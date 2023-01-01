Медиа-запросы CSS: адаптивная верстка для любых устройств

Веб-разработка без адаптивной верстки в 2023 году — всё равно что пытаться скроить один костюм для людей с разным телосложением. Медиа-запросы — это тот самый портновский инструмент, который позволяет элегантно "подгонять" ваш сайт под любые экраны: от крошечных смартфонов до огромных десктопов. Неудивительно, что 73% посетителей покидают сайты с плохой мобильной версткой! В этом руководстве я покажу, как использовать медиа-запросы не просто для "починки" дизайна на разных устройствах, а для создания по-настоящему универсального пользовательского опыта — с рабочими примерами кода и проверенными техниками. 🚀

Что такое медиа-запросы и как они работают

Медиа-запросы (media queries) — это CSS-модуль, позволяющий применять стили в зависимости от характеристик устройства: разрешения экрана, ориентации, плотности пикселей и других параметров. По сути, это условные операторы, говорящие браузеру: "Если экран соответствует этим параметрам — применяй следующие стили".

Медиа-запросы работают по принципу фильтрации. Когда пользователь загружает страницу, браузер определяет характеристики устройства и применяет только те стили, которые соответствуют текущим условиям. Это позволяет создавать единый HTML-документ, который адаптируется к любым устройствам без необходимости создавать отдельные версии сайта.

Алексей Степанов, Senior Frontend Developer Помню, в 2016 году мы разрабатывали крупный информационный портал. Клиент был уверен, что мобильная версия — это просто "уменьшенная копия" десктопа. Я показал ему прототип с адаптивной версткой на реальных устройствах, где навигационное меню трансформировалось в "бургер", а сложные таблицы превращались в карточки. "Но это же совсем другой сайт!" — удивился он. Именно тогда я понял, что грамотные медиа-запросы — не просто технический инструмент, а способ полностью переосмыслить пользовательский опыт для каждого устройства. Использовав подход "mobile-first", мы получили 67%-ный рост мобильного трафика в первый же месяц после запуска.

Ключевые типы медиа-запросов включают:

screen — для экранов компьютеров, планшетов, смартфонов

— для экранов компьютеров, планшетов, смартфонов print — для печатных версий страницы

— для печатных версий страницы speech — для скринридеров и программ синтеза речи

— для скринридеров и программ синтеза речи all — для всех типов медиа (используется по умолчанию)

Условия медиа-запросов могут проверять множество параметров:

Параметр Описание Пример width Ширина области просмотра (min-width: 768px) height Высота области просмотра (max-height: 1024px) orientation Ориентация устройства (orientation: landscape) resolution Плотность пикселей (min-resolution: 2dppx) hover Наличие устройства наведения (hover: none)

Основы синтаксиса медиа-запросов в CSS

Синтаксис медиа-запросов может показаться сложным на первый взгляд, но он следует четкой логике. Базовая структура медиа-запроса выглядит так:

CSS Скопировать код @media [тип медиа] and ([условие]) { /* CSS-правила, которые будут применены при выполнении условия */ }

Разберем компоненты этого синтаксиса:

@media — директива, указывающая браузеру, что следующий код является медиа-запросом Тип медиа (необязательный) — указывает, к какому типу устройств применяются правила (screen, print, etc.) and — логический оператор, объединяющий условия Условие в скобках — параметры, которым должно соответствовать устройство CSS-правила — стили, которые будут применены при выполнении условия

Вот пример простого медиа-запроса, который применяет стили только для экранов шириной менее 600 пикселей:

CSS Скопировать код @media screen and (max-width: 600px) { .container { width: 100%; padding: 10px; } .menu { display: none; } .mobile-menu { display: block; } }

Можно комбинировать несколько условий с помощью логических операторов:

and — объединяет условия (все должны выполняться)

— объединяет условия (все должны выполняться) not — отрицание (применяется к следующему условию)

— отрицание (применяется к следующему условию) only — помогает скрыть медиа-запросы от старых браузеров

— помогает скрыть медиа-запросы от старых браузеров запятая (,) — аналог оператора "или" (достаточно выполнения одного условия)

Пример сложного медиа-запроса:

CSS Скопировать код @media screen and (min-width: 768px) and (max-width: 1024px) and (orientation: landscape) { /* Стили для альбомной ориентации на планшетах */ }

Альтернативный синтаксис с использованием "или" (запятая):

