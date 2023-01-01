7 правил безошибочного использования неопределенного артикля в английском#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Студенты и изучающие английский язык
- Преподаватели английского языка
Люди, желающие улучшить свои навыки общения на английском
Артикль в английском языке часто становится камнем преткновения даже для тех, кто владеет языком на достаточно высоком уровне. Маленькие слова "a" и "an" вызывают большие вопросы! Почему нужно говорить "a book", но "an apple"? Когда вообще использовать неопределенный артикль, а когда он не нужен? 🤔 За кажущейся простотой скрываются нюансы, которые могут запутать любого изучающего язык. Давайте разберемся в семи основных правилах, которые помогут вам безошибочно использовать неопределенный артикль в английской речи.
Что такое неопределенный артикль и его роль в речи
Неопределенный артикль в английском языке представлен двумя формами: "a" и "an". Это один из трех типов артиклей наряду с определенным артиклем "the" и нулевым артиклем (когда артикль отсутствует). По сути, неопределенный артикль — это модифицированная форма числительного "one" (один), которая указывает на то, что речь идет о каком-то неконкретном представителе группы предметов или понятий.
Основная функция неопределенного артикля — указать, что объект упоминается впервые или является одним из многих подобных. Когда вы говорите "a cat" (кошка), вы подразумеваете любую кошку, а не конкретное животное, о котором уже шла речь ранее.
Неопределенный артикль используется только с исчисляемыми существительными в единственном числе. С неисчисляемыми существительными (вода, информация, любовь) и существительными во множественном числе он не употребляется.
|Тип существительного
|Использование артикля
|Пример
|Исчисляемое в единственном числе
|a/an
|a book, an apple
|Исчисляемое во множественном числе
|—
|books, apples
|Неисчисляемое
|—
|water, information
Елена Соколова, преподаватель английского с 15-летним стажем
Помню, как одна из моих студенток постоянно путалась с артиклями, особенно при разговоре. Она могла без запинки рассказать все правила, но в спонтанной речи то опускала артикли, то использовала их неверно. Мы начали с простого упражнения: каждый день она описывала 5 новых предметов в своей квартире, используя неопределенный артикль. "A lamp on my desk", "a cup in the kitchen", "an interesting book"... Через месяц такой практики использование артиклей стало для неё автоматическим, а не результатом мучительных размышлений над каждым предложением. Иногда самые простые упражнения дают наилучший результат!
Основные правила использования артикля a/an
Для правильного применения неопределенного артикля в речи необходимо запомнить 7 основных правил:
- Первое упоминание — Используйте неопределенный артикль, когда впервые упоминаете о чем-то: "I saw a cat in the garden. The cat was black." (первое упоминание — a cat, повторное — the cat)
- Один из многих — Когда говорите об одном представителе группы: "She needs a pen." (любая ручка, не какая-то конкретная)
- Профессии и идентичность — При указании на профессию или принадлежность к группе: "She is a doctor." "He is an engineer."
- Счетные выражения — В выражениях, обозначающих количество: "a dozen eggs", "a couple of days"
- Цена/скорость/частота — В устойчивых выражениях: "five dollars a kilo", "twice a week", "60 miles an hour"
- С определенными выражениями — В устоявшихся фразах: "in a hurry", "as a result", "have a good time"
- С некоторыми числительными и фразами "такой же" — "a hundred people", "such a nice day"
Также важно помнить, что неопределенный артикль не используется в следующих случаях:
- С неисчисляемыми существительными: "I need water" (не "a water")
- С существительными во множественном числе: "I like cats" (не "a cats")
- С именами собственными: "London is beautiful" (не "a London")
- С абстрактными понятиями в общем смысле: "Love is important" (не "a love")
Помните, что существуют исключения из этих правил, особенно в устойчивых выражениях и идиомах. 📝
Когда выбирать a, а когда an: фонетический подход
Выбор между "a" и "an" определяется не написанием следующего слова, а его произношением. Это чисто фонетический принцип, который основан на том, как слова звучат, а не на том, как они пишутся.
Основное правило звучит так:
- Используйте "a" перед словами, которые начинаются с согласного звука: a book, a teacher, a university (юниверсити — начинается с согласного звука /j/)
- Используйте "an" перед словами, которые начинаются с гласного звука: an apple, an elephant, an hour (начинается с гласного звука, т.к. "h" не произносится)
Важно обратить внимание на следующие особые случаи:
|Тип начального звука
|Артикль
|Примеры
|Слова, начинающиеся с "h", где "h" не произносится
|an
|an hour, an honest man
|Слова, начинающиеся с гласной буквы, но с согласного звука
|a
|a university, a European, a one-way street
|Слова, начинающиеся с согласной буквы, но с гласного звука
|an
|an X-ray, an MBA degree
|Аббревиатуры, произносимые по буквам, начинающиеся с гласного звука
|an
|an FBI agent, an SOS signal
Обратите внимание на слова, начинающиеся с буквы "u". Если "u" произносится как /ju/ (звук "ю"), используется "a": a university, a unique opportunity. Если "u" произносится как чистый гласный звук, используется "an": an umbrella, an ugly picture.
То же касается и слов, начинающихся с "h". Если "h" произносится (что обычно и бывает), используется "a": a house, a hotel. Если "h" не произносится (в некоторых словах, заимствованных из французского), используется "an": an hour, an honor.
