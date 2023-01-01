Асинхронное программирование в JavaScript: от промисов до async/await

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

начинающие и средние разработчики JavaScript

студенты курсов по веб-разработке

профессионалы, ищущие углубленные знания в асинхронном программировании Асинхронное программирование — ключевой навык, без которого невозможно построить эффективные JavaScript-приложения. Каждый разработчик, работающий с API, файловой системой или базами данных, неизбежно сталкивается с необходимостью управлять асинхронными операциями. Ад колбэков, промис-цепочки и элегантный async/await — эволюция асинхронности в JavaScript прошла длинный путь. В этом руководстве мы разберем от основ до продвинутых техник, как организовать асинхронный код так, чтобы он оставался читаемым, поддерживаемым и эффективным. 🚀

Основы асинхронного программирования в JavaScript

JavaScript изначально создавался как однопоточный язык программирования. Это означает, что он выполняет код последовательно, строка за строкой. Однако для веб-приложений такой подход неэффективен — например, при загрузке данных с сервера пользовательский интерфейс не должен "зависать".

Асинхронное программирование решает эту проблему, позволяя JavaScript выполнять длительные операции без блокировки основного потока выполнения. Чтобы понять, почему это так важно, рассмотрим простой пример:

JS Скопировать код // Синхронный код console.log("Начало"); const data = fetchDataSync(); // Представим, что эта функция занимает 3 секунды console.log("Данные:", data); console.log("Конец");

В синхронном варианте "Конец" появится только после получения данных. А что если запрос занимает 10 секунд? Пользователь увидит "замершую" страницу.

Вот как выглядит тот же код в асинхронном стиле с использованием колбэков:

JS Скопировать код // Асинхронный код с колбэками console.log("Начало"); fetchDataAsync(function(data) { console.log("Данные:", data); }); console.log("Конец"); // Вывод: "Начало", "Конец", "Данные: [результат]"

В асинхронной версии "Конец" выводится сразу, не дожидаясь завершения запроса данных. Это основополагающий принцип асинхронного программирования в JavaScript.

Подход Преимущества Недостатки Колбэки Простота, поддержка в старых браузерах Колбэк-ад (callback hell), сложность обработки ошибок Промисы Цепочки вызовов, централизованная обработка ошибок Больше кода, чем с async/await Async/await Читаемость, похожесть на синхронный код Требует ES2017 или выше, возможные неявные проблемы

Александр Петров, Senior Frontend Developer Помню свой первый крупный проект на JavaScript — приложение для аналитики данных. Мы использовали колбэки для всех асинхронных операций, и код быстро превратился в непроходимые дебри. Особенно сложно было при цепочках запросов к API, где каждый последующий зависел от результатов предыдущего. Когда мы перешли на промисы, код стал более структурированным, но настоящий прорыв произошел после внедрения async/await. Время разработки новых фич сократилось на 40%, а количество багов, связанных с асинхронностью, уменьшилось почти втрое. Наиболее впечатляющий результат — мы смогли оптимизировать нагрузку на сервер, распараллелив запросы с помощью Promise.all, что ускорило загрузку данных на 60%.

Промисы в JavaScript: создание и управление

Промис (Promise) — объект, представляющий результат асинхронной операции. Он может находиться в одном из трёх состояний:

Ожидание (pending) : начальное состояние, операция не завершена

: начальное состояние, операция не завершена Выполнено (fulfilled) : операция завершена успешно

: операция завершена успешно Отклонено (rejected): операция завершена с ошибкой

Создание промиса выглядит так:

JS Скопировать код const myPromise = new Promise((resolve, reject) => { // Асинхронная операция const success = true; if (success) { resolve("Операция выполнена успешно"); } else { reject("Произошла ошибка"); } });

Для работы с результатом промиса используются методы .then() и .catch() :

JS Скопировать код myPromise .then(result => { console.log("Успех:", result); return "Новое значение"; // Это значение передастся в следующий then }) .then(newResult => { console.log("Цепочка:", newResult); }) .catch(error => { console.error("Ошибка:", error); });

Один из мощных приемов работы с промисами — возможность выполнять несколько асинхронных операций параллельно с помощью статических методов:

Promise.all() — ожидает завершения всех промисов (или первой ошибки)

— ожидает завершения всех промисов (или первой ошибки) Promise.race() — возвращает результат первого завершившегося промиса

— возвращает результат первого завершившегося промиса Promise.allSettled() — ожидает завершения всех промисов (с 2020 года)

— ожидает завершения всех промисов (с 2020 года) Promise.any() — возвращает результат первого успешно завершившегося промиса (с 2021 года)

Пример использования Promise.all() для параллельного запуска нескольких запросов:

JS Скопировать код const fetchUserData = fetch('/api/user').then(r => r.json()); const fetchUserPosts = fetch('/api/posts').then(r => r.json()); const fetchUserComments = fetch('/api/comments').then(r => r.json()); Promise.all([fetchUserData, fetchUserPosts, fetchUserComments]) .then(([userData, posts, comments]) => { console.log("Все данные получены:", userData, posts, comments); }) .catch(error => { console.error("Ошибка при получении данных:", error); });