CSS Скопировать код @media (max-width: 600px), (orientation: portrait) and (max-width: 850px) { /* Стили применяются, если ширина менее 600px ИЛИ ориентация портретная И ширина менее 850px */ }

Медиа-запросы можно размещать тремя способами:

В файле CSS (самый распространенный вариант) В заголовке HTML-документа:

HTML Скопировать код <link rel="stylesheet" media="(max-width: 600px)" href="mobile.css">

С помощью @import (не рекомендуется из-за производительности):

CSS Скопировать код @import url('mobile.css') (max-width: 600px);

Подходы mobile-first и desktop-first: что выбрать

В адаптивной верстке существуют два фундаментальных подхода: mobile-first (сначала мобильные) и desktop-first (сначала десктоп). Выбор между ними влияет не только на порядок написания кода, но и на философию проектирования всего пользовательского опыта. 📱💻

Характеристика Mobile-first Desktop-first Базовый принцип Сначала разрабатывается мобильная версия, затем расширяется для больших экранов Сначала создается полная десктопная версия, затем упрощается для мобильных Медиа-запросы Используют min-width Используют max-width Производительность Оптимизирована для мобильных устройств Может требовать загрузки избыточных ресурсов на мобильных Фокус на контент Приоритизация важного контента из-за ограниченного пространства Может привести к сложностям при определении приоритетов контента Современная практика Рекомендуется большинством экспертов в 2023 году Подходит для проектов с преимущественно десктопной аудиторией

Mobile-first подход предполагает, что вы начинаете с разработки интерфейса для мобильных устройств, а затем постепенно расширяете его возможности для больших экранов с помощью медиа-запросов с min-width :

CSS Скопировать код /* Базовые стили для всех устройств (мобильные) */ .container { width: 100%; padding: 15px; } /* Планшеты */ @media (min-width: 768px) { .container { width: 750px; margin: 0 auto; } } /* Десктопы */ @media (min-width: 1200px) { .container { width: 1170px; } }

Desktop-first подход, напротив, предполагает создание интерфейса для десктопов с последующим "урезанием" для мобильных устройств через медиа-запросы с max-width :

CSS Скопировать код /* Базовые стили для всех устройств (десктоп) */ .container { width: 1170px; margin: 0 auto; } /* Планшеты */ @media (max-width: 992px) { .container { width: 750px; } } /* Мобильные */ @media (max-width: 767px) { .container { width: 100%; padding: 15px; } }

Почему стоит выбрать mobile-first?

Мобильный трафик превысил десктопный еще в 2016 году и продолжает расти

Заставляет фокусироваться на ключевом контенте из-за ограниченного пространства

Улучшает производительность на мобильных устройствах, которые обычно имеют более ограниченные ресурсы

Соответствует политике Google по индексации mobile-first

Мария Ковалева, Frontend Lead В 2021 году наша команда работала над редизайном крупного e-commerce проекта. Исторически сайт создавался с desktop-first подходом, и мобильная версия всегда была "падчерицей". Переход на mobile-first потребовал полного пересмотра всей архитектуры. Мы начали с создания прототипов для смартфонов, определили ключевые пользовательские сценарии и только потом расширили функциональность для больших экранов. Этот подход кардинально изменил процесс разработки — дизайнеры перестали втискивать десктопные элементы в мобильные макеты, а разработчики смогли оптимизировать загрузку ресурсов. После запуска конверсия на мобильных устройствах выросла на 23%, а время загрузки страниц уменьшилось на 40%. Теперь я убежденный сторонник mobile-first, особенно для проектов с высокой долей мобильного трафика.

При выборе подхода следует учитывать:

Аудиторию проекта и долю мобильного/десктопного трафика Сложность UI элементов (некоторые сложнее адаптировать с десктопа на мобильный) Требования к производительности Командные навыки и предпочтения

В современной разработке рекомендуется использовать mobile-first, особенно для новых проектов. Однако desktop-first может быть оправдан для сервисов со специфичной аудиторией, преимущественно использующей десктопы (например, профессиональные B2B-инструменты). 🖥️

Практические примеры CSS для разных устройств

Перейдем от теории к практике и рассмотрим конкретные примеры медиа-запросов для различных устройств. Вот базовый набор брейкпоинтов, которые хорошо работают в 2023 году:

