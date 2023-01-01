Мощные методы JavaScript для эффективной работы со строками: гайд

Для кого эта статья:

Начинающие программисты и разработчики, желающие улучшить свои навыки в JavaScript

Студенты курсов по веб-разработке или программированию

Практикующие разработчики, стремящиеся оптимизировать свой код и использовать более продвинутые методы работы со строками Строки в JavaScript — один из фундаментальных типов данных, с которым разработчик сталкивается ежедневно. От валидации форм до парсинга API-ответов — манипуляции со строками пронизывают весь стек веб-разработки. Многие начинающие программисты совершают критическую ошибку: используют лишь базовый набор методов, не подозревая, что JavaScript предлагает мощный арсенал инструментов для работы со строками, способный превратить 50 строк запутанного кода в элегантные 5 строк. В этом руководстве я раскрою все ключевые методы и свойства строк, которые сделают ваш код не только компактнее, но и производительнее. 🚀

Фундаментальные свойства строк в JavaScript

Строки в JavaScript — это неизменяемые (иммутабельные) последовательности символов, заключенные в одинарные (''), двойные ("") или обратные (`) кавычки. Эта иммутабельность означает, что любая операция со строкой создаёт новую строку, а не модифицирует существующую — ключевой момент для понимания производительности.

Алексей Петров, Senior JavaScript Developer Работая над оптимизацией корпоративного дашборда, я столкнулся с проблемой: страница с отчётами загружалась целых 8 секунд. Анализ показал, что 60% времени занимала обработка и форматирование текстовых данных. Разработчик, создавший этот код, использовал множественные конкатенации в цикле для формирования таблиц — классическая ошибка: JS Скопировать код let report = ''; for(let i = 0; i < 10000; i++) { report += data[i].name + ': ' + data[i].value + '

'; } Замена на массив строк с последующим join() сократила время выполнения в 5 раз: JS Скопировать код let reportLines = []; for(let i = 0; i < 10000; i++) { reportLines.push(`${data[i].name}: ${data[i].value}`); } let report = reportLines.join('

'); Понимание иммутабельности строк критически важно для производительности.

Основное свойство строки в JavaScript — length , которое возвращает количество символов в строке. Важно понимать, что это свойство, а не метод, поэтому скобки не нужны:

JS Скопировать код const greeting = "Привет, мир!"; console.log(greeting.length); // 12

Строки в JavaScript также являются индексируемыми, что позволяет обращаться к отдельным символам с помощью квадратных скобок, но стоит помнить: индексация начинается с 0.

JS Скопировать код console.log(greeting[0]); // "П" console.log(greeting[7]); // "м"

Следует отметить, что при работе с Юникод-символами могут возникнуть особые случаи. Например, эмодзи и другие составные символы требуют специального подхода:

JS Скопировать код const emoji = "👨‍👩‍👧‍👦"; console.log(emoji.length); // Может вернуть значение больше 1

Свойство/особенность Описание Пример Иммутабельность Строки нельзя изменить после создания str[0] = 'X'; // Не изменит строку Индексация Доступ к символам по индексу str[2]; // Третий символ Юникод Полная поддержка Unicode '😊'.length; // 2 (суррогатная пара) Литералы Три способа записи 'строка', "строка", `строка`

При работе со строками необходимо помнить о следующих ключевых особенностях:

Примитивный тип данных: строки — примитивы, но JavaScript автоматически преобразует их в объекты String при вызове методов.

строки — примитивы, но JavaScript автоматически преобразует их в объекты String при вызове методов. Сравнение: строки сравниваются посимвольно в лексикографическом порядке.

строки сравниваются посимвольно в лексикографическом порядке. Escape-последовательности: специальные символы обозначаются с помощью `, например,

` для новой строки.

специальные символы обозначаются с помощью

` для новой строки. Шаблонные строки: обратные кавычки позволяют создавать многострочные строки и встраивать выражения с помощью ${выражение} .

Понимание этих фундаментальных свойств — основа эффективной работы со строками в JavaScript. 🔍

Базовые методы для трансформации строк

Трансформация строк — ежедневная задача JavaScript-разработчика. Правильный выбор метода может значительно упростить код и повысить его читаемость. Рассмотрим ключевые методы для трансформации строк, которыми должен владеть каждый.