Async/await: синтаксический сахар для промисов

Async/await — синтаксическая конструкция, появившаяся в ES2017, которая делает асинхронный код похожим на синхронный. Под капотом она все равно использует промисы, но делает код более читаемым и простым для восприятия. 🧠

Ключевое слово async объявляет функцию как асинхронную, которая автоматически возвращает промис:

JS Скопировать код async function fetchData() { return "Данные получены"; } // Эквивалентно function fetchDataPromise() { return Promise.resolve("Данные получены"); }

Ключевое слово await приостанавливает выполнение функции до тех пор, пока промис не вернёт результат:

JS Скопировать код async function getUser() { const response = await fetch('/api/user'); const userData = await response.json(); return userData; } // Использование getUser() .then(user => console.log(user)) .catch(error => console.error(error)); // Или в другой async-функции async function displayUser() { try { const user = await getUser(); console.log(user); } catch (error) { console.error(error); } }

Сравним промисы и async/await на реальном примере получения и обработки данных:

JS Скопировать код // С использованием промисов function processDataWithPromises() { return fetchData() .then(data => { return processFirstStep(data); }) .then(firstResult => { return processSecondStep(firstResult); }) .then(finalResult => { return formatResult(finalResult); }); } // С использованием async/await async function processDataWithAsyncAwait() { const data = await fetchData(); const firstResult = await processFirstStep(data); const finalResult = await processSecondStep(firstResult); return formatResult(finalResult); }

Несмотря на свою элегантность, async/await имеет некоторые особенности, которые важно учитывать:

Использовать await можно только внутри async-функций

Последовательный await может замедлить код, если операции могли бы выполняться параллельно

Необходимо правильно обрабатывать ошибки с помощью try/catch

Марина Соколова, Team Lead в проекте финтех-стартапа Мы занимались разработкой платежного шлюза, где критически важна надежность операций. Исторически наш код был построен на промисах, и это создавало трудности для новых членов команды, которым приходилось разбираться в сложных цепочках then-catch. Переход на async/await стал поворотным моментом. Мы переписали ключевые компоненты, и код стал значительно понятнее. Самое интересное произошло, когда мы рефакторили модуль для обработки транзакций — количество строк кода уменьшилось на 30%, а время на онбординг новых разработчиков сократилось вдвое. Однако мы столкнулись с неожиданной проблемой: некоторые API-запросы, которые раньше выполнялись параллельно через Promise.all, теперь выполнялись последовательно, что увеличило время обработки платежей. Пришлось балансировать между читаемостью кода и производительностью, внедряя Promise.all внутри async-функций для критичных операций.

Обработка ошибок в промисах и async/await функциях

Корректная обработка ошибок в асинхронном коде — одна из ключевых задач разработчика. В зависимости от выбранного подхода (промисы или async/await), техники обработки ошибок различаются.

В промисах ошибки обрабатываются через метод .catch() :

JS Скопировать код fetchData() .then(data => processData(data)) .then(result => displayResult(result)) .catch(error => { console.error("Произошла ошибка:", error); showErrorMessage(error); });

При использовании async/await применяется традиционный блок try/catch:

JS Скопировать код async function fetchAndProcess() { try { const data = await fetchData(); const result = await processData(data); displayResult(result); } catch (error) { console.error("Произошла ошибка:", error); showErrorMessage(error); } }

Важно помнить о "проглатывании исключений" — распространенной ошибке при работе с промисами:

JS Скопировать код // Неправильно: ошибка будет проигнорирована somePromise().catch(console.log); // Правильно: перебрасываем ошибку после логирования somePromise() .catch(error => { console.error(error); throw error; // Пробрасываем ошибку дальше });

Для создания пользовательских ошибок в асинхронном коде рекомендуется расширять класс Error:

JS Скопировать код class ApiError extends Error { constructor(message, statusCode) { super(message); this.name = "ApiError"; this.statusCode = statusCode; } } async function fetchUserData(userId) { try { const response = await fetch(`/api/users/${userId}`); if (!response.ok) { throw new ApiError(`Не удалось получить данные пользователя`, response.status); } return await response.json(); } catch (error) { if (error instanceof ApiError) { // Обработка специфической ошибки API console.error(`Ошибка API (${error.statusCode}): ${error.message}`); } else { // Обработка других ошибок console.error(`Непредвиденная ошибка: ${error}`); } throw error; // Пробрасываем ошибку дальше } }

Сценарий Промисы Async/Await Базовая обработка ошибок .catch(error => { ... }) try { ... } catch (error) { ... } Повторные попытки Сложная цепочка промисов с рекурсией Циклы do-while с try-catch внутри Параллельные операции Promise.all().catch() try { await Promise.all() } catch { ... } Обработка в рамках компонента Сложно локализовать источник ошибки Четко видно, где произошла ошибка

Особое внимание следует уделить обработке ошибок при работе с Promise.all():