CSS Скопировать код /* Мобильные устройства (базовые стили) */ /* Здесь идут стили по умолчанию */ /* Мобильные устройства (горизонтальная ориентация) */ @media (min-width: 576px) { /* Стили для мобильных в альбомной ориентации */ } /* Планшеты */ @media (min-width: 768px) { /* Стили для планшетов */ } /* Десктопы малые */ @media (min-width: 992px) { /* Стили для маленьких десктопов */ } /* Десктопы большие */ @media (min-width: 1200px) { /* Стили для больших десктопов */ } /* Extra large десктопы */ @media (min-width: 1400px) { /* Стили для очень больших экранов */ }

Рассмотрим практический пример адаптивной навигации:

CSS Скопировать код /* Базовый CSS для навигации (мобильная версия) */ .nav-container { width: 100%; padding: 10px; } .main-nav { display: none; /* Скрываем десктопную навигацию */ } .mobile-nav-toggle { display: block; /* Показываем кнопку меню-бургер */ } /* Стили для выпадающего мобильного меню */ .mobile-menu { display: block; background-color: #f8f9fa; padding: 15px; } .mobile-menu a { display: block; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid #eee; text-decoration: none; color: #333; } /* Планшеты и выше */ @media (min-width: 768px) { .nav-container { padding: 15px 20px; } .mobile-nav-toggle { display: none; /* Скрываем бургер */ } .main-nav { display: flex; /* Показываем основную навигацию */ justify-content: space-between; } .main-nav a { margin: 0 15px; padding: 10px 0; text-decoration: none; color: #333; } .mobile-menu { display: none; /* Скрываем мобильное меню */ } } /* Десктопы */ @media (min-width: 1200px) { .nav-container { width: 1140px; margin: 0 auto; padding: 20px 0; } .main-nav a { margin: 0 20px; font-size: 18px; } }

Пример адаптивного грид-лейаута для карточек товаров:

CSS Скопировать код /* Базовый CSS (мобильные) */ .product-grid { display: grid; grid-template-columns: 1fr; /* Одна колонка */ gap: 15px; padding: 15px; } .product-card { border: 1px solid #eee; border-radius: 5px; padding: 15px; } .product-image { width: 100%; height: auto; } .product-title { font-size: 16px; margin: 10px 0; } .product-price { font-size: 18px; font-weight: bold; } /* Планшеты */ @media (min-width: 768px) { .product-grid { grid-template-columns: repeat(2, 1fr); /* Две колонки */ gap: 20px; padding: 20px; } .product-title { font-size: 18px; } } /* Десктопы */ @media (min-width: 992px) { .product-grid { grid-template-columns: repeat(3, 1fr); /* Три колонки */ gap: 25px; padding: 30px; } } /* Большие десктопы */ @media (min-width: 1200px) { .product-grid { grid-template-columns: repeat(4, 1fr); /* Четыре колонки */ max-width: 1140px; margin: 0 auto; } }

Адаптация типографики под различные устройства:

CSS Скопировать код /* Базовый CSS (мобильные) */ body { font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 16px; line-height: 1.5; color: #333; } h1 { font-size: 24px; margin-bottom: 15px; } h2 { font-size: 20px; margin-bottom: 12px; } p { margin-bottom: 15px; } /* Планшеты */ @media (min-width: 768px) { body { font-size: 17px; } h1 { font-size: 32px; margin-bottom: 20px; } h2 { font-size: 24px; margin-bottom: 15px; } } /* Десктопы */ @media (min-width: 1200px) { body { font-size: 18px; } h1 { font-size: 42px; margin-bottom: 25px; } h2 { font-size: 28px; margin-bottom: 20px; } p { margin-bottom: 20px; } }

Для тестирования адаптивности используйте инструменты разработчика в браузере (F12), которые позволяют эмулировать различные устройства. Также полезно проверять сайт на реальных устройствах, так как эмуляция не всегда идеально отображает реальное поведение. 📱

Распространенные ошибки и способы их избежать

Даже опытные разработчики иногда допускают ошибки при работе с медиа-запросами. Знание типичных проблем поможет вам избежать распространенных подводных камней. 🚫

Вот топ-8 самых распространенных ошибок при работе с медиа-запросами:

Жестко заданные размеры вместо относительных единиц Использование пикселей (px) вместо относительных единиц (%, em, rem, vw, vh) затрудняет создание по-настоящему адаптивного дизайна.