Изменение регистра

Два базовых метода для изменения регистра — toLowerCase() и toUpperCase() — незаменимы при нормализации данных и сравнениях без учёта регистра:

JS Скопировать код const text = "JavaScript Методы Строк"; console.log(text.toLowerCase()); // "javascript методы строк" console.log(text.toUpperCase()); // "JAVASCRIPT МЕТОДЫ СТРОК"

Для сравнения строк без учёта регистра используется такой паттерн:

JS Скопировать код if (userInput.toLowerCase() === expectedValue.toLowerCase()) { console.log("Строки совпадают без учёта регистра"); }

Удаление пробельных символов

Методы trim() , trimStart() и trimEnd() убирают пробелы, табуляции и переносы строк с начала/конца строки:

JS Скопировать код const input = " данные от пользователя "; console.log(input.trim()); // "данные от пользователя" console.log(input.trimStart()); // "данные от пользователя " console.log(input.trimEnd()); // " данные от пользователя"

Эти методы особенно полезны при валидации форм, предотвращая ошибки из-за случайных пробелов.

Замена подстрок

Метод replace() заменяет первое вхождение подстроки, а replaceAll() — все вхождения:

JS Скопировать код const text = "JavaScript — это язык JavaScript"; console.log(text.replace("JavaScript", "TypeScript")); // "TypeScript — это язык JavaScript" console.log(text.replaceAll("JavaScript", "TypeScript")); // "TypeScript — это язык TypeScript"

Метод replace() также принимает регулярное выражение в качестве первого аргумента, что делает его чрезвычайно гибким:

JS Скопировать код // Замена всех цифр на X const code = "Код доступа: 12345"; console.log(code.replace(/\d/g, "X")); // "Код доступа: XXXXX"

Форматирование строк

Современный JavaScript предлагает элегантный способ форматирования строк — шаблонные литералы с интерполяцией:

JS Скопировать код const name = "Алексей"; const score = 42; // Старый способ const message1 = "Игрок " + name + " набрал " + score + " очков"; // Современный способ const message2 = `Игрок ${name} набрал ${score} очков`;

Иван Соколов, Frontend Team Lead На проекте по созданию административной панели для интернет-магазина мы столкнулись с проблемой: клиент требовал мгновенного форматирования цен по мере ввода. Обычный подход с регулярными выражениями оказался громоздким: JS Скопировать код function formatPrice(price) { return price.replace(/\B(?=(\d{3})+(?!\d))/g, " ") + " ₽"; } Код работал, но его поддержка вызывала трудности. Мы применили методы строк для создания более читаемого решения: JS Скопировать код function formatPrice(price) { // Удаляем нечисловые символы и конвертируем в число const cleanNumber = Number(price.replace(/[^\d]/g, '')); // Форматируем с разделителями тысяч и валютой return new Intl.NumberFormat('ru-RU', { style: 'currency', currency: 'RUB', minimumFractionDigits: 0 }).format(cleanNumber); } Производительность улучшилась, а код стал понятнее для новых членов команды. Этот случай научил нас: иногда стоит отказаться от "умных" регулярных выражений в пользу более читаемых встроенных методов.

Метод Применение Совместимость Особенности toLowerCase() Приведение к нижнему регистру Все браузеры Учитывает локаль toUpperCase() Приведение к верхнему регистру Все браузеры Учитывает локаль trim() Удаление пробелов с обеих сторон ES5+ Не меняет исходную строку replace() Замена первого вхождения Все браузеры Поддерживает регулярные выражения replaceAll() Замена всех вхождений ES2021+ Требует полифил для старых браузеров padStart()/padEnd() Дополнение строки до нужной длины ES8+ Удобно для выравнивания текста

Дополнительные методы для трансформации, которые стоит знать:

padStart(length, padString) и padEnd(length, padString) — дополняют строку до указанной длины

и — дополняют строку до указанной длины repeat(count) — повторяет строку указанное количество раз

— повторяет строку указанное количество раз concat(str1, str2, ...) — соединяет строки (хотя оператор + обычно предпочтительнее)

— соединяет строки (хотя оператор + обычно предпочтительнее) toString() — преобразует другие типы в строку

Освоение этих методов значительно упрощает манипуляции со строками. Вместо сложных алгоритмов используйте встроенные методы — ваш код станет чище и производительнее. 💪

Поиск и извлечение подстрок: эффективные техники

Поиск и извлечение информации из строк — это задача, с которой разработчики сталкиваются постоянно: от парсинга URL-параметров до обработки пользовательского ввода. JavaScript предлагает набор мощных методов, специально созданных для этих целей. 🔍

Методы поиска в строках

Для обнаружения подстрок в JavaScript существует несколько ключевых методов:

JS Скопировать код const text = "JavaScript — мощный язык для веб-разработки"; // Проверка наличия подстроки console.log(text.includes("JavaScript")); // true console.log(text.includes("Python")); // false // Определение,startsWith ли строка с подстроки console.log(text.startsWith("Java")); // true // Определение, заканчивается ли строка подстрокой console.log(text.endsWith("разработки")); // true

Для поиска позиции подстроки используются методы indexOf() и lastIndexOf() :

JS Скопировать код // Поиск первого вхождения const firstPos = text.indexOf("язык"); console.log(firstPos); // 19 // Поиск последнего вхождения const text2 = "JavaScript использует JavaScript-синтаксис"; const lastPos = text2.lastIndexOf("JavaScript"); console.log(lastPos); // 18 // Проверка наличия (альтернатива includes) if (text.indexOf("Python") === -1) { console.log("Подстрока не найдена"); }

Извлечение подстрок

JavaScript предоставляет три основных метода для извлечения части строки:

JS Скопировать код const url = "https://example.com/path/to/resource?param=value"; // substring(start, end) – извлекает символы между start и end const domain = url.substring(8, 19); console.log(domain); // "example.com" // slice(start, end) – похож на substring, но поддерживает отрицательные индексы const protocol = url.slice(0, 5); console.log(protocol); // "https" const extension = url.slice(-5); // 5 символов с конца console.log(extension); // "value" // substr(start, length) – извлекает length символов, начиная с позиции start // Устаревший метод, не рекомендуется к использованию const pathPart = url.substr(20, 10); console.log(pathPart); // "path/to/re"

Важно отметить различия между этими методами:

substring() — не принимает отрицательные индексы и автоматически меняет местами аргументы, если start > end

— не принимает отрицательные индексы и автоматически меняет местами аргументы, если start > end slice() — более гибкий, поддерживает отрицательные индексы (отсчет от конца строки)

— более гибкий, поддерживает отрицательные индексы (отсчет от конца строки) substr() — устаревший метод, который все еще работает, но лучше использовать substring() или slice()

Разделение строк

Метод split() разбивает строку на массив подстрок по указанному разделителю:

JS Скопировать код const csvLine = "John,Doe,35,New York"; const data = csvLine.split(","); console.log(data); // ["John", "Doe", "35", "New York"] // Ограничение количества элементов const limitedData = csvLine.split(",", 2); console.log(limitedData); // ["John", "Doe"] // Разбиение на символы const chars = "Hello".split(""); console.log(chars); // ["H", "e", "l", "l", "o"]

Метод split() особенно полезен при парсинге данных формата CSV, разборе URL-параметров или обработке пользовательского ввода.

Практические примеры поиска и извлечения

Рассмотрим несколько типичных задач:

JS Скопировать код // Извлечение параметров из URL function getUrlParam(url, param) { const queryString = url.split('?')[1] || ''; const params = queryString.split('&'); for (const p of params) { const [key, value] = p.split('='); if (key === param) { return value; } } return null; } const testUrl = "https://example.com/search?query=javascript&page=2&limit=10"; console.log(getUrlParam(testUrl, "query")); // "javascript" console.log(getUrlParam(testUrl, "page")); // "2" // Извлечение имени файла из пути function getFileName(path) { // Находим последний слеш const lastSlash = path.lastIndexOf('/'); if (lastSlash === -1) { return path; // Слешей нет, возвращаем всю строку } return path.slice(lastSlash + 1); } console.log(getFileName("/users/documents/report.pdf")); // "report.pdf"

При работе со строками важно помнить о производительности, особенно при обработке больших объемов текста:

Методы indexOf() и includes() быстрее, чем регулярные выражения для простого поиска.

и быстрее, чем регулярные выражения для простого поиска. При множественных операциях со строками используйте промежуточные массивы и join() , а не конкатенацию в цикле.

, а не конкатенацию в цикле. Для сложных задач поиска и извлечения лучше использовать регулярные выражения.

Эффективное использование методов поиска и извлечения подстрок поможет вам писать более чистый и производительный код. 🚀

Регулярные выражения в обработке строковых данных

Регулярные выражения (RegExp) — мощный инструмент для работы со строками, который значительно расширяет возможности поиска и обработки текста. Хотя многие разработчики избегают регулярных выражений из-за их сложного синтаксиса, овладение ими открывает двери к элегантным решениям сложных задач обработки текста. 🧠

Основы регулярных выражений в JavaScript

В JavaScript регулярные выражения создаются либо с помощью литерального синтаксиса, либо с помощью конструктора RegExp:

JS Скопировать код // Литеральная нотация const emailRegex = /^[a-zA-Z0-9._-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,6}$/; // Конструктор RegExp const dynamicRegex = new RegExp(`^${username}\\d+$`);

Литеральная нотация предпочтительнее в большинстве случаев, но конструктор RegExp полезен, когда паттерн создается динамически на основе переменных.

