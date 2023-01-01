7 правил безошибочного использования неопределенного артикля в английском

Студенты и изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Люди, желающие улучшить свои навыки общения на английском Артикль в английском языке часто становится камнем преткновения даже для тех, кто владеет языком на достаточно высоком уровне. Маленькие слова "a" и "an" вызывают большие вопросы! Почему нужно говорить "a book", но "an apple"? Когда вообще использовать неопределенный артикль, а когда он не нужен? 🤔 За кажущейся простотой скрываются нюансы, которые могут запутать любого изучающего язык. Давайте разберемся в семи основных правилах, которые помогут вам безошибочно использовать неопределенный артикль в английской речи.

Что такое неопределенный артикль и его роль в речи

Неопределенный артикль в английском языке представлен двумя формами: "a" и "an". Это один из трех типов артиклей наряду с определенным артиклем "the" и нулевым артиклем (когда артикль отсутствует). По сути, неопределенный артикль — это модифицированная форма числительного "one" (один), которая указывает на то, что речь идет о каком-то неконкретном представителе группы предметов или понятий.

Основная функция неопределенного артикля — указать, что объект упоминается впервые или является одним из многих подобных. Когда вы говорите "a cat" (кошка), вы подразумеваете любую кошку, а не конкретное животное, о котором уже шла речь ранее.

Неопределенный артикль используется только с исчисляемыми существительными в единственном числе. С неисчисляемыми существительными (вода, информация, любовь) и существительными во множественном числе он не употребляется.

Тип существительного Использование артикля Пример Исчисляемое в единственном числе a/an a book, an apple Исчисляемое во множественном числе — books, apples Неисчисляемое — water, information

Елена Соколова, преподаватель английского с 15-летним стажем

Помню, как одна из моих студенток постоянно путалась с артиклями, особенно при разговоре. Она могла без запинки рассказать все правила, но в спонтанной речи то опускала артикли, то использовала их неверно. Мы начали с простого упражнения: каждый день она описывала 5 новых предметов в своей квартире, используя неопределенный артикль. "A lamp on my desk", "a cup in the kitchen", "an interesting book"... Через месяц такой практики использование артиклей стало для неё автоматическим, а не результатом мучительных размышлений над каждым предложением. Иногда самые простые упражнения дают наилучший результат!

Основные правила использования артикля a/an

Для правильного применения неопределенного артикля в речи необходимо запомнить 7 основных правил:

Первое упоминание — Используйте неопределенный артикль, когда впервые упоминаете о чем-то: "I saw a cat in the garden. The cat was black." (первое упоминание — a cat, повторное — the cat) Один из многих — Когда говорите об одном представителе группы: "She needs a pen." (любая ручка, не какая-то конкретная) Профессии и идентичность — При указании на профессию или принадлежность к группе: "She is a doctor." "He is an engineer." Счетные выражения — В выражениях, обозначающих количество: "a dozen eggs", "a couple of days" Цена/скорость/частота — В устойчивых выражениях: "five dollars a kilo", "twice a week", "60 miles an hour" С определенными выражениями — В устоявшихся фразах: "in a hurry", "as a result", "have a good time" С некоторыми числительными и фразами "такой же" — "a hundred people", "such a nice day"

Также важно помнить, что неопределенный артикль не используется в следующих случаях:

С неисчисляемыми существительными: "I need water" (не "a water")

С существительными во множественном числе: "I like cats" (не "a cats")

С именами собственными: "London is beautiful" (не "a London")

С абстрактными понятиями в общем смысле: "Love is important" (не "a love")

Помните, что существуют исключения из этих правил, особенно в устойчивых выражениях и идиомах. 📝

Когда выбирать a, а когда an: фонетический подход

Выбор между "a" и "an" определяется не написанием следующего слова, а его произношением. Это чисто фонетический принцип, который основан на том, как слова звучат, а не на том, как они пишутся.

Основное правило звучит так:

Используйте "a" перед словами, которые начинаются с согласного звука : a book, a teacher, a university (юниверсити — начинается с согласного звука /j/)

: a book, a teacher, a university (юниверсити — начинается с согласного звука /j/) Используйте "an" перед словами, которые начинаются с гласного звука: an apple, an elephant, an hour (начинается с гласного звука, т.к. "h" не произносится)

Важно обратить внимание на следующие особые случаи:

Тип начального звука Артикль Примеры Слова, начинающиеся с "h", где "h" не произносится an an hour, an honest man Слова, начинающиеся с гласной буквы, но с согласного звука a a university, a European, a one-way street Слова, начинающиеся с согласной буквы, но с гласного звука an an X-ray, an MBA degree Аббревиатуры, произносимые по буквам, начинающиеся с гласного звука an an FBI agent, an SOS signal

Обратите внимание на слова, начинающиеся с буквы "u". Если "u" произносится как /ju/ (звук "ю"), используется "a": a university, a unique opportunity. Если "u" произносится как чистый гласный звук, используется "an": an umbrella, an ugly picture.