CSS Скопировать код /* Плохо */ .container { width: 320px; /* Жестко заданная ширина */ } /* Хорошо */ .container { width: 100%; /* Относительная ширина */ max-width: 1200px; /* Лимит для очень больших экранов */ }

Пропуск meta viewport тега Без правильного мета-тега viewport мобильные браузеры будут отображать страницу в эмулированном десктопном режиме.

HTML Скопировать код <!-- Обязательно добавляйте в <head> каждой HTML страницы --> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

Перекрывающиеся медиа-запросы Нечеткие границы между брейкпоинтами могут привести к непредсказуемому поведению.

CSS Скопировать код /* Проблемные перекрывающиеся запросы */ @media (max-width: 768px) { /* От 0 до 768px */ } @media (min-width: 768px) { /* От 768px и выше */ } /* Правильное разделение */ @media (max-width: 767px) { /* От 0 до 767px */ } @media (min-width: 768px) { /* От 768px и выше */ }

Слишком много брейкпоинтов Попытка учесть каждое возможное устройство приводит к излишней сложности и трудностям в поддержке кода. Придерживайтесь 4-5 основных брейкпоинтов (например, 576px, 768px, 992px, 1200px) и добавляйте специфичные только при необходимости. Тестирование только на эмуляторах Эмуляторы в инструментах разработчика не всегда точно воспроизводят поведение реальных устройств. Тестируйте на физических смартфонах и планшетах. Игнорирование ориентации устройства Многие забывают, что пользователи могут поворачивать мобильные устройства.

CSS Скопировать код @media (max-width: 768px) and (orientation: landscape) { /* Стили для альбомной ориентации */ .sidebar { display: flex; position: sticky; top: 0; } }

Неоптимизированные изображения Загрузка одних и тех же крупных изображений на мобильных устройствах приводит к замедлению и лишнему расходу трафика.

CSS Скопировать код /* CSS подход */ .banner { background-image: url('small-image.jpg'); } @media (min-width: 768px) { .banner { background-image: url('large-image.jpg'); } } /* HTML подход с picture */ <picture> <source media="(min-width: 768px)" srcset="large-image.jpg"> <img src="small-image.jpg" alt="Баннер"> </picture>

Размещение медиа-запросов в неправильном порядке CSS применяет последние объявленные стили, поэтому порядок медиа-запросов критически важен.

CSS Скопировать код /* Правильный порядок для mobile-first */ /* 1. Базовые стили (мобильные) */ /* 2. @media (min-width: 576px) {...} */ /* 3. @media (min-width: 768px) {...} */ /* 4. @media (min-width: 992px) {...} */ /* 5. @media (min-width: 1200px) {...} */ /* Правильный порядок для desktop-first */ /* 1. Базовые стили (десктопные) */ /* 2. @media (max-width: 1199px) {...} */ /* 3. @media (max-width: 991px) {...} */ /* 4. @media (max-width: 767px) {...} */ /* 5. @media (max-width: 575px) {...} */

Тип ошибки Последствия Решение Жесткие размеры Контент не адаптируется, появляется горизонтальная прокрутка Использовать %, rem, em, vw, vh вместо px Отсутствие viewport Масштабирование страницы на мобильных устройствах Добавить meta viewport тег Перекрывающиеся запросы Конфликтующие стили, непредсказуемое поведение Четко определять границы брейкпоинтов Слишком много брейкпоинтов Сложность поддержки, дублирование кода Использовать 4-5 основных брейкпоинтов Неоптимизированные изображения Медленная загрузка, лишний трафик Использовать тег <picture> или разные фоны

Дополнительные советы для успешной адаптивной верстки:

Используйте современные CSS-инструменты: Flexbox и Grid для создания адаптивных макетов вместо float и абсолютного позиционирования

Применяйте подход "прогрессивного улучшения" (progressive enhancement) — начинайте с базового функционала и добавляйте сложные возможности для более мощных устройств

Группируйте медиа-запросы для улучшения читаемости кода (либо по компонентам, либо по брейкпоинтам)

Используйте CSS-препроцессоры (SASS, LESS) для создания миксинов медиа-запросов, чтобы уменьшить дублирование кода

Не забывайте о производительности — слишком много медиа-запросов может замедлить рендеринг страницы

Если вы работаете в команде, создайте документацию с определенными брейкпоинтами и соглашениями по адаптивной верстке, чтобы все разработчики следовали единому подходу. 📝