С некоторыми словами, особенно заимствованными из других языков, могут существовать варианты произношения и, соответственно, варианты употребления артикля. Например, "a historical event" или "an historical event" — оба варианта можно встретить, хотя первый более распространен в современном английском. 🔊
Особые случаи употребления неопределенного артикля
Помимо основных правил, существует ряд особых случаев и нюансов использования неопределенного артикля, которые требуют дополнительного внимания.
1. Акроними и аббревиатуры
При использовании акронимов (сокращений, которые произносятся как слово) и аббревиатур (сокращений, произносимых по буквам) выбор артикля зависит от их произношения:
- Если акроним начинается с согласного звука: a NATO member, a FIFA tournament
- Если аббревиатура начинается с гласного звука: an MP (эм-пи), an LCD (эл-си-ди) screen
2. Неопределенный артикль с неисчисляемыми существительными
Хотя обычно неопределенный артикль не используется с неисчисляемыми существительными, есть исключения:
- Когда неисчисляемое существительное используется с определением, уточняющим его разновидность или тип: "a good coffee" (определенный вид кофе), "a fine wine" (особый вид вина)
- Когда неисчисляемое существительное используется в значении "порция" или "вид": "Would you like a coffee?" (чашка кофе)
3. Артикль с числительными
Неопределенный артикль может использоваться с некоторыми числительными:
- С сотнями и тысячами: a hundred, a thousand
- В дробях: a half, a quarter, a third
- В выражении "a few": a few people (несколько человек)
4. Устойчивые выражения и идиомы
Многие устойчивые выражения и идиомы включают неопределенный артикль:
- to make a difference — иметь значение
- in a hurry — в спешке
- to have a good time — хорошо провести время
- to take a shower — принять душ
- to give someone a hand — помочь кому-то
Михаил Петров, лингвист-переводчик
Работая над переводом документации для международной компании, я столкнулся с интересным случаем. Мой клиент, технический специалист с отличным знанием английского, постоянно путался с артиклями перед аббревиатурами. Он писал "a HTML document" вместо "an HTML document", потому что ориентировался на первую букву аббревиатуры, а не на звук. В его документах встречались такие ошибки как "a HTTP request", "a HDMI cable" и другие подобные случаи.
Мы решили проблему, создав простую памятку с таблицей часто используемых технических аббревиатур и соответствующих артиклей. Он распечатал её и прикрепил возле монитора. Через пару недель использование правильных артиклей с аббревиатурами стало для него естественным. Этот опыт показал, как важно фокусироваться на звуках, а не на буквах, когда речь идет о выборе между "a" и "an".
Практические примеры артикля a/an в предложениях
Рассмотрим несколько практических примеров использования неопределенного артикля в различных контекстах. Эти примеры помогут закрепить правила и увидеть, как они работают в реальной речи. 🖋️
1. Первое упоминание объекта
- I saw a dog in the park yesterday. The dog was playing with a ball. (Первое упоминание — неопределенный артикль, повторное — определенный)
- She bought an expensive car last month. Now the car is in the garage.
2. Профессии и идентичность
- My father is an engineer. He designs bridges.
- She wants to become a doctor when she graduates.
- He was a brave soldier during the war.
3. Использование с числительными и количественными выражениями
- They walk their dog twice a day.
- This fruit costs five dollars a kilo.
- The car was traveling at 90 miles an hour.
- I need a dozen eggs for this recipe.
4. Выбор между "a" и "an" в зависимости от произношения
- A university (начинается со звука /j/)
- An hour (начинается с гласного звука, т.к. "h" не произносится)
- A one-time offer (начинается со звука /w/)
- An MBA degree (произносится "эм-би-эй")
- A European country (начинается со звука /j/)
- An X-ray (произносится "экс-рей")
5. Устойчивые выражения с неопределенным артиклем
- Let's go for a walk in the park.
- I need to take a shower before dinner.
- They had a good time at the party last night.
- It's a pity that you can't come with us.
- She speaks English with a French accent.
6. Неопределенный артикль с неисчисляемыми существительными (особые случаи)
- This restaurant serves a delicious coffee. (конкретный вид кофе)
- Would you like a water? (имеется в виду стакан/бутылка воды)
- He has an extensive knowledge of ancient history. (знание с определением)
7. Типичные ошибки с артиклями и их исправление
- ❌ I am student. ✅ I am a student.
- ❌ She is honest person. ✅ She is an honest person.
- ❌ He bought new car. ✅ He bought a new car.
- ❌ This is useful information. ✅ This is useful information. (правильно без артикля, т.к. "information" — неисчисляемое существительное)
Регулярная практика и внимание к использованию артиклей в речи носителей языка помогут вам усвоить эти правила и со временем применять их автоматически, без необходимости останавливаться и задумываться о выборе правильного артикля.
Правильное использование неопределенного артикля — один из тех нюансов, которые отличают продвинутого пользователя языка от новичка. Теперь, когда вы вооружены знаниями о семи основных правилах применения артиклей a/an, ваша речь станет более грамотной и естественной. Помните, что практика превращает знания в навык — читайте больше на английском, слушайте носителей языка и не бойтесь говорить, даже если иногда допускаете ошибки. Каждый неверно употребленный артикль — это шаг к мастерству. 💪