Методы строк для работы с регулярными выражениями

JavaScript предлагает несколько методов строк, которые принимают регулярные выражения:

JS Скопировать код const text = "Контактные данные: email@example.com, телефон: +7 (123) 456-78-90"; // match() – возвращает массив совпадений const emails = text.match(/[a-zA-Z0-9._-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,6}/g); console.log(emails); // ["email@example.com"] // matchAll() – возвращает итератор всех совпадений с группами захвата const phoneRegex = /\+(\d+)\s*\((\d+)\)\s*(\d+)-(\d+)-(\d+)/g; const phones = [...text.matchAll(phoneRegex)]; console.log(phones[0][0]); // "+7 (123) 456-78-90" console.log(phones[0][1]); // "7" (код страны) // search() – возвращает индекс первого совпадения или -1 const emailPos = text.search(/email/); console.log(emailPos); // 19 // replace() – заменяет совпадения const censored = text.replace(/\d/g, "*"); console.log(censored); // "Контактные данные: email@example.com, телефон: +* (***) ***-**-**" // split() с регулярным выражением const words = text.split(/[,:\s]+/); console.log(words); // ["Контактные", "данные", "email@example.com", "телефон", "+7", "(123)", "456-78-90"]

Флаги регулярных выражений

Флаги модифицируют поведение регулярных выражений:

g (global) — поиск всех совпадений, а не только первого

(global) — поиск всех совпадений, а не только первого i (ignore case) — игнорирование регистра

(ignore case) — игнорирование регистра m (multiline) — ^ и $ соответствуют началу и концу каждой строки, а не всего текста

(multiline) — ^ и $ соответствуют началу и концу каждой строки, а не всего текста s (dotall) — . соответствует также символам новой строки

(dotall) — . соответствует также символам новой строки u (unicode) — включает поддержку Unicode

(unicode) — включает поддержку Unicode y (sticky) — поиск с точного положения lastIndex

JS Скопировать код const text = `Строка 1 Строка 2 Строка 3`; // Без флага m console.log(/^Строка/.test(text)); // true (совпадает только первая строка) console.log(/^Строка 2/.test(text)); // false // С флагом m console.log(/^Строка 2/m.test(text)); // true (работает для каждой строки) // Флаг i для игнорирования регистра console.log(/строка/i.test("Строка")); // true

Группы захвата и обратные ссылки

Скобки () в регулярных выражениях создают группы захвата, которые можно использовать для извлечения частей совпадения или для обратных ссылок:

JS Скопировать код const htmlTag = "<div class='container'>Содержимое</div>"; // Извлечение атрибутов и содержимого const tagRegex = /<(\w+)\s+class='([^']+)'>(.+?)<\/\1>/; const match = htmlTag.match(tagRegex); console.log(match[1]); // "div" (имя тега) console.log(match[2]); // "container" (значение атрибута class) console.log(match[3]); // "Содержимое" (содержимое тега) // Замена с использованием групп захвата const swapNames = "Иванов Иван"; const swapped = swapNames.replace(/(\w+)\s+(\w+)/, "$2 $1"); console.log(swapped); // "Иван Иванов"

Задача Регулярное выражение Пример использования Проверка email /^[a-zA-Z0-9._-]+@[a-zA-Z0-9.-]+.[a-zA-Z]{2,6}$/ emailRegex.test("user@example.com") Извлечение URL /https?://[^\s]+/g text.match(urlRegex) Валидация пароля /^(?=.*\d)(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z]).{8,}$/ passwordRegex.test("Passw0rd!") Форматирование телефона /(\d{3})(\d{3})(\d{4})/ "1234567890".replace(phoneRegex, "($1) $2-$3") Удаление HTML-тегов /<[^>]*>/g html.replace(stripTagsRegex, "")

Практические советы по использованию регулярных выражений

Начинайте с малого: сначала создавайте и тестируйте простые части выражения, постепенно наращивая сложность. Используйте инструменты тестирования: такие сайты как regex101.com позволяют визуально отлаживать регулярные выражения. Оптимизируйте для производительности: избегайте вложенных квантификаторов (* и +) и обратных ссылок в больших текстах. Комментируйте сложные выражения: используйте флаг x для режима с комментариями или поясняйте в коде. Учитывайте границы: \b помогает найти целые слова, а не части слов.