JS Скопировать код // При первой же ошибке весь Promise.all завершится с исключением try { const results = await Promise.all([ fetch('/api/data1').then(r => r.json()), fetch('/api/data2').then(r => r.json()), fetch('/api/data3').then(r => r.json()) ]); } catch (error) { // Мы не знаем, какой именно запрос завершился с ошибкой console.error("Один из запросов завершился с ошибкой:", error); } // Лучше использовать Promise.allSettled() для получения статуса каждого промиса const promises = [ fetch('/api/data1').then(r => r.json()), fetch('/api/data2').then(r => r.json()), fetch('/api/data3').then(r => r.json()) ]; const results = await Promise.allSettled(promises); // Обрабатываем результаты results.forEach((result, index) => { if (result.status === "fulfilled") { console.log(`Запрос ${index} успешен:`, result.value); } else { console.error(`Запрос ${index} завершился с ошибкой:`, result.reason); } });

Продвинутые техники работы с асинхронным кодом

После освоения базовых принципов работы с промисами и async/await, пора перейти к продвинутым техникам, которые помогут оптимизировать и улучшить асинхронный код. 🔥

1. Параллельное выполнение с контролем порядка результатов

Используя Promise.all(), мы можем запускать операции параллельно, сохраняя порядок результатов:

JS Скопировать код async function fetchMultipleApis() { const urls = [ 'https://api.example.com/endpoint1', 'https://api.example.com/endpoint2', 'https://api.example.com/endpoint3' ]; // Запускаем запросы параллельно, но получаем результаты в том же порядке const results = await Promise.all( urls.map(url => fetch(url).then(r => r.json())) ); // results[0] соответствует endpoint1, results[1] — endpoint2 и т.д. return results; }

2. Ограничение скорости (rate limiting) для асинхронных операций

Часто требуется ограничить количество одновременно выполняемых асинхронных операций, например, при запросах к API с лимитами:

JS Скопировать код async function processWithRateLimiting(items, concurrencyLimit = 3) { const results = []; const running = new Set(); for (const item of items) { const promise = processItem(item) .then(result => { results.push(result); running.delete(promise); }); running.add(promise); if (running.size >= concurrencyLimit) { // Ждем, пока хотя бы один промис завершится await Promise.race([...running]); } } // Дожидаемся завершения всех оставшихся промисов await Promise.all([...running]); return results; }

3. Отмена асинхронных операций с AbortController

Начиная с современных браузеров, можно отменять fetch-запросы с помощью AbortController:

JS Скопировать код async function fetchWithTimeout(url, timeoutMs = 5000) { const controller = new AbortController(); const { signal } = controller; // Устанавливаем таймаут для отмены запроса const timeout = setTimeout(() => controller.abort(), timeoutMs); try { const response = await fetch(url, { signal }); clearTimeout(timeout); return await response.json(); } catch (error) { clearTimeout(timeout); if (error.name === 'AbortError') { throw new Error(`Запрос к ${url} был отменен по таймауту (${timeoutMs}мс)`); } throw error; } }

4. Повторные попытки с экспоненциальной задержкой

Реализация механизма повторных запросов с увеличивающимися интервалами:

JS Скопировать код async function fetchWithRetry(url, options = {}, maxRetries = 3, baseDelay = 1000) { let lastError; for (let attempt = 0; attempt < maxRetries; attempt++) { try { return await fetch(url, options).then(r => r.json()); } catch (error) { console.warn(`Попытка ${attempt + 1} не удалась:`, error); lastError = error; // Экспоненциальная задержка: 1s, 2s, 4s, ... const delay = baseDelay * Math.pow(2, attempt); await new Promise(resolve => setTimeout(resolve, delay)); } } throw new Error(`Все ${maxRetries} попыток завершились неудачно. Последняя ошибка: ${lastError}`); }

5. Кэширование промисов

Оптимизация повторяющихся асинхронных запросов через кэширование промисов:

JS Скопировать код const promiseCache = new Map(); function cachedFetch(url) { if (promiseCache.has(url)) { return promiseCache.get(url); } const promise = fetch(url) .then(response => response.json()) .catch(error => { // Удаляем из кэша в случае ошибки promiseCache.delete(url); throw error; }); promiseCache.set(url, promise); return promise; }

6. Асинхронные генераторы и итераторы

Для обработки больших наборов данных можно использовать асинхронные генераторы:

JS Скопировать код async function* fetchPaginatedData(baseUrl, pageSize = 100) { let page = 1; let hasMore = true; while (hasMore) { const url = `${baseUrl}?page=${page}&limit=${pageSize}`; const data = await fetch(url).then(r => r.json()); if (data.items.length === 0) { hasMore = false; } else { yield* data.items; page++; } } } // Использование async function processAllItems() { const generator = fetchPaginatedData('/api/items'); for await (const item of generator) { await processItem(item); } console.log('Все элементы обработаны'); }

Внедрение этих продвинутых техник в ваш арсенал поможет создавать более надежный, эффективный и поддерживаемый асинхронный код. Эти паттерны особенно полезны при разработке сложных приложений с высокими требованиями к производительности и надежности.