.1f}</td>
</tr>
"""
html_content += """
</table>
<h2>Posting Frequency</h2>
<p>Your posting pattern by day of week:</p>
<table>
<tr><th>Day</th><th>Number of Posts</th></tr>
"""
# Добавляем вывод статистики по дням недели
for _, row in day_stats.iterrows():
html_content += f"""
<tr>
<td>{row['day_of_week']}</td>
<td>{int(row['count'])}</td>
</tr>
"""
html_content += """
</table>
</body></html>
"""
# Сохраняем отчет в файл
with open(output_file, 'w', encoding='utf-8') as f:
f.write(html_content)
print(f"Отчет сохранен в {output_file}")
Теперь создадим функцию, которая будет использовать этот класс для генерации полного аналитического отчета:
def generate_instagram_analytics(username, output_folder="reports"):
# Создаем папку для отчетов, если она не существует
if not os.path.exists(output_folder):
os.makedirs(output_folder)
# Инициализируем менеджер медиа
media_manager = InstagramMediaManager()
if not media_manager.login(os.getenv("INSTA_USERNAME"), os.getenv("INSTA_PASSWORD")):
print("Ошибка входа в аккаунт")
return
# Создаем аналитический модуль
analytics = InstagramAnalytics(media_manager)
# Генерируем HTML-отчет
timestamp = datetime.now().strftime("%Y%m%d_%H%M%S")
html_report_path = os.path.join(output_folder, f"instagram_report_{username}_{timestamp}.html")
analytics.generate_report(username, html_report_path)
# Получаем данные для визуализаций
profile_stats, media_df = analytics.analyze_profile(username)
post_frequency, day_stats, time_stats = analytics.post_frequency_analysis(media_df)
_, _, time_perf, day_perf, content_perf, _, _ = analytics.content_performance_analysis(media_df)
hashtag_counts, hashtag_perf = analytics.hashtag_analysis(media_df)
# Создаем визуализации
plt.figure(figsize=(15, 10))
# 1. График активности по дням недели
plt.subplot(2, 2, 1)
sns.barplot(x='day_of_week', y='count', data=day_stats)
plt.title('Posts by Day of Week')
plt.xticks(rotation=45)
plt.tight_layout()
# 2. График активности по времени суток
plt.subplot(2, 2, 2)