Регулярные выражения — один из тех инструментов, который с практикой становится все более мощным. Не пытайтесь запомнить все синтаксические конструкции — важнее понимать основные принципы и уметь находить решения для конкретных задач. 🔧

Практические задачи со строками: от простого к сложному

Лучший способ освоить методы и свойства строк в JavaScript — это решение практических задач. В этом разделе я предлагаю набор упражнений возрастающей сложности, которые помогут закрепить изученный материал и продемонстрируют практическое применение строковых операций. 💡

Базовые задачи со строками

Задача 1: Инвертирование строки

Напишите функцию, которая переворачивает строку. Например, "Привет" должно стать "тевирП".

JS Скопировать код function reverseString(str) { // Решение 1: Преобразуем в массив, переворачиваем и соединяем return str.split('').reverse().join(''); // Решение 2: Через цикл (более производительное) // let result = ''; // for (let i = str.length – 1; i >= 0; i--) { // result += str[i]; // } // return result; } console.log(reverseString("JavaScript")); // "tpircSavaJ"

Задача 2: Подсчёт гласных

Напишите функцию, которая подсчитывает количество гласных в строке.

JS Скопировать код function countVowels(str) { const vowels = "аеёэоуыиюяaeiou"; let count = 0; // Преобразуем строку в нижний регистр для сравнения const lowerStr = str.toLowerCase(); for (let char of lowerStr) { if (vowels.includes(char)) { count++; } } return count; } console.log(countVowels("Привет, мир!")); // 3 console.log(countVowels("JavaScript")); // 3

Задачи среднего уровня

Задача 3: Проверка палиндрома

Напишите функцию, которая определяет, является ли строка палиндромом (читается одинаково в обоих направлениях), игнорируя пробелы, знаки препинания и регистр.

JS Скопировать код function isPalindrome(str) { // Удаляем не-буквенные символы и приводим к нижнему регистру const cleanStr = str.replace(/[^a-zA-Zа-яА-Я0-9]/g, '').toLowerCase(); // Сравниваем с перевёрнутой версией const reversedStr = cleanStr.split('').reverse().join(''); return cleanStr === reversedStr; } console.log(isPalindrome("А роза упала на лапу Азора")); // true console.log(isPalindrome("JavaScript")); // false console.log(isPalindrome("level")); // true

Задача 4: Форматирование номера кредитной карты

Напишите функцию, которая маскирует номер кредитной карты, оставляя только последние 4 цифры видимыми.

JS Скопировать код function maskCreditCard(cardNumber) { // Удаляем все нечисловые символы const digitsOnly = cardNumber.replace(/\D/g, ''); // Оставляем последние 4 цифры видимыми const lastFour = digitsOnly.slice(-4); const maskedPart = '*'.repeat(digitsOnly.length – 4); return maskedPart + lastFour; } console.log(maskCreditCard("4111-1111-1111-1111")); // "************1111" console.log(maskCreditCard("4111 1111 1111 1111")); // "************1111"

Продвинутые задачи

Задача 5: Валидация и форматирование URL

Напишите функцию, которая проверяет, является ли строка действительным URL, и форматирует его, добавляя протокол http://, если он отсутствует.

JS Скопировать код function validateAndFormatURL(url) { // Регулярное выражение для проверки URL const urlRegex = /^(https?:\/\/)?([a-zA-Z0-9][-a-zA-Z0-9]*(\.[a-zA-Z0-9][-a-zA-Z0-9]*)+)(\/[a-zA-Z0-9\-._~:/?#[\]@!$&'()*+,;=]*)?$/; if (!urlRegex.test(url)) { return "Недействительный URL"; } // Добавляем протокол, если отсутствует if (!url.startsWith("http://") && !url.startsWith("https://")) { return "http://" + url; } return url; } console.log(validateAndFormatURL("example.com")); // "http://example.com" console.log(validateAndFormatURL("https://example.com")); // "https://example.com" console.log(validateAndFormatURL("invalid url")); // "Недействительный URL"

Задача 6: Парсинг CSV-данных

Напишите функцию для разбора CSV-строки в массив объектов, используя первую строку как заголовки.