То же касается и слов, начинающихся с "h". Если "h" произносится (что обычно и бывает), используется "a": a house, a hotel. Если "h" не произносится (в некоторых словах, заимствованных из французского), используется "an": an hour, an honor.

С некоторыми словами, особенно заимствованными из других языков, могут существовать варианты произношения и, соответственно, варианты употребления артикля. Например, "a historical event" или "an historical event" — оба варианта можно встретить, хотя первый более распространен в современном английском. 🔊

Особые случаи употребления неопределенного артикля

Помимо основных правил, существует ряд особых случаев и нюансов использования неопределенного артикля, которые требуют дополнительного внимания.

1. Акроними и аббревиатуры

При использовании акронимов (сокращений, которые произносятся как слово) и аббревиатур (сокращений, произносимых по буквам) выбор артикля зависит от их произношения:

Если акроним начинается с согласного звука: a NATO member, a FIFA tournament

Если аббревиатура начинается с гласного звука: an MP (эм-пи), an LCD (эл-си-ди) screen

2. Неопределенный артикль с неисчисляемыми существительными

Хотя обычно неопределенный артикль не используется с неисчисляемыми существительными, есть исключения:

Когда неисчисляемое существительное используется с определением, уточняющим его разновидность или тип: "a good coffee" (определенный вид кофе), "a fine wine" (особый вид вина)

Когда неисчисляемое существительное используется в значении "порция" или "вид": "Would you like a coffee?" (чашка кофе)

3. Артикль с числительными

Неопределенный артикль может использоваться с некоторыми числительными:

С сотнями и тысячами: a hundred, a thousand

В дробях: a half, a quarter, a third

В выражении "a few": a few people (несколько человек)

4. Устойчивые выражения и идиомы

Многие устойчивые выражения и идиомы включают неопределенный артикль:

to make a difference — иметь значение

in a hurry — в спешке

to have a good time — хорошо провести время

to take a shower — принять душ

to give someone a hand — помочь кому-то

Михаил Петров, лингвист-переводчик

Работая над переводом документации для международной компании, я столкнулся с интересным случаем. Мой клиент, технический специалист с отличным знанием английского, постоянно путался с артиклями перед аббревиатурами. Он писал "a HTML document" вместо "an HTML document", потому что ориентировался на первую букву аббревиатуры, а не на звук. В его документах встречались такие ошибки как "a HTTP request", "a HDMI cable" и другие подобные случаи. Мы решили проблему, создав простую памятку с таблицей часто используемых технических аббревиатур и соответствующих артиклей. Он распечатал её и прикрепил возле монитора. Через пару недель использование правильных артиклей с аббревиатурами стало для него естественным. Этот опыт показал, как важно фокусироваться на звуках, а не на буквах, когда речь идет о выборе между "a" и "an".

Практические примеры артикля a/an в предложениях

Рассмотрим несколько практических примеров использования неопределенного артикля в различных контекстах. Эти примеры помогут закрепить правила и увидеть, как они работают в реальной речи. 🖋️

1. Первое упоминание объекта

I saw a dog in the park yesterday. The dog was playing with a ball. (Первое упоминание — неопределенный артикль, повторное — определенный)

She bought an expensive car last month. Now the car is in the garage.

2. Профессии и идентичность

My father is an engineer. He designs bridges.

She wants to become a doctor when she graduates.

He was a brave soldier during the war.

3. Использование с числительными и количественными выражениями

They walk their dog twice a day.

This fruit costs five dollars a kilo.

The car was traveling at 90 miles an hour.

. I need a dozen eggs for this recipe.

4. Выбор между "a" и "an" в зависимости от произношения

A university (начинается со звука /j/)

An hour (начинается с гласного звука, т.к. "h" не произносится)

A one-time offer (начинается со звука /w/)

An MBA degree (произносится "эм-би-эй")

A European country (начинается со звука /j/)

An X-ray (произносится "экс-рей")

5. Устойчивые выражения с неопределенным артиклем

Let's go for a walk in the park.

I need to take a shower before dinner.

They had a good time at the party last night.

It's a pity that you can't come with us.

She speaks English with a French accent.

6. Неопределенный артикль с неисчисляемыми существительными (особые случаи)

This restaurant serves a delicious coffee. (конкретный вид кофе)

Would you like a water? (имеется в виду стакан/бутылка воды)

He has an extensive knowledge of ancient history. (знание с определением)

7. Типичные ошибки с артиклями и их исправление

❌ I am student. ✅ I am a student.

❌ She is honest person. ✅ She is an honest person.

❌ He bought new car. ✅ He bought a new car.

❌ This is useful information. ✅ This is useful information. (правильно без артикля, т.к. "information" — неисчисляемое существительное)

Регулярная практика и внимание к использованию артиклей в речи носителей языка помогут вам усвоить эти правила и со временем применять их автоматически, без необходимости останавливаться и задумываться о выборе правильного артикля.