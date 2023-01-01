Python в автоматизации тестирования: мощные инструменты QA-инженеров

pipeline { agent any stages { stage('Checkout') { steps { git branch: 'main', url: 'https://github.com/your/repo.git' } } stage('Setup') { steps { sh 'python -m pip install --upgrade pip' sh 'pip install -r requirements.txt' } } stage('Lint') { steps { sh 'flake8 .' } } stage('Unit Tests') { steps { sh 'pytest tests/unit --junitxml=reports/unit-results.xml' } } stage('Integration Tests') { when { expression { currentBuild.resultIsBetterOrEqualTo('SUCCESS') } } steps { sh 'pytest tests/integration --junitxml=reports/integration-results.xml' } } stage('API Tests') { when { expression { currentBuild.resultIsBetterOrEqualTo('SUCCESS') } } steps { sh 'pytest tests/api --junitxml=reports/api-results.xml' } } stage('UI Tests') { when { anyOf { branch 'main' branch 'release/*' tag '*' } } steps { sh 'pytest tests/ui --junitxml=reports/ui-results.xml' } } } post { always { junit 'reports/*.xml' } } }