JS Скопировать код function parseCSV(csvString, delimiter = ',') { const lines = csvString.trim().split('

'); const headers = lines[0].split(delimiter); const result = []; for (let i = 1; i < lines.length; i++) { const values = lines[i].split(delimiter); const obj = {}; for (let j = 0; j < headers.length; j++) { // Обрезаем возможные кавычки и пробелы const header = headers[j].trim().replace(/^["'](.*)["']$/, '$1'); let value = values[j] ? values[j].trim().replace(/^["'](.*)["']$/, '$1') : ''; // Пытаемся преобразовать числовые значения if (!isNaN(value) && value !== '') { value = Number(value); } obj[header] = value; } result.push(obj); } return result; } const csvData = `name,age,city Alice,25,New York Bob,30,London Charlie,22,Paris`; console.log(parseCSV(csvData)); /* [ { name: 'Alice', age: 25, city: 'New York' }, { name: 'Bob', age: 30, city: 'London' }, { name: 'Charlie', age: 22, city: 'Paris' } ] */

Экспертный уровень

Задача 7: Шаблонизатор

Создайте простой шаблонизатор, который заменяет плейсхолдеры вида ${name} на значения из объекта.

JS Скопировать код function render(template, data) { // Используем регулярное выражение для поиска всех плейсхолдеров return template.replace(/\${([^{}]*)}/g, (match, key) => { // Разбиваем ключ на части для доступа к вложенным свойствам const keys = key.trim().split('.'); let value = data; // Проходим по цепочке свойств for (const k of keys) { if (value === undefined || value === null) { return match; // Возвращаем оригинальный плейсхолдер, если путь неверный } value = value[k]; } return value !== undefined ? value : match; }); } const template = ` <div> <h1>${title}</h1> <p>${user.name} (${user.email})</p> <ul> ${user.skills.map(skill => `<li>${skill}</li>`).join('')} </ul> </div> `; const data = { title: "Профиль пользователя", user: { name: "Иван Петров", email: "ivan@example.com", skills: ["JavaScript", "HTML", "CSS"] } }; console.log(render(template, data));

Задача 8: Лексический анализатор

Напишите функцию-токенайзер, которая разбивает строку кода JavaScript на токены (идентификаторы, числа, операторы, строки).

JS Скопировать код function tokenize(code) { const tokens = []; let current = 0; while (current < code.length) { let char = code[current]; // Пропускаем пробельные символы if (/\s/.test(char)) { current++; continue; } // Числа if (/[0-9]/.test(char)) { let value = ''; while (/[0-9\.]/.test(char)) { value += char; char = code[++current]; } tokens.push({ type: 'number', value }); continue; } // Строки в кавычках if (char === '"' || char === "'" || char === '`') { const quote = char; let value = ''; char = code[++current]; while (char !== quote) { if (char === '\\') { // Обработка экранированных символов char = code[++current]; } value += char; char = code[++current]; } tokens.push({ type: 'string', value }); current++; continue; } // Идентификаторы if (/[a-zA-Z_$]/.test(char)) { let value = ''; while (/[a-zA-Z0-9_$]/.test(char)) { value += char; char = code[++current]; } // Проверяем, является ли идентификатор ключевым словом const keywords = ['let', 'const', 'var', 'function', 'return', 'if', 'else', 'for', 'while']; if (keywords.includes(value)) { tokens.push({ type: 'keyword', value }); } else { tokens.push({ type: 'identifier', value }); } continue; } // Операторы if (/[+\-*\/=<>!&|^%]/.test(char)) { let value = char; const nextChar = code[current + 1]; // Проверяем двухсимвольные операторы if (nextChar && /[=<>&|]/.test(nextChar) && ((char === '=' && nextChar === '=') || (char === '!' && nextChar === '=') || (char === '<' && nextChar === '=') || (char === '>' && nextChar === '=') || (char === '&' && nextChar === '&') || (char === '|' && nextChar === '|'))) { value += nextChar; current += 2; } else { current++; } tokens.push({ type: 'operator', value }); continue; } // Разделители if (/[(){}\[\],;:.]/.test(char)) { tokens.push({ type: 'punctuation', value: char }); current++; continue; } // Неизвестный символ tokens.push({ type: 'unknown', value: char }); current++; } return tokens; } const code = 'const greeting = "Hello, " + name + "!";'; console.log(tokenize(code));

Решение этих задач поможет вам отточить навыки работы со строками в JavaScript и подготовиться к решению реальных задач в вашей разработке. Начните с простых упражнений и постепенно переходите к более сложным, применяя изученные методы и свойства строк. 🚀